TUESDAY

BASEBALL

METRO EAST

• Hastings 10, Simley 6

METRO WEST

• Waconia 6, St. Louis Park 5

MINNEAPOLIS CITY

• South 9, Roosevelt 1

• Southwest 14, Edison 0

• Southwest 19, North 0

• Henry/FAIR at Washburn

MCAA

• North Lakes 6-1, PACT 2-5

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 10, Lester Prairie 0

MISSISSIPPI 8

• Big Lake 2-0, Chisago Lakes 1-8

• North Branch 5, Princeton 4

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 11, Totino-Grace 9

• Armstrong 12, Park Center/Col. Heights 7

• Maple Grove 6, Champlin Park 5

• Rogers 8, Anoka 4

• Spring Lake Park 8, Coon Rapids 7

• Osseo at Elk River

ST. PAUL CITY

• Highland Park 9, Como Park 7

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 15, Burnsville 4

SUBURBAN EAST

• Mounds View 15, Roseville 10

WRIGHT COUNTY

• Annandale 2-3, Rockford 0-2

• Delano 15, Mound Westonka 7

• Glencoe-SL 6, New London-Spicer 2

• Hutchinson 10, Southwest Christian 1

• Jordan 5, Holy Family 1

• Litchfield 4, Watertown-Mayer 3

METROPOLITAN AREA

• Albany 9, Zimmerman 7

• Benilde-St. Margaret's 7, Holy Angels 2

• DeLaSalle 3, Park Center/Col. Heights 2

• Fairmont 9, Belle Plaine 1

• Kenyon-Wanamingo 6, Tri-City United 5

• Mayer Lutheran 6, Trinity 5

• Nova Classical 7, SP Johnson 0

• Red Wing 13, Northfield 5

• Richfield 8, Legacy Christian 1

• St. Agnes 8, Blake 2

• St. Anthony 5, SP Central 0

• St. Michael-Albertville 6, Brainerd 2

• SP Washington 14, Brooklyn Center 1

• Sartell-St. Stephen 5, Becker 3

• W. Lutheran/M. 12, Liberty Classical 6

• Minnehaha Academy at DeLaSalle

GOLF • BOYS

LAKE

At Wild Marsh G.C.

• Edina 274, Eden Prairie 308, Buffalo 312. Medalist (par 71): Charlie Nasby, Edina, 64.

NORTHWEST SUBURBAN

At Loggers Trail G.C.

• Spring Lake Park 294, Maple Grove 295, Rogers 312, Centennial and Totino-Grace 314, Armstrong 321, Elk River 323, Blaine 325, Anoka and Champlin Park 327, Andover 331, Osseo 335, Coon Rapids 341. Medalist (par 72): Ryan Stendahl, Maple Grove, 70.

ST. PAUL CITY

At Highland National G.C.

• Highland Park 175, Central 180. Medalist (par 36): Myles Jarrett, Central, 40.

At Phalen G.C.

• Humboldt 233, Harding 270. Medalist (par 35): Kyaw Htway, Humboldt, 52.

WRIGHT COUNTY

At Albion Ridges G.C.

• New London-Spicer 307, Litchfield and Watertown-Mayer 332, Glencoe-Silver Lake 341, Dassel-Cokato 349, Annandale 351, Howard Lake-Waverly-Winsted/Maple Lake 360, Rockford 372. Medalist (par 72): Jake Rooney, New London-Spicer, 73.

LAKEVILLE NORTH INVITATIONAL

At Legends G.C.

• Northfield 298, Chaska 301, Chanhassen 304, Lakeville North 309. Medalist (par 71): Nate Stevens, Northfield, 64.

GOLF • GIRLS

METRO EAST

At Hidden Greens G.C.

• Hastings 169, Mahtomedi 174. Medalist (par 36): Lexie McGrane, Mahtomedi, 39.

NORTHWEST SUBURBAN

At Edinburgh USA

• Elk River 172, Champlin Park 219. Medalist (par 37): Avery O'Donnell, Elk River, 37.

At Rush Creek G.C.

• Maple Grove 153, Coon Rapids 216. Medalist (par 36): Amelia Morton, Maple Grove, 36.

LACROSSE • BOYS

METRO EAST

• Mahtomedi 7, Hill-Murray 4

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 18, New Prague 0

• Bl. Jefferson 11, Orono 4

• Bl. Kennedy/Burnsville 12, Waconia 10

• Chanhassen 18, Chaska 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 13, Andover 9

SOUTH SUBURBAN

• Eastview/AV 12, Lakeville South 10

• Prior Lake 19, Eagan 8

• Shakopee 11, Rosemount 7

SUBURBAN EAST

• Irondale 12, Cretin-Derham Hall 8

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 9, Chisago Lakes 8

• Eden Prairie 13, Blaine 4

• Edina 5, Blake 4

• Hopkins 12, Minneapolis 0

• St. Michael-Albertville 15, Moorhead 9

• TriMAC 16, Holy Family 8

• Two Rivers 15, Big Lake 4

• St. Cloud at Becker

LACROSSE • GIRLS

LAKE

• Minnetonka 16, Buffalo 9

METRO EAST

• Hill-Murray 16, Mahtomedi 5

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 18, New Prague 0

• Bl. Jefferson 10, Orono 9

• Bl. Kennedy 15, St. Louis Park 9

• Chanhassen 20, Chaska 6

• Waconia 9, Cooper 8

MISSISSIPPI 8

• Monticello 9, Big Lake 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 11, Armstrong 4

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 17, Apple Valley/Burnsville 6

• Rosemount 19, Shakopee 3

• Eastview/Eagan at Lakeville South

SUBURBAN EAST

• Stillwater 8, Park of Cottage Grove 7

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 14, Holy Family 0

METROPOLITAN AREA

• Becker 18, St. Cloud 14

• Hopkins 15, Mound Westonka 2

• Minneapolis 14, Holy Angels 8

• St. Croix Prep 18, Columbia Heights 5

• Southwest Christian 13, St. Paul 5

• Wayzata 18, Breck 10

SOFTBALL

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence 9, St. Paul Academy 4

LAKE

• St. Michael-Albertville 14, Wayzata 1

METRO EAST

• Tartan 7, North St. Paul 2

• Two Rivers 7, South St. Paul 6

• Simley at Mahtomedi

MCAA

• Spectrum 4, West Lutheran 1

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 13, Big Lake 10

• Chisago Lakes 5, North Branch 0

• Monticello 8, St. Francis 7

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 9, Park Center 3

• Centennial 5, Blaine 1

• Elk River 12, Osseo 2

• Maple Grove 3, Champlin Park 0

• Rogers 10, Anoka 6

• Spring Lake Park 6, Coon Rapids 5

• Totino-Grace at Andover

ST. PAUL CITY

• Central 22, Humboldt 1

• Highland Park 21, Como Park 4

• Johnson 22, Washington 21

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 8, Lakeville North 7

SUBURBAN EAST

• Park of CG 9, Cretin-Derham Hall 4

• White Bear Lake 14, Woodbury 0

TRI-METRO

• Holy Angels 10, Visitation 4

WRIGHT COUNTY

• Annandale 1-14, Dassel-Cokato 0-1

• Delano 12, Mound Westonka 1

• Glencoe-SL 10-13, New London-S. 0-0

• Hutchinson 9, Southwest Christian 5

• Watertown-Mayer 1-13, Litchfield 0-3

METROPOLITAN AREA

• Chanhassen 6, Buffalo 5

• DeLaSalle 9-4, St. Agnes 4-6

• Eastview 5, Le Sueur-Henderson 0

• Jordan 4, Worthington 2

• Lake Crystal-WM 7, Belle Plaine 6

• Mpls. Roosevelt 10, Cristo Rey Jesuit 0

• Minnetonka 11, St. Louis Park 4

• New Prague 9, Worthington 1

• Northfield 11, Red Wing 0

• Richfield 12, Mpls. Southwest 5

• Rosemount 3, Eden Prairie 2

• Shakopee 11, Chaska 5

• Waconia 2, Hopkins 1

• Zumbrota-M. 5, Minnehaha Academy 2

• St. Anthony at Orono

• Zimmerman at Milaca

TENNIS • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Becker 5, Litchfield 2

CLASS 2A

Section 1 • Quarterfinals

• Lakeville North 6, Roch. John Marshall 1

• Roch. Century 7, Northfield 0

• Roch. Mayo 7, Winona 0

• Lakeville South vs. Owatonna

Section 2 • First round

• Mound Westonka 7, Waconia 0

• Shakopee 6, Worthington 1

Section 3 • Quarterfinals

• Eagan 7, Tartan 0

• East Ridge 7, Cretin-Derham Hall 0

• SP Harding 5, St. Thomas Academy 2

• SP Highland Park 5, Woodbury 2

Section 5 • First round

• Coon Rapids 4, Armstrong 3

• Delano 5, Osseo 2

• Rogers 6, Champlin Park 1

• St. Michael-Albertville 5, Anoka 2

Section 6 • First round

• Bloomington Jefferson 7, Mpls. South 0

CLASS 1A

Section 5 • Quarterfinals

• Breck 7, SP Washington 0

TRACK AND FIELD • BOYS

WRIGHT COUNTY

East

• Jordan 195, Delano and Hutchinson 105, Mound Westonka 88, Holy Family 56, Southwest Christian 3

West

• Rockford 155, Annandale 119, Dassel-Cokato 115.5, Litchfield 112, Howard Lake-Waverly-Winsted 97, Glencoe-Silver Lake 60, New London-Spicer 26, Watertown-Mayer 17.5

DISTRICT 279 CHAMPIONSHIPS

• Osseo 80, Maple Grove 74, Park Center 32

TRACK AND FIELD • GIRLS

WRIGHT COUNTY

East

• Jordan 146.5, Mound Westonka 136.16, Delano 120, Hutchinson 61.33, Southwest Christian 57, Holy Family 31

West

• Rockford 183.5, Howard Lake-Waverly-Winsted 93, Litchfield 92, Glencoe-Silver Lake 74.5, Dassel-Cokato 73.5, Annandale 66, New London-Spicer 62, Watertown-Mayer 57.5

DISTRICT 279 CHAMPIONSHIPS

• Osseo 85, Maple Grove 76, Park Center 25

STATE RANKINGS

GOLF • BOYS

BY MINNESOTA GOLF ASSOCIATION

• Teams: 1. Edina; 2. Spring Lake Park; 3. Eastview; 4. Maple Grove; 5. Farmington; 6. Alexandria; 7. Eden Prairie; 8. Chaska; 9. New London-Spicer; 10. East Ridge.

• Individuals: 1. Nate Stevens, Northfield; 2. Kyler Schwamb, Farmington; 3. Braeden Sladek, Alexandria; 4. Andrew Ramos, Totino-Grace; 5. Arthur Ylitalo, Buffalo; 6. Peyton Coahran, New London-Spicer; 7. Ryan Stendahl, Maple Grove; 8. Torger Ohe, Edina; 9. Mason Roloff, Spring Lake Park; 10. Zach Rouleau, Farmington.

GOLF • GIRLS

BY MINNESOTA GOLF ASSOCIATION

• Teams: 1. Alexandria; 2. Eastview; 3. Eden Prairie; 4. Lake City; 5. Simley; 6. Maple Grove; 7. Edina; 8. East Ridge; 9. Forest Lake; 10. Lakeville South.

• Individuals: 1. Isabella McCauley, Simley; 2. Reese McCauley, Simley; 3. Kathryn VanArragon, Blaine; 4. Olivia Salonek, Roseville; 5. Jordana Windhorst-Knudsen, Lake City; 6. Madi Hicks, Chanhassen; 7. Hannah Boraas, Alexandria; 8. Caroline Monty, Stillwater; 9. Lauryn Finley, Eastview; 10. Cora Larson, Alexandria.

LACROSSE • BOYS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• 1. Benilde-St. Margaret's; 2. Chanhassen; 3. Shakopee; 4. Prior Lake; 5. Buffalo; 6. Irondale; 7. Rosemount; 8. Stillwater; 9. Centennial; 10. Woodbury.

LACROSSE • GIRLS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• 1. Chanhassen; 2. Lakeville South; 3. Prior Lake; 4. Edina; 5. Benilde-St. Margaret's; 6. Rosemount; 7. Stillwater; 8. Eden Prairie; 9. Armstrong; 10. Wayzata.

SOFTBALL

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 4A

• 1. Rosemount; 2. Stillwater; 3. Chanhassen; 4. White Bear Lake; 5. Centennial; 6. Forest Lake; 7. Blaine; 8. Shakopee; 9. Brainerd; 10. Maple Grove.

Class 3A

• 1. Mankato West; 2. Winona; 3. Chisago Lakes; 4. St. Anthony; 5. Mankato East; 6. Delano; 7. Becker; 8. Byron; 9. Big Lake; 10. Holy Angels.

Class 2A

• 1. LeSueur-Henderson; 2. Maple Lake; 3. St. Charles; 4. Chatfield; 5. Rockford; 6. Mounds Park Academy; 7. Proctor; 8. Luverne; 9. Pierz; 10. (tie) Morris Area/Chokio-Alberta and Pipestone Area.

Class 1A

• 1. New Ulm Cathedral; 2. Nicollet; 3. Badger-Greenbush-Middle River; 4. Edgerton/Southwest Minnesota Christian; 5. Randolph; 6. Sleepy Eye St. Mary's; 7. Mille Lacs; 8. Red Lake Falls; 9. Browerville; 10. Cherry.

STATE TOURNAMENT

BADMINTON

TEAM

First round

• Burnsville 7, Math & Science 0

• Edina 7, Trinity 0

• SP Central 6, Humboldt 1

• SP Como Park 6, Bloomington Kennedy 1

• SP Harding 4, Eden Prairie 3

• SP Highland Park 6, Mpls. Southwest 1

• SP Johnson 7, Mpls. Roosevelt 0

• SP Washington 7, Hmong Academy 0

Quarterfinals

• Burnsville 4, SP Harding 3

• SP Johnson 7, Edina 0

• SP Highland Park 4, SP Como Park 3

• SP Washington 4, SP Central 3

At Eden Prairie

• Wednesday: Semifinals, 4 pm; championship, 5 pm

INDIVIDUAL

At Edina

• Thursday: Singles & Doubles-First round, second round, third round, quarterfinals, semifinals, championship, 4:30 pm