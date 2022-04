TUESDAY

ADAPTED SOFTBALL

PI DIVISION

• Dakota United 20, St. Paul Humboldt 1

BADMINTON

METROPOLITAN AREA

• Burnsville 6, St. Paul Highland Park 1

• St. Paul Highland Park 4, Ediina 3

• St. Paul Washington 7, Eden Prairie 0

BASEBALL

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• St. Paul Academy 14, Minnehaha 2

LAKE

• Minnetonka 5, Edina 2

METRO EAST

• Hastings 4, Simley 1

• South St. Paul 9, Hill-Murray 5

• Two Rivers 1, North St. Paul 0

METRO WEST

• St. Louis Park 8, Bl. Jefferson 2

MINNEAPOLIS CITY

• South 7, Roosevelt 2

• Southwest 18, North 2

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 12, Tri-City United 0

MISSISSIPPI 8

• Becker 6, St. Francis 2

• Chisago Lakes 8-2, Monticello 3-3

• North Branch 14, Princeton 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 4, Champlin Park 2

• Blaine 6, Anoka 4

• Centennial 28, Osseo 0

• Coon Rapids 9, Park Center/CH 5

• Spring Lake Park 6, Maple Grove 5

• Totino-Grace 10, Rogers 6

SKYLINE

• St. Croix Prep 10, Trinity 6

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 8, Burnsville 0

• Rosemount 5, Lakeville North 2

SUBURBAN EAST

• Mounds View 8, Park of Cottage Grove 6

• Woodbury 6, Forest Lake 3

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 9, Rockford 7

• Hutchinson 10, Delano 6

• Jordan 5, Mound Westonka 3

• New London-Spicer 11-16, Litchfield 1-8

• Southwest Christian 11, Holy Family 1

• Watertown-M. 5, Howard Lake-W-W 0

METROPOLITAN AREA

• Brooklyn Center 14, Cristo Rey Jesuit 2

• Fridley 12, Cooper 2

• Mpls. Edison 16, SP Harding 4

• Northfield 7, Austin 2

• Rochester Mayo 6, Red Wing 4

• St. Peter 12, Tri-City United 0

• United Christian/ER 16, SP Washington 8

• Waconia 11, Hopkins 1

• Zimmerman 7, Albany 3

GOLF • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

At Brookview G.C.

• Breck 166, Providence Academy 180. Medalists (par 36): Jimmy Koch, Breck, and Teddy Koch, Breck, 40.

At Woodhill C.C.

• St. Paul Academy 178, Blake 184. Medalists (par 36): Connor Overgaard, St. Paul Academy, and George Peltier, St. Paul Academy, 42.

MISSISSIPPI 8

At Bulrush G.C.

• Princeton 309, Cambridge-Isanti and Big Lake 328, Monticello and Chisago Lakes 339, Becker 358, North Branch 365, St. Francis 390. Medalist (par 72): Logan Westman, Cambridge-Isanti, 73.

WRIGHT COUNTY

At Albion Ridges G.C.

• New London-Spicer 150, Annandale 171, Watertown-Mayer 176, Litchfield 177, Glencoe-Silver Lake 178, Dassel-Cokato 187, Howard Lake-Waverly-Winsted/Maple Lake 200, Rockford 210. Medalist (par 36): Noah Dietz, New London-Spicer, 35.

GOLF • GIRLS

LAKE

At Wild Marsh G.C.

• Eden Prairie 151, Edina 168, Buffalo 187. Medalist (par 34): Emma Davies, Eden Prairie, 134.

ELK RIVER INVITATIONAL

At Elk River G.C.

• Hutchinson 370, Blaine and St. Michael-Albertville 383, Elk River 394, Spring Lake Park 418, St. Francis 428, Duluth East 434, Monticello 435, Armstrong 436, Centennial and Osseo 442, Elk River II and Park Center 449, Princeton 455, Irondale 478. Medalist (par 72): Kathryn VanArragon, Blaine, 75.

LACROSSE • BOYS

LAKE

• Edina 6, Eden Prairie 2

METRO EAST

• Hastings 14, Simley 1

• St. Thomas Academy 22, Two Rivers 1

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 9, Eastview/Apple Valley 7

• Shakopee 17, Lakeville North 3

METROPOLITAN AREA

• Bl. Kennedy/Burnsville 12, SW Christian 4

• New Prague 9, Rochester Century 8

• Rocori 10, Big Lake 8

• TriMAC 11, Minneapolis 7

LACROSSE • GIRLS

LAKE

• Edina 14, Eden Prairie 6

• Wayzata 17, St. Michael-Albertville 5

METRO EAST

• Simley 15, Hastings 10

METRO WEST

• Bloomington Kennedy 20, Cooper 2

• Orono 18, St. Louis Park 5

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 19, Eastview/Eagan 2

• Rosemount 21, Apple Valley/Burnsville 0

• Shakopee 11, Lakeville North 5

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 10, Blake 7

• Big Lake 13, Rocori 3

• Breck 15, Buffalo 12

• Chanhassen 10, Lakeville South 9

• Chaska 19, Holy Family 2

• Farmington 9, Rochester Century 6

• Holy Angels 9, Minneapolis 8

• Hutchinson 22, Waconia 2

• Mahtomedi 7, Roseville 6

SOFTBALL

METRO EAST

• Hastings 3, North St. Paul 2

• Hill-Murray 10, Mahtomedi 0

• Simley 7, Two Rivers 5

METRO WEST

• Chaska 9, Bl. Jefferson 1

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 11-14, Tri-City United 1-0

• LeSueur-H. 2-8, Norwood YA 0-4

• Sibley East 16-10, Lester Prairie 10-12

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 4, Monticello 0

• North Branch 14-10, Princeton 1-3

• St. Francis 4, Becker 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Blaine 4, Anoka 2

• Elk River 13, Armstrong 3

• Coon Rapids 14, Park Center 0

• Maple Grove 10, Spring Lake Park 0

• Totino-Grace 10, Rogers 6

ST. PAUL CITY

• Highland Park 12, Harding 1

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 3, Lakeville South 2

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 15, Cretin-Derham Hall 5

• Stillwater 8, Mounds View 1

TRI-METRO

• St. Anthony 21, Richfield 0

WRIGHT COUNTY

• Delano 12, Hutchinson 4

• Holy Family 7, Southwest Christian 3

• Jordan 3, Mound Westonka 2

• Rockford 4, Glencoe-Silver Lake 1

• Watertown-M. 10, Howard Lake-W-W 0

METROPOLITAN AREA

• Albany 5-9, Zimmerman 4-5

• Bl. Kennedy 21, Fridley/CH 3

• Chanhassen 10, Edina 6

• DeLaSalle 12, Cooper 2

• Minnetonka 9, Orono 0

• Rochester Mayo 5, Red Wing 4

• St. Agnes 5, SP Central 3

• Shakopee 10, Waconia 0

TENNIS • BOYS

METRO EAST

• St. Thomas Academy 5, Hill-Murray 2

MISSISSIPPI 8

• Becker 7, Cambridge-Isanti 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 4, Spring Lake Park 3

• Maple Grove 7, Centennial 0

• Totino-Grace 5, Osseo 2

SUBURBAN EAST

• Irondale 4, Cretin-Derham Hall 3

TRI-METRO

• Holy Angels 7 Columbia Heights 0

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 4, Litchfield 3

METROPOLITAN AREA

• Mankato East 6, Northfield 1

TRACK AND FIELD • BOYS

WRIGHT COUNTY

• Jordan 252, Mound Westonka 99, Glencoe-Silver Lake 97, Holy Family 90, Southwest Christian 52

• Rockford 164.5, Delano 161, Annandale 123.5, Litchfield 101, Howard Lake-Waverly-Winsted 29, Watertown-Mayer 22

CHANHASSEN INVITATIONAL

• Chaska 75, Chanhassen 56, Bloomington Jefferson and Orono 53.5, Bloomington Kennedy 19, Blake 15

HOPKINS TRUE TEAM INVITATIONAL

• Rosemount 998.5, Edina 780, St. Michael-Albertville 762.5, Farmington 702.5, Mounds View 671, Hopkins 656.5

MINNETONKA INVITATIONAL

• Andover 153, Minnetonka 128.75, Maple Grove 109.75, Prior Lake 104.5, Anoka 94.25, Shakopee 66.5, Totino-Grace 45, Waconia 34.25

ROSEVILLE INVITATIONAL

• Forest Lake 132, St. Paul Central 119, Buffalo 97, Roseville 65, Concordia Academy 42.75, East Ridge 39.5, Park Center 29.75, St. Paul Como Park 26

TRACK AND FIELD • GIRLS

WRIGHT COUNTY

• Jordan 171.5, Glencoe-Silver Lake 123.5, Mound Westonka 112, Holy Family 94, Southwest Christian 76

• Rockford 195, Delano 132, Litchfield 105, Annandale 67, Watertown-Mayer 59, Howard Lake-Waverly-Winsted 40

CHANHASSEN INVITATIONAL

• Bloomington Jefferson 74, Chanhassen 69, Chaska 64.5, Orono 38.5, Bloomington Kennedy 26

HOPKINS TRUE TEAM INVITATIONAL

• St. Michael-Albertville 963, Rosemount 804, Farmington 779.5, Edina 749, Mounds View 735, Hopkins 564.5

MINNETONKA INVITATIONAL

• Minnetonka 186.5, Prior Lake 159.5, Maple Grove 105.5, Anoka 85, Waconia 68, Andover 67, Shakopee 43.5, Totino-Grace 43

ROSEVILLE INVITATIONAL

• Roseville 165, Forest Lake 129, Concordia Academy 65, Buffalo 60, Park Center 49, St. Paul Central 46, East Ridge 37, St. Paul Como Park 4

STATE RANKINGS

BASEBALL

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 4A

• 1. Farmington; 2. Stillwater; 3. St. Michael-Albertville; 4. Woodbury; 5. Hopkins; 6. Maple Grove; 7. Shakopee; 8. East Ridge; 9. Blaine; 10. Andover.

Class 3A

• 1. Mankato West; 2. Mahtomedi; 3. Willmar; 4. St. Thomas Academy; 5. Rocori; 6. Grand Rapids; 7. Benilde-St. Margaret's; 8. Holy Angels; 9. Marshall; 10. Hutchinson.

Class 2A

• 1. Glencoe-Silver Lake; 2. Perham; 3. Belle Plaine; 4. Foley; 5. Wadena-Deer Creek; 6. Albany; 7. Rochester Lourdes; 8. Plainview-Elgin-Millville; 9. Southwest Christian; 10. Pierz.

Class 1A

• 1. Hayfield; 2. New York Mills; 3. South Ridge; 4. Randolph; 5. Kerkhoven-Murdock-Sunburg; 6. Ashby; 7. Springfield; 8. Sleepy Eye; 9.New Ulm Cathedral; 10. Cherry.

LACROSSE • BOYS

BY THE COACHES ASSOCIATION

• 1. Benilde-St. Margaret's; 2. Prior Lake; 3. Chanhassen; 4. Shakopee; 5. Minnetonka; 6. Stillwater; 7. Mahtomedi; 8. Buffalo; 9. Irondale; 10. Rosemount.