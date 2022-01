TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Lakeville North 401, Rosemount 379.5, Prior Lake 342. Medalist: Riley Okubo, Lakeville North, 43.81.

ALPINE SKIING • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

At Buck Hill

• Prior Lake 294, Lakeville North 232, Lakeville South 221. Medalist: Caitlyn Bumpers, Eagan, 48.19.

BASKETBALL • BOYS

METRO EAST

• St. Thomas Academy 92, Hastings 65

• Simley 61, Two Rivers 57

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 58, Chanhassen 47

• Bloomington Kennedy 73, St. Louis Park 64

• Cooper 57, Chaska 54

• Waconia 59, Bloomington Jefferson 56

SKYLINE

• Concordia Academy 73, St. Agnes 65

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 86, Apple Valley 44

• Lakeville North 58, Eastview 56, OT

• Lakeville South 60, Rosemount 55

• Shakopee 76, Prior Lake 57

SUBURBAN EAST

• East Ridge 56, White Bear Lake 46

• Irondale 79, Roseville 57

• Stillwater 63, Forest Lake 51

• Woodbury 75, Cretin-Derham Hall 71, OT

TRI-METRO

• DeLaSalle 71, Holy Angels 60

• Fridley 75, St. Anthony 73

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 73, Dassel-Cokato 61

METROPOLITAN AREA

• Albany 76, Zimmerman 41

• Armstrong 68, Mpls. Washburn 54

• Avail Academy 83, North Lakes 60

• Big Lake 61, Delano 58

• Blaine 83, St. Michael-Albertville 71

• Breck 108, Kaleidoscope 65

• Buffalo 69, Rogers 45

• Centennial 65, St. Francis 63

• Coon Rapids 81, Cambridge-Isanti 72,

• Elk River 69, Sauk Rapids-Rice 65

• Glencoe-Silver Lake 84, Belle Plaine 50

• Heritage Christian 52, Mounds Park 51

• Hutchinson 62, Willmar 53

• Janesville-W-P 59, Norwood YA 54

• Jordan 59, St. Peter 52

• Legacy Christian 102, United Christian 24

• Lester Prairie 77, Gibbon-Fairfax-Winthrop 64

• Mpls. Roosevelt 90, SP Washington 61

• Mounds View 67, Park of CG 57

• Northfield 81, Rochester Century 72, 2 OT

• Osseo 85, Minnetonka 75

• Princeton 87, Sartell-St. Stephen 85

• Red Wing 62, Rochester Mayo 47

• Richfield 65, Mound Westonka 56

• Rocori 70, Monticello 67

• St. Croix Prep 60, St. Paul Harding 39

• St. Paul Academy 69, Hill-Murray 56

• St. Paul Como Park 87, Community of Peace 46

• Sauk Centre 62, Litchfield 49

• Trinity 46, St. Croix Lutheran 33

• Watertown-Mayer 61, Eden Valley-Watkins 40

MINNESOTA

• Austin 83, Albert Lea 50

• Crosby-Ironton 78, Pillager 49

• Fairmont 71, Jackson County Central 70

• Hayfield 70, Grand Meadow 42

• Hermantown 63, Duluth East 60

• Int. Falls 75, Lake of the Woods 37

• Kasson-Mantorville 67, Cannon Falls 47

• Kingsland 53, Schaeffer Academy 32

• Lake Crystal-WM 63, Blue Earth Area 61, OT

• Milaca 51, Foley 44

• New London-Spicer 62, Paynesville Area 45

• Osakis 65, Royalton 49

• Rushford-Peterson 54, Wabasha-Kellogg 18

• Southland 59, Lanesboro 46

• Staples-Motley 77, Long Prairie-GreyEagle 43

• Thief River Falls 66, Warroad 49

• Tracy-Milroy-Balaton 59, Russell-T-Ruthton 50

• Waseca 74, St. James 71

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 83, Mounds Park 28

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 73, Chanhassen 66, 2 OT

• Bloomington Kennedy 63, St. Louis Park 62

• Chaska 68, Cooper 27

• Orono 77, New Prague 54

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 79, Edison 26

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 64, Norwood Young America 59

NORTHWEST SUBURBAN

• Spring Lake Park 70, Champlin Park 64

SKYLINE

• Concordia Academy 66, St. Agnes 40

• Maranatha 76, New Life Academy 60

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 63, Burnsville 34

• Farmington 73, Apple Valley 14

• Lakeville North 57, Eastview 36

• Rosemount 58, Lakeville South 40

• Shakopee 68, Prior Lake 43

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 61, Woodbury 41

• East Ridge 47, White Bear Lake 35

• Park of Cottage Grove 54, Mounds View 30

• Stillwater 87, Forest Lake 53

TRI-METRO

• DeLaSalle 71, Holy Angels 63

• Fridley 60, St. Anthony 46

WRIGHT COUNTY

• Annandale 35, Dassel-Cokato 33

• Litchfield 55, Rockford 53

• Glencoe-Silver Lake 73, Howard Lake-W-W 42

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 71, Osseo 49

• Byron 56, Jordan 49

• Delano 53, Big Lake 35

• Hope Academy 52, PACT 27

• Mahtomedi 61, Chisago Lakes 53

• Mpls. Roosevelt 57, St. Paul Humboldt 24

• Monticello 61, Rocori 51

• North Branch 54, Little Falls 43

• Rochester Century 61, Northfield 54

• Rochester Mayo 60, Red Wing 59

• St. Croix Lutheran 63, Southwest Christian 41

• St. Croix Prep 66, St. Paul Academy24

• St. Francis 77, Tartan 43

• St. Michael-Albertville 88, Blaine 57

• Sauk Rapids-Rice 78, Zimmerman 75

• Spectrum 61, Mora 24

• West Lutheran 63, St. John's Prep 27

• Willmar 74, Becker 64

MINNESOTA

• Belgrade-Brooten-Elrosa 59, Maple Lake 43

• Braham 52, East Central 25

• Cloquet 68, Proctor 61

• Duluth East 66, Hermantown 52

• Fairmont 74, Jackson County Central 70

• Gibbon-F-W 46, Martin County West 27

• Hills-BC 49, Heron Lake-O/Fulda 25

• Lewiston-Altura 60, Fillmore Central 42

• Mankato West 49, Roch. John Marshall 46

• Montevideo 66, Redwood Valley 23

• Nicollet 65, Alden-Conger/Glenville-E. 40

• Pine City 61, Mille Lacs 18

• Red Rock Central 51, Mtn. Lake Area 41

• Red Lake Falls 48, Sacred Heart 35

• South Ridge 94, Hill City/Northland 38

• Superior (Wis.) 70, Duluth Denfeld 21

• Winona Cotter 61, Plainview-E-Millville 50

GYMNASTICS • GIRLS

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville South 139.775, Rosemount 139.45. All-around: Avery Doman, Rosemount, 37.275.

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 131.925, Mounds View/Irondale 130.975. All-around: Julia Clark, Mounds View/Irondale, 35.825.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake at Minnehaha Academy

• Providence Academy at St. Paul Academy

METRO WEST

• Chanhassen 10, Waconia 2

• St. Louis Park at Chaska

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 5, Shakopee 4

SUBURBAN EAST

• Mounds View 9, Roseville 2

METROPOLITAN AREA

• Gentry Academy 5, Owatonna 0

• Hastings 9, Anoka 2

• Holy Angels 5, Forest Lake 1

• LaCrescent-Hokah 8, Minnesota River 4

• Mankato East/Loyola 6, Hutchinson 4

• Orono 7, Mankato West 0

• Southwest Christian/Richfield 2, Breck 1

• Cambridge-Isanti at Sauk Rapids-Rice

• Elk River/Zimmerman at Sartell-SS

• Lakeville North at Holy Family

• Monticello at Alexandria

• Osseo at Hopkins

• Princeton at Duluth Marshall

• Rochester Mayo at Northfield

• St. Michael-Albertville at Rogers

• SP Johnson at SP Highland Park

• Willmar at Becker/Big Lake

MINNESOTA

• Duluth East 5, Rock Ridge 3

• Grand Forks R. River (N.D.) 5, East Grand Forks 3

• Hermantown 6, Duluth Denfeld 1

• Little Falls 5, Bemidji 1

• Luverne 8, Fairmont 3

• Marshall 3, Worthington 1

• Moorhead 10, Brainerd 0

• Northern Lakes 8, Pine City Area 4

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• North Wright County 6, Hopkins/SLP 0

• Wayzata 8, Eden Prairie 1

METRO EAST

• South St. Paul 4, North St. Paul/Tartan 0

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 1, Pine City Area 1, OT

• Northern Tier 8, Princeton 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 8, Champlin Park/CR 1

• Anoka 5, Armstrong/Cooper 1

• Blaine 2, Centennial/Spring Lake Park 1

• Elk River/Zimmerman 5, Osseo/PC 4, OT

• Maple Grove 3, Rogers 2, OT

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 7, Prior Lake 4

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 7, Forest Lake 3

• East Ridge 2, Mounds View 0

• Roseville 5, Park of Cottage Grove 0

• Stillwater 10, Irondale/St. Anthony 0

• Woodbury 2, White Bear Lake 1

METROPOLITAN AREA

• Edina 5, Chaska/Chanhassen 0

• Holy Family 5, Benilde-St. Margaret's 4, OT

• Lakeville North 3, Dodge County 2, OT

• Lakeville South 5, Owatonna 0

• Mankato East 5, New Prague 2

• Minnetonka 8, Hill-Murray 1

• Two Rivers/St. Paul 8, Visitation 3

MINNESOTA

• Duluth Marshall 2, Cloquet-Esko-Carlton 1

• Luverne 8, Fairmont 2

• Marshall 6, Worthington 0

• Moorhead 4, Fargo Davies (N.D.) 2

• Roseau 5, Thief River Falls 0

• Waseca 2, Winona 1, OT

• Willmar 3, St. Cloud 1

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Armstrong 68, Mpls. Washburn 54

Minneapolis Washburn 26 28-54

Armstrong 38 30-68

Minneapolis Washburn: Ramberg 14, Jorgensen 10, Husby 9, Maegi 9, Jorgensen 8, Smith 4. Armstrong: Newbern 19, Rennie 18, Skram 12, Kuempel 6, Freeman 4, Jones 4, Ware 3, Mogire 2.

Big Lake 61, Delano 58

Big Lake 29 32-61

Delano 24 34-58

Big Lake: Stepp 17, O'Brien 13, Kunz 8, O. Layton 8, K. Layton 5, Terlinden 5, Hill 3, Thieke 2. Delano: Stewart 19, Strandemo 19, Krueger 5, Techam 5, Schneider 4, Iversen 3, Monke 2, Maschino 1.

Blaine 83, St. Michael-Albertville 71

St. Michael-Albertville 42 29-71

Blaine 45 38-83

St. Michael-Albertville: Tennyson 24, Luongvan 16, Hochstedler 11, Purcell 7, Riebel 6, Demarais 4, Maynard 3. Blaine: Kaul 23, Pettis 22, Moin 12, Merrigan 12, Pelkey 8, Schusted 6.

Bloomington Kennedy 73, St. Louis Park 64

Bloomington Kennedy 28 45-73

St. Louis Park 18 46-64

Bloomington Kennedy: Walker 25, Smazal 15, Taylor-Simmons 14, Pearson 9, Freitekh 8, Wright-Ponder 2. St. Louis Park: Anderson 19, Donesky 14, Dvorak 12, Giovannelli 7, Ross 6, Delorme 4, Walsh 2.

Breck 108, Kaleidoscope 65

Kaleidoscope 37 28- 65

Breck 57 51-108

Kaleidoscope: M. Aasen 25, Kargel 22, T. Aasen 14, Lesyinski 4. Breck: Walker 21, Lawal 17, Armstrong 15, Newton 12, Aafedt 10, J. Koch 8, T. Koch 8, Dungey 7, Hofer 6, Aronson 2, Dlugosch 2.

Buffalo 69, Rogers 45

Buffalo 36 33-69

Rogers 18 27-45

Buffalo: Dahl 19, Jackson 14, Bluiett 12, Sorenson 8, Pool 7, Johnson 3, Giddings 2, Penney 2, Wishart 2. Rogers: Gleason 14, Belka 9, Kuhlman 8, Dalluge 6, Gilmore 4, Sanders 2, Whitcomb 2.

Centennial 65, St. Francis 63

St. Francis 27 36-63

Centennial 36 29-65

St. Francis: Bothun 30, Skogquist 9, B. Johnson 8, Schultz 6, W. Johnson 5, Stone 5. Centennial: Neudahl 25, Clark 15, Burgoon 13, Jansa 4, Johnson 2, Pirner 2, Quick 2, D'Agostino 1, Ward 1.

Coon Rapids 81, Cambridge-Isanti 72

Coon Rapids 30 51-81

Cambridge-Isanti 38 34-72

Coon Rapids: Deng 24, Galimah 20, Cummings-Coleman 16, Smith 10, Ellingson 6, Himley 3, Beck 1, Hettwer 1. Cambridge-Isanti: Karels 24, Troolin 20, Dee 9, Bickford 8, Jones 7, Skoglund 4.

Cooper 57, Chaska 54

Chaska 16 38-54

Cooper 25 32-57

Chaska: Nicholson 30, Rain 8, Rief 7, Peterson 7, Kallman 2. Cooper: Evans 27, Cooper 11, Massaquoi 10, Apiah 9.

DeLaSalle 71, Holy Angels 60

DeLaSalle 34 37-71

Holy Angels 31 29-60

DeLaSalle: Chavis 17, Everett 17, Johnson 14, McClendon Jr. 6, Whitlock 5, Dillon-Parks 4, Moses 4, Hoban 2, Pounds 2. Holy Angels: Issa 21, Dittman 12, Smith 12, Johnson 7, Boarman 4, Scroggins 3, Boehm-Peterson 1.

East Ridge 56, White Bear Lake 46

White Bear Lake 21 25-46

East Ridge 31 25-56

White Bear Lake: Hawks 19, Misgen 10, Lockwood 8, Janicki 6, Setterlund 3. East Ridge: Mattes 23, Blue 13, Theis 8, Koch 6, Bern 4, Tomes 2.

Elk River 69, Sauk Rapids-Rice 65

Sauk Rapids-Rice 34 31-65

Elk River 29 40-69

Sauk Rapids-Rice: Lund 12, Walrath 12, Omoke 10, Mathies 9, Moilanen 8, Harren 7, Rudolph 5, Loesch 2. Elk River: Behne 29, Gillquist 13, Osterman 11, Haack 9, Benson 5, Mattingley 2.

Fridley 75, St. Anthony 73

Fridley 38 37-75

St. Anthony 35 38-73

Fridley: Williams 27, Nelson 17, Ahmed 9, Smith 9, Dean 7, Rpov 5, Newton 1.

St. Anthony: Hauser 20, Lucas 15, Culhane 11, Rodkewich 11, Randle 10, Igherighe 4, Siroin 2.

Heritage Christian 52, Mounds Park 51

Mounds Park Academy 23 28-51

Heritage Christian 27 25-52

Mounds Park Academy: Keint-Lanbrun 32, Green 7, Messner 4, Jasen 3, Said 3, Hudock 2. Heritage Christian: Moulton 17, Haag 12, Sokeye 8, Tarawallie 8, Wicht 4, Mayhew 3.

Irondale 79, Roseville 57

Irondale 41 38-79

Roseville 26 31-57

Irondale: Anthony 16, Ejiofor 13, Dedominces 12, Hansen 9, Baker 8, Gomez 7, Tieh 6, Marcellus 4, Smith 4. Roseville: Broussard 18, Letts 9, Triplett 9, Rice 6, Lowe 5, Abdi 4, Levine 4, Pierce 2.

Lakeville North 58, Eastview 56, OT

Lakeville North 22 30 6-58

Eastview 25 27 4-56

Lakeville North: Robison 19, Winter 12, Manning 9, Vaith 9, Thornton 7, Nolan 2. Eastview: Scales 17, Ambrose 12, Kloss 11, Hassan 10, Adams 6.

Lakeville South 60, Rosemount 55

Rosemount 24 31-55

Lakeville South 32 28-60

Rosemount: Ramlall 15, Kuseske 12, Theisen 10, Young 8, Archer 6, Richter 4. Lakeville South: Beauchamp 14, Ressler 13, Mast 11, Swanson 10, Volk 7, Burks 3, Baah-yeboah 2.

Mpls. Roosevelt 90, St. Paul Washington 61

Minneapolis Roosevelt 44 46-90

St. Paul Washington 24 37-61

Minneapolis Roosevelt: Brown 25, J. Mohamed 19, Esparaza 10, Purdis 10, Wells 10, M. Mohamed 9, Brown 5, Cork 2. St. Paul Washington: Birdsong 19, Santiago 12, Allen 11, Bergman 6, Dumas 6, Khalif 4, Kadir 3.

Mounds View 67, Park of Cottage Grove 57

Mounds View 34 33-67

Park of Cottage Grove 29 28-57

Mounds View: Kirk 27, Wheeler 27, Edelman 6, Erickson 4, Hass 2, Becher 1. Park of Cottage Grove: Walker 21, Bearth 13, Fick 11, Perryman 7, Omot 4, Hatano 1.

Osseo 85, Minnetonka 75

Minnetonka 38 37-75

Osseo 48 37-85

Minnetonka: Jo. Cain 23, El-Amin 18, Ja. Cain 13, Stefonowicz 8, Simonsen 7, Ciubotaru 4, Jones 2. Osseo: Barhayiga 21, Cargeor 18, Johnson 17, Waits 13, Omooria 11, Smith 5.

Princeton 87, Sartell-St. Stephen 85

Sartell-St. Stephen 43 42-85

Princeton 48 39-87

Sartell-St. Stephen: Lund 27, Templin 18, Clark 12, Knutson 12, Mahowald 10, Brinkerhoff 4, Haus 2. Princeton: Drews 30, Stay 19, Nowak 16, Hallberg 8, Schimming 8, Keykal 2, Peterson 2, Williams 2.

Richfield 61, Mound Westonka 56

Richfield 33 28-61

Mound Westonka 26 30-56

Richfield: January 19, Patterson 13, Armstrong 7, Wollmuth 6, Hewitt 5, Hollins 4, Jake 4, Joerger 3. Mound Westonka: Spaeth 30, Dallman 9, Swanson 9, Eberhart 5, Vanderwilt 3.

Rocori 70, Monticello 67

Monticello 26 41-67

Rocori 40 30-70

Monticello: Kolles 32, Sawatzke 16, Thompson 14, Emmerich 3, Schluender 2. Rocori: Spanier 14, Pedroza 12, Loesch 10, Hibbison 9, Andersen 8, Acheson 6, Boos 4, Schafer 4, Thompson 3.

St. Croix Prep 60, St. Paul Harding 39

St. Croix Prep 30 30-60

St. Paul Harding 17 22-39

St. Croix Prep: Gremmels 10, Hanson 9, Benson 6, Brown 6, Flaten 6, Myers 6, Schultz 6, Nelson 2. St. Paul Harding: Walker 8, Htoo 6, Wyatt 5, Adams 4, Douglas 4, Ahmed 3, Knight 3, Hood 2, Lee 2, Wesley 2.

St. Paul Academy 69, Hill-Murray 56

St. Paul Academy 26 43-69

Hill-Murray 29 27-56

St. Paul Academy: Hayes 24, Carter 15, C. Baskerville 12, B. Baskerville 10, Forsberg 6, Johnson 2. Hill-Murray: Nicholson 16, Montague 11, Daniels 8, Schoenecker 8, Reece 6, Berg 4, Koch 3.

Simley 61, Two Rivers 57

Simley 26 35-61

Two Rivers 29 28-57

Simley: Williams 24, Jioklow 18, Reid 11, Wormer 8. Two Rivers: Morgan 21, Michaels 14, Christiansen 8, Mogelson 4, Woubishet 4, Colon 2, Lail 2, Powell 2.

Stillwater 63, Forest Lake 51

Forest Lake 18 33-51

Stillwater 33 30-63

Forest Lake: Waldoch 22, Bartlett 12, Olson 8, Dumonceaux 7, Olson 2. Stillwater: Thomson 21, Shikenjanski 10, Swanson 9, Wiese 9, Hoheisel 5, Koehn 4, Hilde 3, Johnson 2.

Trinity 46, St. Croix Lutheran 33

St. Croix Lutheran 12 21-33

Trinity 18 28-46

St. Croix Lutheran: Austin 16, Fantini 6, Falardeaux 3, Blumer 3, Brugos 2, Garcia 2, Valleau 1. Trinity: Bormann 17, Rudquist 15, Groppel 2, Cudd 1.

Watertown-Mayer 61, Eden Valley-Watkins 40

Eden Valley-Watkins 21 19-40

Watertown-Mayer 24 37-61

Eden Valley-Watkins: Neiman 17, Geislinger 6, Haag 5, Moehrle 4, Schultz 4, Dziengel 2, Stommes 2. Watertown-Mayer: Mueller 24, Kind 10, McCabe 9, Rowan 6, Rundell 6, Stucchi 4, Domjahn 2.

BASKETBALL • GIRLS

Belle Plaine 64, Norwood Young America 59

Belle Plaine 28 36-64

Norwood Young America 37 22-59

Belle Plaine: Schmidt 23, Lenz 11, Ma. Ziemke 9, Mc. Ziemke 8, Eppen 4, Haefner 4, Koepp 2, Nordby 2, Johnson 1. Norwood Young America: Hallquist 21, Erickson 13, Conser 9, Herrmann 8, Schmidt 8.

Benilde-St. Margaret's 73, Chanhassen 66, 2 OT

Benilde-St. Margaret's 27 28 5 13-73

Chanhassen 23 32 5 6-66

Benilde-St. Margaret's: Olson 32, Bishop 16, McGee 15, Kaspoor 5, Lumpkin 3, Reliford 1, Wells 1. Chanhassen: Hake 29, Hicks 9, Giles 8, Linder 8, Arnold 6, Sweetser 4, Seubert 2.

Bloomington Kennedy 63, St. Louis Park 62

St. Louis Park 25 37-62

Bloomington Kennedy 30 33-63

St. Louis Park: Harden 22, Hegdahl 17, Schmitz 11, Maher 7, Alexander 3, Massie 2. Bloomington Kennedy: Burchette 21, Green 12, Williams 11, Buchanan 9, Singleton-Buchanan 4, Dismukes 2, Miller 2, Sheehan 2.

Buffalo 71, Osseo 49

Osseo 24 25-49

Buffalo 34 37-71

Osseo: Wilson 32, Choi 7, White 4, Abolade 2, Hargrove 2, Miller 2. Buffalo: M. Guida 17, Hartman 14, Gunderson 13, Burke 9, B. Guida 6, Noble 5, Feddema 3, Madsen 2, Posch 2.

Byron 56, Jordan 49

Byron 25 31-56

Jordan 24 25-49

Byron: Stork 12, Nelson 9, Halder 8, Klunder 8, Harvey 7, Schnell 5, Simon 4, Schroeder 3. Jordan: Borowicz 16, Kluxdal 10, Dahmen 9, Duis 6, Olinger 4, Vogel 4.

Chaska 68, Cooper 27

Cooper 10 17-27

Chaska 33 35-68

Cooper: Frazier 12, MacCarthy 6, Kamara 3, Cooke 2, Igherighe 2, Dillard 1, Howard 1. Chaska: M. Heyer 22, Sanders 19, Lenzen 7, Silus 5, Wurtz 5, Schuelke 4, A. Heyer 3, Karrmann 2, Lakosky 1.

Concordia Academy 66, St. Agnes 40

Concordia Academy 31 35-66

St. Agnes 19 21-40

Concordia Academy: Korinek 24, Bonk 14, Draack 14, McTeague 4, Esboldt 3, Johnson 3, Landvik 2, McTeague 2. St. Agnes: M. Fischer 13, Sandifer 10, T. Fischer 8, DiPietro 7, Muschenheim 2.

Cretin-Derham Hall 61, Woodbury 41

Cretin-Derham Hall 28 33-61

Woodbury 16 25-41

Cretin-Derham Hall: Caruso 16, Bengtson 12, Hahs 10, Robinson 10, Edwards 6, Halderman 3, Kronschnabel 3, Nunez-Willams 1. Woodbury: McCarthy 14, Buckhalton 9, Kodl 6, Rosenthal 6, Henry 4, Bungarden 2.

DeLaSalle 71, Holy Angels 63

Holy Angels 31 32-63

DeLaSalle 36 35-71

Holy Angels: Massaquoi 22, Pritchard 10, O'Rourke 9, Buer 8, Caron 7, Pierce 7. DeLaSalle: Runsewe 26, Salaam 18, White 12, Johnson 7, Bass 4, Baylark 4.

Eagan 63, Burnsville 34

Eagan 31 32-63

Burnsville 19 15-34

Eagan: Fandre 18, McCullum 14, Buslee 13, Iten 7, Plonski 4, Sanchez 3, Boyle 2, Morin 2. Burnsville: Bruha 9, Handzija 5, Islam 5, Johnson 4, King 3, Torgenson 3, Malecha 2, Servais 2, Krumwiede 1.

East Ridge 47, White Bear Lake 35

East Ridge 23 24-47

White Bear Lake 12 23-35

East Ridge: Knupp 18, Ritzer 10, Christenson 6 Wildman 6, , Cook 3, Sanneh 3, Schmidt 1. White Bear Lake: O'Brien 13, Eckerle 11, Schmittdiel 4, Ramirez 3, Hughes 2, Post 2.

Fridley 60, St. Anthony 46

St. Anthony 25 21-46

Fridley 25 35-60

St. Anthony: Timmins 17, Przybilla 8, Maile 6, Abraham 4, Bauman 4, Zielsdorf 4, Cassidy 3. Fridley: Cochran 11, Washington 10, Williamson 10, Karsten 8, Gillispie 7, Harris 5, Jensen 5, Johnson 4.

Glencoe-Silver Lake 73, Howard Lake-W-W 42

Glencoe-Silver Lake 33 40-73

Howard Lake-Waverly-Winsted 21 21-42

Glencoe-Silver Lake: Monahan 23, Guerrero 21, Christianson 10, Simons 7, Graf 6, Petersen 6. Howard Lake-Waverly-Winsted: Fasching 21, Remer 16, Olmos 3, Kallio 2.

Hope Academy 52, PACT 27

PACT 11 16-27

Hope Academy 32 20-52

PACT: Boehrs 9, Spiess 6, Popejoy 3, Tessum 3, DeRosa 2, Ling 2, Tessum 2. Hope Academy: Johnson 21, Moody 8, Snyder 8, Carlisle 4, Holden 4, Timm 4, Reed 3.

Lakeville North 57, Eastview 36

Eastview 16 20-36

Lakeville North 28 29-57

Eastview: Gardner 11, Schaefer 11, Smith 6, Morris 4, Dayton 2, Maull 2. Lakeville North: Boe 10, Wilson 10, Juaire 9, Betton 7, Bryant 7, Ruhland 4, Titus 3, Benhart 2, Grange 2, Wolkow 2, Westerman 1.

Mahtomedi 61, Chisago Lakes 53

Chisago Lakes 18 35-53

Mahtomedi 24 37-61

Chisago Lakes: Hempel 21, Gillach 19, Saueressig 6, Erickson 5, Wille 2. Mahtomedi: Potthoff 16, Centers 14, Kletti 11, Wilson 8, Gile 4, Frazier 3, Greene 3, Seevers 2.

Maranatha 76, New Life Academy 60

Maranatha 35 41-76

New Life Academy 22 38-60

Maranatha: Jarnot 28, Salberg-Thornton 28, Thomas 9, A. Lanari 3, O. Lanari 3, Sathre 2, Simmons 2, Ash-Johnson 1. New Life Academy: Groeneweg 17, Anderstrom 13, Salgado 13, Linton-Slettedahl 10, Moseman 7.

Mpls. Southwest 79, Mpls. Edison 26

Minneapolis Southwest 50 29-79

Minneapolis Edison 5 21-26

Minneapolis Southwest: Hill 20, Johnson 18, Kramer 10, Ewert 9, Gendler 6, London 5, Schoenke 4, Youngdahl 4, Olson 2, Spanier 1. Minneapolis Edison: Green 13, Muse 9, Sallet-Bivens 4.

Monticello 61, Rocori 51

Rocori 29 22-51

Monticello 35 26-61

Rocori: Boos 17, Bierschbach 14, Berg 6, Libbesmeier 5, Stang 4, Boucher 3, Faber 1, Terres 1. Monticello: Lindberg 13, Hanson 11, Smith 10, Manning 8, Voll 8, Olson 7, Roubinek 4.

North Branch 54, Little Falls 43

Little Falls 25 18-43

North Branch 31 23-54

Little Falls: Larsen 12, Pint 8, Swantek 8, Saldana 5, Schilling 4, Steadman 4, VanRisseghem 2. North Branch: Kuhlman 21, Peaslee 21, Lattimore 8, Rothe 3, Lattimore 1.

Orono 77, New Prague 54

Orono 46 31-77

New Prague 27 27-54

Orono: Knudson 24, Youngs 18, Kallenbach 9, Kompelien 8, Pearce 7, Lundell 6, Abed 2, Knooihuizen 2, McKown 1. New Prague: Wedeking 15, Hennen 11, Morris 8, Boulanger 6, Hatlevig 5, Langeberg 4, Boulanger 3, Erickson 2.

Park of Cottage Grove 54, Mounds View 30

Park of Cottage Grove 27 27-54

Mounds View 12 18-30

Park of Cottage Grove: Henderson 14, Jameson 14, Dana 7, Olson 6, Samson 4, Ambroz 3, Kieffer 2, Nelson 2, Smith 2. Mounds View: Hanson 6, Stenstrom 6, Peterson 4, Bone 3, Kluz 3, Redlinger 3, Cassidy 2, Kirk 2, Abed 1.

Providence Academy 83, Mounds Park 28

Providence Academy 64 19-83

Mounds Park Academy 15 13-28

Providence Academy: Greenway 27, G. Counts 18, M. Counts 11, Millerbernd 8, H. Counts 5, Healy 5, Hohenecker 4, Heyda 3, Boeing 2. Mounds Park Academy: Jakway 16, Pederson 10, Binstadt 2.

Rosemount 58, Lakeville South 40

Lakeville South 14 26-40

Rosemount 26 32-58

Lakeville South: Ohnstad 11, Cuddigan 5, Harvey 5, Schultz 5, Coleman 4, Trettin 4, Goodman 3, Rasmussen 3. Rosemount: O'Neil 12, Thompson 12, Leenderts 10, Ratziaff 10, Tauer 8, Teko-Folly 6.

St. Michael-Albertville 88, Blaine 57

St. Michael-Albertville 42 46-88

Blaine 23 34-57

St. Michael-Albertville: Johnson 36, Miller 16, Craft 9, Berg 6, Diaz 5, Lindman 5, Carlson 4, Haus 3, Hoselton 2, Simmons 2. Blaine: Bryant 16, Garber 10, Davis 7, Lafreniere 6, Meglen 6, Terry 6, Bryant 3, Schlomann 2, Halseth 1.

Sauk Rapids-Rice 78, Zimmerman 75

Zimmerman 32 43-75

Sauk Rapids-Rice 37 41-78

Zimmerman: Paulsen 19, Larson 16, McEachern 14, Sayre 12, Larson 8, Haas 2, Rowley 2, Williams 2. Sauk Rapids-Rice: Rogholt 23, Paulsen 19, Roesch 19, Petermeier 9, Felchle 4, Miller 2, Schloe 2.

Shakopee 68, Prior Lake 43

Prior Lake 20 23-43

Shakopee 36 32-68

Prior Lake: McNair 12, Holmberg 11, Pawlyshyn 9, Carter 5, Bowman 2, Trachsel 2, Shaver 1, Van-Helden 1. Shakopee: Cordes 19, Broze 17, Maenke 13, Pawlicki 5, Moore 4, Ross 4, Hale 3, Mitchell 3.

Spring Lake Park 70, Champlin Park 64

Spring Lake Park 34 36-70

Champlin Park 27 37-64

Spring Lake Park: Sutch 22, Nusbaum 19, Dunbar 12, Smith 7, Thomas 7, Goerish 3. Champlin Park: Counce 17, Lillard 14, Holman 9, Valentino 9, John 8, Bates 7.

Willmar 74, Becker 64

Willmar 29 45-74

Becker 30 34-64

Willmar: Reiman 25, Christoffer 19, Lange 11, Shinn 7, Ogdahl 6, Haugen 2, Lange 2, Schroeder 2. Becker: Rose 26, Nuest 22, Westin 9, Kent 5, Mackedanz 2.

HOCKEY • BOYS

Chanhassen 10, Waconia 2

Chanhassen 3 3 4-10

Waconia 0 2 0- 2

First: C-Nicholson (Miller, Bosch), 10:38. C-Christ (Miller), 12:12. C-Bosch, 16:57. Second: W-Machtemes, 1:28. C-Christ (Bosch), 3:17. W-Machtemes (Wiese), 7:08. C-Risch (Lee), 10:18. C-Uhlenkamp (Lee), 10:36. Third: C-Christ (Baker), 4:55. C-Uhlenkamp, 5:15. C-Parker (Montang, Hanson), 13:10. C-Uhlenkamp (Smith), 15:00. Saves: Chanhassen: Marsh 3-6-2-11. Waconia: Johnson 17-13-9-39.

Eastview 5, Shakopee 4

Eastview 2 2 1-5

Shakopee 0 0 4-4

First: E-Ortman (Gillis), 2:36. E-Opgrand (Wooten), 11:20, pp. Second: E-Kisch (Ortman, Brothers), 1:51. E-Ortman (Moline), 8:54. Third: S-Roder (Toward, Bumgarner), :56. S-Marschall (Stamos), 5:57. S-Vogel (Steinhoff), 6:10. E-Opgrand (Kisch, Wooten), 14:20. S-Langemo (Zovic), 14:38. Saves: Eastview: Svaren 6-4-10-20. Shakopee: Huson 12-10-11-33.

Gentry Academy 5, Owatonna 0

Owatonna 0 0 0-0

Gentry Academy 3 0 2-5

First: GA-Berg (Rickey, Milles), 7:33. GA-Joshi, 12:48, sh. GA-Dean (Casey), 16:17. Third: GA-Hammer (Betzold), 6:04. GA-Joshi (Barber), 14:19, sh. Saves: Owatonna: Pfieffer 16-12-15-43. Gentry Academy: Willson 2-3-3-8.

Holy Angels 5, Forest Lake 1

Forest Lake 1 0 0-1

Holy Angels 2 0 3-5

First: HA-Hermanson (Welsch), 4:01. HA-Welsch (Bartfield, Hermanson), 7:08. FL-Linder (McKinnon), 15:59, sh. Third: HA-Hermanson, 3:52. HA-Nelson (Margarit), 7:57. HA-Lechner (Nelson, Stebbins), 13:54. Saves: Forest Lake: Ford 10-12-21-43. Holy Angels: Hess 6-7-11-24.

LaCrescent-Hokah 8, Minnesota River 4

Minnesota River 1 0 3-4

LaCrescent-Hokah 3 3 2-8

First: LH-Holzer (Hogan), 3:04. LH-Farrell (Carlson), 9:42. LH-Holzer, 14:47. MR-Simonette (Hathaway), 15:28. Second: LH-Myhre (Farrell, Hollon), 3:35. LH-Farrell (Carlson, Christianson), 9:21, pp. LH-Farrell, 13:45. Third: MR-Narum (Goecke), 3:19. LH-Farrell, 6:21, sh. MR-O'Keefe (Kotek), 7:09. LH-Griggs (Carlson), 15:18. MR-Simonette (Reicks, Kotek), 16:09. Saves: Minnesota River: Kotek 12-16-15-43. LaCrescent-Hokah: Morken 13-9-12-34.

Mankato East/Loyola 6, Hutchinson 4

Mankato East/Loyola 2 4 0-6

Hutchinson 1 1 2-4

First: H-Starrett (Miller), 1:26. MEL-Prochaska (Bastian, Anthony), 10:38, pp. MEL-Arnoldy (Gavin), 14:55. Second: MEL-Borgmeier, 2:59, sh. MEL-Borgmeier (Gavin, Steindl), 6:57. MEL-Bowman (Arnoldy, Bastian), 8:07. H-Knorr (Ladwig), 12:22. MEL-Bastian (Anthony), 14:56. Third: H-Starrett (Knorr, Ladwig), 11:21. H-Knorr, 12:12, sh. Saves: Mankato East/Loyola: Brueske 11-8-12-31. Hutchinson: Lien 10-8-6-24.

Mounds View 9, Roseville 2

Roseville 0 2 0-2

Mounds View 2 6 1-9

First: MV-Durant (Streeter, Rhein), :19. MV-Koch (Streeter, Rhein), 8:55. Second: MV-Durant (Conlin, Westerman), 1:04. R-Molloy (Sundeen, Heffernan), 1:22. MV-Durant (Koch, Rhein), 6:56. MV-Conlin (Witham, Olson), 8:53. MV-Witham (Westerman, Dean), 9:12. R-Macklem, 10:53. MV-Dean (Witham, Westerman), 13:29, pp. MV-Witham (Dean, Baird), 13:48. Third: MV-Dean (Witham, Streeter), 5:32. Saves: Roseville: Heiple 4-10-4-18, Scott 3-x-x-3. Mounds View: Petrich 8-6-1-15.

Southwest Christian/Richfield 2, Breck 1

Southwest Christian/Richfield 0 0 2-2

Breck 1 0 0-1

First: B-Miller (Nordseth), 14:00. Third: SCR-Swenson (Erhart, Greiner), 3:22. SCR-Greiner (Bendell), 7:56. Saves: Southwest Christian/Richfield: Haugen 8-10-6-24. Breck: Thomson 13-14-7-34.

HOCKEY • GIRLS

Andover 8, Champlin Park/Coon Rapids 1

Andover 2 5 1-8

Champlin Park/Coon Rapids 0 1 0-1

First: A-Christenson (Engler, Kaiser), :37. A-Sauer, 10:10. Second: A-Brown (Boerger), 1:51. A-Little (Sauer), 5:44. A-Boerger (Mumm), 8:09. A-Boerger, 9:39. A-Dunleavy (Boerger), 10:02. CPCR-Johnson (Ness), 10:30. Third: A-Engler (Kaiser, Jones), 2:00. Saves: Andover: Boersma 1-8-7-16. Champlin Park/Coon Rapids: Boshea 7-8-8-23.

Anoka 5, Armstrong/Cooper 1

Anoka 1 3 1-5

Armstrong/Cooper 1 0 0-1

First: AC-Loidolt, 1:00. A-Hilger (Hennes, Christoff), 3:41. Second: A-Miller (Christoff, Mitshulis), 7:32. A-Rykkeli (Beaver), 14:37. A-Hennes (Buth, Phelps), 15:59. Third: A-Beaver, 13:40. Saves: Anoka: Paaverud 8-7-9-24. Armstrong/Cooper: Kahl 12-7-7-26.

Blaine 2, Centennial/Spring Lake Park 1

Centennial/Spring Lake Park 1 0 0-1

Blaine 1 0 1-2

First: CSLP-Goodreau (Ball, O'Hearn), 6:49. B-Ronn (Singh), 13:50. Third: B-Singh (Bautch, Ronn), 9:15. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 12-8-6-26. Blaine: Hansen 10-11-13-34.

Burnsville 7, Prior Lake 4

Prior Lake 0 2 2-4

Burnsville 2 3 2-7

First: B-Krumholz (Bowlby, Carlson), 9:11. B-Katzmarek (Dundon, Colin), 14:36. Second: B-Krumholz, 1:35. B-Carlson (Bowlby), 8:09, pp. B-Bowlby (Krumholz), 9:46. PL-Neist (Zollman), 11:28. PL-Kearns, 14:51. Third: B-Dundon (Hatton), :21. PL-Holmes (Zollman, Swanson), 4:53, pp. PL-Zollman, 15:00. B-Katzmarek (Dundon, Bowlby), 16:53. Saves: Prior Lake: Hansen 16-16-11-43. Burnsville: Tilbury 4-8-5-17.

Chisago Lakes 1, Pine City Area 1, OT

Chisago Lakes 1 0 0 0-1

Pine City Area 0 0 1 0-1

First: CL-Bluhm (DeVries, Burgen), 5:25, pp. Third: PCA-Szucs, 2:06. Saves: Chisago Lakes: Ritter 6-4-6-2-18. Pine City Area: Olson 11-12-12-10-45.

Cretin-Derham Hall 7, Forest Lake 3

Forest Lake 0 1 2-3

Cretin-Derham Hall 2 2 3-7

First: CDH-Murphy (Fisher, Sherry), 6:00. CDH-Broz (Anderson, Dolan), 11:00. Second: FL-McKinnon (Hanowski, Pool), 10:08, pp. CDH-Anderson (Broz), 10:50. CDH-Broz (Anderson, Ahern), 16:59. Third: CDH-Muetzel (Anfang), :32. CDH-Muetzel (Geist, Broz), 4:08, pp. CDH-Murphy (Dolan), 6:59. FL-Pool (Hayek), 9:51. FL-Pool (Glumack, Zowin), 14:43, pp. Saves: Forest Lake: Haley 19-12-22-53. Cretin-Derham Hall: Fritz 3-10-5-18.

East Ridge 2, Mounds View 0

East Ridge 0 0 2-2

Mounds View 0 0 0-0

Third: ER-Fetch (Barry, Groch), 3:19. ER-Andre, 15:42. Saves: East Ridge: Limpert 7-10-6-23. Mounds View: Norlinger 9-7-9-25.

Edina 5, Chaska/Chanhassen 0

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

Edina 2 2 1-5

First: E-Halverson (Horton), 10:23. E-Hankinson (Chapman), 11:11. Second: E-Kuehl (Jungels), 8:10, pp. E-Lindborg (Nelson), 11:27. Third: E-Lindborg (Halverson), 15:33. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 23-20-18-61. Edina: Hannan 2-2-4-8.

Elk River/Zimmerman 5, Osseo/PC 4, OT

Elk River/Zimmerman 1 1 2 1-5

Osseo/Park Center 1 0 3 0-4

First: ERZ-Christian, :54. OPC-Kraemer, 3:53. Second: ERZ-Humphrey, 4:09. Third: OPC-Sherner (Lewis), 1:25. ERZ-Hansberger (Humphrey, Seidel), 5:22. ERZ-Flahaven (Christian), 5:46. OPC-Eikos, 6:34. OPC-Sherner (Eikos, Kraemer), 7:49. Overtime: ERZ-Flahaven (Christian), 6:37, pp. Saves: Elk River/Zimmerman: Brandt 7-8-4-3-22. Osseo/Park Center: White 7-10-4-8-29.

Holy Family 5, Benilde-St. Margaret's 4, OT

Holy Family 0 3 1 1-5

Benilde-St. Margaret's 2 0 2 0-4

First: BSM-Melsness (Garvin), 11:48. BSM-Mortenson (Juckniess), 16:30. Second: HF-Kamp (Braun), 10:26. HF-Valentini (Limke), 11:00. HF-Messner (Limke), 11:11. Third: BSM-Melsness (Hoen, Peschel), 1:24. BSM-Zavoral (Juckniess, Mortenson), 3:19. HF-Kaiser, 8:09. Overtime: HF-Koeppl (Paidosh, Limke), 5:30, pp. Saves: Holy Family: Blair 4-11-11-5-31. Benilde-St. Margaret's: Walsma 8-5-2-1-16.

Lakeville North 3, Dodge County 2, OT

Lakeville North 0 2 0 1-3

Dodge County 0 0 2 0-2

Second: LN-Wagenbach (Jensen, Hanson), NA, pp. LN-Swanson (Olson, Hanson), NA. Third: DC-Koch (Carstensen), NA. DC-Rich, NA, pp. Overtime: LN-Hanson (Lee, Gasparini), NA. Saves: Lakeville North: Weiland 9-4-14-5-32. Dodge County: Huber 6-8-7-1-22.

Lakeville South 5, Owatonna 0

Owatonna 0 0 0-0

Lakeville South 1 2 2-5

First: LS-Soltys (Wright, Otremba), 5:24. Second: LS-O'Neill (Bouman, Enright), 3:26. LS-Soltys, 11:23, sh. Third: LS-Otremba (Wright), 3:36. LS-Otremba, 11:56. Saves: Owatonna: Wolfe 2-9-10-21. Lakeville South: Lang 11-4-9-24.

Maple Grove 3, Rogers 2, OT

Rogers 0 1 1 0-2

Maple Grove 2 0 0 1-3

First: MG-Retrum (Shipley), 2:30. MG-Retrum (Soukup, Rice), 6:05. Second: R-Johansson (Achterkirch), 3:32. Third: R-Achterkirch (Sandberg), :11. Overtime: MG-Rice (Shipley, Retrum), 5:49. Saves: Rogers: Larson 8-6-10-4-28. Maple Grove: Strom 10-14-19-4-47.

Minnetonka 8, Hill-Murray 1

Minnetonka 2 3 3-8

Hill-Murray 1 0 0-1

First: M-Sadura (Distad), 4:19. HM-Boreen (Franco), 12:19. M-Ryan (Sadura, Finnegan), 14:53. Second: M-Mack (Sadura), 3:24. M-Lindsay (Hemp, Sadura), 3:52. M-Distad (Karl, Zakrajsheck), 9:40. Third: M-Sadura (Lindsay, Hemp), 3:45, sh. M-Distad, 4:03, sh. M-Ryan (Distad), 12:50, pp. Saves: Minnetonka: Johnson 12-9-4-25. Hill-Murray: Zhan 12-17-5-34.

North Wright County 6, Hopkins/SLP 0

North Wright County 1 4 1-6

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

First: NWC-Gillespie (Nelson, Petersen), 6:12, pp. Second: NWC-Finnerty (Gillespie), 5:08, pp. NWC-Finnerty (Dahlheimer), 8:30. NWC-Felling (Finnerty, Nelson), 10:00. NWC-Petersen (Allen, Weiser), 13:29, pp. Third: NWC-Hansen (VanKuyk), 9:38. Saves: North Wright County: Weiser 3-2-5-10. Hopkins/St. Louis Park: Bosch 14-26-18-58.

Northern Tier 8, Princeton 0

Northern Tier 3 4 1-8

Princeton 0 0 0-0

First: NT-Cheney (Miller, Grant), 1:34. NT-Overby (Cusick, Oliver), 6:12. NT-Grant, 16:25. Second: NT-Sanders (Miller, Kozak), 1:46. NT-Cheney (Grady), 3:05. NT-Grant, 10:19. NT-Olson (Grant, Oliver), 15:03. Third: NT-Miller (Sanders), 15:35. Saves: Northern Tier: Gibb 1-4-4-9. Princeton: Vandover 6-15-11-32.

South St. Paul 4, North St. Paul/Tartan 0

North St. Paul/Tartan 0 0 0-0

South St. Paul 1 2 1-4

First: SSP-Matuzak (Ramirez, Pachl), 3:13. Second: SSP-Jerikovsky (Ramirez, Pachl), :52. SSP-Ramirez (Felton, Matuzak), 7:50. Third: SSP-Ramirez, 10:50. Saves: North St. Paul/Tartan: James 11-9-8-28. South St. Paul: Norman 5-7-7-19.

Roseville 5, Park of Cottage Grove 0

Roseville 1 2 2-5

Park of Cottage Grove 0 0 0-0

First: R-Ray (Martin , Jakaboski), 3:39. Second: R-Haug (Jones, Jakaboski), 3:31. R-Haug (Byrnes, Jones), 15:42. Third: R-Haug, 6:00. R-Jones, 11:00, pp. Saves: Roseville: Jones 6-2-1-9. Park of Cottage Grove: Stepka 13-20-16-49.

Stillwater 10, Irondale/St. Anthony 0

Irondale/St. Anthony 0 0 0- 0

Stillwater 4 4 2-10

First: S-St. Martin (Hoff), 1:06. S-Nelson (Lang, Ligday), 6:21. S-St. Martin (Roeske), 8:31. S-Johnson (Ligday), 12:54. Second: S-Ligday (St. Martin, Lang), 5:04, pp. S-Krueger (St. Martin, McGinley), 8:01. S-St. Martin (Krueger), 10:39. S-Lang (St. Martin, Krueger), 16:27. Third: S-St. Martin (Williams), 9:45. S-Krueger, 14:10. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 14-13-9-36. Stillwater: Timmons 1-2-1-4.

Two Rivers/St. Paul 8, Visitation 3

Visitation 0 2 1-3

Two Rivers/St. Paul 1 1 6-8

First: TRSP-Van Siclen (Shetka, Johnson), 12:54. Second: TRSP-Keuchenmeister (Reubish), 4:46. V-Hemauer (Allen), 13:13. V-Allen (Hemauer, Killian), 13:41. Third: TRSP-Daly, 3:05. TRSP-Van Siclen (Johnson), 11:13. TRSP-Reubish (Halverson, Keuchenmeister), 13:01. TRSP-Christopherson, 14:15. TRSP-Shetka, 15:03. V-Allen (Hemauer), 15:37. TRSP-Johnson (Van Siclen), 16:12. Saves: Visitation: Pagel 11-11-12-34. Two Rivers/St. Paul: Graham 1-7-4-12.

Wayzata 8, Eden Prairie 1

Wayzata 2 4 2-8

Eden Prairie 1 0 0-1

First: W-Matthews, 7:11. W-Britz (Matthews), 9:07. EP-Streed (Brown, Hirsch), 15:01, pp. Second: W-Pfleider (Fults), 3:44. W-Britz (Peters, Jacobs), 13:34. W-Jacobs (Matthews), 16:02. W-Jacobs (Hackley), 16:53, sh. Third: W-Matthews (Britz), 12:02, sh. W-Bergstrom (Britz), 16:59, pp. Saves: Wayzata: Lavender 9-8-4-21. Eden Prairie: Knuth 7-6-x-13,; Lorton x-x-5-5.

Woodbury 2, White Bear Lake 1

White Bear Lake 0 1 0-1

Woodbury 0 2 0-2

Second: W-Mischacoff (Meeder, Aune), :44. WBL-Lee, 1:30. W-Nelson, 6:11. Saves: White Bear Lake: Marston 15-10-6-31. Woodbury: Tuman 8-8-13-29.