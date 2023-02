Tap the bookmark to save this article.

TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Liberty Classical 78, LILA 48

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Acad. 77, Breck 76, OT

LAKE

• Edina 70, Buffalo 43

• Hopkins 86, St. Michael-Albertville 64

• Wayzata 89, Minnetonka 65

MCAA

• Legacy Chr. 81, Heritage Chr, 55

METRO EAST

• Hastings 87, Hill-Murray 64

• Mahtomedi 75, Simley 42

• South St. Paul 84, North St. Paul 78

• Tartan 62, Two Rivers 51

METRO WEST

• New Prague 78, Chaska 66

• Orono 58, Bloom. Jefferson 54

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 71, Sibley East 69

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 100, Monticello 68

• North Branch 82, Chisago Lakes 68

• Princeton 85, Becker 58

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong 72, Spring Lake Park 68

• Blaine 90, Champlin Park 83

• Centennial 94, Coon Rapids 78

• Elk River 65, Rogers 61

• Maple Grove 78, Anoka 55

• Osseo 51, Totino-Grace 43

• Park Center 97, Andover 91

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 69, Apple Valley 37

• Farmington 52, Rosemount 36

• Lakeville North 63, Eagan 39

• Lakeville South 59, Prior Lake 56

• Shakopee 69, Burnsville 55

WRIGHT COUNTY

• Delano 79, SW Christian 42

• Jordan 64, Hutchinson 46

• Rockford 82, Glencoe-Silver Lake 71

• Watertown-Mayer 66, Annandale 57

METROPOLITAN AREA

• Avail Academy 66, United Christian 56

• East Ridge 82, Eden Prairie 62

• Exploration 68, Hmong Academy 61

• Higher Ground 76, Metro Prep 75

• Holy Family 93, Maranatha 60

• Mankato West 58, Red Wing 44

• Math & Science 82, Chesterton Acad. 65

• North Lakes 70, Comm. of Peace 54

• Park of C.G. 82, Minnehaha Acad. 69

• St. Paul Academy 90, CHOF 77

• West Lutheran 69, Mounds Park Acad. 60

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Math & Science 37, Hmong Academy 23

LAKE

• Edina 66, Buffalo 54

• Hopkins 104, St. Michael-Alb. 94

• Minnetonka 57, Wayzata 54

METRO EAST

• Hill-Murray 62, Hastings 50

• Mahtomedi 73, Simley 30

• North St. Paul 61, South St. Paul 49

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 85, Waconia 64

• Chanhassen 57, St. Louis Park 52

• Chaska 71, New Prague 33

• Orono 62, Bloom. Jefferson 53

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 44, Roosevelt 39

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 65, Sibley East 27

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 65, North Branch 50

• Monticello 56, Cambridge-Isanti 44

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 56, Park Center 38

• Armstrong 50, Spring Lake Park 48

• Blaine 75, Champlin Park 49

• Centennial 77, Coon Rapids 31

• Maple Grove 70, Anoka 60

• Rogers 52, Elk River 47

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 45, Shakopee 41

• Eagan 62, Lakeville North 53

• Eastview 71, Apple Valley 9

• Farmington 47, Rosemount 44

• Lakeville South 65, Prior Lake 61

ST. PAUL CITY

• Humboldt 54, Highland Park 44

SUBURBAN EAST

• East Ridge 79, Mounds View 59

• White Bear Lake 68, Cretin-D.H. 48

WRIGHT COUNTY

• Delano 48, SW Christian 46

• Glencoe-Silver Lake 60, Rockford 35

• Jordan 57, Hutchinson 45

• Watertown-Mayer 51, Annandale 50

METROPOLITAN AREA

• Legacy Christian 34, Maple Lake 33

• Maranatha 65, Holy Family 62

• Minnehaha Acad. 73, DeLaSalle 53

• Mounds Park Acad. 82, Heritage Chr. 74

• PACT 51, Hope Academy 40

• Red Wing 58, Mankato West 46

• St. Agnes 43, West Lutheran 28

• St. Croix Prep 78, St. Paul Central 32

CLASS 1A

Section 1 • first round

• LeRoy-Ostrander 54, Lyle/Pacelli 38

• Mabel-Canton 53, United So. Central 47

• Schaeffer Acad. 49, Wab.-Kellogg 38

HOCKEY • BOYS

CLASS 2A

Section 2 • quarterfinals

• Chanhassen 9, Bloom. Jefferson 0

• Minnetonka 4, Chaska 0

Section 3 • quarterfinals

• Cretin-D.H. 7, Apple Valley/Burns. 0

• Eastview 4, Park of C.G. 3, OT

• Rosemount 7, Eagan 1

Section 5 • first round

• Spring Lake Park 5, Irondale 1

Section 6 • quarterfinals

• Benilde-St. Margaret's 7, Blake 1

• Edina 12, Armstrong/Cooper 0

• Holy Angels 5, St. Louis Park 4, OT

• Wayzata 9, Hopkins 1

Section 7 • quarterfinals

• Andover 11, Duluth Marshall 2

• Coon Rapids 6, Cloquet-E-C 3

• Duluth East 5, Blaine 0

• Grand Rapids 4, Forest Lake 1

Section 8 • quarterfinals

• Elk River/Zimmerman 3, Buffalo 1

• Moorhead 6, Brainerd 2

• Roseau 9, Bemidji 3

• Sartell-St. Stephen 4, St. Michael-Alb. 2

CLASS 1A

Section 1 • first round

• Faribault 7, Austin 1

• Rochester Lourdes 5, Waseca 4

• Winona 5, Red Wing 0

Section 2 • first round

• Waconia 3, Mound Westonka 0

Section 5 • quarterfinals

• Cambridge-Isanti 6, Princeton 4

• Little Falls 4, Sauk Rapids-Rice 2

• Monticello 2, Pine City Area 1

• St. Cloud Cathedral 5, River Lakes 0

Section 6 • quarterfinals

• Alexandria 14, Breckenridge 0

• Willmar at Northern Lakes, ppd.

• Morris/Benson at Wadena-DC, ppd.

• Prairie Centre at Fergus Falls, ppd.

Section 7 • quarterfinals

• Duluth Denfeld 7, Greenway 0

• Hermantown 15, North Shore 1

• Hibbing/Chisholm 2, Proctor 0

• Rock Ridge 9, International Falls 0

Section 8 • first round

• Bagley/Fosston 8, Lake of the Woods 5

• Park Rapids 2, Crookston 1

STATE TOURNAMENT

HOCKEY • GIRLS

CLASS 2A

Games Thursday

Quarterfinals

• Andover vs. Rosemount, 11 am

• Edina vs. Lakeville North, 1 pm

• Centennial/SLP vs. Minnetonka, 6 pm

• Gentry Academy vs. Moorhead, 8 pm

Games Friday

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 10 am and noon

Semifinals

• Quarterfinal winners, 6 pm and 8 pm

Games Saturday

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 10 am

Third place

• Semifinal losers, 11 am

Championship

• Semifinal winners, 7 pm

CLASS 1A

Games Wednesday

Quarterfinals

• Mankato East vs. Proctor/Herm., 11 am

• Luverne vs. Orono, 1 pm

• Albert Lea vs. Warroad, 6 pm

• Fergus Falls vs. South St. Paul, 8 pm

Games Thursday

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 10 am and noon

Games Friday

Semifinals

• Quarterfinal winners, 11 am and 1 pm

Games Saturday

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 8 am

Third place

• Semifinal losers, 9 am

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Blaine 90, Champlin Park 83

Champlin Park 28 55-83

Blaine 44 46-90

Champlin Park: Peterson 21, Komara 20, Graff 15, Thielke 9, Hanson 6, Cummings 6, Mohammed 4, Kiros 2. Blaine: Pettis 24, Bohlman 20, Schusted 16, Lyon 12, Pekos 9, Diamond 5, Payne 4.

Cambridge-Isanti 100, Monticello 68

Monticello 27 41- 68

Cambridge-Isanti 57 43-100

Monticello: Soroko 22, Nebben 14, Dollard 10, Obiri 9, Shobe 5, Schlangen 3, Schyma 3, Thelen 2. Cambridge-Isanti: Karels 31, Troolin 26, Ludwig 10, Dee 7, Crawford 6, Droubie 6, Gusk 5, Shrider 4, Vagts 3, Williams 2.

Centennial 94, Coon Rapids 78

Centennial 49 45-94

Coon Rapids 31 47-78

Centennial: Driessen 45, Burgoon 22, Mabry 15, D'Agostino 7, Hosfield 4, Ball 1. Coon Rapids: Freeman 31, Jordan 14, Belpedio 11, Jones 7, Young 5, Plowman-Tate 4, Hettwer 3, Otte 3.

Delano 79, SW Christian 42

Southwest Christian 24 18-42

Delano 41 38-79

SW Christian: Arnold 11, Kroese 11, Beckering 9, Molin 6, Tollefson 3, Burke 1, Krommendyk 1. Delano: Strandemo 21, Monke 14, Iversen 13, Schultz 12, Stewart 6, Schneider 4, Nau 3, Longstreet 2, Maschino 2, Stewart 2.

East Ridge 82, Eden Prairie 62

Eden Prairie 31 31-62

East Ridge 41 41-82

Eden Prairie: Anderson 15, Sullivan 15, Oriwa 9, Lorenson 7, Rapp 7, Arneson 5, Flom 2, Schlagel 2. East Ridge: Tomes 18, Theis 16, Bern 13, Wellman 12, Mattes 11, Miley 10, Frendt 2.

Eastview 69, Apple Valley 37

Apple Valley 18 19-37

Eastview 40 29-69

Apple Valley: Mitchell 15, Ocharo 10, Tizazu 3, Hannah 2, Cunningham 2, Young 2, Shockley 2, Christiansen 1. Eastview: Batala 21, Mekonnen 15, Omweno 11, Ma. Adams 6, Bangh 5, My. Adams 4, Schroeder 3, Jordan 2, Eliason 2.

Edina 70, Buffalo 43

Buffalo 24 19-43

Edina 37 33-70

Buffalo: Dahl 19, Wishart 8, Penney 5, Guida 5, Janke 2, Mahannah 2, Torgrimson 2. Edina: Coleman 19, Molhoek 13, Ingram 11, Sandven 9, Erlandson 7, Kemper 6, Moore 3, Rubin 2.

Exploration 68, Hmong Academy 61

Exploration 33 35-68

Hmong Academy 32 29-61

Exploration: Mitchell Jr. 25, Warren 21, Reed 12, Roberts 10. Hmong Academy: Vang 24, More 16, Vaj 11, Xiong 6, Moo 4.

Hopkins 86, St. Michael-Albertville 64

Hopkins 43 43-86

St. Michael-Albertville 31 33-64

Hopkins: Smith 25, Moore 23, Semanko 13, Hillesheim 12, Rothman 9, Hart 2, Johnson 2. St. Michael-Albertville: Janz 15, Johnson 14, Demarais 14, Arnlund 7, Riebel 7, Vagts 4, Holm 3.

Lakeville North 63, Eagan 39

Eagan 23 16-39

Lakeville North 28 35-63

Eagan: Schmitter 15, Buslee 10, Khazon 6, Carruthers 5, Madigan 1, Schroepfer 1, Birk 1.

Lakeville North: Winter 21, Robison 16, Kutzler 9, Vaith 7, Axmed 3, Quam 3, Winship 2, DiRico 2.

Lakeville South 59, Prior Lake 56

Lakeville South 25 34-59

Prior Lake 31 25-56

Lakeville South: Burks 17, Johnson 17, Hager 10, Gerl 8, Ressler 4, Wilson 2, Ressler 1.

Prior Lake: Deluca 21, Ofori 17, Loehlein 6, McCullough 5, Krouse 4, Lien 2, Mortensen 1.

Liberty Classical 78, LILA 48

LILA 25 23-48

Liberty Classical 42 36-78

LILA: Severson 13, Moore 12, Gillespie 10, Rodacker 6, Dolphy 4, Sandstrom 3.

Liberty Classical: Verbeek 28, Richter 15, Levin 12, Rupnow 7, Gjelhaug 4, Romportl 4, Miles 4, Buum 2, Christensen 2.

Mahtomedi 75, Simley 42

Mahtomedi 36 39-75

Simley 27 15-42

Mahtomedi: Underwood 25, Carlson 16, McCleery 8, Armitage 7, Holley 5, Harvey 4, Ecker 3, Breien 3, Carlson 2, Holley 2.

Simley: Jacobson 11, Reid-Aaron 10, Scroggins 6, Lovelace 6, Niemioja 5, Wilcox 4.

Maple Grove 78, Anoka 55

Anoka 20 35-55

Maple Grove 41 37-78

Anoka: Podany 15, Borchers 15, Hurst 6, Ellis 5, Reeder 4, Jefferson 3, Ibekwe 2, Prah 2, Jibunor 2, Hibbler 1,

Maple Grove: Palbicki 13, Stang 11, Laliberte 9, Vaidya 9, Anbassa 7, Femrite 7, Bowman 6, McGuire 5, Hromadka 5, Uhlir 2, Draheim 2, Wrbanek 2.

North Lakes 70, Community of Peace 54

Community of Peace 26 28-54

North Lakes 32 38-70

Community of Peace: Terrell 23, Yang 11, Allen 11, Lowery 6, Taylor Jr. 2, Yang 1. North Lakes: Ozment 25, Dillard 17, Zenkic 12, Somers 9, Christian 5, Dufour 2.

Norwood YA 71, Sibley East 69

Sibley East 37 32-69

Norwood Young America 30 41-71

Sibley East: Ballalatak 21, DeVlaeminck 17, Kettner 16, Colling 6, Feterl 5, Brinkman 4. Norwood YA: Strickfaden 23, Wachholz 15, Fenney 9, Druley 8, Wickenhauser 6, Mackenthun 4, Dent 3, Heuer 3.

Princeton 85, Becker 58

Becker 29 29-58

Princeton 53 32-85

Becker: Vogl 11, Hendricks 10, Brown 10, Vogl 8, Weiss 6, Soltau 5, Bengtson 2, Peterson 2, Weiss 2, Groskreutz 2. Princeton: Drews 21, Peterson 19, Keykal 17, Andresen 10, Pettit 8, Strube 6, Williams 2, Ternes 2.

Rockford 82, Glencoe-Silver Lake 71

Rockford 37 45-82

Glencoe-Silver Lake 42 29-71

Rockford: Johnson 32, Tauber 14, Scripture 13, Skinner 11, Blanchard 10, Houghton 2. Glencoe-Silver Lake: Kaczmarek 26, Ehrke 24, Fiecke 10, Schwartz 8, Sonju 3.

Wayzata 89, Minnetonka 65

Wayzata 40 49-89

Minnetonka 32 33-65

Wayzata: Tibbits 26, McAndrew 22, Schmitt 13, Hall 10, Shaffer 8, Berkland 4, Habte 4, Nepstad 2. Minnetonka: El-amin 17, Jones 14, Jo. Cain 11, Uelmen 7, Ja. Cain 6, Stefonowicz 5, Richardson 5.

BASKETBALL • GIRLS

Benilde-St. Marg. 85, Waconia 64

Benilde-St. Margaret's 42 43-85

Waconia 28 36-64

Benilde-St. Margaret's: McGee 26, Bishop 12, Nnaji 12, Wismer 9, Kapsner 9, Friedly 8, Lumpkin 6, Pohl 3. Waconia: Roitenberg 20, As. Bryfczynski 12, Ad. Bryfczynski 11, Lauwagie 8, Stock 4, Hoxie 3, Hanson 3, Myhre 2, Smith 1.

Blaine 75, Champlin Park 49

Blaine 36 39-75

Champlin Park 19 30-49

Blaine: Garber 33, Holle 13, Dominick 8, Tieden 6, Bryant 5, Schlomann 4, Wozniak 2, Pelkey 2, Davis 2. Champlin Park: Lillard 10, Pates 10, Giles 10, Burchette 5, Tolentino 5, Mehl 4, Belongia 2, Spann 2, Holman 1.

Burnsville 45, Shakopee 41

Burnsville 20 25-45

Shakopee 27 14-41

Burnsville: Bruha 15, King 12, Malecha 6, Krumwiede 5, Wooten 4, Baskin 3. Shakopee: Maenke 17, Moore 6, Pawlicki 6, Ross 6, Hall 3, Skattum 3.

Centennial 77, Coon Rapids 31

Coon Rapids 22 9-31

Centennial 46 31-77

Coon Rapids: Green 7, Beck 6, Schmidt 5, Graham 4, Buerman 4, Tengwall 2, Flynn 2, LeClaire 1, Centennial: Frost 14, McCall 11, Anderson 9, Littlefield 9, Metz 8, Walsh 7, Gray 4, Skalicky 3, Sears 3, Tharp 3, Monson 3, Lee 2, Stacy 1.

Chanhassen 57, St. Louis Park 52

St. Louis Park 28 24-52

Chanhassen 31 26-57

St. Louis Park: Schmitz 20, Pawlyshyn 15, Massie 7, Alexander 6, Spates 4. Chanhassen: Naples 14, Ziembiec 12, Linder 9, Sustacek 8, Charles 4, Drury 4, Jacobs 4, Arnold 2.

Chaska 71, New Prague 33

New Prague 11 22-33

Chaska 31 40-71

New Prague: Hemann 8, Boulanger 7, Kilian 6, Boulanger 5, Zimmerman 2, Mattern 2, Langeberg 2, Erickson 1. Chaska: Sanders 13, Keenan 12, Lenzen 11, Schuelke 10, Lakosky 8, Heyer 7, Silus 6, Schneider 2, Hartford 2.

Delano 48, SW Christian 46

Southwest Christian 19 27-46

Delano 18 30-48

SW Christian: Brunsberg 16, Straub 10, Burkhart 9, Dekkers 4, Greer 4, Beckering 3. Delano: Tool 20, Beeler 7, Wegman 5, Danielson 5, Champeau 4, Pietila 3, Beeler 2, Schmit 2.

East Ridge 79, Mounds View 59

East Ridge 50 29-79

Mounds View 33 26-59

East Ridge: Knupp 18, Wildman 16, Sanneh 11, Rekstad 10, Klauer 8, Christenson 6, Klauer 3, Holmes 3, Yang 2, Sennowo 2. Mounds View: Abed 23, Stenstrom 11, Eischens 10, Peterson 6, Poepard 3, Nelson 3, Jackson 2, Bjorklund 1.

Edina 66, Buffalo 54

Edina 36 30-66

Buffalo 30 24-54

Edina: Richter 21, Thorsen 12, Nelson 10, Meitz 8, Deal 5, Moe 4, Vitt 4, Wulf 2. Buffalo: Rohlin 20, Guida 15, Bloomquist 8, Feekes 7, Zwart 3, Posch 1.

Glencoe-Silver Lake 60, Rockford 35

Rockford 9 26-35

Glencoe-Silver Lake 35 25-60

Rockford: Houghton 9, Eilderts 9, Lowe 6, Ehlers 5, Johnson 4, Miller 2. Glencoe-Silver Lake: Christianson 18, Monahan 17, Simons 7, Mickolichek 6, Graf 5, Petersen 5, Dietel 2.

Hill-Murray 62, Hastings 50

Hastings 20 30-50

Hill-Murray 31 31-62

Hastings: McVicker 20, Strain 13, Wagner 8, Caflisch 5, Notch 3, Bakker 1. Hill-Murray: Groppoli 17, Perkins 10, Mackley 9, Wolgamot 8, Vaske 8, McGrath 7, Werner 3.

Hopkins 104, St. Michael-Alb. 94

St. Michael-Albertville 49 45- 94

Hopkins 50 54-104

St. Michael-Albertville: Johnson 45, Haus 14, Hoselton 14, Carlson 6, Jahnke 6, Diaz 6, Lindeman 3. Hopkins: Agara 35, Woodson 30, Boyle 22, McGill 7, Dupree-Hebert 7, Harris 3.

Jordan 57, Hutchinson 45

Jordan 32 25-57

Hutchinson 21 24-45

Jordan: Kluxdal 19, Staloch 16, Borowicz 8, Olinger 6, Dahmen 5, Houdek 3. Hutchinson: Beffert 22, Schlueter 13, Watzke 4, Verhasselt 4, Czech 2.

Maple Grove 70, Anoka 60

Maple Grove 28 42-70

Anoka 26 34-60

Maple Grove: Klick 27, Kormann 16, Ode 16, Stern 9, Holmquist 2. Anoka: Lakanen 17, Mucangi 15, Freking 12, Eppinga 11, Kuyon 3, Pederson 2.

Minnehaha Acad. 73, DeLaSalle 53

DeLaSalle 21 32-53

Minnehaha Academy 38 35-73

DeLaSalle: Scott 23, Moeschter 10, Johnson 9, Bass 4, Starks 3, Whittaker-Hill 2, McNeil 2. Minnehaha Academy: Mack 26, Cupito 13, A. Hill 12, S. Hill 9, Allen 7, Reuben 4, Blomgren 2.

Minnetonka 57, Wayzata 54

Minnetonka 28 29-57

Wayzata 31 23-54

Minnetonka: Crump 20, Hamdorf 20, Wright 13, Reed 2, Cade 2. Wayzata: Fornshell 15, Krzewinski 14, Amelotte 11, Hawkinson 7, Senden 5, Oberlander 2.

Monticello 56, Cambridge-Isanti 44

Cambridge-Isanti 22 22-44

Monticello 26 30-56

Cambridge-Isanti: Vavra 10, Jerde 8, E. Wiltrout 7, Knight 7, Wilking 5, M. Wiltrout 5, Davis 2. Monticello: Voll 28, Hanson 8, Haase 8, May 4, Smith 4, Manning 2, Roubinek 2.

Mpls. Southwest 44, Mpls. Roosevelt 39

Minneapolis Southwest 20 24-44

Minneapolis Roosevelt 10 29-39

Mpls. Southwest: Gendler 11, Green 10, Johnson 9, Schoenke 6, Barnes 4, Youngdahl 4, Mpls. Roosevelt: Walker 12, Wren 10, Behl 7, Maly 4, Bennett 2, Davis 2, Hartman 2.

Rogers 52, Elk River 47

Rogers 23 29-52

Elk River 21 26-47

Rogers: Glad 19, Glass 14, Maciej 9, Daun 4, Netzinger 4, Moberg 2. Elk River: Langbehn 22, Demar 9, Johnson 8, Christy 6, Murphy 2.

HOCKEY • BOYS

Benilde-St. Marg. 7, Blake 1

Blake 1 0 0-1

Benilde-St. Margaret's 2 4 1-7

First: BSM-Baird (Kirschner), 2:42. BSM-Stewart (Baird, Stenger), 11:21. Blake-Duininck (Krenke), 14:04. Second: BSM-Risteau (Koskie, Stewart), 12:00, pp. BSM-Norris (Risteau), 12:57. BSM-Stewart (Kirschner), 15:21. BSM-Reed (Kirschner), 15:32. Third: BSM-Baird (Stewart, Kirschner), 1:05. Saves: Blake: Spaeth 13-18-10-41. Benilde-St. Margaret's: McElroy 11-3-2-16.

Cambridge-Isanti 6, Princeton 4

Princeton 1 1 2-4

Cambridge-Isanti 1 4 1-6

First: C-O'Donovan (Overby, Terhell), 9:42. P-Olson (Christopher, Gibbs), 14:55. Second: C-Splittstoser, 3:19. C-Nutt (Rasche, Splittstoser), 8:35. P-Patnode (Baumann), 11:43. C-O'Donovan (Terhell), 13:05. C-Sauro (Terhell), 13:16, pp. Third: C-O'Donovan, 4:03. P-Gibbs (Christopher), 13:40. P-Kok, 14:33, pp. Saves: Princeton: Koecher 13-15-16-44. Cambridge-Isanti: Sibell 5-12-6-23.

Duluth East 5, Blaine 0

Blaine 0 0 0-0

Duluth East 2 1 2-5

First: D-Christian (Peterson, Christian), 13:46. D-Peterson (Christian, Winkler), 16:29. Second: D-Christian (Spenningsby, Murray), 11:32. Third: D-Winkler (Cooke, Rose), 6:44. D-Christian (Christian, Murray), 14:03. Saves: Blaine: Spaniol 26-22-21-69. Duluth East: Kronstedt 4-6-3-13.

Eastview 4, Park of C.G. 3 (OT)

Park of Cottage Grove 0 1 2 0-3

Eastview 0 2 1 1-4

Second: E-Ortman, 4:09. P-Rudh (Bloedel), 6:22. E-Kisch (Brothers, Opgrand), 14:15, pp. Third: P-Moss (Rudh), 6:08. E-Wooten (Kisch), 13:03. P-Corkish (Friemann, Rudh), 14:14. OT: E-Cords (Ortman, Powers-Brekke), 2:46. Saves: Park of Cottage Grove: Harden 8-13-14-2-37. Eastview: Svaren 7-6-7-2-22.

Edina 12, Armstrong/Cooper 0

Armstrong/Cooper 0 0 0- 0

Edina 3 4 5-12

First: E-Sandven (Mason, Cowan), 6:36. E-Morgan (Cowan), 10:49. E-Olson (Hoch), 11:42. Second: E-Flaherty (Cowan, Nevers), 3:30. E-Halverson, 7:35. E-Olson (Sandven, Vander Vort), 10:28. E-Mason (Nevers), 15:55. Third: E-Flaherty, 0:25. E-Morgan (Revenig, Vander Vort), 5:32, pp. E-Halverson (Cowan), 6:40. E-West (Hoch, Halverson), 7:14. E-Olson (Hoch), 11:42. Saves: Armstrong/Cooper: Dimich 13-16-0-29; Smith 0-0-7-7. Edina: Clarkowski 3-1-2-6.

Elk River/Zimm. 3, Buffalo 1

Elk River/Zimmerman 1 1 1-3

Buffalo 1 0 0-1

First: B-Sylvester, 6:41. E-Hansberger (Mears), 16:25, pp. Second: E-Hansberger (Holmes), 9:30. Third: E-Holmes, 16:20, sh. Saves: Elk River/Zimmerman: Greniuk 9-12-13-34. Buffalo: Varner 6-6-1-13.

Grand Rapids 4, Forest Lake 1

Forest Lake 0 1 0-1

Grand Rapids 1 2 1-4

First: G-Garski (Stauffer, Miller), 16:11. Second: G-Mortenson, 2:42. G-Drennan (Mortenson), 11:34, pp. F-Wille (Speidel), 13:28. Third: G-Murphy (Mortenson), 15:28. Saves: Forest Lake: Saxe 18-12-7-37. Grand Rapids: Gunderson 5-0-7-12.

Monticello 2, Pine City Area 1

Pine City Area 0 1 0-1

Monticello 0 2 0-2

Second: M-Miller (Dunn, Harris), 3:22. P-Leger, 3:48. M-Bergstrom (Miller), 16:00. Saves: Pine City Area: Rootkie 17-12-9-38. Monticello: Soderholm 5-14-11-30.

Sartell-St. Stephen 4, St. Michael-Alb. 2

St. Michael-Albertville 0 0 2-2

Sartell-St. Stephen 0 3 1-4

Second: Sar-Stebbins (Grahek), 4:35. Sar-Welsh (VanDenBerg, Paulson), 14:03. Sar-Schmitz (Smith, Testa), 14:19. Third: StM-Jordan (Raymond, Waller), 0:19, pp. Sar-Stebbins (Jansky), 7:21. StM-Rokala (Raymond), 14:48. Saves: St. Michael-Albertville: Westerman 8-13-6-27. Sartell-St. Stephen: Hacker 11-7-9-27.

Spring Lake Park 5, Irondale 1

Irondale 0 0 1-1

Spring Lake Park 1 2 2-5

First: S-St. Martin (Herzog, Hollen), 8:38. Second: S-Larsen (Roell), 10:24. S-Lichter (Larsen, Roell), 11:13. Third: S-Wackman (Ross), 4:07. S-Larsen (Roell), 11:52. I-Urdahl (Townsend, Fagerlee), 12:50, pp. Saves: Irondale: Sabev 11-18-12-41. Spring Lake Park: Lueck 6-10-9-25.

Waconia 3, Mound Westonka 0

Mound Westonka 0 0 0-0

Waconia 0 3 0-3

Second: W-Siddons, 6:04, pp. W-Puchner (Nelson, Koschinska), 6:25. W-Siddons (Nelson), 11:08, pp. Saves: Mound Westonka: Moch 8-16-16-40. Waconia: Butler 6-2-10-18.

Wayzata 9, Hopkins 1

Hopkins 1 0 0-1

Wayzata 5 3 1-9

First: W-Kvasnicka, 5:14. W-De St. Hubert (Sauer), 5:31. W-De St. Hubert (Mattson), 7:07, sh. H-Schenkelberg (Milless), 12:13. W-Sauer (Mattson), 13:08. W-Alstead (Kvasnicka, Lesser), 14:17. Second: W-Kvasnicka, 6:26, pp. W-Miller (Wallin, Gengler), 6:59. W-Kuhl (Kvasnicka, De St. Hubert), 9:44. Third: W-Score (Alstead, Lesser), 13:52. Saves: Hopkins: Hauger 11-0-0-11; Davis 0-12-9-21. Wayzata: Ingemann 3-2-2-7.