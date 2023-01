Tap the bookmark to save this article.

TUESDAY

ALPINE SKIING • BOYS

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 462, Wayzata 400, Hopkins 375. Medalist: Stephen Reddington, Minnetonka, 46.82.

ALPINE SKIING • girls

LAKE

At Buck Hill

• Minnetonka 449, Hopkins 404.5, Wayzata 401.5. Medalist: Marissa Witte, Minnetonka, 50.5.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• TCA/GR 69, Math & Science 54

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 75, St. Paul Academy 49

LAKE

• Buffalo 75, Eden Prairie 50

• Edina 63, St. Michael-Albertville 53

• Wayzata 89, Hopkins 64

MCAA

• Heritage Christian 76, PACT 72

• Spectrum 64, Legacy Christian 61

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 74, Bloom. Jeff. 60

• Chanhassen 93, Orono 90

• Chaska 72, St. Louis Park 60

• Waconia 55, New Prague 52

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 67, Tri-City United 36

MISSISSIPPI 8

• Becker 80, North Branch 75

• Princeton 59, St. Francis 54

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 87, Champlin Park 72

• Anoka 88, Coon Rapids 61

• Elk River 59, Osseo 57

• Maple Grove 73, Blaine 46

• Park Center 95, Centennial 26

• Spring Lake Park 57, Armstrong 55

• Totino-Grace 108, Rogers 91

SKYLINE

• Cristo Rey Jesuit 53, Trinity 50

• Maranatha Chr. 86, St. Croix Prep 44

• New Life Acad. 68, St. Croix Luth. 58

SUBURBAN EAST

• Cretin-D.H. 65, Mounds View 57

• East Ridge 68, Park of C.G. 61

• Forest Lake 77, Woodbury 68

• White Bear Lake 65, Irondale 59

TRI-METRO

• Bloomington Kennedy 80, Richfield 79

• Cooper 85, Holy Angels 74

• DeLaSalle 75, Columbia Heights 64

• Fridley 82, Brooklyn Center 70

WRIGHT COUNTY

• Annandale 55, New London-Spicer 45

• Dassel-Cokato 56, Litchfield 40

• Howard Lake-W-W 76, Rockford 63

• Watertown-Mayer 83, Glencoe-SL 76

METROPOLITAN AREA

• Blake 67, Jordan 60

• Concordia Academy 92, SW Christian 71

• Delano 89, St. Peter 53

• Eagan 69, Duluth East 60

• Milaca 92, Zimmerman 58

• Northfield 78, Rochester Mayo 75

• Norwood YA 85, New Ulm 81

• St. Anthony 63, Mound Westonka 56

• St. Paul Central 77, Simley 60

MINNESOTA

• Ada-Borup 68, Thief River Falls 65

• Albany 107, Pierz 54

• Battle Lake 77, Park Christian 50

• Bemidji 78, Hermantown 76

• Benson 74, Maple Lake 48

• Brandon Valley (S.D.) 65, Marshall 36

• Buffalo Lake-H-S 66, Sleepy Eye 42

• Canby 74, Ortonville 38

• Detroit Lakes 79, Pequot Lakes 53

• Dilworth-G-F 71, Hawley 55

• Ely 56, Bigfork 44

• Esko 86, Duluth Denfeld 80

• Fond du Lac Ojibwe 100, North Woods 86

• Goodridge/G-G 93, Red Lake 91

• Hayfield 60, Bethlehem Academy 43

• Janesville-W-P 71, Medford 63

• Kerkhoven-M-S 57, Cent. Minn. Chr. 41

• Lyle/Pacelli 46, Southland 29

• Mabel-Canton 72, LeRoy-Ostrander 50

• Maple River 86, Waterville-E-M 20

• Minn. Valley Luth. 98, Cedar Mountain 77

• Montevideo 60, Atwater-C-GC 59

• Nashwauk-Keewatin 60, Mesabi East 57

• Ogilvie 57, Mille Lacs 55

• Perham 74, Breckenridge 39

• Randolph 59, Kenyon-Wanamingo 56

• Roseau 88, Lake of the Woods 78

• South Ridge 73, Chisholm 58

• Springfield 73, Wabasso 58

• St. John's Prep 77, Long Prairie-GE 74

• United So. Central 82, NR-H-E-G 63

• Warren-A-O 89, Climax/Fisher 44

• Warroad 101, International Falls 44

• Westbrook-WG 81, HL-Okabena 51

• Win-E-Mac 80, Mahnomen/Waubun 69

• Winona 78, Albert Lea 48

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• TCA/GR 48, Community of Peace 11

LAKE

• Eden Prairie 88, Buffalo 49

• Hopkins 57, Wayzata 50

MCAA

• Heritage Christian 68, PACT 46

• Spectrum 50, Legacy Christian 39

• West Lutheran 53, North Lakes 27

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 73, Bloom. Jeff. 59

• Chanhassen 54, Orono 50

• Chaska 77, St. Louis Park 42

• Waconia 70, New Prague 55

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 62, North 38

• Washburn 57, South 43

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 45, Tri-City United 43

• Lester Prairie 66, LeSueur-Hend. 36

• Norwood YA 70, Sibley East 43

MISSISSIPPI 8

• Becker 75, North Branch 30

• Princeton 61, St. Francis 44

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 79, Champlin Park 60

• Anoka 62, Coon Rapids 45

• Centennial 75, Park Center 47

• Elk River 70, Osseo 44

• Maple Grove 57, Blaine 51

• Spring Lake Park 72, Armstrong 65

• Totino-Grace 57, Rogers 51

SKYLINE

• Maranatha Chr. 85, St. Croix Prep 51

• St. Croix Luth. 82, New Life Acad. 24

SUBURBAN EAST

• Cretin-D.H. 58, Mounds View 55

• East Ridge 56, Park of C.G. 36

• Forest Lake 55, Woodbury 34

• Stillwater 59, Roseville 45

• White Bear Lake 58, Irondale 37

TRI-METRO

• DeLaSalle 71, Columbia Heights 31

• Holy Angels 36, Cooper 32

• Richfield 50, Bloom. Kennedy 42

• Visitation 54, Fridley 40

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-SL 64, Watertown-Mayer 39

• Litchfield 66, Dassel-Cokato 47

• New London-Spicer 76, Annandale 37

• Rockford 41, Howard Lake-W-W 34

METROPOLITAN AREA

• Cambridge-Isanti 77, Hermantown 39

• Chesterton Acad. 36, Hmong Acad. 22

• Minnetonka 60, Moorhead 35

• Mounds Park Acad. 72, St. Paul Humb. 36

• Rochester Mayo 74, Northfield 49

• Sauk Rapids-Rice 61, Chisago Lakes 35

• Shakopee 57, Edina 56

• SW Christian 60, St. Anthony 50

• Zimmerman 57, Milaca 51

MINNESOTA

• Aitkin 58, East Central 38

• Alexandria 62, Detroit Lakes 42

• Caledonia 53, Onalaska (Wis.) 44

• Cleveland 52, St. Clair 49

• Duluth Marshall 71, Ely 62

• Eden Valley-Watkins 62, Atwater-C-GC 40

• Fairmont 60, Worthington 45

• Gibbon-F-W 67, Sleepy Eye St. Mary's 64

• Goodhue 67, Kasson-Mantorville 26

• Goodridge/-G 74, Warroad 52

• Grand Rapids 75, Bemidji 50

• Greenway 47, Duluth Denfeld 32

• Hawley 58, Lake Park-Audubon 43

• Hayfield 53, Bethlehem Academy 32

• Henning 65, Bertha-Hewitt 43

• Hillcrest Lutheran 73, Battle Lake 38

• Hills-BC 80, Adrian/Ellsworth 49

• Janesville-W-P 47, Medford 36

• Kerkhoven-M-S 68, Yellow Medicine East 48

• Lanesboro 60, Schaeffer Academy 39

• Luverne 80, Jackson Co. Central 50

• MACCRAY 50, Russell-T-R 40

• Mabel-Canton 45, LeRoy-Ostrander 39

• Martin County West 72, Mankato Loyola 38

• Minnewaska 53, Barnesville 51

• Murray Co. Central 46, Mtn. Lake 41

• Nevis 58, Long Prairie-GE 35

• Pine River-Backus 90, Laporte 19

• Randolph 53, Kenyon-Wanamingo 40

• Roseau 54, East Grand Forks 42

• Sauk Centre 63, Osakis 29

• South Ridge 87, North Woods 59

• SW Minn. Chr. 68, Red Rock Central 28

• Underwood 72, NCEUH 42

• Upsala 55, Browerville/EV 49

• Waterville-E-M 61, Maple River 52

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Buffalo 137.1, Eden Prairie 130.275. All-around: Audrey Strike, Buffalo, 35.5.

METRO EAST

• Simley 134.65, Hastings 125.35. All-around: Lucy Pentilla, Simley, 36.025.

METRO WEST

• New Prague 142.025, Chaska/Chanhassen 126.5. All-around: Ava Bruegger, New Prague, 36.625.

• St. Louis Park 125.5, Bloomington Jefferson 121.225. All-around: Sophia Earle, St. Louis Park, 32.125.

SOUTH SUBURBAN

• Rosemount 138.525, Eagan 137.575. All-around: Alexa Erzar, Rosemount, 36.1.

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 122.85, Rockford 118.25.

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 5, Breck 2

METRO EAST

• Hastings 5, Simley 1

METRO WEST

• Waconia 4, Bloom. Jefferson 1

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 5, Princeton 2

• Monticello 13, Northern Edge 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 7, Blaine 0

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 4, Farmington 3

• Lakeville South 3, Prior Lake 2

• Rosemount 5, Eagan 3

WRIGHT COUNTY

• Delano 8, Mound Westonka 1

• Holy Family 9, Hutchinson 0

METROPOLITAN AREA

• AV/Burnsville 5, Tartan 1

• Becker/Big Lake 5, Moose Lake 1

• Brainerd 2, St. Michael-Alb. 2, OT

• Buffalo 3, Osseo 1

• Cretin-D.H. 7, Gentry Academy 0

• Forest Lake 5, Coon Rapids 2

• Hopkins 3, Bloomington Kennedy 0

• Minneapolis 4, Litch./D-C 3, OT

• Minnetonka 7, Chaska 1

• New Prague 9, Waseca 0

• New Ulm 7, Minnesota River 2

• Orono 6, Providence Academy 3

• Stillwater 2, Hill-Murray 2

• SWC/Richfield 3, Anoka 1

MINNESOTA

• Dodge County 4, Faribault 1

• Duluth East 4, Duluth Denfeld 0

• Duluth Marshall 4, Greenway 1

• East Grand Forks 6, Roseau 5

• Marshall 9, Redwood Valley 0

• Morris/Benson 4, Willmar 0

• Pine City Area 8, Mora/Milaca 3

• Rock Ridge 6, North Shore 0

• St. Cloud Cathedral 5, Alexandria 1

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Minnetonka 1, Eden Prairie 0

• Wayzata 2, North Wright County 1

METRO EAST

• North St. Paul/Tartan 4, Hastings 3

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 9, Bloom. Jeff. 0

MISSISSIPPI 8

• Northern Tier 2, Princeton 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 4, Blaine 0

• Elk River/Zimm. 1, Arm./Cooper 0

• Maple Grove 5, Centennial/SpLP 1

• Rogers 4, Osseo/PC 2

SUBURBAN EAST

• East Ridge 2, Park of C.G. 1

• Forest Lake 3, MV/Irondale 2, OT

• Stillwater 5, Woodbury 3

TRI-METRO

• Holy Angels 12, Visitation 0

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 8, Hutchinson 0

METROPOLITAN AREA

• Blake 1, Edina 0

• Champlin Park/CR 5, Roseville/Maht. 4

• Chisago Lakes 3, Pine City 2

• Lakeville South 5, Minneapolis 2

• Litchfield/D-C 4, Willmar 3

• Luverne 4, Minnesota River 0

• New Prague 9, Mankato West 2

• Prior Lake 5, Hopkins/StLP 1

• Proctor/Herm. 3, Gentry Acad. 2

• River Lakes 2, Buffalo 0

• Simley 2, Apple Valley 1

• South St. Paul 4, White Bear Lake 0

• Two Rivers/St. Paul 9, Roch. Century 1

MINNESOTA

• Moorhead 10, East Grand Forks 1

• Morris/Benson 2, Prairie Centre 1

• Owatonna 3, Mankato East 0

• Proctor/Herm. 3, Gentry Academy 2

• Warroad 8, Thief River Falls 1

• Waseca 3, Roch. Mayo 0

NORDIC SKIING • BOYS

METROPOLITAN AREA

At Theodore Wirth Park

• Mpls. South/Roosevelt 451, Orono 415, Bloomington 406, Mpls. Southwest 402, St. Louis Park 385, Chaska/Chanhassen 326, Benilde-St. Margaret's 219, Northside 206, Richfield 163, DeLaSalle 129. Medalist (5k): Anders Westanmo, Bloomington, 12:19.2.

NORDIC SKIING • GIRLS

METROPOLITAN AREA

At Theodore Wirth Park

• Mpls. Washburn 452, St. Louis Park 446, Bloomington 430, Mpls. South/Roosevelt 418, Mpls. Southwest 364, Chaska/Chanhassen 360, Orono 351, Benilde-St. Margaret's 210, Richfield 130, Northside 123, DeLaSalle 60. Medalist (5k): Hanna Wilsey, St. Louis Park, 14:11.5.

SWIMMING • BOYS

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 98, Shakopee 86

• Prior Lake 128, Rosemount 19

MONDAY

BASKETBALL • BOYS

MINNESOTA

• Tri-City United 74, St. Clair 66

BASKETBALL • girls

METROPOLITAN AREA

• Lester Prairie 54, Cleveland 49

RANKINGS

SWIMMING • BOYS

BY THE COACHES ASSOCIATION

Class 1A

• 1. Breck/Blake; 2. St. Thomas Academy; 3. Northfield; 4. Orono; 5. Monticello; 6. Hutchinson; 7. Mankato East; 8. Alexandria; 9. Simley; 10. Melrose/Sauk Centre.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Annandale 55, New London-Spicer 45

New London-Spicer 19 26-45

Annandale 22 33-55

New London-Spicer: Paffrath 20, Christensen 13, Andresen 8, Harrier 2, Rohman 2. Annandale: Valdez 12, Purcell 10, Walter 9, Wang 9, Zuehlke 5, Neuman 5, Walter 5.

Becker 80, North Branch 75 [OT]

North Branch 33 35 7-75

Becker 36 32 12-80

North Branch: Beaver 21, Klein 18, Lelm 15, Minke 10, Young 7, Link 4. Becker: Blomquist 23, Hendricks 16, Paumen 14, Bengtson 8, Weiss 7, Soltau 5, Brown 5, Vogl 2.

Benilde-St. Marg. 74, Bloom. Jeff. 60

Benilde-St. Margaret's 33 41-74

Bloomington Jefferson 26 34-60

Benilde-St. Margaret's: Daisy 21, Wilson 15, Keita 11, Wiggins 9, Donley 8, Wells 7, Lee 3. Bloomington Jefferson: Freitag 17, Horton 12, Washington 8, Mamalakis-Linderman 6, Rowland 6, Luick 5, Lunneborg 3, Sawyer 3.

Blake 67, Jordan 60

Jordan 22 38-60

Blake 28 39-67

Jordan: Koch 16, Kes 16, Runge 9, Schmidt 8, Young 5, Bakeberg 2, Noyes 2, Young 2. Blake: Okoronkwo 32, Baker 8, McMichael 8, Schnabel 7, Kaba 6, Dillon 6.

Breck 75, St. Paul Academy 49

Breck 36 39-75

St. Paul Academy 20 29-49

Breck: Musoke 21, Muhammed 14, Lawal 10, Walker III 7, Muhammed 7, Satran 6, Newton 5, Armstrong II 3, Steinbeck 2. St. Paul Academy: Hayes 17, Rawdon 15, Carter 9, Cunningham 4, Rock 2, Assefa 2.

Buffalo 75, Eden Prairie 50

Buffalo 36 39-75

Eden Prairie 26 24-50

Buffalo: Dahl 20, Guida 15, Wishart 11, Johnson 10, Penney 7, Mahannah 6, Janke 2, Torgrimson 2, Friesz 2. Eden Prairie: Rapp 14, Lorenson 12, Anderson 8, Sullivan 6, Yusuf 4, Mertens 3, Taylor 2, Oriwa 1.

Chanhassen 93, Orono 90

Orono 40 50-90

Chanhassen 41 52-93

Orono: Hagen 32, Groves 16, Kallenbach 12, Close 11, Wooley 7, Gunderson 7, Nelson 5. Chanhassen: Johnson 33, Woods 25, Seubert 12, Och 7, Barger 7, Boll 4, Murray 3, Muffenbier 2.

Concordia Acad. 92, SW Christian 71

Southwest Christian 28 43-71

Concordia Academy 41 51-92

SW Christian: Arnold 17, Tollefson 17, Beckering 12, Newell 8, Streed 6, Wercinski 5, Kroese 4, Garber 2. Concordia Academy: Greene 33, Raymond 21, Olson 9, Swanson 7, Quiggle 6, Quast 6, Hugo 2, Brunn 2, Ortiz 2, Sell 2, Brown 2.

Cooper 85, Holy Angels 74

Cooper 36 49-85

Holy Angels 35 39-74

Cooper: Massaquoi 27, Cook 16, Cooper 10, Wicks 9, Wise 9, Mulbah 5, Nason 5, McPipe 2, Jackson 2. Holy Angels: Boarman 22, Boehm-Peterson 20, Miller 15, Rowe 8, Akerson 5, Devine 4.

Cretin-D.H. 65, Mounds View 57

Mounds View 23 34-57

Cretin-Derham Hall 33 32-65

Mounds View: Fretheim 23, Deluce 17, Kahl 6, Becher 6, Sampson 3, Roe 2. Cretin-Derham Hall: Knight 13, Jacobson 13, Little 13, Tauer 12, Bollinger 8, Johnson 2, Dixon 2, Koopmeiners 2.

Cristo Rey Jesuit 53, Trinity 50

Cristo Rey Jesuit 34 19-53

Trinity 26 24-50

Cristo Rey Jesuit: Akoussan 21, Dotson 14, Roberts 12, Nelson 6. Trinity: Adbebe 13, Groppel 12, Oberg 9, Laughery 7, Bowden 5, Waldron 4.

DeLaSalle 75, Columbia Heights 64

DeLaSalle 36 39-75

Columbia Heights 36 28-64

DeLaSalle: Whitlock 24, Moses V 23, Morgan 10, James Jr. 7, Blaylark 3, Higgins 3, Dillon-Parks 3, Pounds 2. Columbia Heights: Davis 21, Udean 18, Smith 11, McClendon 8, Rulford 3, Hicks 2, Morke 1.

Delano 89, St. Peter 53

St. Peter 27 26-53

Delano 51 38-89

St. Peter: Bosacker 12, Olson 11, Odland 7, Soderlund 7, Volk 5, Gilbertson 4, Guida 3, Moelter 2, Spessard 2. Delano: Stewart 24, Iversen 16, Monke 10, Schultz 9, Longstreet 8, Strandemo 8, Nau 5, Mullen 3, Lucarelli 2, Maschino 2, Schneider 2.

East Ridge 68, Park of C.G. 61

East Ridge 36 32-68

Park of Cottage Grove 25 36-61

East Ridge: Mattes 21, Tomes 19, Theis 15, Koland 6, Thomas 4, Bern 2, Wellman 1. Park of Cottage Grove: Omot 18, Esayas 13, Ola-Kazim 9, Schluetter 7, Kennedy 5, Batts 5, Giadyu 2, Stewart 2.

Edina 63, St. Michael-Albertville 53

Edina 39 24-63

St. Michael-Albertville 21 32-53

Edina: Coleman 22, Erlandson 10, Sandven 9, Rubin 8, Molhoek 8, Kemper 4, Ingram 2. St. Michael-Albertville: Janz 13, Johnson 11, Hochstedler 10, Demarais 10, Holm 5, Vagts 4.

Elk River 59, Osseo 57

Osseo 22 35-57

Elk River 29 30-59

Osseo: Smith 22, Larkins 17, Jones 7, Omotoyinbo 4, Denado 3, Swanson 2, Smith 2. Elk River: Osterman 26, Haack 16, Lachmiller 5, Caouette 5, Balisidya 4, Stenerson 3.

Forest Lake 77, Woodbury 68

Forest Lake 40 37-77

Woodbury 33 35-68

Forest Lake: Dumonceaux 20, Sauvageau 16, Waldock 11, Turk 10, Lukkason 9, Westman 9, Olson 2. Woodbury: Narum 23, Bolin 17, Beasley 11, Norman 6, Cobb-Butler 5, Bonfig 3, Jackson 3.

Fridley 82, Brooklyn Center 70

Brooklyn Center 24 46-70

Fridley 46 36-82

Brooklyn Center: Douglas 35, Nzimi 10, Taylor 10, Jones 8, Foster 4, Pongsak 2, Powell 1. Fridley: Woods 38, Newton 15, Powell 10, Pal 6, Marcus 5, Smith 4, Hudson 2, Buggs 2.

Maple Grove 73, Blaine 46

Blaine 21 25-46

Maple Grove 35 38-73

Blaine: Bohlman 17, Payne 10, Schusted 8, Pettis 6, Lyon 3, Pekos 2. Maple Grove: Palbicki 18, Stang 14, Dorbor 10, Vaidya 8, Femrite 8, McGuire 6, Anbassa 5, Draheim 4.

Maranatha Chr. 86, St. Croix Prep 44

Maranatha Christian Academy 42 44-86

St. Croix Prep 18 26-44

Maranatha Christian: Rennie 21, Legesse 13, McDonald 13, Anderson 11, McCrimmon 10, Balentine 6, Bluford 4, Purnell 4, Bluford 2, Holmgren 2. St. Croix Prep: Harbinson 10, Nelson 6, Weeldreyer 6, Hanson 5, Hanson 5, Nelson 4, Flaten 3, Myers 3, Benson 2.

New Life Acad. 68, St. Croix Luth. 58

New Life Academy 27 41-68

St. Croix Lutheran 26 32-58

New Life Academy: Reader 25, Kirschling 10, Stone 10, Briggs 9, Woolf 8, Hendricks 5, Huebsch 2. St. Croix Lutheran: Blumer 20, Neish 13, Barack 8, Brugos 7, Carlson 3, Falardeaux 3, Valleau 2, Garcia 2.

Park Center 95, Centennial 26

Park Center 54 41-95

Centennial 5 21-26

Park Center: O'Hara 17, Ware 15, Ring 14, Fowlkes 11, Burgess 9, Cook 8, Chavis 7, Tossou 5, Granner 4, Caldwell 3, Memene 2. Centennial: Pirner 5, Hosfield 5, Burgoon 4, Lee 3, Hiltner 3, Augustin 2, Ball 2, Quick 1, Cooper 1.

Princeton 59, St. Francis 52

Princeton 27 32-59

St. Francis 15 37-52

Princeton: Keykal 21, Drews 16, Andresen 13, Peterson 7, Williams 2. St. Francis: Stone 19, Bothun 13, Johnson 7, Odumakin 4, Johnson 4, Skogquist 3, Povlitski 2.

Spectrum 64, Legacy Christian 61

Spectrum 31 33-64

Legacy Christian 37 24-61

Spectrum: Greig 21, Femrite 15, Miller 9, Nelson 7, Mielke 7, Lawrence 5. Legacy Christian: Zoa 20, Strand 18, Mulvihill 7, Tschida 7, Wuollet 4, Johnson 4, Kardell 1.

St. Paul Central 77, Simley 60

St. Paul Central 40 37-77

Simley 31 29-60

St. Paul Central: Lankford 25, Blakey Jr. 20, Moseman 12, Ackler 8, Moseman 7, Cox-Curtis 3, Johnson 2. Simley: Jacobson 24, Reid-Aaron 19, Lovelace 8, Wilcox 7, Niemioja 2.

Totino-Grace 108, Rogers 91

Totino-Grace 41 67-108

Rogers 45 46- 91

Totino-Grace: Bath 30, Humphries 22, Johnson 19, Wagner 16, Chatman 7, Livingston 7, Ijadimbola 2, Stewart 2, Chatman 2, Fariss 1. Rogers: Dalluge 29, Fuller 22, Watson 15, Whitconb 14, Cespedes 6, Mix 5.

Waconia 55, New Prague 52

Waconia 25 30-55

New Prague 33 19-52

Waconia: Olson 19, Kirsch 14, Hayes 11, Fulford 9, Marker 2. New Prague: Weichert 19, Washa 9, Cavanaugh 8, Novak 7, Songe 7, Burkhardsmeier 2.

Watertown-Mayer 83, Glencoe-SL 76

Glencoe-Silver Lake 27 49-76

Watertown-Mayer 39 44-83

Glencoe-Silver Lake: Ehrke 30, Kaczmarek 25, Sonju 9, Fiecke 8, Schwartz 2, Christensen 2. Watertown-Mayer: Kind 25, McCabe 17, Rundell 15, Ritter 8, Mueller 7, Foley 6, Ragner 3, Sinsabaugh 2.

Wayzata 89, Hopkins 64

Hopkins 26 38-64

Wayzata 32 57-89

Hopkins: Moore 18, Smith 12, Hillesheim 9, Semanko 8, Hart 6, Rothman 6, Walker 2, Okemwa 1. Wayzata: McAndrew 27, Hall 15, Schmitt 13, Tibbits 13, Beeninga 9, Nepstad 7, Habte 3, Okochi 2.

BASKETBALL • GIRLS

Andover 79, Champlin Park 60

Champlin Park 24 36-60

Andover 42 37-79

Champlin Park: Holman 16, Burchette 13, Giles 13, Lillard 6, Jackson 6, Tolentino 6. Andover: Miller 24, Frost 19, Engelby 13, Vaaler 12, Heppell 8, Purcell 3.

Anoka 62, Coon Rapids 45

Anoka 27 35-62

Coon Rapids 21 24-45

Anoka: Freking 16, Lakanen 14, Eppinga 8, Kuyon 8, Mucangi 6, Youngquist 6, Schoknecht 4. Coon Rapids: Buerman 13, Green 11, Beck 9, Schmidt 4, Smith 3, Graham 2, Glenn 2, Tengwall 1.

Becker 75, North Branch 30

Becker 47 28-75

North Branch 15 15-30

Becker: Nuest 18, Bass 14, Westin 13, Dierkes 9, Brown 8, Changamire 6, Mackedanz 2, Voller 2, Croal 2, Kreft 1. North Branch: Kuhlman 12, Bartkey 11, Diaz 4, Lattimore 3.

Belle Plaine 45, Tri-City United 43

Tri-City United 21 22-43

Belle Plaine 19 26-45

Tri-City United: Krocak 14, Marcussen 10, Vosejpka 7, Hennen 4, Schmiesing 4, Dahlke 3, Skluzacek 1. Belle Plaine: Schmidt 18, Ziemke 7, Johnson 6, Eppen 5, Haefner 4, Fahey 3, Ruud 2.

Benilde-St. Marg. 73, Bloom. Jeff. 59

Bloomington Jefferson 28 31-59

Benilde-St. Margaret's 31 42-73

Bloomington Jefferson: Felt 24, Chapple 14, Hemann 10, Nelson 8, Anderson 3. Benilde-St. Margaret's: McGee 17, Olson 13, Lumpkin 13, Bishop 10, Nnaji 9, Kapsner 6, Friedly 4, Wismer 1.

Centennial 75, Park Center 47

Centennial 45 30-75

Park Center 17 30-47

Centennial: Walsh 18, Littlefield 12, McCall 12, Frost 12, Tharp 5, Anderson 4, Metz 4, Thompson 3, Gray 3, Skalicky 2. Park Center: Ben 13, Crushshon 9, Anderson 8, Taylor 7, Smith 4, Shaffa 4, Diggs 1, McIntyre 1.

Chaska 77, St. Louis Park 42

St. Louis Park 15 27-42

Chaska 37 40-77

St. Louis Park: McMahon 15, Schmitz 14, Spates 5, Miller 4, Massie 2, Alexander 2. Chaska: Sanders 14, Lenzen 13, Schneider 9, Silus 8, Heyer 8, Lakosky 6, Schuelke 6, Keenan 6, Schaefer 4, Hartford 3.

Cretin-D.H. 58, Mounds View 55

Cretin-Derham Hall 26 32-58

Mounds View 28 27-55

Cretin-Derham Hall: Hahs 18, Dornan 11, Hodges 10, Bengtson 9, Edwards 5, Kronschnabel 3, Gorman 2. Mounds View: Abed 14, Eischens 14, Stenstrom 11, Kirk 8, Bjorklund 5, Peterson 2, Jackson 1.

DeLaSalle 71, Columbia Heights 31

Columbia Heights 17 14-31

DeLaSalle 39 32-71

Columbia Heights: Bergan 22, Howard Reynolds 9. DeLaSalle: Bass 14, Scott 11, Blaylark 10, Starks 9, Johnson 7, Rivers 6, Houle 4, McNeil 3, Livingston 3, Krocak 2, Strowder 2.

East Ridge 56, Park of C.G. 36

Park of Cottage Grove 18 18-36

East Ridge 28 28-56

Park of Cottage Grove: Dana 10, Ambroz 7, Walton 6, Smith 5, Henderson 4, Jameson 2, German 2. East Ridge: Christenson 18, Sanneh 10, Rekstad 9, Wildman 8, Broberg 5, Knupp 4, Schmidt 2.

Eden Prairie 88, Buffalo 49

Eden Prairie 41 47-88

Buffalo 22 27-49

Eden Prairie: Fritz 20, Schlagel 17, Ehrman 15, Anderson 10, Dennin 9, Lenz 8, Jordan 6, Gmitro 2, Hardwick 1. Buffalo: Guida 12, Anderson 12, Feldman 7, Bloomquist 6, Feekes 4, McNamara 2, Rohlin 2, Hart 2, Posch 1, McNamara 1.

Elk River 70, Osseo 44

Elk River 34 36-70

Osseo 22 22-44

Elk River: Langbehn 25, Christy 14, Demar 13, Johnson 11, Weicht 7. Osseo: Wilson 31, Choi 4, Hargrove 4, Miller 2, Anderson 2, Mettler 1.

Forest Lake 55, Woodbury 34

Woodbury 21 13-34

Forest Lake 28 27-55

Woodbury: Orbell 12, Henry 10, Brown 5, Pelke 3, Scanlan 2, Halunen 2. Forest Lake: Jerde 11, Pitzl 11, Fearing 11, Hultman 8, Dowdall 6, DeReu 4, Espelien 4.

Glencoe-SL 64, Watertown-Mayer 39

Watertown-Mayer 16 23-39

Glencoe-Silver Lake 30 34-64

Watertown-Mayer: Baker 11, Rundell 7, Onell 4, Burmeister 4, Frisbie 3, Penegor 3, Otterness 3, Derner 2, Otto 2. Glencoe-Silver Lake: Simons 20, Petersen 11, Monahan 9, Christianson 9, Dietel 4, Lipke 4, Graf 2, Mickolichek 2, Engelmann 2, Gildea 1.

Heritage Christian 68, PACT 46

PACT 22 24-46

Heritage Christian 27 41-68

PACT: Boehrs 10, Tessum 9, Wolf 9, Bolta Ballester 6, DeRosa 5, Spiess 3, Popejoy 3, Ling 1. Heritage Christian: Inmon 21, Jones 15, Henning 9, Hartel 8, Mokosso 4, Dyrud 4, Williams 4, Guggenberger 3.

Holy Angels 36, Cooper 32

Holy Angels 13 23-36

Cooper 18 14-32

Holy Angels: Pritchard 10, O'Rourke 8, Buer 4, Carter 4, Kennedy 4, Vessel 3, Pierce 3. Cooper: Frazier 9, Kamara 7, Turner-Stensrud 7, Davison 3, Simmons 3, Cooke 2, Singleton 1.

Hopkins 57, Wayzata 50

Wayzata 26 24-50

Hopkins 22 35-57

Wayzata: Hawkinson 11, Krzewinski 9, Senden 9, Fornshell 8, Amelotte 6, Goodnature 3, Oberlander 2, Weber 2. Hopkins: McGill 17, Agara 12, Tay. Woodson 11, Tat. Woodson 5, Boyle 5, Copeland 3, Dupree-Hebert 2, Walker 2.

Maple Grove 57, Blaine 51

Maple Grove 29 28-57

Blaine 29 22-51

Maple Grove: Kormann 14, Ode 14, Klick 11, Holmquist 11, Steiner 5, Misoi 2. Blaine: Garber 23, Dominick 16, Holle 4, Davis 4, Schlomann 2, Tieden 2.

Mpls. Roosevelt 62, Mpls. North 38

Minneapolis North 13 25-38

Minneapolis Roosevelt 29 33-62

Minneapolis North: Robinson 21, Pettis 6, Carroll 6, Simmons 4, Brown 1. Minneapolis Roosevelt: Wren 17, Behl 10, Davis 10, Walker 8, Bennett 8, Behl 6, Maly 3.

Mpls. Washburn 57, Mpls. South 43

Minneapolis Washburn 38 19-57

Minneapolis South 21 22-43

Minneapolis Washburn: Stevens 22, Ordaz 9, Larsen 6, Meckey 5, Hopkins 4, Moss 3, Jorgensen 2, Mohamud 2, Percy 2, Hartney 2. Minneapolis South: Longs 16, Luhmann 13, Kimbrough 9, Vazquez-Fragoso 5.

Princeton 61, St. Francis 44

St. Francis 16 28-44

Princeton 28 33-61

St. Francis: Lupinek 17, Markas 7, Hass 6, Stancer 5, Peterson 4, Skogquist 3, Anderson 2. Princeton: Tidrick 16, Meyer 13, Noble 10, Ellingson 8, Adickes 4, Triebernig 4, Hallberg 2, Carlson 2, Griesert 2.

Richfield 50, Bloom. Kennedy 42

Richfield 27 23-50

Bloomington Kennedy 15 27-42

Richfield: Chappell 13, Hamlin 13, Johnson 10, Anderson 10, Nickell 2, Ingebretson 2. Bloomington Kennedy: Miller 17, Williams 10, Ortiz 5, Harris 4, Sheehan 3, Bogott 2, Schletty 1.

Sauk Rapids-Rice 61, Chisago Lakes 35

Chisago Lakes 15 20-35

Sauk Rapids-Rice 31 30-61

Chisago Lakes: Wille 11, Peterson 6, Hilber 6, Sufka 5, Erickson 4, Barrett 2, Asleson 1. Sauk Rapids-Rice: Roesch 18, Rogholt 13, Petermeier 9, Paulsen 8, Jevne 6, Schloe 5, Morford 2.

Spring Lake Park 72, Armstrong 65

Armstrong 36 29-65

Spring Lake Park 36 36-72

Armstrong: Fisher 29, Dille-Starks 13, Fisher 7, Jones 7, McGowan 6, Fondow 3. Spring Lake Park: Nusbaum 16, Smith 16, Thomas 13, Kesti 12, Sutch 12, Bergstrom 3.

St. Croix Luth. 82, New Life Acad. 24

St. Croix Lutheran 56 26-82

New Life Academy 11 13-24

St. Croix Lutheran: Z. Washington 21, Hauge 14, Penn 14, Orvik 10, Oakland 9, Avery 5, A. Washington 5, Sell 2, Karnitz 2. New Life Academy: Hahn 7, Anderstrom 6, Hudson 5, Brim 4, Hughes 2.

Stillwater 59, Roseville 45

Roseville: Jackson 21, Barnes 12, Peper 5, Geehan-Boone 4, Salanoa 3. Stillwater: Thompson 21, Karlen 18, Buckhalton 13, Peper 3, Shaffer 2.

SW Christian 60, St. Anthony 50

Southwest Christian 31 29-60

St. Anthony 24 26-50

SW Christian: Brunsberg 14, Burkhart 11, Greer 10, Beckering 9, Dekkers 6, Straub 4, O'Brien 4, Wercinski 2. St. Anthony: Timmins 22, Abraham 15, Cassidy 8, Allen 2, Bauman 2, Kiemele 1.

Totino-Grace 57, Rogers 51

Rogers 20 31-51

Totino-Grace 24 33-57

Rogers: Maciej 20, Glass 9, Netzinger 8, Schmidt 6, Moberg 6, Jones 2. Totino-Grace: Radabaugh 12, Nuss 12, Schrader 10, Lord 9, Riegel 8, Cloud 4, Spencer 2.

United Christian 57, Eagle Ridge Acad. 23

Eagle Ridge Academy 10 13-23

United Christian 24 33-57

Eagle Ridge Academy: DeMoss 11, VanSlooten 5, Ortmeier 3, Martin 2, Areba 2. United Christian: Welch 21, Smith 14, Haukoos 12, Sanchez 4, Williams 4, Serafin 1, Bragg 1.

Visitation 54, Fridley 40

Fridley 17 23-40

Visitation 21 33-54

Fridley: Oftedahl 12, Jensen 10, Cochran-Starr 7, Freels 3, Bleichner 3, Washington 2, Williamson 2, Henrikson 1. Visitation: Joerger 13, Wills 11, Passe 8, Sexton 6, Breyen 6, Gerend 5, Phillips 4, Meschke 1.

Waconia 70, New Prague 55

New Prague 26 29-55

Waconia 33 37-70

New Prague: Boulanger 13, Hemann 11, Hatlevig 8, Kilian 6, Mattern 6, Langeberg 4, Crawford 3, Giesen 2. Waconia: Lauwagie 18, As. Bryfczynski 17, Hanson 11, Ad. Bryfczynski 10, Roitenberg 6, Myhre 4, Stock 4.

West Lutheran 53, North Lakes 27

North Lakes 13 14-27

West Lutheran 24 29-53

North Lakes: Beimert 15, Theisen 5, Somers 3, Kehoe 2, Fedoravicius 1, Ellis 1. West Lutheran: Menges 17, Roeber 9, Tusler 7, Sherwood 7, Beck 4, Schmidt 3, Koosman 2, Bursch 2, Hahm 2.

White Bear Lake 58, Irondale 37

Irondale 19 18-37

White Bear Lake 25 33-58

Irondale: Gallagher 14, Kiana 10, Anderson 9, Hosmer 2, Gibbons 2. White Bear Lake: Schmittdiel 23, Sommerhause 8, Barber 7, Post 6, Poepard 6, Wallek 5, Bachmeier 3.

Zimmerman 57, Milaca 51

Milaca 20 31-51

Zimmerman 30 27-57

Milaca: Westling 23, Gothmann 13, Anderson 9, Cramlet 3, Hunt 2, Sahlstrom 1. Zimmerman: Paulsen 14, McEachern 11, Christie 10, Haas 9, Becker 8, Rivers 3, Glidden 2.

HOCKEY • BOYS

Andover 7, Blaine 0

Andover 2 1 4-7

Blaine 0 0 0-0

First: A-Martin (May-Robinson, Yelle), 5:40. A-Gilmore (Conway, May-Robinson), 10:36, pp. Second: A-Giacomini (Thoreson), 9:13, sh. Third: A-Westman (Conway, Doll), 1:03. A-Conway (May-Robinson, Thoreson), 7:40, pp. A-Casey (Thoreson), 8:45. A-Conway (Casey, Thoreson), 14:01, pp. Saves: Andover: Conway 2-5-2-9. Blaine: Spaniol 14-13-15-42.

AV/Burnsville 5, Tartan 1

Tartan 1 0 0-1

Apple Valley/Burnsville 1 4 0-5

First: T-Joyce (Buche), 9:53. A-Hatfield (Arendt, Ranning), 10:05. Second: A-Sieben (Ranning), 0:51. A-Benolkin (Narog), 11:24. A-Arendt (Sieben), 11:41. A-Mickelson (Strowbridge, Lutz), 14:35. Saves: Tartan: Bangura 16-4-0-20; Hennagir 0-7-10-17. Apple Valley/Burnsville: Johnson 4-9-6-19.

Becker/Big Lake 5, Moose Lake 1

Moose Lake 0 0 1-1

Becker/Big Lake 1 4 0-5

First: B-O'Neal (Marotz), 13:23. Second: B-Hanson (Rusin, Wright), 1:20. B-Graning, 11:45. B-Graning (Slepica), 12:19. B-Hanson (Tobako, Sellner), 15:46. Third: M-Larson (Parzy), 5:20. Saves: Moose Lake: Balut 15-8-10-33. Becker/Big Lake: Weber 5-6-8-19.

Brainerd 2, St. Michael-Alb. 2 [OT]

St. Michael-Albertville 1 1 0 0-2

Brainerd 1 0 1 0-2

First: B-Koop (Wikoff, Stengrim), 4:24. S-Jordan (Waller, Lekatz), 5:14. Second: S-Waller (Johnson, Jordan), 1:47. Third: B-Stengrim (Kennedy), 10:17, pp. Saves: St. Michael-Albertville: Westerman 12-14-9-5-40. Brainerd: Lund 7-14-6-6-33.

Buffalo 3, Osseo 1

Osseo 0 0 1-1

Buffalo 0 2 1-3

Second: B-Roethke (Winter, Valli), 4:27, pp. B-Roethke (Bergstrom), 6:59. Third: B-Preugschas (Ebert, Lotthammer), 2:23. O-Paloranta (Sawicky, Bodin), 5:39. Saves: Osseo: Otieno 13-12-11-36. Buffalo: Varner 10-9-11-30.

Chisago Lakes 5, Princeton 2

Princeton 1 0 1-2

Chisago Lakes 1 0 4-5

First: P-Patnode (Donnay), 2:03. C-Madden (Purdy), 5:13. Third: C-Stangl (Dassner), 3:02. C-Thompson (Dassner), 6:59. C-Bakken (Bluhm), 9:14, pp. P-Donnay (Kok, Christopher), 11:59, pp. C-Thyen (Dorcas), 16:23. Saves: Princeton: Koecher 9-19-9-37. Chisago Lakes: Hanson 5-7-7-19.

Cretin-D.H. 7, Gentry Academy 0

Gentry Academy 0 0 0-0

Cretin-Derham Hall 5 2 0-7

First: C-Lippai, 6:33, pp. C-Swift (Siegfried), 8:22. C-Scanlan (Dodig), 11:57. C-Scanlan (Lippai, Houge), 15:16. C-Anderson (Jamieson), 16:27. Second: C-Cantwell (Gnetz, Swift), 11:05. C-Siegfried (Saumweber), 11:35.

Delano 8, Mound Westonka 1

Mound Westonka 0 0 1-1

Delano 3 3 2-8

First: D-Truax (Collings, Schmidt), 6:54. D-Hargarten (Peterson, Kruse), 7:43. D-Brown (Collings), 16:45. Second: D-Lewis (Schmidt, Halonen), 9:03, pp. D-Brown (Schmidt), 10:37. D-Cappelleri (Schmidt), 15:51. Third: M-Pouchnik (Novack), 1:33, pp. D-Halonen (Bruett, Brown), 2:10. D-Lewis (Peterson, Brown), 15:04. Saves: Mound Westonka: Evenson 13-19-0-32. Delano: Dorsey 0-3-2-5.

Forest Lake 5, Coon Rapids 2

Coon Rapids 1 0 1-2

Forest Lake 0 3 2-5

First: C-Barsness (Klinsing, Kish), 6:34. Second: F-Speidel (Middendorf), 5:06. F-Hauer (Studier), 6:55. F-Studier (Kapphahn, Jacobson), 12:40. Third: C-Kish (Barsness, Alphin), 5:27. F-Hauer, 13:38. F-Hauer, 14:48. Saves: Coon Rapids: Wagner 6-5-5-16. Forest Lake: Saxe 10-10-5-25.

Hastings 5, Simley 1

Simley 0 1 0-1

Hastings 0 3 2-5

Second: H-Larsen (Vandehoef), 2:42. H-Larsen (Peine, Zgoda), 6:20, pp. S-Renslow (Hilsgen, Unglesbee), 9:11, pp. H-Millner (Larsen, Vandehoef), 12:22, pp. Third: H-Vandehoef (Larsen, Millner), 7:59, pp. H-Vandehoef (Tjomsland), 10:10, sh. Saves: Simley: Rossini 11-8-10-29. Hastings: Niederkorn 6-7-6-19.

Hopkins 3, Bloomington Kennedy 0

Hopkins 0 2 1-3

Bloomington Kennedy 0 0 0-0

Second: H-Landschoot (Hatlestad, Schenkelberg), 1:38. H-Milless (Berry, Koplin), 12:04. Third: H-Carter (Danks), 9:35, pp. Saves: Hopkins: Hauger 4-6-7-17. Bloomington Kennedy: Brockman 16-15-10-41.

Lakeville South 3, Prior Lake 2

Lakeville South 2 1 0-3

Prior Lake 0 1 1-2

First: L-Ernst (Ohlund, Kortan), 3:20, pp. L-Dahms (Pritchard), 16:38. Second: P-Rice, 5:15. L-Dahms (Willis, Lafferty), 5:52. Third: P-Eiter (Rice, Stephany), 9:09. Saves: Lakeville South: Hochsprung 8-8-10-26. Prior Lake: Mickett 12-7-4-23.

Minneapolis 4, Litch./D-C 3 [OT]

Litchfield/Dassel-Cokato 0 3 0 0-3

Minneapolis 2 0 1 1-4

First: M-Lybeck (Walsh, Anderson), 6:51. M-Cirone (Hanson, Snodgrass), 16:03. Second: L-Gustafson (Brummond, Melquist), 4:51. L-Niemela (Jones), 14:55. L-Brummond (Melquist), 15:30. Third: M-Anderson (Walsh, Anderson), 4:07. OT: M-Snodgrass (Anderson, Pankratz), 1:33. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 7-12-14-1-34. Minneapolis: Shroat 5-6-4-1-16.

Minnetonka 7, Chaska 1

Minnetonka 2 4 1-7

Chaska 1 0 0-1

First: C-Bohlinger (Seaverson, Hinze), 11:07. M-Garry (Schultz, Krebsbach), 15:22, pp. M-Burrows (Garry), 16:26. Second: M-McCuskey (Schultz, House), 2:21. M-Burrows (Moore, Garry), 8:37. M-McCuskey, 11:39. M-Garry (Moore, Burrows), 12:34. Third: M-Garry (Moore, Hupka), 9:21, pp. Saves: Minnetonka: Nelson 4-4-8-16. Chaska: Maginnis 18-16-0-34; Hutchings 0-3-10-13.

Monticello 13, Northern Edge 1

Northern Edge 1 0 0-1

Monticello 3 6 4-13

First: N-Croal (Smith, Husby), 4:16. M-Dunn (Brooks, Bergstrom), 9:08. M-Schmitz (Scherber, Thompson), 9:42. M-Brooks (Dunn, Bergstrom), 16:26. Second: M-Thompson (Scherber), 3:11. M-Miller, 4:05. M-Harris (Schmitz, Widmark), 5:02. M-Larson (Bitz, Miller), 8:33, pp. M-Scherber (Dunn, Thompson), 14:44. M-Bitz (Larson, Miller), 16:11. Third: M-Scherber (Mich, Simon), 4:36. M-Brooks (Dunn, Harris), 7:43. M-Larson, 14:41. M-Raiche (Roff), 16:00. Saves: Northern Edge: Johnson 11-12-11-34. Monticello: Soderholm 4-5-0-9; Lemke 0-0-6-6.

New Prague 9, Waseca 0

Waseca 0 0 0-0

New Prague 3 4 2-9

First: N-Schmidt (Seymour), 1:19. N-Seymour (Schmidt), 10:19. N-Berry (Giesen), 12:35. Second: N-Seymour (Berg, Schmidt), 0:16. N-Woitas, 11:11. N-Woitas (Standly), 13:59. N-Schmidt (Hagen, Williams), 15:15. Third: N-Berg (Williams, Engelking), 8:20. N-Standly (Giesen), 15:01. Saves: Waseca: Martens 20-11-8-39. New Prague: Lowy 3-7-1-11.

New Ulm 7, Minnesota River 2

New Ulm 2 1 4-7

Minnesota River 0 1 1-2

First: N-Uecker (Soukup), 6:10. N-Uecker (Albrecht, Soukup), 12:45. Second: N-Tauer (Brudelie, Kraus), 3:56. M-O'Keefe (Hoffman, Goecke), 4:28. Third: N-Uecker (Albrecht, Soukup), 4:12, pp. N-Zins (Soukup, Uecker), 5:07. M-Narum (O'Keefe), 6:25. N-Larson (Uecker, Brudelie), 7:41, pp. N-Soukup (Larson, Uecker), 10:55, pp. Saves: New Ulm: Hoffmann 16-4-5-25. Minnesota River: Christ 10-17-11-38.

Orono 6, Providence Academy 3

Orono 0 5 1-6

Providence Academy 1 2 0-3

First: P-Lewis (Sattler), 10:06. Second: O-Effertz (Engebretson), 0:38. O-Anderson (Sankey, Mugaas ), 6:53. O-Mugaas , 8:18. P-Wehmann (Lewis), 12:36. O-Lang, 12:58. O-Fegers (Engebretson, Mugaas ), 14:06. P-Wehmann (Damberg), 15:48. Third: O-Mugaas, 4:48. Saves: Orono: Peyton 5-9-5-19. Providence Academy: Miest 13-8-6-27.

SWC/Richfield 4, Anoka 2

SWC/Richfield 2 0 2-4

Anoka 0 0 2-2

First: S-Thomas (Greer), 1:46. S-Bendell (Lundquist), 6:43. Third: S-Lundquist (Hoffman), 7:41. A-Ceaser (Soukoup, Fiocello), 8:03. S-Zick (Dore), 10:24. A-Palmquist (Provoncha), 16:52. Saves: SWC/Richfield: Kamp 9-5-4-18. Anoka: Rosenau 6-19-10-35.

Waconia 4, Bloomington Jefferson 1

Bloomington Jefferson 0 0 1-1

Waconia 1 2 1-4

First: W-Junge (Nelson), 2:42. Second: W-Siddons (Sorenson), 3:00. W-Junge (Siddons), 11:11. Third: B-Kubas (Mickelson), 4:13. W-Siddons, 16:18, sh. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 7-9-3-19. Waconia: Butler 6-11-12-29.

HOCKEY • GIRLS

Andover 4, Blaine 0

Andover 1 2 1-4

Blaine 0 0 0-0

First: A-Brown (Engler, Goettl), 9:13, pp. Second: A-Brown (Boerger, Goettl), 5:07. A-Boerger (Brown), 11:55. Third: A-Boerger (Goettl, Brown), 16:09, pp. Saves: Andover: Stagman 6-7-3-16. Blaine: Hansen 10-15-11-36.

Benilde-St. Marg. 9, Bloom. Jeff. 0

Bloomington Jefferson 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 2 4 3-9

First: BE-Mikkelson (Duffy), 1:32. BE-Stewart (Pasqua, Bendickson), 8:32. Second: BE-Rucinski, 2:56, sh. BE-Evens (Harris), 4:29. BE-Koopman, 8:34. BE-Koopman (Gray), 15:21. Third: BE-Cronin (Koopman, Harris), 3:52, pp. BE-Rucinski (Bendickson), 12:30. BE-Mikkelson, 13:15. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 10-18-14-42. Benilde-St. Margaret's: Rooney 4-0-4-8.

Blake 1, Edina 0

Blake 1 0 0-1

Edina 0 0 0-0

First: B-Arthur, 4:04. Saves: Blake: McGawn 4-3-3-10. Edina: Corniea 12-11-11-34.

Champlin Park/CR 5, Roseville/Maht. 4

Roseville/Mahtomedi 2 0 2-4

Champlin Park/Coon Rapids 3 1 1-5

First: C-Boden (Keding), 2:10. C-Singh (Johnson), 3:28. R-Tillges(Eskin , Martin), 3:51. R-Bogren, 16:01. C-Burnevik (McKenzie, Scott), 16:45. Second: C-Aswegan (Johnson, McKenzie), 12:44, pp. Third: R-Jones (Eskin ), 12:47, pp. C-Burnevik, 16:01. R-Tillges(Jones), 16:55. Saves: Roseville/Mahtomedi: Peterfeso 6-15-10-31. Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 8-7-7-22.

Chisago Lakes 3, Pine City Area 2

Chisago Lakes 0 1 2-3

Pine City Area 0 0 2-2

Second: C-Klemz, 4:22. Third: P-Szucs, 2:00, pp. P-Ashworth (Aagaard, Mikyska), 6:37. C-Klemz (DeVries), 10:34. C-Vogelsang (Schmidt), 11:28. Saves: Chisago Lakes: Reedy 6-19-6-31. Pine City Area: Olson 10-4-1-15.

East Ridge 2, Park of C.G. 1

East Ridge 0 0 2-2

Park of Cottage Grove 0 0 1-1

Third: E-Fetch, 2:56. P-Osland, 4:39. E-Fetch, 9:50, sh. Saves: East Ridge: Limpert 5-8-4-17. Park of Cottage Grove: Stepka 9-9-14-32.

Elk River/Zimm. 1, Arms./Cooper 0

Elk River/Zimmerman 1 0 0-1

Armstrong/Cooper 0 0 0-0

First: E-Huselid (Henrichsen), 2:57. Saves: Elk River/Zimmerman: . Armstrong/Cooper: .

Forest Lake 3, MV/Irondale 2 [OT]

Forest Lake 0 2 0 1-3

Mounds View/Irondale 0 1 1 0-2

Second: F-Hanowski, 2:28. F-McKinnon (Stanius), 3:46. M-Fagerlee (Ballinger, Chervany), 11:07. Third: M-Fagerlee (Bullert, Chervany), 14:13. OT: F-Scott (McKinnon, Stanius), 0:17. Saves: Forest Lake: Thompson 10-8-11-0-29. Mounds View/Irondale: Rupp 5-9-8-0-22.

Holy Angels 12, Visitation 0

Visitation 0 0 0- 0

Holy Angels 7 2 3-12

First: A-Mullin (Jung), 2:00. A-Loichle (Lacher), 2:49. A-Anderson (Loichle), 3:16. A-Jung (Anderson, Mullin), 4:32. A-Loichle, 15:02. A-LaMere (Hedrix), 15:30. A-Poehling (Anderson), 15:36. Second: A-Cooney (Loichle), 6:48. A-Garton, 12:43. Third: A-Lacher (Brama, Clow), 0:17. A-Garton, 9:01. A-Anderson (Hedrix, Jung), 9:11. Saves: Visitation: Cooper 8-13-7-28. Holy Angels: Rimstad 3-1-3-7.

Holy Family 8, Hutchinson 0

Hutchinson 0 0 0-0

Holy Family 3 3 2-8

First: HF-Sander (Linn), 6:55, pp. HF-Braun (Cronin, Cowan), 7:31. HF-Linn (Cronin, Sander), 15:42. Second: HF-Sander (Helmstetter, Linn), 1:23. HF-Cowan (Paidosh), 5:55. HF-Linn (Knewtson, Sander), 10:45. Third: HF-Allen (Cowan), 6:10. HF-Limke (Box), 12:30. Saves: Hutchinson: Fitterer 17-13-7-37. Holy Family: Swartout 1-2-1-4.

Lakeville South 5, Minneapolis 2

Minneapolis 1 0 1-2

Lakeville South 3 0 2-5

First: L-Soltys (O'Neill), 14:36. L-Fowler (Fowler, Buesgens), 15:20. M-Davis (Christman, Forrest), 16:05, pp. L-O'Neill (Soltys, Bouman), 16:31. Third: L-Soltys, 1:57. M-Lawless, 9:42. L-Grossman, 9:56. Saves: Minneapolis: Fider 18-10-20-48. Lakeville South: Bronson 8-6-7-21.

Litchfield/D-C 4, Willmar 3

Willmar 1 1 1-3

Litchfield/Dassel-Cokato 1 2 1-4

First: L-Tormanen (Braaten, Iverson), 8:06, pp. W-Olson (Eilers), 15:52. Second: L-Peter (Robertson, Hillmann), 1:37. L-Iverson (Tormanen), 9:33. W-Lownsbury (Quinn, Dawson), 13:17, pp. Third: W-Quinn, 5:01. L-Braaten (Tormanen, Hillmann), 9:51, pp. Saves: Willmar: Mortensen 9-9-9-27. Litchfield/Dassel-Cokato: Quast 9-12-7-28.

Luverne 4, Minnesota River 0

Minnesota River 0 0 0-0

Luverne 1 1 2-4

First: L-K. Van Batavia (Nelson), 0:40. Second: L-K. Van Batavia (Behr, Edstrom), 3:43. Third: L-Steensma (Behr), 13:05. L-K. Van Batavia (E. Van Batavia, Kurtz), 15:01. Saves: Minnesota River: Magelee 10-16-21-47. Luverne: Von Tersch 7-3-3-13.

Maple Grove 5, Centennial/SpLP 1

Centennial/Spring Lake Park 0 0 1-1

Maple Grove 2 1 2-5

First: M-Retrum, 2:28. M-Olson (Olson, Erickson), 2:59, pp. Second: M-Oakland (Sillerud, Erickson), 4:41. Third: M-Erickson (Retrum), 5:05. M-Shipley (Retrum), 15:14. C-O'Hearn (O'Hara), 16:41. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 7-7-6-20. Maple Grove: Strom 7-8-7-22.

Minnetonka 1, Eden Prairie 0

Eden Prairie 0 0 0-0

Minnetonka 0 1 0-1

Second: M-Zakrajsheck (Distad), 3:20. Saves: Eden Prairie: Swanson 18-8-14-40. Minnetonka: Hazlett 1-7-7-15.

Northern Tier 2, Princeton 0

Northern Tier 2 0 0-2

Princeton 0 0 0-0

First: N-Cheney (Kozak, Kozak), 5:57. N-Carlsten (Cheney, Kozak), 10:44. Saves: Northern Tier: Thurmer 6-9-6-21. Princeton: Ulm 10-13-15-38.

NSP/Tartan 3, Hastings 2 [OT]

Hastings 0 1 1 0-2

North St. Paul/Tartan 2 0 0 1-3

First: N-Wold (Volkers, McClellan), 5:49. N-Wold (Schwantes), 10:58. Second: H-Hanson (Schauer, Seleski), 4:09. Third: H-Hanson (Thuet), 14:17. OT: N-McClellan (Culshaw-Klein), 7:36, pp. Saves: Hastings: Balster 3-12-6-1-22. North St. Paul/Tartan: James 6-9-8-0-23.

Prior Lake 5, Hopkins/StLP 1

Hopkins/St. Louis Park 0 1 0-1

Prior Lake 1 2 2-5

First: P-Gillen (Disrud, Kropp), 12:16, pp. Second: P-Guillemette (Swanson), 3:44. H-Hoffman (Shaw, Jansen), 5:31. P-Swanson (Guillemette, Holmes), 9:24. Third: P-Neist, 1:37. P-Disrud (Ginkel, Kropp), 9:04, pp. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Osland 6-10-13-29. Prior Lake: Sandell 4-9-6-19.

Proctor/Herm. 3, Gentry Acad. 2 [OT]

Gentry Academy 0 0 2 0-2

Proctor/Hermantown 1 1 0 1-3

First: P-Graves (Heitzman, Sieger), 16:30, pp. Second: P-Graves (Burke), 10:35. Third: G-Sajevic (Hanrahan, Gazdik), 0:41, pp. G-Gazdik (Gazdik, Sajevic), 4:35. OT: P-Heitzman (Sieger, Graves), 3:51, pp. Saves: Gentry Academy: Laming 4-7-9-2-22. Proctor/Hermantown: Langley 10-10-14-3-37.

Rogers 4, Osseo/PC 2

Rogers 3 1 0-4

Osseo/Park Center 0 0 2-2

First: R-Sandberg (Moir, Backmann), 11:52. R-Nuernberg (Miller), 14:40. R-Moir (Ohme), 16:12, pp. Second: R-Achterkirch (Sandberg, Johansson), 1:42. Third: O-Albers (Anderson, Eikos), 0:24. O-Smuk (Cruz), 16:25, pp. Saves: Rogers: Backmann 2-6-5-13. Osseo/Park Center: Schmaltz 7-9-11-27.

Simley 4, Apple Valley 2

Apple Valley 0 1 1-2

Simley 1 2 1-4

First: S-Tuccitto (McGown), 16:52, pp. Second: S-Tuccitto (McGown), 9:39, sh. A-Moran (Moran), 12:25. S-Sanders (Tuccitto, McGown), 15:54. Third: A-Moran, 5:01, pp. S-Tuccitto, 16:24, sh. Saves: Apple Valley: Cozy 14-10-0-24. Simley: Ries 5-7-12-24.

South St. Paul 4, White Bear Lake 0

White Bear Lake 0 0 0-0

South St. Paul 0 1 3-4

Second: S-Pachl (Vesper, Johnson), 0:19, pp. Third: S-Pachl, 3:25. S-Pachl, 7:42. S-Wincentsen (Vesper, Johnson), 13:13. Saves: White Bear Lake: Marston 18-14-13-45. South St. Paul: Norman 7-8-5-20.

Stillwater 5, Woodbury 3

Stillwater 1 1 3-5

Woodbury 0 1 2-3

First: S-Krueger (Finn, St. Martin), 5:49, pp. Second: S-Finn (Krueger, Nelson), 4:25. W-Huebsch (Olson, Gnetz), 6:19. Third: W-Hoschka (Lendzyk, Graunke), 7:20, pp. S-March (St. Martin, Krueger), 10:00. S-Hoff (Dejarnett, Braunshausen), 11:47. W-Mishacoff (Lendzyk), 14:03, pp. S-Nelson (St. Martin, Krueger), 16:40. Saves: Stillwater: Timmons 1-11-17-29. Woodbury: Polanski 13-15-12-40.

Two Rivers/St. Paul 9, Roch. Cent. 1

Two Rivers/St. Paul 2 3 4-9

Rochester Century 1 0 0-1

First: T-Leitner (Nowak), 4:56. T-Leitner (Kuechenmeister), 7:03. R-Barry (Gamble), 16:59. Second: T-Daly (Hernandez, Halverson), 5:58, pp. T-Halverson (Leitner, Cheesebrough), 9:12. T-Nowak (Kuechenmeister), 14:00. Third: T-Cunningham (Magnuson), 8:04. T-Moore (Daly), 11:01. T-Leitner (Cheesebrough, Hernandez), 14:03. T-Christopherson (Leitner), 16:48. Saves: Two Rivers/St. Paul: Galeazzi 4-4-5-13. Rochester Century: Conners 11-19-21-51.

Wayzata 2, North Wright County 1

Wayzata 0 0 2-2

North Wright County 0 1 0-1

Second: N-Schaefer (Leland), 10:56. Third: W-Britz (Ostapeic, Knutson), 6:45, pp. W-Britz (Noble, Mathe), 16:41. Saves: Wayzata: Podiak 10-8-6-24. North Wright County: Weiser 10-19-9-38.