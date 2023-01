Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

TUESDAY

BASKETBALL • BOYS

METRO EAST

• Mahtomedi 71, South St. Paul 68

• Simley 71, Two Rivers 64

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 60, Woodbury 43

• East Ridge 65, White Bear Lake 60

METROPOLITAN AREA

• Liberty Classical 84, St. Paul Humboldt 44

MINNESOTA

• Badger-G-MR 65, Roseau 45

• Bigfork 56, Greenway 28

• Cloquet 63, Barnum 38

• Cromwell 60, Carlton 52

• Crosby-Ironton 75, Pillager 59

• Esko 89, Proctor 27

• Fertile-Beltrami 79, Bagley 23

• Floodwood 92, Wrenshall 27

• Lake of the Woods 48, Int. Falls 44

• Mahtomedi 71, South St. Paul 68

• Mountain Iron-Buhl 106, Hill City 40

• Northern Freeze 72, Sacred Heart 68

• Pelican Rapids 64, East Grand Forks 59

• Perham 68, Detroit Lakes 51

• Red Lake 75, Deer River 73

• Red Lake County 97, Crookston 40

• Thief River Falls 82, Hawley 62

• Two Harbors 98, Mesabi East 40

• Underwood 61, Park Christian 58

• Warren-A-O 96, Clearbrook-Gonvick 44

• Warroad 76, Stephen-Argyle 67

BASKETBALL • GIRLS

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 62, Woodbury 52

• East Ridge 62, White Bear Lake 52

METROPOLITAN AREA

• Eagan 59, Park of Cottage Grove 52

MINNESOTA

• Alexandria 83, Bemidji 44

• Brainerd 30, Moorhead 27

• Breckenridge 52, Frazee 37

• Cass Lake-Bena 60, Walker-H-A 54

• Cloquet 66, Proctor 65, OT

• Duluth East 62, Hermantown 46

• Fertile-Beltrami 72, Bagley 28

• Floodwood 92, Wrenshall 27

• Fosston 55, Park Christian 22

• Hawley 51, Thief River Falls 45

• Henning 57, Wadena-Deer Creek 34

• Kittson Co. Central 68, Warren-A-O 58

• Mahnomen/Waubun 62, Lake Park-Audubon 48

• McGregor 66, Silver Bay 49

• NCE/U-H 52, Ada-Borup 46

• Perham 65, Crookston 45

• Rothsay 56, Staples-Motley 40

• South Ridge 85, Hill City/Northland 25

• Superior (Wis.) 78, Duluth Denfeld 14

• Underwood 47, Pelican Rapids 39

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Hermantown 4, Rosemount 3

• Simley 7, St. Paul Johnson 0

• Totino-Grace 4, Hopkins 2

MINNESOTA

• Bagley/Fosston 9, Lake of the Woods 3

• Detroit Lakes 7, Wadena-Deer Creek 3

• Grand Forks Red River (N.D.) 3, East Grand Forks 2

• Greenway 4, North Shore 1

• Park Rapids 6, Breckenridge 0

• Red Lake Falls 6, MayPort (N.D.) 2

• Thief River Falls 8, Crookston 0

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• Wayzata 2, Eden Prairie 1

METRO EAST

• Simley 3, South St. Paul 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River/Zimm. 4, Osseo/PC 2

• Maple Grove 4, Rogers 2

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 4, East Ridge 2

• Woodbury 2, White Bear Lake 1

MINNESOTA

• Proctor/Hermantown 7, Moose Lake Area 1

• Roseau 3, Thief River Falls 1

• Superior (Wis.) 3, North Shore 2

• Warroad 12, Bemidji 1

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Cretin-Derham Hall 60, Woodbury 43

Cretin-Derham Hall 30 30-60

Woodbury 24 19-43

Cretin-Derham Hall: Jacobson 21, Tauer 14, Little 10, Dixon 7, Bollinger 4, Johnson 2, Knight 2. Woodbury: Jackson 11, Bolin 10, Narum 8, Norman 4, Beasley 3, Cobb-Butler 3, Bonfig 2, Brown 2.

Liberty Classical 84, St. Paul Humboldt 44

Liberty Classical 50 34-84

St. Paul Humboldt 18 26-44

Liberty Classical: Richter 20, Levin 19, Buum 13, Miles 12, Rupnow 11, Verbeek 9. St. Paul Humboldt: Irizarry 20, Stewart 9, Wellington 7, Williams 4, Witt 4.

Mahtomedi 71, South St. Paul 68

South St. Paul 25 43-68

Mahtomedi 47 24-71

South St. Paul: Pendergast 20, E. Simmons 17, Jones 15, Fitch 8, D. Simmons 6, Lee 2. Mahtomedi: Armitage 23, Carlson 19, Underwood 17, McCleery 6, T. Holley 3, M. Holley 2, Muetzel 1.

Simley 71, Two Rivers 64

Two Rivers 32 32-64

Simley 28 43-71

Two Rivers: Lutz 19, Christiansen 17, Powell 14, Michaels 7, Rislove 5, Dunn 2. Simley: Wilcox 20, Gibson 19, Scroggins 15, Reid-Aaron 8, Klint 8, Niemioja 1.

BASKETBALL • GIRLS

Cretin-Derham Hall 62, Woodbury 52

Woodbury 14 38-52

Cretin-Derham Hall 38 24-62

Woodbury: Halunen 18, Brown 9, Orbell 7, Spong 5, Pelke 4, Scanlan 4, Vaske 3, Morris 2. Cretin-Derham Hall: Bengtson 18, Hahs 16, Kronschnabel 8, Hodges 7, Gorman 5, Dornan 5, Edwards 3.

East Ridge 65, White Bear Lake 52

White Bear Lake 21 31-52

East Ridge 28 37-65

White Bear Lake: Schmittdiel 15, Barber 12, O'Brien 10, Adebisi 6, Post 5, Bachmeier 2, Wallek 2. East Ridge: Christenson 21, Knupp 17, Sanneh 12, Rekstad 11, Wildman 3, Sennowo 1.

HOCKEY • BOYS

Hermantown 4, Rosemount 3

Hermantown 0 1 3-4

Rosemount 0 0 3-3

Second: H-Evjen (Gunderson), 7:00. Third: H-Carlson (Swenson), 3:13. H-Skytta (Johnson, Gunderson), 9:46. R-Lewis, 10:17. R-Toll (Toll, Campbell), 11:23. R-Ganser, 11:41. H-Kauppinen (Vieau, Nelson), 15:44. Saves: Hermantown: Opsahl 6-11-10-27. Rosemount: Denny 2-9-6-17.

Simley 7, St. Paul Johnson 0

Simley 1 2 4-7

St. Paul Johnson 0 0 0-0

First: S-Hilsgen (Milner, Melendez), 9:51. Second: S-Tuccitto (Thibodeau), 1:55. S-Stanton (Hilsgen), 4:56. Third: S-Lane (Tuccitto, Thibodeau), 1:28. S-Miller (Boone, Orn), 2:15. S-Milner, 3:40. S-Miller (Renslow), 10:13. Saves: Simley: Melendez 3-6-3-12. St. Paul Johnson: Kray 15-9-11-35.

Totino-Grace 4, Hopkins 2

Totino-Grace 1 1 2-4

Hopkins 2 0 0-2

First: H-Carter (Schenkelberg), 1:59. T-Border (Dean), 5:26. H-Brown (Swenson, Hatlestad), 13:48. Second: T-Horak (Dean, Johnson), 6:11, pp. Third: T-Kuharski (Box), 12:41. T-Border (Box), 15:01. Saves: Totino-Grace: Basson 10-9-9-28. Hopkins: Hauger 14-17-10-41.

HOCKEY • GIRLS

Cretin-Derham Hall 4, East Ridge 2

East Ridge 1 1 0-2

Cretin-Derham Hall 2 0 2-4

First: C-Broz (Coffey), 9:49. C-Hadac (Schwab, Broz), 14:29. E-Warner (Andre, Fetch), 15:50, pp. Second: E-Warner, 10:09. Third: C-Broz (Schwab), 1:49. C-Coffey (Hadac), 9:00, pp. Saves: East Ridge: Garrity 9-3-11-23. Cretin-Derham Hall: Kemp 12-10-9-31.

Elk River/Zimm. 4, Osseo/PC 2

Osseo/Park Center 0 1 1-2

Elk River/Zimmerman 0 2 2-4

Second: E-Diehl (Drake, Carlson), 1:36. E-Humphrey, 15:38, sh. O-Cruz (Smuk), 15:49. Third: E-Humphrey (Anderson, Hjort), 10:12. O-Smuk (Edlund, Eikos), 13:14. E-Huselid (Thomas, Humphrey), 16:43, en. Saves: Osseo/Park Center: Schmaltz 12-12-0-24. Elk River/Zimmerman: Huselid 6-11-6-23.

Maple Grove 4, Rogers 2

Maple Grove 2 2 0-4

Rogers 0 1 1-2

First: M-Oakland (Shipley), 5:26. M-Olson (Mlekoday), 9:46. Second: R-Achterkirch (Bailey, Sandberg), 0:24. M-Retrum (Olson), 4:20. M-Shipley (Retrum), 13:47. Third: R-Achterkirch (Johansson, Sandberg), 14:05. Saves: Maple Grove: Hancock 4-12-5-21. Rogers: Larson 6-4-10-20.

Wayzata 2, Eden Prairie 1

Eden Prairie 0 0 1-1

Wayzata 2 0 0-2

First: W-Ostapeic (Knutson, Britz), 2:12, pp. W-Jacobs (Fults), 9:58. Third: E-Holt (McNeil), 16:09. Saves: Eden Prairie: Swanson11-2-4-17. Wayzata: Podiak 5-5-5-15.

Woodbury 2, White Bear Lake 1

Woodbury 0 1 1-2

White Bear Lake 0 0 1-1

Second: W-Mishacoff (Mishacoff), 5:54. Third: W-Mishacoff, 16:04, sh. WBL-Timmons (Domschot), 16:35, pp. Saves: Woodbury: Ambright 4-8-9-21. White Bear Lake: Marston 16-3-7-26.

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

• Class 2A: 1. Wayzata; 2. Minnetonka; 3. Chanhassen; 4. Maple Grove; 5. St. Thomas Academy; 6. Edina; 7. Cretin-Derham; 8. Rogers; 9. Andover; 10. Stillwater.

• Class 1A: 1. Warroad; 2. Hermantown; 3. Orono; 4. Mahtomedi; 5. Northfield; 6. Litchfield/Dassel-Cokato; 7. Providence Academy; 8. East Grand Forks; 9. Detroit Lakes; 10. Two Rivers.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

• Class 2A: 1. Andover; 2. Gentry Academy; 3. Minnetonka; 4. Edina; 5. Maple Grove; 6. Hill-Murray; 7. Holy Family; 8. Blake; 9. Stillwater; 10. Lakeville North.

• Class 1A: 1. Warroad; 2. Holy Angels; 3. Proctor/Hermantown; 4. South St. Paul; 5. Orono; 6. Simley; 7. Dodge County; 8. Crookston; 9. Luverne, 10. Mankato East.