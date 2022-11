Tap the bookmark to save this article.

high schools

HOCKEY • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial/SLP 7, Champlin Park/CR 1

• Elk River/Zimmerman 5, Blaine 2

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 4, Prior Lake 3

• Lakeville North 5, Eastview 0

• Metro-South 4, Eagan 3

• Rosemount 5, Shakopee 1

• Lakeville South at Farmington

SUBURBAN EAST

• Roseville/Mahtomedi 1, Park of C.G. 0

• Woodbury 2, Mounds View/Irondale 1

METROPOLITAN AREA

• Andover 4, Minnetonka 3

• Armstrong/Cooper 3, Minneapolis 1

• Benilde-St. Margaret's 5, Wayzata 2

• Delano/Rockford 4, Buffalo 1

• Dodge County 6, Osseo/Park Center 4

• East Ridge 4, Hastings 1

• Eden Prairie 9, Chaska/Chanhassen 1

• Edina 6, Rogers 2

• Hill-Murray 6, North Wright County 1

• Holy Angels 5, Breck 0

• Hopkins/St. Louis Park 5, Waconia 4

• Maple Grove 6, Blake 1

• Marshall 5, Hutchinson 0

• Northfield 2, Mankato East 0

• NSP/Tartan 4, Hudson (Wis.) 1

• Orono 10, New Prague 1

• Simley 11, Chisago Lakes 0

• South St. Paul 2, Mound Westonka/SWC 1

• Princeton at Morris/Benson

• Red Wing at Mankato West

Result Monday

• North St. Paul/Tartan 3, Northern Tier 2, OT

MINNESOTA

• Albert Lea 13, Austin 0

• Alexandria 3, Brainerd/LF 3, tie

• Bemidji 3, Roseau 1

• Luverne 8, Fairmont 0

• Fergus Falls 4, St. Cloud 2

• Owatonna 13, Rochester Century 1

• Rock Ridge 2, Northern Lakes 1

• Willmar 13, Prairie Centre 0

• Windom 5, Waseca 3

• Winona 3, Rochester Mayo 2

SUMMARIES

Apple Valley 4, Prior Lake 3

Apple Valley 2 1 1-4

Prior Lake 1 0 2-3

First: A-DeFauw, 3:15. A-Moran, 11:32. P-Cammerrer (Heinicke), 12:45. Second: A-Vonderhaar (Moran), 11:47. Third: P-Swanson, 5:00, pp. P-Holmes (Guillemette), 9:18. A-Moran (Moran, Hentges), 16:39. Saves: Apple Valley: Carlson 5-5-13-23. Prior Lake: Hansen 15-10-13-38.

Armstrong/Cooper 3, Minneapolis 1

Armstrong/Cooper 2 1 0-3

Minneapolis 0 0 1-1

First: R-Riestenberg (Cook), 8:15, sh. R-Riestenberg (College, Cook), 16:47. Second: R-Cook (Riestenberg, LeMieux), 11:51. Third: M-Goodale (Midtbo, Lawless), 5:36. Saves: Armstrong/Cooper: Kahl 19-13-24-56. Minneapolis: Fider 4-4-9-17.

Benilde-St. Margaret's 5, Wayzata 2

Benilde-St. Margaret's 1 2 2-5

Wayzata 0 1 1-2

First: B-Stewart (Pasqua), 3:51. Second: B-Hamel (Juckniess), 3:24. B-Hassler, 4:00. W-Jacobs (Mathe), 8:42. Third: B-Pasqua, 6:57. W-Hansen (Kennedy, Crandall), 15:22, pp. B-Rucinski (Stewart), 16:56, pp. Saves: Benilde-St. Margaret's: Walsma 4-7-4-15. Wayzata: Podiak 4-6-6-16.

Centennial/SLP 7, Champlin Park/CR 1

Centennial/Spring Lake Park 1 4 2-7

Champlin Park/Coon Rapids 1 0 0-1

First: CH-Singh (McKenzie), 12:31. CE-O'Hara (Chatleain), 13:19. Second: CE-Newpower (Larsen), 1:18. CE-O'Hara (Laager), 3:30. CE-Hemr, 7:18. CE-O'Hara (Lick), 14:02, pp. Third: CE-Hemr (Kulenkamp), 2:24. CE-Laager (Chatleain, O'Hara), 16:31, pp. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Groess 5-5-9-19. Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 15-10-10-35.

Delano/Rockford 4, Buffalo 1

Buffalo 0 1 0-1

Delano/Rockford 2 2 0-4

First: D-Moonen (Coppin), 2:05. D-Olson, 16:19. Second: D-Treptau, 6:12. D-Chock (Reierson, Treptau), 6:40. B-Adams, 13:54. Saves: Buffalo: Jovan 7-1-0-8; Boldt 0-9-9-18. Delano/Rockford: Simonson 10-12-8-30.

Elk River/Zimmerman 5, Blaine 1

Elk River/Zimmerman 2 2 1-5

Blaine 1 0 0-1

First: E-Hjort (Diehl, Balabon), 4:09. E-Wilson (Balabon), 12:23. B-Ledeen (Olson, Gunter), 15:55. Second: E-Wilson (Humphrey, Huselid), 13:00. E-Thunell (Diehl, Seidel), 14:36. Third: E-Humphrey (Hansberger, Wilson), 0:27. Saves: Elk River/Zimmerman: Huselid 6-1-6-13. Blaine: Hansen 6-10-11-27.

Holy Angels 5, Breck 0

Holy Angels 3 1 1-5

Breck 0 0 0-0

First: A-LaMere (Loichle), 0:40. A-Lesnar, 10:00. A-Garton (LaMere), 14:19. Second: A-Anderson (Brama, Lacher), 10:09. Third: A-Cooney (Lacher, Clow), 7:13. Saves: Holy Angels: Rimstad 9-5-9-23. Breck: Peterson 13-7-11-31.

Hopkins/St. Louis Park 5, Waconia 4

Hopkins/St. Louis Park 0 1 4-5

Waconia 1 3 0-4

First: W-Kamrath (Wozniak), 3:49. Second: H-DeGiulio (Johnson), 8:23. W-Schluck (Mielke), 10:56. W-Schluck (Kelley, Kamrath), 11:25. W-Kelley (Schluck, Mielke), 13:19. Third: H-Kotila (Helling), 4:26. H-DeGiulio (Bisbee, Seurer), 5:15. H-Johnson (Bisbee), 8:14. H-Etzell (Bisbee), 15:55. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Osland 5-4-4-13. Waconia: Elvebak 8-10-6-24.

Lakeville North 5, Eastview 0

Lakeville North 1 1 3-5

Eastview 0 0 0-0

First: L-Swanson (Bowlby), 9:34. Second: L-Hanson (Mayer, Bowlby), 4:41. Third: L-Swanson (Wagenbach), 0:21. L-Hanson (Gibbons, Bowlby), 5:31. L-Mayer (Swierczek), 10:42. Saves: Lakeville North: Oettinger 7-8-8-23. Eastview: Hanson 8-15-15-38.

Maple Grove 6, Blake 1

Maple Grove 1 4 1-6

Blake 1 0 0-1

First: B-Wethington, 7:02, pp. M-Wilhelmy (Elfstrand, Oakland), 16:11. Second: M-Retrum (Shipley), 0:52, sh. M-Olson (Olson), 4:04, pp. M-Erickson (Mlekoday), 6:08. M-Retrum (Shipley), 11:32. Third: M-Shipley (Olson), 9:25, pp. Saves: Maple Grove: Strom 11-13-10-34. Blake: Ziehl 8-0-6-14; McGawn 0-9-0-9.

Marshall 5, Hutchinson 0

Hutchinson 0 0 0-0

Marshall 0 3 2-5

Second: M-Beernaert (Verkinderen), 2:45. M-Degroot (Loft), 8:18. M-Holmgren, 9:49. Third: M-Loft (DeVlieger), 11:03, pp. M-Mauch (DeVlieger), 13:30. Saves: Hutchinson: Fitterer 6-4-5-15. Marshall: Deutz 8-10-2-20.

NSP/Tartan 4, Hudson (Wis.) 1

Hudson (Wis.) 0 0 1-1

North St. Paul/Tartan 0 3 1-4

Second: N-Hedberg (Wold), 2:42. N-Novak (Wold, Volkers), 7:49. N-Hackman (Volkers, Novak), 11:53. Third: H-Cahoon (Prater, Buth), 4:11. N-Culshaw-Klein, 16:10. Saves: Hudson: Donharl, 17-12-7-36. North St. Paul/Tartan: James 3-7-5-15.

Simley 11, Chisago Lakes 0

Chisago Lakes 0 0 0- 0

Simley 3 5 3-11

First: S-Sanders (Ralston), 7:43. S-Sanders (McGown), 10:28. S-Ries (Tuccitto, McGown), 15:31. Second: S-Ries (Tuccitto), 4:40. S-Tuccitto (McGown), 7:43. S-McGown (Tuccitto), 7:53. S-McGown (Ries), 9:30, pp. S-Tuccitto (McGown), 15:10. Third: S-DuVal (Ries), 6:00. S-Sanders, 9:16, pp. S-Webinger (Running), 13:16. Saves: Chisago Lakes: Ritter 10-7-0-17; Reedy 0-0-6-6. Simley: Ries 4-6-0-10; Ingebrigtsen 0-0-4-4.

South St. Paul 2, Mound Westonka/SWC 1

South St. Paul 1 0 1-2

Mound Westonka/SWC 0 0 1-1

First: S-Beck, 2:50. Third: M-Callahan (Leonard), 3:14. S-Pachl (Oelerking, Danielson), 15:32. Saves: South St. Paul: Norman 5-9-9-23. Mound Westonka/Southwest Christian: Roth 4-4-5-13.

Woodbury 2, Mounds View/Irondale 1

Woodbury 0 2 0-2

Mounds View/Irondale 1 0 0-1

First: M-Iane (Johnson), 9:28, pp. Second: W-Gnetz (Mishacoff), 4:38, pp. W-Lendzyk (Mishacoff), 14:37. Saves: Woodbury: Polanski 6-5-2-13. Mounds View/Irondale: Rupp 7-14-9-30.

Monday

NSP/Tartan 3, Northern Tier 2 [OT]

North St. Paul/Tartan 0 0 2 1-3

Northern Tier 0 2 0 0-2

Second: NT-Cheney (Grady), 2:43. NT-Larson, 12:37. Third: NSP/T-Volkers (Hackman), 7:NSP/T-Novak, 1:41. Saves: North St. Paul/Tartan: Schafer 6-5-4-1-16. Northern Tier: Baumgardt 14-8-19-2-43.