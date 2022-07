NHL Central Scouting ranks players eligible for the draft in four ways — European skaters, North American skaters, European goaltenders and American goaltenders. Here are the top-ranked Minnesotans in the North American rankings.

Rank Player, pos. Ht., wt. Hometown Last team College commitment

11 Jimmy Snuggerud, RW 6-1, 188 Chaska U.S. development team Gophers

18 Ryan Chesley, D 6-0, 201 Mahtomedi U.S. development team Gophers

19 Sam Rinzel, D 6-4, 180 Chanhassen Chaska HS Gophers

41 Cruz Lucius, RW 6-1, 184 Grant U.S. development team Wisconsin

63 Alex Bump, LW 6-0, 195 Prior Lake Prior Lake HS Vermont

64 Zam Plante, C 5-10, 165 Hermantown Hermantown HS UMD

67 Tristan Sarsland, D 6-0, 182 Wayzata Benilde-St. Margaret's Clarkson

97 Daimon Gardner, C 6-4, 200 Warroad Warroad HS Clarkson

125 Leo Gruba, D 6-1, 202 Lake Elmo Hill-Murray HS St. Cloud State

129 Dylan Godbout, LW 5-10, 183 Woodbury Hill-Murray HS Wisconsin

132 Aaron Pionk, D 6-0, 165 Hermantown Wilderness (NAHL) Minnesota State

144 Nick Pierre, LW 5-8, 170 Cottage Grove Sioux City (USHL) Wisconsin

168 Luke Mittelstadt, D 5-11, 175 Eden Prairie Madison (USHL) Gophers

178 Gavin O'Connell, C 5-11, 180 Wayzata Waterloo (USHL) UMD

200 Maddox Fleming, C 5-11, 182 Rochester Sioux Falls (USHL) Notre Dame

208 Tyler Haskins, LW 6-1, 195 Rochester Madison (USHL) Michigan