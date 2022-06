1 6½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $22,000.

5 • Where's Frankie (H. Hernandez) 3.20 2.40 2.20

6 • Even Pandura (Harr) 3.40 2.60

4 • Silly Notion (Negron) 4.40

Time: 1:17.26. Exacta: 5-6, $4.40. Trifecta: 5-6-4, $9.90. Superfecta: 5-6-4-3, $6.79.

——

2 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $16,000. Purse: $19,500.

1 • Xtreme V.I.P. (Wade) 2.40 2.10 2.10

2 • Honey's Superman (H. Hernandez) 9.40 4.40

6 • Calico Joe (L. Fuentes) 2.60

Time: 1:39.35. Exacta: 1-2, $8.00. Trifecta: 1-2-6, $13.25. Superfecta: 1-2-6-5, $19.50. Daily Double: 5-1, $2.30.

——

3 1 mile on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

7 • Dreaming Biz (L. Fuentes) 7.20 3.60 3.00

4 • Gypsy Reward (Chirinos) 5.20 3.80

2 • Withherbootson (Negron) 7.00

Time: 1:35.38. Exacta: 7-4, $18.30. Trifecta: 7-4-2, $92.00. Superfecta: 7-4-2-6, $99.10. Pick 3: 5-1-7, $5.60. Daily Double: 1-7, $4.20.

——

4 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

6 • Soul Coaxing (Wade) 6.20 3.20 2.40

1 • Hardly a Secret (R. Fuentes) 3.20 2.40

4 • Twisted Dixie (Harr) 2.60

Time: 1:38.07. Exacta: 6-1, $7.30. Trifecta: 6-1-4, $13.80. Superfecta: 6-1-4-2, $4.28. Pick 3: 1-7-6, $9.25. Pick 4: 5-1-7-6, $22.75. Daily Double: 7-6, $15.30.

——

5 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $22,000.

9 • War Chest (L. Fuentes) 12.80 5.60 4.00

2 • Its a Boy (Harr) 7.80 4.40

1 • Papa Rizzo (Lara) 4.60

Time: 1:33.74. Scratched: Atomic Candy. Exacta: 9-2, $42.10. Trifecta: 9-2-1, $126.35. Superfecta: 9-2-1-8, $228.78. Pick 3: 7-6-9, $64.70. Daily Double: 6-9, $17.90.

——

6 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $14,000.

4 • Marden (Conning) 7.80 4.40 3.00

5 • Fender Bender (Harr) 10.80 4.80

6 • Herbie (I. Hernandez) 4.40

Time: 1:11.64. Exacta: 4-5, $27.80. Trifecta: 4-5-6, $100.05. Superfecta: 4-5-6-3, $93.42. Pick 3: 6-9-4, $43.00. Daily Double: 9-4, $24.60.

——

7 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $40,500.

4 • Agent Peter Graves (Bridgmohan) 6.40 4.80 3.60

8 • Joker Matt (H. Hernandez) 31.20 12.40

3 • Joe Phillips (Lopez) 3.60

Time: 1:34.44. Exacta: 4-8, $97.70. Trifecta: 4-8-3, $249.50. Superfecta: 4-8-3-1, $283.46. Pick 3: 9-4-4, $48.25. Daily Double: 4-4, $18.60.

——

8 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $40,500.

6 • Thick Haze (L. Fuentes) 8.00 4.60 3.60

9 • Bob's All In (Lopez) 7.60 4.80

8 • King Nate (I. Hernandez) 6.20

Time: 1:34.91. Scratched: Gopher Gold. Exacta: 6-9, $33.70. Trifecta: 6-9-8, $141.30. Superfecta: 6-9-85, $117.37. Pick 3: 4-4-6, $34.90. Pick 4: 9-4-4-6, $233.80. Pick 5: 6-9-4-4-6, $986.70. Daily Double: 4-6, $16.30.

——

9 330 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $20,500.

8 • Hot Splash Dash (Suarez Ricardo) 16.60 6.60 4.00

10 • Make it Captain (Fonseca-Soto) 5.20 4.00

7 • A Jumpn Chic (Quiroz) 3.40

Time: 0:17.15. Exacta: 8-10, $29.60. Trifecta: 8-10-7, $75.10. Superfecta: 8-10-7-1, $44.62. Pick 3: 4-6-8, $68.50. Daily Double: 6-8, $41.70.

——

10 330 yards. Open. 3-year-olds and up. Maiden. Purse: $20,500.

4 • Five Bar Fantasy (Cervantes) 17.60 5.80 3.60

3 • Chequer Out (Harr) 3.40 2.60

5 • Apocalltical James (Suarez Ricardo) 3.00

Time: 0:16.98. Scratched: Flaming Carter. Exacta: 4-3, $27.80. Trifecta: 4-3-5, $37.85. Superfecta: 4-3-5-1, $17.52. Pick 3: 6-8-4, $145.75. Daily Double: 8-4, $84.80.

Total handle: $1,759,025. Live handle: $99,718. Jay Lietzau's results: Thursday: 5-10 (.500). Totals: 28-71 (.394). Lock of the day: 5-7 (.714).