THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• St. Paul Academy 71, Breck 64

METROPOLITAN AREA

• Apple Valley 76, TC Academy/GR 35

• Avail Academy 97, PACT 76

• Bl. Kennedy 68, SP Highland Park 55

• Delano 72, St. Anthony 49

• Hopkins 86, Orono 70

• Jordan 78, Glencoe-Silver Lake 72

• Liberty Classical 77, Lakes Int. Lang. 32

• Mpls. Edison 72, Holy Angels 62

• Mounds View 70, Fridley 50

• North Branch 65, Rockford 60

• Paynesville Area 91, Litchfield 66

• Rochester Mayo 72, New Prague 63

• South St. Paul 69, Eagan 68

• Ubah Medical 61, Hmong Academy 37

• Watertown-Mayer 60, Lester Prairie 38

• White Bear Lake 67, St. Croix Prep 60, OT

• Woodbury 57, Hudson (Wis.) 54

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 64, St. Paul Academy 26

MCAA

• Spectrum 68, Heritage Christian 52

WRIGHT COUNTY

• Watertown-M. 65, Mound Westonka 41

METROPOLITAN AREA

• Annandale 68, Maple Lake 29

• Anoka 58, Forest Lake 43

• Buffalo Lake-H-S 70, Lester Prairie 58

• Cambridge-Isanti 70, Duluth East 58

• Chanhassen 60, St. Francis 17

• Eden Prairie 76, Maple Grove 61

• Glencoe-Silver Lake 48, Jordan 37

• Lakeville North 41, Andover 33

• Litchfield 60, Paynesville Area 39

• Mpls. North 59, Columbia Heights 39

• Mpls. Roosevelt 60, New Life Acad. 38

• Minnehaha Academy 91, Richfield 49

• North Branch 62, South St. Paul 42

• North Lakes 65, Liberty Classical 18

• Northfield 77, Faribault 43

• Nova Classical 65, Minn. Deaf School 31

• Orono 75, Monticello 31

• Prior Lake 55, Cooper 38

• Rochester Mayo 66, New Prague 58

• Rocori 79, Zimmerman 65

• St. Anthony 73, Mpls. Washburn 32

• St. Michael-Albertville 62, Elk River 32

• SP Washington 42, Hmong Academy 20

• Shakopee 55, Armstrong 27

• Superior (Wis.) 38, Princeton 37

• Tartan 72, Minneapolis Henry 40

• Totino-Grace 71, DeLaSalle 48

• Visitation 62, Mpls. South 16

GYMNASTICS • GIRLS

METRO EAST

• Hastings 121.575, North St. Paul 86.55. All-around: Linnea Hedin, Hastings, 31.275.

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 137.625, Osseo 112.75, Coon Rapids 109.0. All-around: Maren Merrick-Melberg, Anoka, 34.725.

SUBURBAN EAST

• Park of Cottage Grove 127.325, Roseville 118.175. All-around: Emily Dahlstrom, Park of Cottage Grove, 32.65.

• Stillwater 143.05, East Ridge 134.7. All-around: Kendall Rogers, Stillwater, 36.375.

WRIGHT COUNTY

• Glencoe-Silver Lake 118.85, Annandale 117.575.

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 130.80, Maple Lake 122.85. All-around: Kaylee Dehmer, Buffalo, 33.725.

HOCKEY • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong/Cooper 4, Spring Lake Pk. 2

• Blaine 10, Coon Rapids 2

• Centennial 7, Osseo 0

• Maple Grove 8, Champlin Park 1

• Rogers 3, Elk River/Zimmerman 2

• Totino-Grace 4, Anoka 1

SUBURBAN EAST

• White Bear Lake 5, Mounds View 1

METROPOLITAN AREA

• Baldwin-W. (Wis.) 5, SP Highland Park 2

• Becker/BL 9, Moose Lake Area 3

• Chisago Lakes 8, Sauk Rapids-Rice 0

• Cretin-Derham Hall 5, Blake 1

• East Ridge 2, Eagan 1

• Eastview 2, St. Thomas Academy 1

• Edina 7, St. Louis Park 1

• Hastings 6, Farmington 2

• Holy Family 3, Prior Lake 1

• Hutchinson 10, Willmar 1

• Little Falls 5, Princeton 2

• Minneapolis 5, Hopkins 2

• Minnesota River 3, Mankato West 1

• Minnetonka 6, Owatonna 0

• Orono 4, Breck 0

• Providence 3, SW Christian/R. 2, OT

• Red Wing 6, Simley 2

• Roch. John Marshall 5, Two Rivers 4, OT

• St. Michael-Albertville 7, Sartell-SS 4

• Tartan 7, Cambridge-Isanti 5

• Waconia 8, Windom 1

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Chaska/Chanhassen 5, Bl. Jefferson 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 3, Rogers 2

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 3, Eastview 2, OT

• Farmington 4, Shakopee 3, OT

• Lakeville North 5, Eagan 1

• Lakeville South 5, Rosemount 3

WRIGHT COUNTY

• New Prague 6, Waconia 0

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 3, Stillwater 1

• Chisago Lakes 4, Minneapolis 3, OT

• Cretin-Derham Hall 3, Holy Family 1

• East Ridge 4, Mound Westonka 3, OT

• Edina 3, Hill-Murray 1

• Hopkins/St. Louis Park 3, Hastings 0

• Moose Lake Area 4, Two Rivers/SP 1

• Northfield 9, Austin 0

• Orono 3, Holy Angels 1

• Visitation 7, Red Wing 1

• Wayzata 4, Maple Grove 3

• Willmar 3, Litchfield/Dassel-Cokato 2

WREStlING

ST. PAUL CITY

• Como Park 43, Johnson 37

• Highland Park 48, Central 36

• Humboldt 46, Washington 34

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 76, East Ridge 0

• Stillwater 78, East Ridge 0

• Stillwater 33, Forest Lake 31

TRI-METRO

• Brooklyn Center/CA 37, Richfield 36

METROPOLITAN AREA

• Forest Lake 39, Wayzata 28

• South St. Paul 66, Brooklyn Center/CA 12

• South St. Paul 66, Richfield 15

• Stillwater 32, Wayzata 28

• Wayzata 68, East Ridge 12

BUFFALO TRIANGULAR

• Buffalo 48, Rockford 18

• Rogers 52, Buffalo 26

• Rogers 65, Rockford 12

EAGAN TRIANGULAR

• Burnsville 48, St. Paul Harding 36

• Eagan 51, St. Paul Harding 28

ST. CROIX LUTHERAN QUADRANGULAR

• Benilde-SM 42, Spectrum 24

• Mahtomedi 40, Benilde-SM 24

• Mahtomedi 42, Spectrum 36

• St. Croix Lutheran 42, Benilde-SM 39

• St. Croix Lutheran 48, Mahtomedi 36

• St. Croix Lutheran 60, Spectrum 24

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Avail Academy 97, PACT 76

Avail Academy 55 42-97

PACT 44 32-76

Avail Academy: Schaap 27, Schoop 22, Bock 18, Loge 13, Karngar 8, Kroeze 7, Ritzema 2. PACT: Nyabuto 24, Givand 23, Idowu 10, Akkerman 9, Cherenkevich 7, Scholl 2, Bjokne 1.

Mpls. Edison 72, Holy Angels 62

Minneapolis Edison 40 32-72

Holy Angels 37 25-62

Minneapolis Edison: Tushar 27, Young 24, Taylor 10, Hassan 6, Minema 3, Lalley 2. Holy Angels: Boehm-Peterson 13, Boarman 10, Dittman 9, Gilbert 8, Smith 8, Scroggins 7, Issa 4, Hillstrom 3.

Mounds View 70, Fridley 50

Mounds View 38 32-70

Fridley 25 25-50

Mounds View: Wheeler 16, Deluce 12, Kirk 9, Loegerging 9, Edelman 8, Becher 6, Erickson 4, Espersen 2, Hass 2, Roe 2. Fridley: Woods 16, Smith 11, Nelson 7, Kpou 5, Ahmed 4, Rashid 3, Hudson 2, Newton 2.

North Branch 65, Rockford 60

North Branch 38 27-65

Rockford 30 30-60

North Branch: Johnson 22, Klein 17, Murphy 8, Rehm 8, Skiba 5, Thauwald 3, Hufet 1, Schoebert 1. Rockford: Pepin 24, Zilmer 13, Perry 9, Skinner 6, Eisentrager 4, Edwards 2, McDonald 2.

Paynesville Area 91, Litchfield 66

Paynesville Area 35 56-91

Litchfield 30 36-66

Paynesville Area: Nelson 22, Bayer 17, Athmann 16, Johnson 9, Pung 7, Evans 6, Fuchs 5, Schultz 5, Brunner 4. Litchfield: Weseloh 18, Dietel 16, King 14, Draeger 9, Pennertz 5, McCann 2, Schacher 2.

St. Paul Academy 71, Breck 64

Breck 35 29-64

St. Paul Academy 34 37-71

Breck: Walker 23, Koch 12, Newton 10, Lawal 9, Armstrong 7, Huss 3. St. Paul Academy: Baskerville 19, Hayes 11, Carter 10, Johnson 7, Baskerville 6, Rock 6, Forsberg 5, Rizvi 5, Wolff 2.

South St. Paul 69, Eagan 68

Eagan 32 36-68

South St. Paul 37 32-69

Eagan: Schmitter 26, Foreman 11, Khazon 9, Mitoro 8, Carruthers 6, Anderson 4, Hansen 2, Jafferi 2. South St. Paul: Dodd 24, Harmon 17, Newsome 17, West-Zimpel 7, Moore 2, Harmon 1, Moua 1.

Watertown-Mayer 60, Lester Prairie 38

Watertown-Mayer 39 21-60

Lester Prairie 18 20-38

Watertown-Mayer: Mueller 27, Rundell 16, Kind 5, Rowan 5, Sinsabaugh 3, Domjahn 2, Ritter 2. Lester Prairie: Behning 20, Zebell 7, Schauer 5, Eckstein 3, Radtke 2, Ruelas 1.

White Bear Lake 67, St. Croix Prep 60, OT

St. Croix Prep 27 29 4-60

White Bear Lake 26 30 11-67

St. Croix Prep: Benson 22, Schultz 13, Nelson 11, Gremmels 6, Hanson 4, Myers 4. White Bear Lake: Kolb 29, Janicki 10, Lockwood 10, Misgen 10, Hawks 6, Setterlund 2.

Woodbury 57, Hudson (Wis.) 54

Hudson (Wis.) 24 30-54

Woodbury 29 28-57

Hudson (Wis.): Witcher 20, Renta 16, Tyler 5, Berkhoff 4, McConnell 4, Healy 3, Weadge 2. Woodbury: Narum 16, Maier 14, Rohrer 13, Jackson 5, Bolin 3, Mahoney 3, Nde 2, Cobb Butler 1.

BASKETBALL • GIRLS

Breck 64, St. Paul Academy 26

St. Paul Academy 10 16-26

Breck 28 36-64

St. Paul Academy: Browne 12, Hooley 4, Kempcke 3, Taylor 3, Raya 2, Ryan Bradley 2. Breck: Logan 12, Walker 10, Banks 9, Hernandez 7, Murray 6, Tanaka 6, Welsh 6, Peterson 4, McDaniel 2, Nelson 2.

Eden Prairie 76, Maple Grove 61

Eden Prairie 32 44-76

Maple Grove 32 29-61

Eden Prairie: Holloway 26, Lenz 21, Jones 10, Schlagel 10, Moorjani 7, Anderson 2. Maple Grove: Overskei 17, Klick 13, Ode 12, Kormann 11, Stern 5, Cossette 3.

Glencoe-Silver Lake 48, Jordan 37

Jordan 13 24-37

Glencoe-Silver Lake 22 26-48

Jordan: Olinger 11, Dahmen 6, Pedersen 6, Borowicz 4, Kluxdal 4, Duis 3, Vogel 2, Houdek 1. Glencoe-Silver Lake: Petersen 14, Graf 9, Christianson 9, Bernstein 6, Monahan 5, Guerrero 3, Malz 2.

Lakeville North 41, Andover 33

Andover 10 23-33

Lakeville North 24 17-41

Andover: Imdieke 8, Miller 8, Frost 4, Vaaler 4, Forfor 3, Engelby 2, Peterson 2, White 2. Lakeville North: Wilson 15, Betton 13, Bryant 6, Boe 3, Juaire 2, Wolkow 2.

Litchfield 60, Paynesville Area 39

Litchfield 35 25-60

Paynesville Area 19 20-39

Litchfield: Hansen 21, Steinhaus 14, Michels 10, Pennertz 9, Falling 6. Paynesville Area: Uhlenkamp 14, Flanders 10, Hentges 6, Roberg 5, Ludwig 2, Spanier 2.

Mpls. Roosevelt 60, New Life Academy 38

New Life Academy 16 22-38

Minneapolis Roosevelt 32 28-60

New Life Academy: Salgado 11, Hahn 9, Linton-Slettedahl 7, Wynia 6, Moseman 5. Minneapolis Roosevelt: Wren 13, Reichert-Giron 10, Walker 9, Hartman 8, Chatman 7, Davis 7, Maly 4, Abu 2.

Minnehaha Academy 91, Richfield 49

Richfield 24 25-49

Minnehaha Academy 51 40-91

Richfield: Adson 18, Stewart 7, Knutson 5, Reitz 4, Bedonie 3, Robinson 3, Winters 3, Evensen 2, Janes 2, Poulsen 2. Minnehaha Academy: Mack 21, Al-Hameed 16, Lewis 16, Hill 10, Reuben 7, Graham 6, Schroeder 6, Thiesen 5, Benson 2, Cupito 2.

North Branch 62, South St. Paul 42

South St. Paul 21 21-42

North Branch 27 35-62

South St. Paul: Bauer 10, Sherry 7, Rosebur 6, McLaughlin 5, Waska 5, Anderson 3, Krone 3, Skiwra 3. North Branch: Peaslee 25, Kuhlman 24, Lattimore 6, Lattimore 4, Bistodeau 3.

Northfield 77, Faribault 43

Faribault 21 22-43

Northfield 42 35-77

Faribault: Herda 12, Reuvers 12, Sietsema 10, Filan 5, Adamek 2, Rice 2. Northfield: Ims 13, Labenski 13, Eddy 10, Balvin 7, McBroom 6, Menssen 5, Mostad 5, Quaas 5, Sawyer 4, Organ 3, Mahal 2, Sand 2, Thompson 2.

Orono 75, Monticello 31

Orono 38 37-75

Monticello 22 9-31

Orono: Youngs 24, Knudson 20, McKown 8, Kallenbach 7, Moore 5, Abed 3, Knooihuizen 3, Kompelien 3, Solie 2. Monticello: Hanson 10, Lindberg 5, Voll 5, Manning 3, Haase 2, Olson 2, Roubinek 2, Smith 2.

Prior Lake 55, Cooper 38

Prior Lake 24 31-55

Cooper 27 11-38

Prior Lake: McNair 12, Moeller 10, Bowmon 9, Carter 6, Phomf 4, Phue 4, Von Heldon 4, Pawlyshyn 3, Grachsel 2, Shaver 1. Cooper: Frazier 14, Kamara 9, Igherighe 6, MacCarthy 6, Simmons 3.

Rochester Mayo 66, New Prague 58

Rochester Mayo 27 39-66

New Prague 34 24-58

Rochester Mayo: Hanson 27, Ruskell 18, Hill 11, Miller 10. New Prague: Hatlevig 18, Wedeking 16, Hamann 10, Kotek 6, Hennen 4, Boulanger 2, Morris 2.

St. Anthony 73, Mpls. Washburn 32

Minneapolis Washburn 22 10-32

St. Anthony 39 34-73

Minneapolis Washburn: Stevens 10, Harrell 7, Ordaz 6, Meckey 3, Crane 2, Percy 2, Spellmon 2. St. Anthony: Bauman 21, Zielsdorf 17, Abraham 11, Maile 8, Cassidy 6, Przybilla 6, Schumann 2, Timmins 2.

St. Michael-Albertville 62, Elk River 32

St. Michael-Albertville 37 25-62

Elk River 9 23-32

St. Michael-Albertville: Johnson 17, Miller 11, Diaz 8, Carlson 7, Haus 6, A. Hoselton 4, Craft 3, L. Hoselton 3, Lindman 2, Esterberg 1. Elk River: Langbehn 6, Murphy 6, Demar 4, Berg 3, Hidde 3, Johnson 3, Beck 2, O'Donnell 2, Osterman 2, Christy 1.

Shakopee 55, Armstrong 27

Shakopee 31 24-55

Armstrong 12 15-27

Shakopee: Cordes 13, Pawlicki 11, Hale 10, Broze 9, Maenke 7, Bieniek 2, Mitchell 2, Moore 1. Armstrong: Dille-Starks 10, McGowan 9, Jones 5, Fisher 3.

HOCKEY • BOYS

Armstrong/Cooper 4, Spring Lake Park 2

Armstrong/Cooper 1 0 3-4

Spring Lake Park 1 1 0-2

First: A-Rausch (Ja. Essen), 4:28, sh. S-Lueck, 11:52, pp. Second: S-Larsen (Ross, Lueck), 2:17, pp. Third: A-Johnson (Goergen, Rausch), 4:34. A-Goergen (Ja. Essen, Jo. Essen), 11:23, pp. A-Johnson (Yeager, Cook), 14:20. Saves: Armstrong/Cooper: Lucas 9-19-14-42. Spring Lake Park: Bergdahl 10-9-11-30.

Blaine 10, Coon Rapids 2

Blaine 3 3 4-10

Coon Rapids 1 1 0- 2

First: B-Laager (Puder, Steffen), 4:29. B-Mikan (Loftus), 8:59, sh. C-Pour (Covel, Clark), 9:46, pp. B-Steffen, 12:59. Second: C-Clark (Klinsing, Bresnahan), 2:23. B-Loftus (Laager, Urness), 7:48. B-Loftus (Penner, Steffen), 9:03. B-Steffen (Loftus, Puder), 9:36. Third: B-Urness (Penner, Puder), 6:12, pp. B-Mikan (Anderson), 6:26. B-Steffen (Laager, Shaffer), 8:11. B-Penner (Puder, Shaffer), 10:20. Saves: Blaine: Wallin 2-11-6-19. Coon Rapids: Danek 14-11-12-37.

Centennial 7, Osseo 0

Centennial 2 1 4-7

Osseo 0 0 0-0

First: C-Hoylo (Pass), 7:46. C-Carls (Blair, Searles), 13:47. Second: C-Carls (Hoylo, LeMay), 5:03. Third: C-Blair (Hoylo, Searles), 4:41. C-Van Tassel, 7:01, pp. C-Ramirez (Hoylo), 7:41. C-Blair (Glad, Everson), 9:15, pp. Saves: Centennial: Fuller 3-3-4-10. Osseo: Regan 21-10-15-46.

Chisago Lakes 8, Sauk Rapids-Rice 0

Chisago Lakes 2 3 3-8

Sauk Rapids-Rice 0 0 0-0

First: C-Helland (Schmidt), 7:43, pp. C-Schmidt (Helland, Bachmeier), 12:07. Second: C-Helland (Bluhm), :19, sh. C-Stangl (Helland), 11:20, sh. C-Thompson, 13:45. Third: C-Jinks (Schmidt, Bluhm), 3:56, pp. C-Dassner, 4:54. C-Stangl (Schmidt), 16:20. Saves: Chisago Lakes: Hanson 6-6-3-15. Sauk Rapids-Rice: Young 12-12-7-31.

Cretin-Derham Hall 5, Blake 1

Blake 1 0 0-1

Cretin-Derham Hall 2 2 1-5

First: C-Sondreal (Fisher), 0:45. B-Witzke (Rannow), 2:58. C-Sondreal (McCarthy, Cardenas), 15:47. Second: C-Fisher (Sondreal, Fisher), 9:25. C-Smith (Sondreal, Cernohous), 12:10. Third: C-Fisher (Fisher), 7:12. Saves: Blake: Spaeth 18-10-23-51. Cretin-Derham Hall: Belak 15-5-7-27.

Eastview 2, St. Thomas Academy 1

Eastview 0 0 2-2

St. Thomas Academy 1 0 0-1

First: S-Strobel (Grahme, Cronin), 8:49. Third: E-Opgrand (Larkee, Moline), :08. E-Domagalski (Kronberg), 15:39. Saves: Eastview: Svaren 8-16-8-32. St. Thomas Academy: Schoephoerster 9-5-6-20.

Hastings 6, Farmington 2

Farmington 0 2 0-2

Hastings 2 3 1-6

First: H-Reifenberger (Savage, DeBettignies), 7:27. H-Reifenberger (Vandehoef, DeNoyer), 15:03. Second: F-Holmstrom (Sanborn, Dodson), 4:03. H-Chorlton (Savage, Stewart), 4:51. H-Savage (Nicklay, Reifenberger), 6:54. F-Dahl, 7:27. H-Gelhar (Stewart), 14:00. Third: H-Stoffel (Gelhar), 9:44. Saves: Farmington: Getting 15-5-10-30. Hastings: Richardson 4-14-9-27.

Holy Family 3, Prior Lake 1

Holy Family 1 1 1-3

Prior Lake 0 1 0-1

First: H-Osborn, 16:35, pp. Second: H-Blood (Osborn), 8:39. P-Sheffield (Simonson, Dueber), 10:00. Third: H-Hussey, 16:33. Saves: Holy Family: Hendrickson 8-14-7-29. Prior Lake: Boschee 5-3-2-10.

Little Falls 5, Princeton 2

Princeton 1 0 1-2

Little Falls 1 2 2-5

First: P-Wille, 2:55. L-Filippi, 4:49. Second: L-Filippi (Johnson), 8:11. L-Johnson (Filippi), 12:10. Third: L-Filippi (Moore, Johnson), 7:56. P-Patnode (Wood, Wille), 14:24. L-Filippi (Johnson, Avery), 16:42. Saves: Princeton: Nelson 10-4-15-29. Little Falls: Kicker 7-4-5-16.

Minnetonka 6, Owatonna 0

Minnetonka 1 4 1-6

Owatonna 0 0 0-0

First: M-Chartier (Manlove, Hupka), 16:48, pp. Second: M-Manlove (Chartier, Pasqua), 5:23, pp. M-Rausch (Lagerback), 7:33. M-Chartier (Hupka), 12:07. M-Garry (Pasqua, Burrows), 15:56. Third: M-Moore, 16:15, sh. Saves: Minnetonka: Motzko 1-2-5-8. Owatonna: Meier 14-13-12-39.

Orono 4, Breck 0

Orono 1 1 2-4

Breck 0 0 0-0

First: O-Walker (Engebretson, Finnegan), 5:42. Second: O-Walker (Anderson), 13:40, pp. Third: O-Lang (Landa), 7:58. O-Lewin (Sankey, Engebretson), 13:28. Saves: Orono: Peyton 9-6-7-22. Breck: Thomson 6-16-15-37.

Red Wing 6, Simley 2

Red Wing 2 1 3-6

Simley 0 1 1-2

First: R-Larson (Tripp), 2:11. R-Larson, 14:52. Second: S-Painter, 3:15, sh. R-Larson (Tripp), 4:14, pp. Third: R-Larson, 5:03. S-Roitman (Painter, Luedke), 10:59, pp. R-Peterson (Peterson), 14:56, pp. R-Larson, 16:18, pp. Saves: Red Wing: Ehlers 5-12-7-24. Simley: Davidson 18-20-14-52.

Waconia 8, Windom 1

Windom 0 1 0-1

Waconia 3 5 0-8

First: W-Rieck (Brink), 4:00. W-Rieck (Hayes), 10:06. W-Siddons (Sorenson), 14:04. Second: W-Siddons (Vacek, Nessa), 1:35. W-Siddons (Wiese), 8:59, pp. W-Sorenson (Siddons), 10:15, sh. W-Machtemes (Mielke), 13:40, sh. Wi-Espenson, 14:25, pp. W-Hayes (Atkinson), 15:59. Saves: Windom: Stubbe 18-12-1-31. Waconia: Johnson 5-4-6-15.

White Bear Lake 5, Mounds View 1

White Bear Lake 1 4 0-5

Mounds View 0 0 1-1

First: W-Roed (Kotzmacher, Olsen), 1:15. Second: W-Kotzmacher (Olsen, Belisle), 1:37. W-Olsen, 6:19, sh. W-Borgestad (Gallatin, Welch ), 8:44, pp. W-Welch(Akins, Gallatin), 15:46. Third: M-Streeter, 10:09. Saves: White Bear Lake: Kohnen 10-7-7-24. Mounds View: Petrich 8-6-8-22.

HOCKEY • GIRLS

Andover 3, Rogers 2

Rogers 2 0 0-2

Andover 3 0 0-3

First: A-Christenson (Little), 1:49, pp. R-Scherling (Vreeman), 4:38, pp. A-Mumm (Jones), 5:32. A-Christenson, 11:29. R-Scherling (Achterkirch), 12:53. Saves: Rogers: Backmann 11-11-12-34. Andover: Stagman 8-9-3-20.

Apple Valley 3, Eastview 2, OT

Eastview 0 0 2 0-2

Apple Valley 2 0 1 0-3

First: A-Moran, 4:11. A-Dougan (Moran), 14:19. Third: E-Hayward (Chesek, Stepan), :54. A-Moran, 1:27. E-Chesek (Holman), 8:16. Saves: Eastview: Lombardi 10-6-3-0-19. Apple Valley: Cozy 12-10-17-0-39.

Benilde-St. Margaret's 3, Stillwater 1

Benilde-St. Margaret's 1 2 0-3

Stillwater 1 0 0-1

First: S-DeJarnett, 5:06. B-Hoen (Hassler), 14:09. Second: B-Hamel (Melsness, Zavoral), 13:28. B-Peschel (Garvin), 14:22. Saves: Benilde-St. Margaret's: Walsma 6-6-13-25. Stillwater: Timmons 7-9-11-27.

Chisago Lakes 4, Minneapolis 3, OT

Chisago Lakes 0 2 1 1-4

Minneapolis 1 1 1 0-3

First: M-Midtbo (Lieb, Davis), 8:12, pp. Second: C-Ritter, 4:26. M-Midtbo (Davis), 7:12. C-Burgen (DeVries), 10:59. Third: C-Burgen (Brunette), 6:04, pp. M-Midtbo (Lieb, Davis), 13:26, pp. Overtime: C-Burgen (Winters), 4:30. Saves: Chisago Lakes: Ritter 6-8-8-0-22. Minneapolis: Taylor 6-16-9-4-35.

Cretin-Derham Hall 3, Holy Family 1

Cretin-Derham Hall 1 2 0-3

Holy Family 0 1 0-1

First: C-Ahern (Broz), 6:51. Second: H-Kaiser (Helmstetter), 8:36. C-Geist (Haycraft), 11:26. C-Muetzel (Sherry, Geist), 13:46, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 20-12-11-43. Holy Family: McDonald 5-6-1-12.

East Ridge 4, Mound Westonka 3, OT

Mound Westonka 1 1 1 0-3

East Ridge 1 2 0 1-4

First: E-Downie (Schmidt, Fetch), 4:06, pp. M-Leonard, 15:15. Second: E-Fetch (Barry, Schmidt), 4:35, pp. E-Fetch (Roth, Ferrell), 8:04. M-Leonard (Pioske), 9:27. Third: M-Courneya (Pioske, Leonard), 5:33, pp. Overtime: E-Schmidt (Barry, Fetch), :20, pp. Saves: Mound Westonka: Roth 7-12-4-0-23. East Ridge: Limpert 15-7-7-0-29.

Edina 3, Hill-Murray 1

Hill-Murray 0 1 0-1

Edina 1 2 0-3

First: E-Chapman (Nelson, Keeley), 3:29. Second: H-Boyer (Franco), 9:17, pp. E-Jungels, 12:43, pp. E-Lindborg (Halverson), 16:18. Saves: Hill-Murray: Zhan 9-9-7-25. Edina: Corniea 7-18-12-37.

Farmington 4, Shakopee 3, OT

Farmington 0 0 3 1-4

Shakopee 0 3 0 0-3

Second: S-Nash (Willmert), 3:25. S-Peterson (Grabianowski), 5:25. S-Nash (Canny, Brook), 6:20. Third: F-Gehrke (Kadrlik), 4:32, pp. F-Moehle (Gehrke, Kadrlik), 12:45. F-Moehle (Gehrke), 15:48. Overtime: F-Bethke (Moehle, Kadrlik), 6:51. Saves: Farmington: Moudry 4-8-7-3-22. Shakopee: Boots 7-6-12-4-29.

Hopkins/St. Louis Park 3, Hastings 0

Hastings 0 0 0-0

Hopkins/St. Louis Park 0 1 2-3

Second: H-Degiulio (Johnson), 8:11. Third: H-Etzell (Hoffman), 12:16. H-Shaw (Hoffman), 15:13. Saves: Hastings: Vander Heyden 4-9-8-21. Hopkins/St. Louis Park: Bosch 15-16-9-40.

Lakeville North 5, Eagan 1

Eagan 0 1 0-1

Lakeville North 2 1 2-5

First: L-Swanson (Hanson, Wagenbach), 4:11, pp. L-Swierczek (Lee, Gasparini), 10:34. Second: L-Gasparini (Smith, Hanson), 1:15. E-Cooper (Urick), 1:47. Third: L-Swierczek (Olson), 10:02. L-Gasparini (Jensen, Swanson), 15:55, pp. Saves: Eagan: Kimel 6-3-14-23. Lakeville North: Boughan 3-9-7-19.

Lakeville South 5, Rosemount 3

Lakeville South 2 0 3-5

Rosemount 0 2 1-3

First: L-Otremba (Enright, McKinney), 2:35. L-Enright (Otremba), 14:59. Second: R-Stramel, 6:20. R-Edgar (Webster), 8:15, sh. Third: R-Shandorf (Hadac), 9:14. L-Enright (Otremba, Wright), 9:47. L-Otremba (Wright, Enright), 12:06. L-Otremba (Wright), 12:45. Saves: Lakeville South: Bronson 6-5-10-21. Rosemount: Chittajallu 10-7-6-23.

New Prague 6, Waconia 0

Waconia 0 0 0-0

New Prague 3 0 3-6

First: N-Baker (Schneider), 2:35. N-O'Brien (Skaja, Hansen), 12:39. N-Madsen (O'Brien, Skaja), 16:32, pp. Third: N-Anderson, 4:13. N-Baker (Schneider), 5:48. N-Hansen (Skaja, Olson), 16:39. Saves: Waconia: Elvebak 16-13-15-44. New Prague: Smith 7-9-3-19.

Northfield 9, Austin 0

Northfield 3 3 3-9

Austin 0 0 0-0

First: N-Puppe (Boland), 6:38. N-Puppe (Garlie), 10:39. N-Garlie (Puppe, Snyder), 12:44. Second: N-Puppe, 2:40. N-Stephes, 3:35. N-Miller (Langford, Stephes), 5:05. Third: N-Miller (Monson), 4:58. N-Miller (Garlie, McCoschen), 9:13, pp. N-Hauskins, 11:08, pp. Saves: Northfield: Malecha 5-2-2-9. Austin: Radford-Garcia 15-18-11-44.

Orono 3, Holy Angels 1

Holy Angels 0 0 1-1

Orono 0 1 2-3

Second: O-Lopez (Koopman, Lopez), 10:01. Third: O-Ryskamp, :26. H-Lesnar (Poehling, Loichle), 1:28. O-Ryskamp (Lopez), 2:24. Saves: Holy Angels: Rimstad 6-12-8-26. Orono: Grandy 5-5-11-21.

Visitation 7, Red Wing 1

Visitation 2 4 1-7

Red Wing 0 0 1-1

First: V-Munoz, 2:01. V-Doran (Hemauer), 6:38. Second: V-Hemauer (Munoz), 6:28. V-Munoz (Hemauer), 7:49. V-Hemauer, 9:14, sh. V-Hemauer (Munoz, Reppenhagen), 12:04. Third: V-Oslon (Munoz), :13. R-Campbell, 3:15. Saves: Visitation: Pagel 6-10-9-25. Red Wing: Meyer 7-6-7-20.

Wayzata 4, Maple Grove 3

Maple Grove 1 1 1-3

Wayzata 2 2 0-4

First: W-Matthews (Mathe), 2:03. M-Rice (Retrum, Shipley), 6:06. W-Jacobs (Britz, Knight), 8:56. Second: M-Retrum (Shipley, Erickson ), 3:26. W-Jacobs (Hackley, Matthews), 5:01. W-Matthews, 15:24. Third: M-Rice (Erickson , Retrum), 8:12, pp. Saves: Maple Grove: Strom 10-8-9-27. Wayzata: Lavender 5-5-13-23.

Willmar 3, Litchfield/Dassel-Cokato 2

Willmar 2 0 1-3

Litchfield/Dassel-Cokato 0 1 1-2

First: W-Larson (Mara, Dawson), 4:35, pp. W-Olson (Eilers), 16:59. Second: L-Johnson (Iverson), 14:27, pp. Third: W-Lownsbury (Volk), 3:50. L-Iverson (Hillman), 5:28. Saves: Willmar: Mortensen 3-8-13-24. Litchfield/Dassel-Cokato: Quast 10-14-8-32.