THURSDAY

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 8, Waconia 3

• Orono 7, Chaska/Chanhassen 1

METROPOLITAN AREA

• Albert Lea 8, Red Wing 1

• Andover 5, Gentry Academy 1

• Anoka 3, Buffalo 1

• Elk River/Zimmerman 8, Eastview 5

• Farmington 12, Rochester Century 1

• Holy Angels 8, Armstrong/Cooper 1

• Holy Family 4, Shakopee 1

• Minneapolis 1, New Prague 1, OT

• Mounds View 3, Eagan 2, OT

• New Ulm 3, Minnesota River 0

• North Wright County 2, Forest Lake 1

• Northfield 4, Lakeville South 2

STATE TOURNAMENTS

ADAPTED SOCCER

At Stillwater

CI DIVISION

Friday • Quarterfinals

• Park Center vs. South Suburban, 5 pm

• Burnsville/Farmington/Lakeville vs. Stillwater, 6:30 pm

• Chaska/Chanhassen/Prior Lake/Shakopee vs. St. Cloud Area, 6:30 pm

• Dakota United vs. South Washington County, 6:30 pm

Saturday • Semifinals

• Quarterfinal winners, noon

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 9 am

Fifth place

• Consolation semifinal winners, 11 am

Third place

• Semifinal losers, 3:30 pm

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

PI DIVISION

Friday • Quarterfinals

• Anoka-Hennepin vs. St. Paul Humboldt, 5 pm

• Minneapolis vs. Rochester, 5 pm

Saturday • Semifinals

• Anoka-Hennepin-St. Paul Humboldt winner vs. Robbinsdale/Hopkins/Mound Westonka, 10:30 am

• Minneapolis-Rochester winner vs. Dakota United, 10:30 am

Third place

• Semifinal losers, 2:15 pm

Championship

• Semifinal winners, 2:30 pm

SWIMMING • GIRLS

At University of Minnesota Aquatic Center

CLASS 2A

Friday

• Swimming preliminaries, 6 pm

Saturday

• Swimming & diving finals, 6 pm

CLASS 1A

Friday

• Swimming preliminaries, noon

Saturday

• Swimming & diving finals, noon

SUMMARIES

HOCKEY • GIRLS

Albert Lea 8, Red Wing 1

Albert Lea 3 1 4-8

Red Wing 1 0 0-1

First: AL-Goskeson (Ellsworth), 4:20. RW-Bluhm, 7:08. AL-Yoon (Hansen), 12:40. AL-Yoon (Hansen), 12:40. Second: AL-Yoon (Hansen), 14:42. Third: AL-Ellsworth (Cichosz), 5:58, pp. AL-Hansen (Evans, Yoon), 14:45. AL-Hernandez (Cichosz), 16:28. AL-Steven, 16:59. Saves: Albert Lea: Doppelhammer 7-6-9-22. Red Wing: Meyer 8-7-17-32.

Andover 5, Gentry Academy 1

Andover 2 2 1-5

Gentry Academy 0 1 0-1

First: A-Little, 11:14, pp. A-Olson (Sauer, Heath), 14:47. Second: A-Brown, 7:20, sh. GA-Delmonico (Geer), 11:48, pp. A-Kasick (Little, Brown), 16:32, pp. Third: A-Christenson, 2:40. Saves: Andover: Stagman 6-6-4-16. Gentry Academy: Laming 12-7-6-25.

Anoka 3, Buffalo 1

Buffalo 0 1 0-1

Anoka 0 0 3-3

Second: B-Swartzer (Wurm, Ryden), 14:53, pp. Third: A-Beaver, 5:03. A-Beaver (Hennes, Rykkeli), 9:18. A-Franzwa, 16:47. Saves: Buffalo: Mootz 14-11-9-34. Anoka: Paaverud 11-16-15-42.

Bloomington Jefferson 8, Waconia 3

Bloomington Jefferson 4 1 3-8

Waconia 0 1 2-3

First: B-Wolfe (Lawrence), 5:31. B-Schuck (Longhenry), 10:59. B-Larson (Wolfe), 13:47. B-Thurston (Goedderz), 14:39. Second: B-Lesch (Larson, Wozniak), 2:02. W-Wozniak (Lindstrom), 8:52. Third: W-Lindstrom (Braverman), 2:03, pp. W-Lindstrom, 2:20. B-Schuck (Bartsh), 11:10. B-Wozniak, 13:37. B-Larson (Schuck, Ryan), 14:07. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 3-6-8-17. Waconia: Elvebak 11-13-11-35.

Elk River/Zimmerman 8, Eastview 5

Elk River/Zimmerman 1 4 3-8

Eastview 2 2 1-5

First: ERZ-Jussila, 4:00, pp. E-Stepan (Wilhelm), 8:57, pp. E-Keating (Cords), 14:54. Second: E-Wilhelm (Chesek, Keating), 1:19, pp. E-Keating (Wilhelm), 5:50, pp. ERZ-Christian (Amme-Keller), 8:22, sh. ERZ-Hansberger, 10:34. ERZ-Wilson, 11:46. ERZ-Flahaven (Christian, Jussila), 12:47. Third: E-Chesek (Stepan), 7:18. ERZ-Hansberger (Jussila, Flahaven), 15:38. ERZ-Humphrey, 15:59. ERZ-Christian, 16:47. Saves: Elk River/Zimmerman: Hess 7-6-13-26. Eastview: Lombardi 7-8-9-24.

Farmington 12, Rochester Century 1

Rochester Century 0 0 1- 1

Farmington 7 4 1-12

First: F-Moehle (Gehrke, Kadrlik), 6:31. F-Kadrlik (Moehle, Kadrlik), 9:07, pp. F-Gehrke (Kadrlik, Moehle), 10:02. F-Werner, 11:04, sh. F-Gehrke (Kadrlik, Kadrlik), 11:44. F-Moehle (Bethke), 13:15. F-Moehle (Kadrlik), 16:37. Second: F-Johnson, 2:50. F-Kadrlik (Gehrke, Moehle), 3:53. F-Mitchell (Werner), 4:36. F-Moehle (Gehrke, Klotz), 6:11. Third: RC-Trombenson (Gilbertson), :36, pp. F-Bricko (Trapp), 6:55. Saves: Rochester Century: Conners 14-13-12-39. Farmington: Moudry 2-1-6-9.

Holy Angels 8, Armstrong/Cooper 1

Armstrong/Cooper 0 1 0-1

Holy Angels 2 4 2-8

First: HA-Anderson (Loichle, Brama), 14:38, pp. HA-Garton (LaMere, Clow), 16:25. Second: HA-Garton (LaMere, Brama), 4:01. AC-Sondrall (Hansen, Cook), 6:06. HA-LaMere (Clow, Poehling), 6:43. HA-Garton (LaMere, Clow), 12:05. HA-Loichle (Clow, Garton), 15:43. Third: HA-Poehling (Clow, LaMere), 1:32. HA-Thorman (Lacher, Swartout), 15:48. Saves: Armstrong/Cooper: Levoir 11-9-3-23. Holy Angels: Rimstad 7-7-5-19.

Holy Family 4, Shakopee 1

Holy Family 1 1 2-4

Shakopee 0 1 0-1

First: HF-Morgan, 5:12. Second: S-Peterson (Grabianowski), :37. HF-Kaiser (Morgan, Kamp), 12:10. Third: HF-Messner (Morgan), 13:10. HF-Kaiser (Kelly), 14:18. Saves: Holy Family: Blair 1-5-9-15. Shakopee: Boots 17-10-10-37.

New Ulm 3, Minnesota River 0

New Ulm 2 1 0-3

Minnesota River 0 0 0-0

First: NU-Arneson(O'Connor), 12:41. NU-O'Connor, 13:56. Second: NU-Arneson(Helget), 9:42. Saves: New Ulm: Brennan1-9-3-13. Minnesota River: Messer 11-18-22-51.

North Wright County 2, Forest Lake 1

Forest Lake 0 1 0-1

North Wright County 1 1 0-2

First: NWC-Weiland (Gillespie, Allen), 3:56. Second: NWC-Brown, 9:38. FL-Pool (Halweg), 16:04. Saves: Forest Lake: Laskow 4-12-11-27. North Wright County: Weiser 7-7-6-20.

Northfield 4, Lakeville South 2

Lakeville South 2 0 0-2

Northfield 0 3 1-4

First: LS-Soltys (Otremba, Enright), 9:17, pp. LS-Wright, 16:52, pp. Second: N-Garlie (Monson), 7:55. N-Puppe (Monson), 10:22, pp. N-Puppe (McCoschen, Sorenson), 15:47, pp. Third: N-McCoschen (Puppe), 5:56, pp. Saves: Lakeville South: Lang 4-5-5-14. Northfield: Malecha 15-11-5-31.

Orono 7, Chaska/Chanhassen 1

Chaska/Chanhassen 1 0 0-1

Orono 3 1 3-7

First: O-Lopez (Rasmussen), 2:28. O-Niccum (Ryskamp), 10:58. O-Lopez (Paulsen), 12:27. CC-Klein (Roberts, Gerebi), 14:48, pp. Second: O-Rasmussen (Lopez), 6:10. Third: O-Lopez (Lopez), :25. O-Ryskamp (Lopez), 12:58. O-Lopez (Lopez, Ryskamp), 13:39. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 3-6-6-15. Orono: Dahl 6-14-7-27.