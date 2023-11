Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

THURSDAY

football

STATE PLAYOFFS

Class 6A • semifinals

• Centennial 20, Lakeville South 13

Class 4A • semifinals

• Rocori 7, Byron 0

9-man • semifinals

• Kingsland 36, Fertile-Beltrami 28

• Nevis 35, Otter Tail Central 0

HOCKEY • GIRLS

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 5, Roseville/Mahtomedi 4

METROPOLITAN AREA

• Albert Lea 9, Red Wing 2

• Breck 3, Metro-South 0

• Eastview 7, NSP/Tartan 1

• Farmington 12, Visitation 1

• Holy Angels 3, Delano/Rockford 1

• Holy Family 5, Chaska/Chanhassen 0

• Hopkins/StLP 6, Osseo/PC 3

• Lakeville South 4, Minneapolis 0

• Maple Grove 3, Shakopee 0

• Minnesota River 1, New Ulm 0

• New Prague 3, Waseca 3, OT

• Northern Tier 8, Chisago Lakes 4

• Northfield 6, Owatonna 0

• Waconia 5, Hutchinson 1

• White Bear Lake 6, Eagan 0

• Woodbury 6, Blaine 1

MINNESOTA

• Bemidji 5, Thief River Falls 0

• Brainerd/Little Falls 1, Willmar 0

• Duluth Marshall 5, Cloquet/E/C 0

• East Grand Forks 8, Detroit Lakes 0

• Fergus Falls 0, River Lakes 0, OT

• Luverne 10, Windom 1

• Mankato East 4, Mankato West 0

• Pine City Area 10, Prairie Centre 4

• Winona 4, Rochester Century/JM 1

SUMMARIES

football

CLASS 6A SEMIFINALS

Centennial 20, Lakeville South 13

Centennial 0 6 6 8 - 20

Lakeville South 7 0 0 6 - 13

L-Cade 45 run (Kimmel kick)

C-Cummings 8 run (run failed)

C-Cummings 2 run (pass failed)

L-Shine 35 run (run failed)

C-Lee 69 pass from Cummings (Binder pass from Cummings)

CLASS 4A SEMIFINALS

Rocori 7, Byron 0

Byron 0 0 0 0 - 0

Rocori 0 0 0 7 - 7

R-Steil 2 run (Tylutki kick)

9-MAN SEMIFINALS

Kingsland 36, Fertile-Beltrami 28

Kingsland 6 16 8 6 - 36

Fertile-Beltrami 0 6 16 6 - 28

K-Wiersma 64 run (run failed)

K-Wiersma 3 run (Wiersma pass from Reiland)

F-Wright 2 run (run failed)

K-Wiersma 12 run (Reiland run)

F-Wright 55 run (Strem pass from Swenby)

K-Wiersma 47 run (Wiersma run)

F-Wright 13 run (Sorenson pass from Swenby)

K-Johnson 10 pass from Reiland (pass failed)

F-Wright 4 run (run failed)

Nevis 35, Otter Tail Central 0

Otter Tail Central 0 0 0 0 - 0

Nevis 0 14 14 7 - 35

N-Houchin 20 pass from Lewis (pass failed)

N-Bessler 13 pass from Lewis (Houchin pass from Lewis)

N-Ahrendt 50 pass from Lewis (pass failed)

N-Lindow 70 int. return (Ahrendt pass from Lewis)

N-Benson 6 pass from Lewis (Sammons kick)

HOCKEY • GIRLS

Albert Lea 9, Red Wing 2

Albert Lea 2 4 3-9

Red Wing 0 1 1-2

First: A-Austinson (Cichosz), 3:34. A-Goskeson (Evans), 15:49. Second: R-Cordes (Tyler), 2:55. A-Austinson (Hansen), 4:27. A-Hansen, 7:16, sh. A-Goskeson (Cichosz), 8:11. A-Cichosz, 13:44. Third: A-Evans, 1:12. R-Cordes (Tyler), 3:13. A-Steven (Evans), 3:52. A-Austinson (Cichosz), 8:13, pp. Saves: Albert Lea: Doppelhammer 5-6-5-16. Red Wing: Meyer 12-12-13-37.

Eastview 7, NSP/Tartan 1

Eastview 2 3 2-7

North St. Paul/Tartan 0 1 0-1

First: E-Murphy (Hayward), 10:57. E-Hayward (Schaefer, Cords), 13:40. Second: E-Cords (Hayward, Groebner), 3:26. N-Volkers, 8:31. E-Carney (Hayward), 9:15, pp. E-Cords (Schaefer), 10:03. Third: E-Hayward (Cords), 13:05. E-Cords (Hayward), 14:37, pp. Saves: Eastview: Hanson 1-6-6-13. North St. Paul/Tartan: James 8-11-14-33.

Farmington 12, Visitation 1

Visitation 1 0 0- 1

Farmington 2 7 3-12

First: V-Munoz, 0:34. F-Blom, 0:44. F-Risch, 4:52. Second: F-Mitchell, 0:26. F-Johnson, 3:17. F-Goblirsch (Mitchell), 5:41. F-Goblirsch (Giller), 9:49, pp. F-Gerwing (Risch), 11:46. F-Goblirsch (Mitchell), 12:28. F-Giller (Johnson), 15:49. Third: F-Giller, 6:38. F-Garofalo, 7:42. F-Sersen, 16:00. Saves: Visitation: Munoz 8-18-8-34. Farmington: Moudry 3-2-5-10.

Forest Lake 5, Rose./Maht. 4 (OT)

Roseville/Mahtomedi 0 0 4 0-4

Forest Lake 0 3 1 1-5

Second: F-Pool (Tuma, Kissell), 5:11, pp. F-Halweg (Kissell, Kemplin), 8:51, sh. F-Pool, 10:57. Third: R-Jones (Matin, Nelson), 1:43, pp. R-Nelson (Andre), 2:58, pp. F-Kemplin, 7:37. R-Eskin (Martin), 11:26. R-Nelson (Martin), 16:03. OT: F-Kissell, 6:52. Saves: Roseville/Mahtomedi: Peterfeso 5-3-5-4-17. Forest Lake: Thompson 8-14-17-7-46.

Holy Angels 3, Delano/Rockford 1

Delano/Rockford 0 1 0-1

Holy Angels 0 1 2-3

Second: A-LaMere (Loichle), 13:58. D-Olson (Treptau, Perry), 16:10. Third: A-LaMere (Lesnar, Anderson), 0:34. A-LaMere, 16:46, pp. Saves: Delano/Rockford: Simonson 13-16-18-47. Holy Angels: Rimstad 5-3-5-13.

Holy Family 5, Chaska/Chanhassen 0

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

Holy Family 1 1 3-5

First: H-Nonweiler, 6:50. Second: H-Sander (Linn, Sharkey), 0:50. Third: H-Sharkey (Allen), 0:30. H-Cowan (Sander, Schugel), 10:33, pp. H-DeFauw (Nonweiler), 15:31, pp. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 15-5-8-28. Holy Family: McDonald 1-8-4-13.

Hopkins/StLP 6, Osseo/PC 3

Hopkins/St. Louis Park 2 1 3-6

Osseo/Park Center 1 2 0-3

First: H-Johnson (Schenkelberg, Shaw), 2:42. O-Patton (Ruska, Huna), 14:23. H-Koethe (Jansen), 14:56. Second: O-Patton, 4:15, pp. O-Patton (Ruska), 5:42. H-Johnson (Schenkelberg), 6:41. Third: H-Jansen (Koethe), 5:06. H-Johnson (Schenkelberg), 12:26. H-Shaw, 15:51. Saves: Hopkins/StLP: Osland 8-10-7-25. Osseo/PC: Rokusek 3-5-12-20.

Lakeville South 4, Minneapolis 0

Lakeville South 3 1 0-4

Minneapolis 0 0 0-0

First: L-Hopper (O'Neill), 5:24, pp. L-Grossman (Hofmann, Aguilera), 11:19. L-Grossman (Hopper), 16:09. Second: L-Fowler (Grossman), 16:44, pp. Saves: Lakeville South: Bronson 2-2-5-9. Minneapolis: Fider 16-17-9-42.

Maple Grove 3, Shakopee 0

Shakopee 0 0 0-0

Maple Grove 0 1 2-3

Second: M-Olson (Shipley, Gallagher), 1:08. Third: M-Olson (Shipley), 11:16. M-Shipley, 14:19. Saves: Shakopee: Frey 19-15-17-51. Maple Grove: Strom 5-3-5-13.

Northern Tier 8, Chisago Lakes 4

Northern Tier 2 2 4-8

Chisago Lakes 1 2 1-4

First: C-Perreault (Schmidt), 2:12. N-King, 9:22. N-Cusick (Fiedler), 12:11. Second: C-Perreault (Westland), 0:11. N-Larson (Overby), 7:19, sh. C-Vogelsang, 9:05. N-King (Carlsten, Kozak), 10:18. Third: N-Overby (Larson, Jones), 5:05. N-Carlsten (Kozak), 7:32. C-Schmidt, 12:11, sh. N-Kozak (Cheney), 15:34. N-Kozak, 16:05. Saves: Northern Tier: Thurmer 4-8-6-18. Chisago Lakes: Ritter 12-8-3-23.

Northfield 6, Owatonna 2

Owatonna 0 0 2-2

Northfield 2 3 1-6

First: N-Krohn, 5:34. N-McCoshen (Miller, Puppe), 8:17, pp. Second: N-Miller (McCoshen, Puppe), 7:37, pp. N-McCoshen, 12:16. N-Puppe (Garlie), 15:45. Third: N-Paukert (Peroutka), 1:08. O-Vetsch (Thompson, Bogen), 7:30. O-Achterkirch (Kubicek, Bogen), 8:48, pp. Saves: Owatonna: Spencer 8-8-3-19. Northfield: Mueller 10-10-9-29.

White Bear Lake 6, Eagan 0

Eagan 0 0 0-0

White Bear Lake 1 2 3-6

First: W-Lee, 5:43. Second: W-Domschot (Belisle), 4:39, pp. W-Degel (Howard, Downey), 13:17. Third: W-Timmons (Lee), 8:38. W-Lee, 13:34, pp. W-Dawe (Domschot), 15:35. Saves: Eagan: Bronwell 15-16-10-41. White Bear Lake: Casa de Calvo 9-4-5-18.

Woodbury 6, Blaine 1

Woodbury 3 3 0-6

Blaine 0 0 1-1

First: W-Graunke, 2:57, pp. W-Gnetz (Fasching, Graunke), 13:40, pp. W-Gnetz (Graunke), 16:04. Second: W-Mishacoff, 0:34. W-Meeder (Mishacoff), 5:49. W-Mishacoff (Meeder), 7:26, sh. Third: B-Olson (Wallin, Brady), 11:35. Saves: Woodbury: Ambright 4-4-4-12. Blaine: Zenk 10-0-0-10; Larson 0-7-4-11.

FRIDAY

ADAPTED SOCCER

STATE TOURNAMENT

At Stillwater H.S.

CI Division • quarterfinals

• Dakota United vs. So. Washington County, 6:30 pm

• St. Cloud vs. St. Paul Johnson, 6:30 pm

• Park Center vs. Stillwater/Mahtomedi, 8 pm

• Burnsville/Farmington/Lakeville vs. South Sub., 8 pm

PI Division • quarterfinals

• Anoka-Hennepin vs. Mpls. South, 5 pm

• Dakota United vs. Park Center, 5 pm

• Rochester vs. St. Paul Humboldt, 5 pm

• Robbinsdale/Hopkins/Mound Westonka, bye

FOOTBALL

STATE PLAYOFFS

All games at U.S. Bank Stadium

Class 6A • semifinals

• Eden Prairie vs. Edina, 7:30 pm

Class 5A • semifinals

• Alexandria vs. St. Thomas Academy, 2 pm

Class 4A • semifinals

• Hutchinson vs. North Branch, 4:30 pm

Class 2A • semifinals

• Barnesville vs. Jackson County Central, 9 am

• Cannon Falls vs. Eden Valley-Watkins, 11:30 am

SATURDAY

ADAPTED SOCCER

STATE TOURNAMENT

At Stillwater H.S.

CI Division

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 9 am/10:30 am

Semifinals

• Quarterfinal winners, noon

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 1:45 pm

Third place

• Semifinal losers, 3:45 pm

Championship

• Semifinal winners, 4 pm

PI Division

Consolation semifinals

• Quarterfinal losers, 9 am

Semifinals

• Quarterfinal winners, 10:30 am

Consolation final

• Consolation semifinal winners, 12:15 pm

Third place

• Semifinal losers, 2:15 pm

Championship

• Semifinal winners, 2:30 pm

FOOTBALL

STATE PLAYOFFS

All games at U.S. Bank Stadium

Class 5A • semifinals

• Andover vs. Chanhassen, 7 pm

Class 3A • semifinals

• Dilworth-G-F vs. Stewartville, 2 pm

• Annandale vs. Dassel-Cokato, 4:30 pm

Class 1A • semifinals

• Mahnomen/Wauburn vs. Springfield, 9 am

• Belgrade-B-E vs. Minneota, 11:30 am