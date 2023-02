Tap the bookmark to save this article.

thursday

BASKETBALL • BOYS

LAKE

• Buffalo 68, St. Michael-Albertville 58

• Eden Prairie 92, Wayzata 86, OT

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 66, Norwood YA 58

• Lester Prairie 73, Tri-City United 57

• Mayer Lutheran 80, Le Sueur-Hend. 71

MISSISSIPPI 8

• Big Lake 95, Chisago Lakes 84

SKYLINE

• New Life Academy 81, St. Croix Lutheran 67

• St. Agnes 79, Nova Classical 49

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 52, Apple Valley 48

• Lakeville North 71, Rosemount 60

• Shakopee 69, Lakeville South 58

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 56, Forest Lake 44

• Roseville 52, Mounds View 51, OT

METROPOLITAN AREA

• Avail Academy 70, West Lutheran 60

• Heritage Christian 78, CHOF 69

• Higher Ground 92, Prairie Seeds 13

• Minnehaha Acad. 88, Mpls. South 64

• New London-Spicer 65, Sauk Centre 56

• Orono 83, Waconia 69

• Roch. John Marshall 57, Red Wing 37

BASKETBALL • GIRLS

LAKE

• St. Michael-Albertville 82, Buffalo 35

• Wayzata 63, Eden Prairie 52

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 76, Edison 29

• Washburn 46, North 32

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 50, Big Lake 39

SKYLINE

• Maranatha 75, Concordia Academy 40

• St. Croix Luth. 81, New Life Academy 12

• St. Agnes 48, Nova Classical 32

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 65, Apple Valley 13

ST. PAUL CITY

• Central 42, Washington 37

SUBURBAN EAST

• Park of C.G. 39, Irondale 36

• Roseville 68, Mounds View 51

METROPOLITAN AREA

• Eden Valley-Watkins 60, Dassel-Cokato 40

• Maple River 51, Sibley East 50

• Mpls. South 52, Breck 41

• Mpls. Southwest 66, Columbia Heights 22

• Norwood YA 63, Medford 33

• PACT 63, TCA/GR 37

• Recording Arts 62, Hmong Academy 47

• Spectrum 41, Rockford 23

• SW Christian 70, Heritage Christian 18

• Waseca 51, Belle Plaine 35

• West Lutheran 49, Avail Academy 32

GYMNASTICS • GIRLS

CLASS 1A

Section 5

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 143.925, Dassel-Cokato 133.125, Glencoe-Silver Lake 127.175, Howard Lake-Waverly-Winsted 127.15, Delano 126.25, Rockford 122.875.

Individual state meet qualifiers

• All-around: Reagan Kelley, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 38.625; Maggie McCabe, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 36.225, Riley Hintz, Howard Lake-Waverly-Winsted, 350.25.

• Vault: Kimmy Aho, Dassel-Cokato, 9.125; Lauren Abfalter, Dassel-Cokato, 9.1; Evelyn Miekle, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 9.1.

• Uneven bars: Claire Raymond, Dassel-Cokato, 8.325; Abfalter 8.15; Aho 8.1.

• Beam: Maddie Sanders, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 9.1; Raymond, 8.75; Payton Hecksel, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 8.65.

• Floor Exercise: Hecksel 9.15; Jacey Wischnack, Glencoe-Silver Lake, 9.05; Cora Hinkle, Delano, 9.025.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Edina 6, St. Michael-Albertville 2

• Minnetonka 4, Eden Prairie 3

METRO EAST

• Hastings 7, South St. Paul 2

• St. Thomas Academy 5, Two Rivers 0

METRO WEST

• St. Louis Park 3, Bloom. Jefferson 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 7, Centennial 0

SOUTH SUBURBAN

• Eastview 5, Lakeville South 2

• Lakeville North 3, Farmington 2

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 2, Park of C.G. 2, OT

• Roseville 2, East Ridge 0

METROPOLITAN AREA

• Cambridge-Isanti 8, Wadena-DC 5

• Chisago Lakes 3, Providence Acad. 2

• Gentry Academy 4, Champlin Park 3

• Holy Family 5, Holy Angels 2

• Irondale 3, Bloomington Kennedy 0

• Mahtomedi 4, Woodbury 2

• Minneapolis 3, Hopkins 0

• Minnesota River 5, Fairmont 1

• Mounds View 5, Shakopee 2

• Northfield 9, Austin 0

• Princeton 5, Duluth Marshall 4

• Roch. Century 12, Red Wing 0

• Rogers 3, Wayzata 1

• SWC/Richfield 4, Arm./Cooper 4, OT

• St. Cloud Cathedral 3, Monticello 2

• St. Paul Academy 10, Northern Edge 3

• St. Paul Johnson 3, Mora/Milaca 0

• Waconia 6, Mound Westonka 1

• White Bear Lake 5, Rosemount 1

HOCKEY • GIRLS

CLASS 2A

Section 1 • championship

• Lakeville North 5, Northfield 3

Section 4 • championship

• Gentry Academy 4, Hill-Murray 1

Section 7 • championship

• Andover 11, Grand Rapids/Greenway 1

Section 8 • championship

• Moorhead 3, Roseau 1

CLASS 1A

Section 1 • championship

• Albert Lea 3, Dodge County 2, OT

Section 2 • championship

• Mankato East 6, Hutchinson 0

Section 8 • championship

• Warroad 8, Crookston 0

NORDIC SKIING • BOYS

STATE MEET

At Giants Ridge

• Duluth East 381, Wayzata 339, St. Paul Highland Park 338, Brainerd 326, Eden Prairie 321, Mpls. South/Roosevelt 317, Armstrong 316, Stillwater 293, Prior Lake/New Prague 291, Little Falls 288, Champlin Park 278, Blaine 273, Minnetonka 266, Mora 259, ISD 196 248, Forest Lake 240.

Top 25 individual pursuit

(5k classic, 5k freestyle)

• Benon Brattebo, Eden Prairie, 26:00.9; Ben Lewis, Blaine, 26:00.9; Andrew Defor, Edina, 26:08.1; Tommy Simmonds, Prior Lake/New Prague, 26:24.1; Daniel McCollor, Wayzata, 26:33.3; Oliver Miatke, Duluth East, 26:35.1; Zaine Braaten, Moorhead, 27:08.1; Evan O'Connor, Prior Lake/New Prague, 27:08.3; Anders Westanmo, Bloomington Jefferson, 27:08.8. Aiden van Straten, Duluth East, 27:09.1.

• Jace Haerter, Edina, 27:09.3; Logan Drevlow, Hopkins, 27:09.5; Cody West, Mpls. South/Roosevelt, 27:22.6; Miles Miner, Orono/Delano, 27:23.0; Carl Morse, Duluth East, 27:23.5; Connor Matschiner, Mesabi East, 27:23.6; Sam Scott, Mpls. Southwest, 27:23.9; Eddie Snider, Mounds Park Academy, 27:29.2; Finn Christiansen, Minnehaha Academy, 27:37.6; Ben Martin, St. Paul Highland Park; 27:39.4.

• Noah Breker, Armstrong, 27:39.4; Nick Holton, Tartan, 27:56.3; Tyler Kyes, Champlin Park, 28:01.8; Boden Sundell, Armstrong, 28:02.8; Josh Frett, Breck, 28:03.1.

nordic SKIING • GIRLS

STATE MEET

At Giants Ridge

• Duluth East 387, Stillwater 363, St. Paul Highland Park 362, Mpls. Washburn 333, Forest Lake 312, St. Paul Academy 308, Elk River/Zimmerman 301, Ely 300, Wayzata 276, Brainerd 274, Winona/Winona Cotter, 271, St. Louis Park 252, Eastview/Rosemount 251, Sartell/St. Cloud Cathedral 212, Irondale 205.

Top 25 individual pursuit

(5k classic, 5k freestyle)

• Zoe Devine, Ely, 30:08.7; Lydia Kraker, Duluth East, 30:08.8; Greta Hansen, Math & Science, 30:10.3; Hailee Zimpel, Elk River/Zimmerman, 30:17.3; Hanna Koch, St. Paul Highland Park, 30:52.2; Lily Ward, Stillwater, 31:17.9; Rowan Bixler, Duluth East, 31:18.7; Anna-Britta Helmer, Duluth East, 31:19.6; Chloe Angerman, Mpls. Washburn, 31:35.3; Della Bettendorf, Proctor/Hermantown, 31:36.3.

• Jordan Parent, Forest Lake, 31:43.4; Hanna Wilsey, St. Louis Park, 32:01.1; Nina Fedje, Minnetonka, 32:02.5; Olya Wright, North Shore, 32:02.6; Bailey Holmes, Stillwater, 32:03.4; Chloe Koch, St. Paul Highland Park, 32:04.1; Alex Pundsack, St. Paul Highland Park, 32:07.9; Courtney Fussy, Eden Prairie, 32:09.0; Annka Fuhrmann, Stillwater, 32:09.9.

• Jenna Johnson, Duluth East, 32:12.5; Annelise Baird, Brainerd, 32:33.6; Naida Hutchinson, Duluth Marshall, 32:36.1; Zoe Sumner, Mpls. Southwest, 32:41.1; Inga Wing, St. Paul Academy, 32:41.2.

WRESTLING

CLASS 3A

Section 8 • quarterfinals

• Brainerd 41, Moorhead 27

CLASS 2A

Section 3 • quarterfinals

• Hutchinson 32, New London-Spicer 22

Section 6 • first round

• D-C/Litchfield 33, Monticello 33 (D-C/Litchfield advanced on tie-breaker)

Section 8

First round

• Alexandria 72, Albany 9

• Dilworth-G-F 78. Roseau 0

• Fergus Falls 48, United Clay Becker 34

• Park Rapids 44, Sauk Centre/Melrose 33

Quarterfinals

• Detroit Lakes 35, Dilworth-G-F 22

• Pequot Lakes/PR-B 52, Alexandria 21

• Perham 54, Park Rapids 22

• Thief River Falls 60, Fergus Falls 22

WEDNESDAY

GYMNASTICS • GIRLS

CLASS 2A

Section 1

• Owatonna 145.325, Lakeville South 143.075, Farmington 142.55, Lakeville North 140.2, Northfield 133.825, Rochester Mayo 138.35, Rochester Century 126.1, Rochester John Marshall 58.55.

Individual state qualifiers

• All-around: Alexa Drew, Lakeville South, 36.7; Ella Erickson, Lakeville South, 36.35; Autumn Schmidt, Lakeville South, 36.3.

• Vault: Jozie Johnson, Owatonna, 9.5; Kaitlyn Cobban, Owatonna, 9.45; Bella Pressnall, Northfield, 9.425.

• Uneven bars: Kinsley Taylor, Farmington, 8.9; Emma Hoffacker, Lakeville North, 8.75; Alison Malecha, Northfield, 8.75.

• Beam: Emerson Marken, Farmington, 9.4; Della Neumann, Owatonna, 9.35; Averie Roush, Owatonna, 9.3.

• Floor Exercise: Emma Johnson, Owatonna, 9.475; Mya Varholdt, Lakeville North, 9.475; Macyn Hins, Farmington, 9.475.

WRESTLING

CLASS 3A

Section 8 • quarterfinals

• Bemidji 69, Sartell-St. Stephen 5

• Little Falls 53, St. Cloud Tech 19

• Willmar 58, Buffalo 10

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Avail Academy 70, West Lutheran 60

West Lutheran 28 32-60

Avail Academy 35 35-70

West Lutheran: Bursch 13, Ronning 12, Schuler 9, Koosman 8, Davis 7, Ritari 4, Nelson 3, Arps 2, Valleau 2. Avail Academy: Schaap 30, Bock 13, Aune 8, Ritzema 8, Kroeze 7, Condiff 2, Van Geest 2.

Belle Plaine 66, Norwood YA 58

Norwood Young America 28 30-58

Belle Plaine 25 41-66

Norwood Young America: Strickfaden 17, Wachholz 7, Fenney 6, Mackenthun 6, Dent 6, Druley 5, Jensen 5, Erickson 4, Heuer 2. Belle Plaine: Siegle 19, Martin 13, Gerres 11, Retzer 11, Kehr 8, Sparby 4.

Big Lake 95, Chisago Lakes 84

Big Lake 47 48-95

Chisago Lakes 40 44-84

Big Lake: Wilczek 23, Hill 19, Maruska 16, Layton 14, Terlinden 11, Kunz 8, Johnson 4. Chisago Lakes: Rowe 39, Walker 12, Larsen 12, Schmidt 7, Olson 5, Paulsen 5, Griffin 4.

Buffalo 68, St. Michael-Albertville 58

Buffalo 39 29-68

St. Michael-Albertville 21 37-58

Buffalo: Dahl 20, Guida 17, Penney 15, Friesz 11, Mahannah 4, Torgrimson 1. St. Michael-Albertville: Holm 14, Demarais 11, Riebel 10, Janz 8, Johnson 7, Vagts 5, Arnlund 3.

Cretin-Derham Hall 56, Forest Lake 44

Cretin-Derham Hall 23 33-56

Forest Lake 19 25-44

Cretin-Derham Hall: Jacobson 13, Knight 9, Bollinger 9, Little 9, Dixon 9, Tauer 4, Johnson 2, Hilger 1. Forest Lake: Turk 11, Sauvageau 8, Olson 8, Waldock 6, Dumonceaux 6, Lukkason 3, Wiener 2.

Eagan 52, Apple Valley 48

Eagan 26 26-52

Apple Valley 25 23-48

Eagan: Buslee 15, Schmitter 15, Khazon 10, Madigan 6, Carruthers 5, Kruger 1. Apple Valley: Mitchell 19, Ocharo 6, Tizazu 5, Cunningham 5, Christiansen 5, Hannah 4, Young 2, Shockley 2.

Eden Prairie 92, Wayzata 86 [OT]

Eden Prairie 39 35 18-92

Wayzata 39 35 12-86

Eden Prairie: Sullivan 22, Lorenson 20, Anderson 19, Flom 10, Rapp 9, Oriwa 6, C. Meadows 4, K. Meadows 2. Wayzata: Hall 24, McAndrew 19, Tibbits 18, Habte 16, Schmitt 9, Berkland 1.

Lakeville North 71, Rosemount 60

Rosemount 31 29-60

Lakeville North 42 29-71

Rosemount: Ramlall 28, Priest 10, Arlandson 8, Theisen 7, Leenderts 5, Harder 2. Lakeville North: Winter 19, Vaith 18, Robison 13, Drake 10, Kutzler 9, Quam 2.

Lester Prairie 73, Tri-City United 57

Tri-City United 19 38-57

Lester Prairie 38 35-73

Tri-City United: Holicky 17, Vosejpka 15, Holicky 8, Odenthal 5, Tandia 4, Schendel 4, Readmond 2, Flintrop 2. Lester Prairie: Schauer 34, Gatlin-Coellner 10, Radtke 8, Herrmann 5, Bahr 4, Scheevel 4, Eckstein 4, Hodny 2, Otto 2.

Mayer Lutheran 80, Le Sueur-Henderson 71

Le Sueur-Henderson 27 44-71

Mayer Lutheran 34 46-80

Le Sueur-Henderson: Luna 18, Berndt 15, Adams 15, Steinborn 10, Terwedo 7, Weber 6. Mayer Lutheran: Hahn 32, Johnson 20, Grimsley 12, Neitzel 8, Lorenz 2, Bates 2, Corey 2, Arvig 2.

Minnehaha Academy 88, Mpls. South 64

Minnehaha Academy 43 45-88

Minneapolis South 26 38-64

Minnehaha Academy: Williams 18, Levy 14, R. Aligbe 14, Manning 11, H. Aligbe 11, Starling 8, Cortes Weiss 8, Thomas 2, Norsman 2. Mpls. South: Davis 21, Dillard 17, Underwood 6, Daud 5, Walker 5, Croon 4, Hargrow 4, Menth 2.

Roseville 52, Mounds View 51 [OT]

Roseville 20 28 4-52

Mounds View 23 25 3-51

Roseville: Fischer 15, Hatteberg 8, DeVries 8, Mensah 7, Ivy 6, Lowe 4, Aabdi 2, George 2. Mounds View: Becher 18, Deluce 17, Fretheim 6, Hass 4, Lee 3, Kahl 3.

Shakopee 69, Lakeville South 58

Lakeville South 31 27-58

Shakopee 38 31-69

Lakeville South: Gerl 12, Ressler 11, Norsted 11, Ressler 7, Schmidt 6, Wilson 6, Burks 5. Shakopee: Langsy 17, Fulton Jr. 16, Snell 8, Wood 8, Schroeder 8, Cordes 8, Miller 4.

St. Agnes 79, Nova Classical 49

St. Agnes 24 55-79

Nova Classical 26 23-49

St. Agnes: Weber 23, Davis 17, Plasch 14, Kaardal 8, Flood 6, Lopez 6, Gutzmann 5. Nova Classical: Engelking 21, Feldbrugge 8, Revenaugh 7, Ehlebracht 6, Taylor 4, Aamodt 3.

BASKETBALL • GIRLS

Chisago Lakes 50, Big Lake 39

Big Lake 21 18-39

Chisago Lakes 27 23-50

Big Lake: Sternquist 14, Fitzgibbons 9, Knapp 7, White 4, Barthel 3, Polacec 2. Chisago Lakes: Erickson 20, Aldrich 13, Barrett 7, Wille 5, Sufka 3, Hilber 2.

Eagan 65, Apple Valley 13

Apple Valley 11 2-13

Eagan 37 28-65

Apple Valley: Erickson 5, Mackins 3, Mohamoud 3, Myers 2. Eagan: Buslee 13, Iten 13, Sanchez 9, McCullum 6, McClary 5, Simonsen 4, Ruiz 3, Cahill 3, Boyle 2, Ligtenberg 2, Schmitter 2, Rice 2, Matzek 1.

Mpls. Roosevelt 76, Mpls. Edison 29

Minneapolis Roosevelt 52 24-76

Minneapolis Edison 9 20-29

Minneapolis Roosevelt: Wren 17, Walker 16, Hartman 14, Davis 14, Behl 7, Works 2, Levin 2, Bennett 2, Maly 2. Minneapolis Edison: Beard 15, Craig 10, Ali 4.

Mpls. South 52, Breck 41

Minneapolis South 25 27-52

Breck 14 27-41

Minneapolis South: Longs 26, Kimbrough 10, Luhmann 10, Vazquez-Fragoso 3, Carlson 3. Breck: Walker 18, Murray 6, Banks 5, Welsh 4, Tanaka 4, Peterson 2, Rohlfsen 2.

Mpls. SW 66, Columbia Heights 22

Columbia Heights 7 15-22

Minneapolis Southwest 42 24-66

Columbia Heights: Bergan 9, Ntambwe 6, Howard Reynolds 5, Lewis 2. Minneapolis Southwest: Johnson 18, Kramer 11, Barnes 10, Green 7, Thousand 6, Brastad 4, Gendler 3, Spanier 3, Youngdahl 2, Schoenke 2.

Mpls. Washburn 46, Mpls. North 32

Minneapolis North 13 19-32

Minneapolis Washburn 24 22-46

Minneapolis North: Robinson 12, Carroll 10, Brown 4, Harris 3, Hmoros 3. Minneapolis Washburn: Ordaz 15, Hopkins 9, Hartney 6, Moss 5, Larsen 4, Jorgensen 4, Meckey 3.

Norwood YA 63, Medford 33

Medford 15 18-33

Norwood Young America 34 29-63

Medford: Bock 10, Ward 6, Laue 5, Snow 4, Keller 3, Bock 2, Nelson 2, Vogt 1. Norwood Young America: Erickson 16, Schmidt 12, Fox 9, Smith 7, Neumann 6, Herrmann 5, Schmidt 4, Johnson 2, Conser 2.

Park of C.G. 39, Irondale 36

Irondale 16 20-36

Park of Cottage Grove 22 17-39

Irondale: Kiana 14, Gallagher 14, Hansen 4, O'Brien 3, Saylor 1. Park of C.G. Henderson 11, Nelson 11, Dana 9, Smith 5, Walton 3.

Roseville 68, Mounds View 51

Roseville 31 37-68

Mounds View 22 29-51

Roseville: Barnes 18, Johnston 17, Geehan-Boone 15, Peper 9, Grosse 5, Sundberg 4. Mounds View: Eischens 12, Abed 10, Roeber 8, Stenstrom 7, Peterson 6, Nelson 6, Jackson 2.

St. Agnes 48, Nova Classical 32

Nova Classical 12 20-32

St. Agnes 27 21-48

Nova Classical: Winslow 12, Arco 8, Wolff 4, Lair 4, Akinmusire 2, Lee 2. St. Agnes: Sandifer 12, Fischer 11, Schmitz 7, Clyde 6, Fischer 5, Stephenson 3, Lopez 2, DiPietro 2.

St. Michael-Albertville 82, Buffalo 35

St. Michael-Albertville 48 34-82

Buffalo 18 17-35

St. Michael-Albertville: Jahnke 15, Hoselton 15, Johnson 14, Haus 8, Lindeman 7, Berg 6, Carlson 6, Diaz 4, Merfeld 4, Voigt 3. Buffalo: Zwart 11, Rohlin 8, L. McNamara 4, Madsen 4, Posch 2, Feekes 2, Guida 2, M. McNamara 2.

St. Paul Central 42, St. Paul Wash. 37

St. Paul Washington 23 14-37

St. Paul Central 19 23-42

St. Paul Washington: Jay. Hardin 22, Tetevi 6, Commodore 4, Bonner 2, Monterroso 2, Jad. Hardin 1. St. Paul Central: Northrop-Kiel 18, Dang-Knox 11, Easley 6, Rynkiewich 5, Sampson 2.

St. Croix Luth. 81, New Life Acad.12

New Life Academy 2 10-12

St. Croix Lutheran 53 28-81

New Life Academy: Anderstrom 6, Hudson 3, Hahn 2, Erickson 1. St. Croix Lutheran: Hauge 22, Penn 17, Oakland 12, A. Washington 7, Z. Washington 6, Orvik 6, Bauer 4, Gosch 3, Avery 2, Sell 2.

SW Christian 70, Heritage Christian 18

Southwest Christian 40 30-70

Heritage Christian 6 12-18

SW Christian: Burkhart 14, Straub 14, Brunsberg 9, Schmidt 9, O'Brien 6, Greer 5, Dekkers 4, Wercinski 4, Nicklaus 3, Beckering 2. Heritage Christian: Jones 9, Henning 4, Inmon 3, Williams 2.

Wayzata 63, Eden Prairie 52

Wayzata 33 30-63

Eden Prairie 21 31-52

Wayzata: Amelotte 18, Hawkinson 14, Senden 10, Krzewinski 10, Fornshell 6, Oberlander 4, Weber 1. Eden Prairie: Schlagel 13, Anderson 12, Ehrman 11, Lenz 7, Fritz 5, Bamlett 2, Jaeger 2.

HOCKEY • BOYS

Eastview 5, Lakeville South 2

Lakeville South 0 2 0-2

Eastview 2 2 1-5

First: E-Brothers (Woehler, Opgrand), 1:32, pp. E-Nelson (Opgrand), 16:49. Second: E-Kisch (Kaldenbach, Wooten), 2:51. L-Billins (Novak, Pritchard), 4:40, pp. E-Woehler (Opgrand, Brothers), 9:52, pp. L-Pritchard (Lafferty, Patterson), 14:08. Third: E-Kaldenbach (Downs, Karam), 1:16, pp. Saves: Lakeville South: Hochsprung 4-13-5-22. Eastview: Svaren 11-10-8-29.

Edina 6, St. Michael-Albertville 2

Edina 4 1 1-6

St. Michael-Albertville 0 1 1-2

First: E-Nevers (West), 0:42. E-Olson, 1:02. E-Nevers (Dexheimer), 14:14. E-Cowan (Sandven, Cole), 14:58. Second: E-Cole (Cowan, Vander Vort), 11:35. S-Wise, 13:58. Third: E-Morgan (Sandven, Nevers), 10:23, pp. S-Roos (Waller, Raymond), 11:36, pp. Saves: Edina: Clarkowski 4-8-8-20. St. Michael-Albertville: Sutlief 10-0-0-10; Westerman 0-8-8-16.

Forest Lake 2, Park of C.G. 2 [OT]

Park of Cottage Grove 1 1 0 0-2

Forest Lake 1 1 0 0-2

First: F-Rivard, 6:50. P-Bloedel (Corkish, Schwartz), 13:01, pp. Second: P-Wohnoutka (Schwartz, Corkish), 4:24. F-Hauer (Kiel, Studier), 10:30. Saves: PCG: Harden 8-6-8-2-24. FL: Saxe 12-10-18-8-48.

Hastings 7, South St. Paul 2

South St. Paul 1 1 0-2

Hastings 5 1 1-7

First: H-Vandehoef (Peine, McNamara), 4:21. H-Harris (DeNoyer), 5:09. H-Carlson (Millner), 5:28. H-Vandehoef (Zgoda), 11:35. H-Harris (DeNoyer, Larsen), 12:22. S-Doeren (Rozales, Stever), 14:32. Second: H-Larsen (Iovino, Carlson), 12:10, pp. S-Shepard (Doeren), 13:50. Third: H-Vandehoef (Zgoda), 7:35, pp. Saves: South St. Paul: Cheney 5-0-4-9; Nelson 2-10-0-12. Hastings: Niederkorn 6-14-11-31.

Holy Family 5, Holy Angels 2

Holy Family 1 2 2-5

Holy Angels 0 1 1-2

First: H-Pajor (Osborn, Davis), 16:18, pp. Second: H-Osborn (Dean), 5:34, sh. H-Grinnell (Pajor, Osborn), 6:22. A-Bartfield (Perron), 16:46, pp. Third: H-Hall (Osborn, Davis), 3:32, pp. A-Lechner (Cline, Cheeseman), 15:46. H-Pajor, 16:39. Saves: Holy Family: Reinhard 4-13-9-26. Holy Angels: Marsalek 14-4-3-21.

Mounds View 5, Shakopee 2

Shakopee 2 0 0-2

Mounds View 1 3 1-5

First: S-Docteur (Lorenz, Zovic), 2:55. M-Loucks (Schulte), 14:44, pp. S-Vogel (Simpson), 16:14, sh. Second: M-Schulte (Conlin), 0:43, pp. M-Koch (Weimer), 5:46. M-Olson (Schulte), 7:59. Third: M-Xiong, 15:54. Saves: Shakopee: Huson 15-8-1-24. Mounds View: Petrich 6-10-5-21.

Princeton 5, Duluth Marshall 4

Duluth Marshall 2 1 1-4

Princeton 3 2 0-5

First: P-Olson (Patnode), 4:06. P-Patnode, 8:18. D-Friday, 11:54. P-Donnay (Miller), 12:18. D-Martinelli, 13:35. Second: D-Martinelli (Melton), 0:27. P-Baumann (Patnode), 5:56. P-Olson (Patnode), 9:48. Third: D-Lindgren (Martinelli), 15:32. Saves: Duluth Marshall: Pollard 12-12-8-32. Princeton: Koecher 8-9-10-27.

Waconia 6, Mound Westonka 1

Mound Westonka 0 0 1-1

Waconia 3 2 1-6

First: W-Nessa (Vacek, Siddons), 9:35. W-Sorenson (Siddons, Vacek), 12:16. W-Puchner (Nessa), 14:29. Second: W-Nessa, 1:46. W-Nelson (Puchner), 3:45. Third: M-Hagen (Poikonen, Scherven), 0:24. W-Nessa (Siddons, Sorenson), 13:52. Saves: Mound Westonka: Moch 7-4-6-17. Waconia: Johnson 6-11-4-21.

White Bear Lake 5, Rosemount 1

White Bear Lake 3 1 1-5

Rosemount 0 0 1-1

First: W-Willett (Laska, Norman), 5:16. W-Belisle (Roed, Welch), 5:55. W-Roed (Welch, Distad), 10:47. Second: W-Belisle (Welch, Eckerle), 3:33. Third: W-Delaney (Stanius), 1:29. R-Toll (Toll, Campbell), 5:11, pp. Saves: White Bear Lake: Gabriel 5-13-9-27. Rosemount: Fischer 8-0-0-8; Denny 0-8-8-16.

HOCKEY • GIRLS

Andover 11, Grand Rapids-Greenway 1

Grand Rapids-Greenway 0 0 1-1

Andover 2 4 5-11

First: A-Jones (Boerger, Goettl), 4:44. A-Goettl (Mumm, Brown), 13:26. Second: A-Brown (Boerger, Goettl), 0:19, pp. A-Boerger, 5:07. A-Brown, 8:27. A-Brown (Boerger, Little), 12:20. Third: A-Boerger (Goettl, Brown), 1:11. A-Kasick (Thoreson, McQuay), 3:18. G-Reed (Bischoff, Pierce), 4:31, pp. A-Engler (Christenson), 8:04. A-Thoreson (Jones, McQuay), 9:07. A-Olson (Mumm), 13:38. Saves: Grand Rapids-Greenway: Toivonen 12-13-7-32. Andover: Stagman 8-3-5-16.

Gentry Academy 4, Hill-Murray 1

Gentry Academy 1 2 1-4

Hill-Murray 0 0 1-1

First: G-Gazdik (Gazdik, Sajevic), 12:37. Second: G-Sajevic (Gazdik), 9:42. G-Sajevic (Sarauer), 9:57. Third: G-Hanrahan (Heger, Agerter), 11:17. H-Stinnett (Dochniak), 12:31. Saves: Gentry Academy: Laming 2-7-9-18. Hill-Murray: Zhan 13-10-4-27.

Lakeville North 5, Northfield 3

Northfield 1 0 2-3

Lakeville North 1 3 1-5

First: N-Puppe (McCoshen, Miller), 15:07, pp. L-Bowlby (Lee, Mayer), 15:31, sh. Second: L-Tomas (Smith, Lee), 1:38, pp. L-Swanson (Tomas, Hanson), 6:41. L-Wagenbach (Hanson, Bowlby), 10:27, pp. Third: N-Garlie (Sorenson, McCoshen), 11:42. N-Puppe (McCoshen), 14:26, pp. L-Bowlby, 16:52. Saves: Northfield: Mueller 7-6-5-18. Lakeville North: Weiland 8-3-13-24.

Mankato East 5, Hutchinson 0

Hutchinson 0 0 0-0

Mankato East 2 1 2-5

First: M-Keller (Erickson, Guillemette), 7:56. M-Schulz (Tibodeau), 16:52. Second: M-Newton (Newton, Keller), 11:00. Third: M-Eykyn (Fischer), 2:32. M-Keller, 5:04. Saves: Hutchinson: Fitterer 5-3-0-8. Mankato East: Rader 2-5-0-7.

South St. Paul 4, Simley 1

South St. Paul 0 0 4-4

Simley 0 1 0-1

Second: Sim-McGown, 3:56. Third: SSP-Ahern (Vesper), 5:58. SSP-Ahern (Pachl, Beck), 11:58, pp. SSP-Johnson (Wincentsen), 13:28, pp. SSP-Danielson (Pachl), 16:12. Saves: South St. Paul: Norman 7-5-5-17. Simley: Ries 5-15-9-29.