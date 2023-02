Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Hiawatha Collegiate 86, TCA/GR 50

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Blake 61, St. Paul Academy 58

MCAA

• Spectrum 69, Legacy Christian 67

• United Christian 78, Eagle Ridge Acad. 63

• West Lutheran 92, North Lakes 63

METRO EAST

• Hastings 63, Two Rivers 59

• Mahtomedi 99, Hill-Murray 43

• South St. Paul 59, Simley 50

• St. Thomas Acad. 70, North St. Paul 47

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 76, Bloom. Jeff. 58

MINNESOTA RIVER

• Lester Prairie 77, Mayer Lutheran 57

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 92, Cambridge-Isanti 85

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 88, Coon Rapids 67

• Elk River 71, Armstrong 57

• Maple Grove 88, Blaine 67

• Park Center 68, Totino-Grace 65

• Rogers 62, Osseo 60

• Spring Lake Park 81, Centennial 70

SKYLINE

• St. Croix Luth. 62, Cristo Rey Jesuit 58

SOUTH SUBURBAN

• Eagan 76, Shakopee 64

ST. PAUL CITY

• Highland Park 79, Humboldt 51

• Johnson 79, Harding 60

TRI-METRO

• Columbia Heights 84, Fridley 48

• DeLaSalle 78, Bloom. Kennedy 47

WRIGHT COUNTY

• Dassel-Cokato 62, Litchfield 59

• Rockford 60, Howard Lake-W-W 22

METROPOLITAN AREA

• Albany 77, Zimmerman 51

• Breck 75, Big Lake 64

• Chanhassen 70, Lakeville South 63

• Exploration 90, Hmong Academy 43

• Hope Academy 71, Math & Science 65

• Orono 76, Hermantown 60

• Princeton 84, Little Falls 66

• Red Wing 44, Kasson-Mantorville 38

• Rochester Century 77, Northfield 62

• Tartan 83, St. Paul Como Park 48

• Ubah Medical 52, St. Paul City School 33

MINNESOTA

• Brainerd 87, Sauk Rapids-Rice 46

• Browerville/EV 70, Verndale 48

• Caledonia 91, Fillmore Central 80

• Cannon Falls 62, Pine Island 57

• Detroit Lakes 65, Crosby-Ironton 58

• Dilworth-G-F 59, Pelican Rapids 46

• Floodwood 86, Northeast Range 26

• Fosston 85, Red Lake County 61

• Hayfield 45, Rushford-Peterson 30

• La Crescent 79, Winona Cotter 66

• Lakeview 73, Canby 65

• Lanesboro 66, Houston 46

• Lyle/Austin Pacelli 80, LeRoy-Ostrander 47

• Mankato Loyola 74, Martin County West 67

• Melrose 58, West Central 49

• Milaca 71, Foley 66

• Milbank (S.D.) 97, Ortonville 43

• Montevideo 65, BOLD 63

• Mora 58, Pierz 49

• Murray Co. Central 67, Mtn. Lake Area 35

• Nashwauk-Keewatin 65, Greenway 59

• Northern Freeze 80, Clearbrook-Gonvick 49

• Northland 65, Walker-H-A 21

• Pipestone 63, Fairmont 53

• Russell-T-R 53, Minneota 47

• Sauk Centre 69, Benson 32

• Schaeffer Academy 67, Grand Meadow 53

• South Ridge 76, Hill City 36

• St. Cloud Tech 67, Alexandria 57

• Stewartville 61, Zumbrota-Mazeppa 60

• SW Minn. Chr. 81, Red Rock Central 46

• Tracy-M-B 78, Yellow Medicine East 67

• Two Harbors 70, Cromwell 60

• Westbrook-WG 64, Springfield 61

• Win-E-Mac 59, East Grand Forks 57

• Windom 90, Madelia 54

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Hmong Academy 34, Community of Peace 29

MCAA

• United Chr. 44, Eagle Ridge Acad. 23

• West Lutheran 58, North Lakes 13

METRO EAST

• Hastings 58, Two Rivers 31

• Mahtomedi 82, Hill-Murray 70

• South St. Paul 53, Simley 39

METRO WEST

• Benilde-St. Marg. 84, Bloom. Jeff. 53

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 74, Edison 22

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 56, Lester Prairie 46

• Mayer Lutheran 68, Tri-City United 37

• Sibley East 48, LeSueur-Henderson 40

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 66, Big Lake 21

• Monticello 67, Princeton 30

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 59, Coon Rapids 33

• Centennial 62, Spring Lake Park 44

• Elk River 53, Armstrong 44

• Maple Grove 66, Blaine 59

• Park Center 73, Totino-Grace 62

• Rogers 71, Osseo 42

SKYLINE

• Maranatha 87, St. Agnes 48

SUBURBAN EAST

• Stillwater 70, Forest Lake 38

TRI-METRO

• DeLaSalle 73, Bloom. Kennedy 53

WRIGHT COUNTY

• Jordan 59, SW Christian 28

• New London-Spicer 61, Annandale 41

• Rockford 52, Howard Lake-W-W 28

METROPOLITAN AREA

• CHOF 50, St. Paul Humboldt 42, OT

• Holy Family 69, St. Anthony 49

• Mankato East 49, Northfield 33

• Mpls. Roosevelt 64, Columbia Heights 40

• New Life Academy 38, Math & Science 36

• Nova Classical 41, St. Paul Washington 39

• Red Wing 82, Kasson-Mantorville 54

• Sauk Rapids-Rice 55, North Branch 47

• Zimmerman 63, Chisago Lakes 53

MINNESOTA

• BOLD 81, MACCRAY 34

• Badger-G-MR 77, Warroad 25

• Braham 56, East Central 24

• Caledonia 73, Fillmore Central 44

• Dilworth-G-F 44, Thief River Falls 32

• Eden Valley-Watkins 51, Paynesville 48

• Fergus Falls 58, Little Falls 34

• Fertile-Beltrami 49, Lake Park-Audubon 41

• Grand Rapids 68, Hermantown 47

• Kingsland 53, Mabel-Canton 36

• Kittson County Central 53, Win-E-Mac 34

• Lac qui Parle Valley 71, Tracy-M-M 42

• Lake Crystal-WM 83, AC/GE 27

• LeRoy-Ostrander 59, Lyle/Pacelli 52

• Madelia 50, Mankato Loyola 44

• Milbank (S.D.) 53, Ortonville 23

• Moose Lake/WR 70, McGregor 36

• New Richland-H-E-G 79, United South Central 28

• Pelican Rapids 47, Barnesville 32

• Pipestone 64, Fairmont 47

• Plainview-E-M 79, Chatfield 57

• Sleepy Eye 76, Red Rock Central 24

• St. Charles 65, Wabasha-Kellogg 41

• Swanville 70, Long Prairie-Grey Eagle 33

• Two Harbors 73, Carlton 44

• Underwood 60, Hancock 58

• Yellow Medicine East 57, Westbrook-WG 52

GYMNASTICS • GIRLS

NORTHWEST SUBURBAN

• Osseo 117.6, Champlin Park 116.075. All-around: Maya Strand, Osseo, 32.225.

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 141.85, Glencoe-Silver Lake 123.925. All-around: Reagan Kelly, Watertown-Mayer/Mound Westonka, 38.3.

METROPOLITAN AREA

• Hopkins 142.7, Breck 131.55. All-around: NyahSymone Britt, Hopkins, 36.55.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 5, St. Michael-Albertville 2

• Edina 5, Buffalo 2

METRO EAST

• Mahtomedi 7, Hastings 1

• Simley 4, South St. Paul 3

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 11, Northern Edge 3

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong/Cooper 7, Coon Rapids 5

• Champlin Park 6, Anoka 0

• Elk River/Zimmerman 7, Centennial 5

• Rogers 8, Spring Lake Park 1

• Totino-Grace 5, Osseo 2

SUBURBAN EAST

• East Ridge 6, Woodbury 3

• Mounds View 7, Irondale 0

• Stillwater 6, Cretin-Derham Hall 2

TRI-METRO

• Holy Angels 4, Minneapolis 0

WRIGHT COUNTY

• Delano 3, SWC/Richfield 2

METROPOLITAN AREA

• AV/Burnsville 3, Bloom. Jefferson 3

• Bagley/Fosston 5, Becker/Big Lake 1

• Bloom. Kennedy 3, Somerset (Wis.) 1

• Eagan 3, Roseville 1

• Gentry Academy 3, Chanhassen 1

• Holy Family 8, Park of C.G. 4

• Hopkins 3, Breck 2

• Minnetonka 4, St. Louis Park 0

• Northfield 8, Rochester Century 2

• Rochester Mayo 5, New Prague 4

MINNESOTA

• Albert Lea 4, Red Wing 1

• Alexanndria 4, Fergus Falls 1

• Cloquet-E-C 1, Superior (Wis.) 0

• Duluth Denfeld 3, Duluth Marshall 2

• Faribault 3, Austin 1

• G.F. Red River (N.D.) 7, Roseau 4

• Int. Falls 3, Greenway 1

• La Crescent-Hokay 3, Roch. Lourdes 1

• Little Falls 3, Detroit Lakes 2

• Mora/Milaca 3, Prairie Centre 2

• New Ulm 6, Waseca 1

• Northern Lakes 4, Morris/Benson 2

• Owatonna 2, Mankato East/Loyola 1

• Proctor 6, North Shore 2

• Red Lake Falls 4, Thief River Falls 1

• River Lakes 7, Willmar 3

• Sartell-St. Stephen 3, St. Cloud 3, OT

• Sauk Rapids-Rice 4, Wadena-DC 4, OT

• Warroad 8, Bemidji 0

• Windom 3, Fairmont 2

HOCKEY • GIRLS

CLASS 2A

Section 7 • quarterfinals

• Andover 14, Northern Tier 1

• Blaine 2, Anoka 1, 6 OT

• Elk River/Zimmerman 6, Duluth 1

• Grand Rapids/Greenway 4, Forest Lake 1

CLASS 1A

Section 2 • quarterfinals

• Hutchinson 4, Mankato West 0

• Waconia 3, Minnesota River 0

Section 3 • quarterfinals

• Marshall 17, Worthington 1

• Windom 3, Fairmont 1

Section 6 • quarterfinals

• Breckenridge 6, Northern Lakes 3

• River Lakes 12, Morris/Benson 0

• Willmar 8, Prairie Centre 0

Section 8 • quarterfinals

• East Grand Forks 8, Detroit Lakes 0

• Thief River Falls 7, Int. Falls 0

NORDIC SKIING • BOYS

SECTION 4

At Battle Creek Regional Park

• Stillwater 377, Forest Lake 376, Mounds Park Academy 352, Roseville 343, Mounds View 328, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 321, St. Paul Como Park 316, Tartan 312, White Bear Lake 309, Mahtomedi 298, Avalon/Great River 231. Medalist: Eddie Snyder, Mounds Park Academy, 27:30.

State meet qualifiers:

• Individual: Snyder; Nick Holton, Tartan, 29:03; Philip Kram, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial, 29:37; Henry Simmons, St. Paul Como Park, 29:45.

• Relay: Mounds View (Owen Kalmes/Levi Hammerback), 12:28; Mahtomedi (Luke Vipond/Ben Larson), 13:24.

NORDIC SKIING • GIRLS

SECTION 4

At Battle Creek Regional Park

• Stillwater 390, Forest Lake 386, Mounds View 366, Roseville 350, White Bear Lake 320, Spring Lake Park/St. Anthony/Centennial 312, Mounds Park Academy 310, Mahtomedi 304, St. Paul Como Park 262, Tartan 190. Medalist: Lily Ward, Stillwater, 31:47.

State meet qualifiers:

• Individual: Linnea Ousdigian, Mounds View, 32:45; Claire Sabby, Mounds View, 34:26; Sarah Brings, Mahtomedi, 34:52; Ginger Anderson, Roseville, 35:36.

• Relay: Mounds View (Brynn Mills/Margot Derosier), 14:38.

WRESTLING

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 48, Rogers 30

WRIGHT COUNTY

• Annandale/ML 61, D-C/Litchfield 12

• Annandale/ML 56, Mound Westonka 17

• Mound Westonka 48, D-C/Litchfield 27

METROPOLITAN AREA

• Big Lake 48, Rogers 29

• Park of C.G. 47, St. Paul Harding 21

• St. Paul Harding 45, Burnsville 31

WEDNESDAY

WRESTLING

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 57, Park Center 20

METROPOLITAN AREA

• St. Paul Wash. 60, Mpls. Southwest 6

RANKINGS

WRESTLING • BOYS

BY THE GUILLOTINE

Class 3A

• 1. St. Michael-Albertville; 2. Waconia; 3. Hastings; 4. Eden Prairie; 5. Bemidji; 6. Mounds View; 7. Stillwater; 8. Wayzata; 9. Apple Valley; 10. Forest Lake.

Class 2A

• 1. Simley; 2. New Prague; 3. Kasson-Mantorville; 4. Becker; 5. Watertown-Mayer; 6. Scott West; 7. Pequot Lakes/Pine River-Backus; 8. Mora; 9. Dawson-Boyd/Lac qui Parle Valley/Montevideo; 10. Zumbrota-Mazeppa.

Class 1A

• 1. Jackson County Central; 2. Caledonia/Houston; 3. Chatfield; 4. Dover-Eyota; 5. Belgrade-Brooten-Elrosa; 6. Holdingford; 7. Royalton/Upsala; 8. Canby; 9. Long Prairie-Grey Eagle/Browerville; 10. Frazee.

WRESTLING • GIRLS

BY THE GUILLOTINE

• 1. Bemidji; 2. Apple Valley; 3. Hastings; 4. South St. Paul; 5. St. Michael-Albertville; 6. GMLOS; 7. Mora; 8. Stillwater.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Benilde-St. Marg. 76, Bloom. Jeff. 58

Bloomington Jefferson 30 28-58

Benilde-St. Margaret's 32 44-76

Bloomington Jefferson: Freitag 28, Washington 10, Mamalakis-Linderman 9, Weber 6, Willcock 3, Horton 2. Benilde-St. Margaret's: Wilson 23, Wiggins 16, Daisy 11, Donley 10, Lee 6, Keita 4, Huether 3, Rose 3.

Blake 61, St. Paul Academy 58

St. Paul Academy 23 35-58

Blake 21 40-61

St. Paul Academy: Carter 24, Rawdon 13, Hayes 11, Rock 6, Cunningham 4. Blake: Okoronkwo 21, McMichael 14, Kaba 12, Baker 11, Dillon 3.

Chanhassen 70, Lakeville South 63

Chanhassen 36 34-70

Lakeville South 33 30-63

Chanhassen: Murray 19, Johnson 18, Woods 15, Boll 6, Muffenbier 5, Seubert 4, Pelowski 2, Och 1. Lakeville South: K. Ressler 14, J. Ressler 13, Johnson 12, Burks 8, Gerl 6, Wilson 5, Schmidt 5.

DeLaSalle 78, Bloom. Kennedy 47

Bloomington Kennedy 29 18-47

DeLaSalle 38 40-78

Bloomington Kennedy: Walker 14, Pearson 13, Monroe 7, Bartick 6, Starr 3, Lajeunesse-Wood 2, Taylor-Simmons 2, DeLaSalle: Whitlock 23, Moses V 17, James Jr. 15, Pounds 13, Irvin 6, Blaylark 2, Johnson 2.

Eagan 76, Shakopee 64

Eagan 26 50-76

Shakopee 24 40-64

Eagan: Hansen 16, Khazon 15, Buslee 15, Birk 12, Carruthers 6, Kruger 6, Schmitter 4, Madigan 2. Shakopee: Fulton Jr. 21, Schroeder 14, Snell 12, Langsy 7, Kasper 6, Wherley 4.

Elk River 71, Armstrong 57

Armstrong 24 33-57

Elk River 31 40-71

Armstrong: Fields 16, Skram 15, Newbern 10, Barnes 5, Ware 5, Kuempel 4, Scott 2. Elk River: Haack 30, Osterman 18, Balisidya 8, Lachmiller 8, Stenerson 3, Caouette 2, Van Drehle 2.

Hastings 63, Two Rivers 59

Two Rivers 27 32-59

Hastings 35 28-63

Two Rivers: Christiansen 17, Powell 10, Rislove 9, Lutz 8, Michaels 6, Slowiak 5, Dunn 4. Hastings: Bernatz 24, Maher 12, Foss 8, Foss 7, Esterby 5, Lee-Dean 3, Schult 2, Koenigs 2.

Lester Prairie 77, Mayer Lutheran 57

Lester Prairie 43 34-77

Mayer Lutheran 28 29-57

Lester Prairie: Radtke 17, Schauer 17, Scheevel 13, Eckstein 6, Bahr 6, Otto 6, Hodny 5, Herrmann 4, Gatlin-Coellner 3. Mayer Lutheran: Lorenz 12, Hahn 12, Johnson 12, Corey 9, Arvig 4, Neitzel 4, Bates 3, Grimsley 1. \

Maple Grove 88, Blaine 67

Maple Grove 35 53-88

Blaine 25 42-67

Maple Grove: Stang 22, McGuire 15, Vaidya 12, Palbicki 12, Bowman 11, Dorbor 7, Anbassa 7, Femrite 2. Blaine: Schusted 22, Pettis 15, Payne 13, Lyon 7, Diamond 6, Terry 2, Pekos 2.

Orono 76, Hermantown 60

Hermantown 29 31-60

Orono 36 40-76

Hermantown: B. Schmitz 18, Soumis 15, Menzel 14, Sundland 6, A. Schmitz 5, Hill 2. Orono: Hagen 23, Gunderson 17, Groves 14, Close 12, Kallenbach 4, Leibfried 2, Nelson 2, Wooley 2.

Princeton 84, Little Falls 66

Little Falls 29 37-66

Princeton 36 48-84

Little Falls: Thoma 18, Janski 15, Gwost 10, Bode 6, Schultz 4, Jordan 4, Knopik 3, Waltman 2, Whitford 2, Shanoff 2. Princeton: Drews 35, Keykal 18, Pettit 12, Andresen 10, Peterson 6, Strube 3.

Rochester Century 77, Northfield 62

Rochester Century 39 38-77

Northfield 32 30-62

Rochester Century: Wysocki 21, Ohm 16, Deedrick 12, Wengert 12, Jacobson 8, Eustice 7, Moore 1. Northfield: Richardson 28, Mahal 15, Koep 10, Thompson 4, Scherer 3, Kram 2.

Rockford 60, Howard Lake-W-W 22

Howard Lake-W-W 7 15-22

Rockford 34 26-60

Howard Lake-Waverly-Winsted: Zimmerman 10, Gilbert 3, Greene 3, Stapel 3, Millerbernd 2, Johnson 1. Rockford: Johnson 18, Scripture 10, Kulavik 6, Skinner 5, Tauber 5, Edwards 4, Blanchard 4, Eisentrager 2, Vicino 2, Schloeder 2, Graves 2.

Rogers 62, Osseo 60

Osseo 33 27-60

Rogers 34 28-62

Osseo: Larkins 18, Smith 16, Swanson 11, Jones 8, Denado 3, Kuoh 2, Hawthrone 2. Rogers: Dalluge 15, Watson 11, Cespedes 9, Fuller 7, Whitconb 6, Risbrudt 6, Kane 4, Cazmiercoski 4.

South St. Paul 59, Simley 50

South St. Paul 22 37-59

Simley 16 34-50

South St. Paul: D. Simmons 21, Jarmon 10, Jones 8, Fitch 8, E. Simmons 8, Pendergast 2, Woodson 2. Simley: Scroggins 16, Reid-Aaron 8, Jacobson 8, Lovelace 6, Niemioja 5, Streiff 3, Wilcox 2, Gibson 2.

Spectrum 69, Legacy Christian 67

Legacy Christian 28 39-67

Spectrum 30 39-69

Legacy Christian: Johnson 22, Tschida 14, Zoa 13, Strand 9, Mulvihill 7, Wuollet 2. Spectrum: Femrite 26, Greig 15, Nelson 10, Mielke 4, Miller 4, Thompson 3, Benson 3, Siegel 3, Lawrence 1.

St. Croix Luth. 62, Cristo Rey Jesuit 58

St. Croix Lutheran 28 34-62

Cristo Rey Jesuit 23 35-58

St. Croix Lutheran: Brugos 21, Blumer 15, Neish 6, Garcia 6, Falardeaux 4, Barack 4, Carlson 4, Valleau 2. Cristo Rey Jesuit: Dotson 23, Akoussan 17, Roberts 8, Whittaker 5, Kolpitcke 3, Jones 2.

St. P. High. Park 79, St. P. Humboldt 51

St. Paul Humboldt 23 28-51

St. Paul Highland Park 38 41-79

St. Paul Humboldt: Wellington 24, Irizarry 10, Elphage 6, Stewart 6, E. Witt 3, J. Witt 2. St. Paul Highland Park: May 20, Yohannes 18, Bacigalupi 13, McDaniel-Vaughn 8, Robinson 5, Duncan 5, Asetta 3, Matthew 3, Norquist 2, Jones 2.

West Lutheran 92, North Lakes 63

North Lakes 30 33-63

West Lutheran 43 49-92

North Lakes: Christian 17, Zenkic 12, Ozment 12, Jakob 6, Harrison 5, Dillard 4, Somers 3, Dufour 3, Poncelet 1. West Lutheran: Koosman 17, Arps 14, Davis 11, Nelson 11, Bursch 8, Ritari 7, Ronning 6, Schuler 5, Kromschroeder 4, Klatt 3, Olmanson 3, Valleau 3.

BASKETBALL • GIRLS

Anoka 59, Coon Rapids 33

Coon Rapids 17 16-33

Anoka 20 39-59

Coon Rapids: Green 9, Buerman 7, Schmidt 6, Beck 5, Flynn 2, Smith 2, Tengwall 2. Anoka: Youngquist 16, Lakanen 13, Freking 13, Mucangi 6, Kuyon 4, McKay 3, Pederson 2, Schoknecht 2.

Belle Plaine 56, Lester Prairie 46

Lester Prairie 33 13-46

Belle Plaine 27 29-56

Lester Prairie: Hoof 14, J. Heimerl 11, Lee 8, Walstrom 6, Otto 3, Mallak 2, B. Heimerl 2. Belle Plaine: Eppen 24, Schmidt 10, Ziemke 7, Ruud 6, Jeurissen 6, Fahey 2, Haefner 1.

Benilde-St. Marg. 84, Bloom. Jeff. 53

Benilde-St. Margaret's 45 39-84

Bloomington Jefferson 20 33-53

Benilde-St. Margaret's: Olson 20, McGee 18, Friedly 11, Lumpkin 10, Wells 9, Kapsner 7, Wismer 6, Nnaji 3. Bloomington Jefferson: Chapple 18, Hemann 9, Felt 8, Goltz 5, Marr 4, Andersen 3, Langer 2, Nelson 2, Richard 2.

Cambridge-Isanti 66, Big Lake 21

Cambridge-Isanti 39 27-66

Big Lake 9 12-21

Cambridge-Isanti: Vavra 16, Wiltrout 15, Jerde 12, Wiltrout 11, Knight 7, Davis 3, Wilking 2. Big Lake: Fitzgibbons 9, Sternquist 8, White 2, Moyer 2.

Centennial 62, Spring Lake Park 44

Spring Lake Park 19 25-44

Centennial 30 32-62

Spring Lake Park: Sutch 14, Bergstrom 11, Goerish 8, Kesti 7, Nielsen 2, Nusbaum 1, Thomas 1. Centennial: Frost 20, Metz 12, McCall 11, Littlefield 8, Walsh 6, Anderson 3, Gray 2.

CHOF 50, St. Paul Humboldt 42 [OT]

CHOF 16 21 13-50

St. Paul Humboldt 13 24 5-42

CHOF: Sarbacker 22, Jacox 13, Carlson 6, Bratzel 4, Harms 2, Gustafson 2, Johnston 1. St. Paul Humboldt: Mann 16, Moreno 11, Cannon 6, Maefield 6, Ahmed 2, Cruz 1.

DeLaSalle 73, Bloom. Kennedy 53

DeLaSalle 45 28-73

Bloomington Kennedy 26 27-53

DeLaSalle: Blaylark 14, Moeschter 12, Scott 11, Whittaker-Hill 10, Starks 8, McNeil 7, Johnson 6, Williams 2, Krocak 2, Rivers 1. Bloomington Kennedy: Miller 21, Williams 8, Harris 7, Sheehan 6, Bogott 5, Aboody 4, Schletty 2.

Elk River 53, Armstrong 44

Elk River 18 35-53

Armstrong 17 27-44

Elk River: Johnson 15, Langbehn 12, Demar 8, Murphy 7, Christy 6, Weicht 5. Armstrong: McGowan 15, Erickson 12, Fisher 11, Dille-Starks 4, Peterson 2.

Holy Family 69, St. Anthony 49

St. Anthony 21 28-49

Holy Family 32 37-69

St. Anthony: Timmins 16, Cassidy 11, Schumann 9, Bauman 5, Cary 3, Przybilla 2, Lesinski 2, Abraham 1. Holy Family: Land 24, Hall 17, Zay 13, Neubauer 9, Miller 3, Smith 2, McColm 1.

Mahtomedi 82, Hill-Murray 70

Mahtomedi 37 45-82

Hill-Murray 28 42-70

Mahtomedi: Wilson 24, Greene 20, Kletti 14, Frazier 8, Potthoff 7, Muetzel 4, Prose 3, Magers 2. Hill-Murray: Groppoli 26, Mackley 16, Wolgamot 10, Vaske 7, McGrath 5, Perkins 3, Werner 3.

Maple Grove 66, Blaine 59

Blaine 31 28-59

Maple Grove 36 30-66

Blaine: Garber 25, Holle 9, Ramacher 6, Davis 6, Pelkey 4, Dominick 4, LaFreniere 3, Schlomann 2. Maple Grove: Ode 25, Holmquist 12, Klick 11, Kormann 9, Stern 6, Misoi 2, Hanna 1.

Mayer Lutheran 68, Tri-City United 37

Mayer Lutheran 38 30-68

Tri-City United 19 18-37

Mayer Lutheran: Guetzkow 16, D. Martin 14, C. Keaveny 8, Buhr 5, M. Martin 4, Maass 4, I. Keaveny 4, Buhr 4, Hoese 3, Arvig 2, Winkelman 2, Henning 2. Tri-City United: Schmiesing 12, Whipps 7, Krocak 6, Vosejpka 4, Marcussen 3, Hennen 2, Dahlke 2, Saemrow 1.

Monticello 67, Princeton 30

Princeton 16 14-30

Monticello 29 38-67

Princeton: Adickes 9, Tidrick 8, Meyer 8, Ellingson 3, Griesert 2, Monticello: Haase 11, May 10, Voll 8, Manning 8, Roubinek 8, Hanson 6, Smith 5, Krienke 2, Haffeman 2, Carson 2, Olson 2, Ruda 2, Nebben 1.

Mpls. Roosevelt 64, Columbia Hgts. 40

Minneapolis Roosevelt 26 38-64

Columbia Heights 18 22-40

Minneapolis Roosevelt: Wren 25, Bennett 12, Davis 9, Behl 6, Hartman 6, Walker 4, Maly 2. Columbia Heights: Bergan 21, Howard Reynolds 11, Ntambwe 5, Cole Avila 2, Daher 1.

Mpls. Southwest 74, Mpls. Edison 22

Minneapolis Edison 15 7-22

Minneapolis Southwest 50 24-74

Minneapolis Edison: Craig 15, Crisp 3, Benedict 2, Rockymore-Quinn 2. Minneapolis Southwest: Johnson 27, Barnes 15, Spanier 7, Brastad 6, Schoenke 4, Ewert 3, Gendler 3, Andresen 2, Veasey 2, Olson 2, Youngdahl 2, Gaulden 1.

New London-Spicer 61, Annandale 41

New London-Spicer 27 34-61

Annandale 18 23-41

New London-Spicer: D. Rich 18, A. Rich 16, Coahran 8, Peterson 8, Hanson 5, Carlson 2, Van 2, Barney 2. Annandale: Jones 24, Jerpseth 6, Gagnon 5, Broich 3, Bishop 2, Jonas 1.

Nova Classical 41, St. Paul Wash. 39

St. Paul Washington 4 35-39

Nova Classical 13 28-41

St. Paul Washington: Hardin 20, Commodore 6, Hardin 5, Monterroso 2, Tetevi 2. Nova Classical: Arco 18, Lair 13, Wolff 5, Winslow 5, Akinmusire 2.

Park Center 73, Totino-Grace 62

Totino-Grace 29 33-62

Park Center 26 47-73

Totino-Grace: Riegel 18, Nuss 17, Etuko 11, Radabaugh 9, Lord 5, Schrader 2. Park Center: Brown 17, Ben 13, Loyd 12, Diggs 10, Crushshon 9, McGhee 8, Alowonle 3, Smith 1.

Rogers 71, Osseo 42

Rogers 40 31-71

Osseo 18 24-42

Rogers: Glass 18, Maciej 17, Glad 10, Schmidt 8, Netzinger 8, Moberg 6, Daun 4. Osseo: Choi 12, Hargrove 9, Anderson 7, Torma 6, Papa 3, Miller 2, White 2, Mitchell 1.

Sauk Rapids-Rice 55, North Branch 47

Sauk Rapids-Rice 27 28-55

North Branch 24 23-47

Sauk Rapids-Rice: Roesch 20, Paulsen 8, Felchle 7, Schloe 6, Petermeier 4, Rogholt 4, Mohs 3, Anderson 3. North Branch: C. Lattimore 13, Kuhlman 11, K. Lattimore 10, Damiani 8, Diaz 5.

South St. Paul 53, Simley 39

Simley 20 19-39

South St. Paul 29 24-53

Simley: Renslow 14, Bosin 10, Gorter 6, Gorter 4, Maynard 3, Lorentz 2. South St. Paul: Bauer 17, Johanson 14, Johanson 12, Skwira 5, Anderson 2, Waska 2, Ebert 1.

Stillwater 70, Forest Lake 38

Stillwater 34 36-70

Forest Lake 14 24-38

Stillwater: Karlen 22, Thompson 19, Buckhalton 13, Dieterle 6, Shaffer 4, Peper 3, DeLeon 3. Forest Lake: Pitzl 10, Jerde 8, DeReu 7, Espelien 6, Fearing 3, Dowdall 3, Syring 1.

United Christian 44, Eagle Ridge Acad. 23

United Christian 21 23-44

Eagle Ridge Academy 12 11-23

United Christian: Smith 21, Welch 8, Haukoos 5, Williams 4, Thom 2, Serafin 2, Vander Heiden 2. Eagle Ridge Academy: Martin 7, DeMoss 4, VanSlooten 3, Whaley 3, Ortmeier 2, Shearer 2, Roff 2.

HOCKEY • BOYS

Albert Lea 4, Red Wing 1

Red Wing 0 0 1-1

Albert Lea 1 2 1-4

First: A-Vanbeek (Pirsig, Behrends), 3:23. Second: A-Ladlie (Yoon, Johnston), 4:27. A-Ladlie (Stieler, Miller), 6:30. Third: R-Peterson (Wooden), 3:00, sh. A-Edwin (Yoon), 16:59, sh. Saves: Red Wing: Petersmeyer 15-27-13-55. Albert Lea: Jahnke 3-4-7-14.

Armstrong/Cooper 7, Coon Rapids 5

Armstrong/Cooper 1 1 5-7

Coon Rapids 1 3 1-5

First: R-Cook(Majkozak, Burns), 12:32, pp. C-Golen (Alphin, Novak), 14:18. Second: C-Alphin (Golen), 1:02. C-Alphin (Barsness, Klinsing), 4:33, pp. R-Majkozak (Essen), 6:03, sh. C-Barsness (Theisen, Bush), 10:12. Third: C-Alphin (Bresnahan, Espinosa), 6:16. R-Burns (Burns, Goergen), 10:31, pp. R-Rausch (Essen), 11:12. R-Burns, 15:30. R-Goergen (Essen), 15:52. R-Burns, 16:50. Saves: Armstrong/Cooper: Smith12-13-8-33. Coon Rapids: Wagner 8-11-15-34.

AV/Burnsville 3, Bloom. Jeff. 3 [OT]

Bloomington Jefferson 0 3 0 0-3

Apple Valley/Burnsville 2 0 1 0-3

First: A-Arendt (Machacek, Ranning), 11:39, pp. A-Sieben (Ranning, Davis), 13:52. Second: B-Fest (Graff), 1:18. B-Baker (Wang, Kubas), 4:54. B-Schmitz, 11:52. Third: A-Arendt (Wells, Mickelson), 14:15. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 6-11-15-0-32. Apple Valley/Burnsville: Johnson 6-11-12-1-30.

Bagley/Fosston 5, Becker/Big Lake 1

Becker/Big Lake 0 1 0-1

Bagley/Fosston 1 2 2-5

First: B/F-Olson, 4:10. Second: B/F-Levin (Hansen), 10:38, sh. B/F-Gunderson, 15:43. B/BL-Hanson (Tobako, Rusin), 16:32. Third: B/F-Olson (Levin), 5:51, sh. B/F-Olson (Levin), 6:41, sh. Saves: Becker/Big Lake: Weber 13-11-10-34. Bagley/Fosston: Fontaine 3-14-5-22.

Champlin Park 6, Anoka 0

Champlin Park 2 3 1-6

Anoka 0 0 0-0

First: C-Belleson, 6:13, pp. C-Solomon (Long, Simonson), 9:11. Second: C-Anderson (Burnevik, Solomon), 2:03, pp. C-Williams (Burnevik, Ronn), 7:54. C-Carlson (Pajunen, Peterson), 14:38. Third: C-Carlson (Anderson, Opskar), 8:58. Saves: Champlin Park: Neu 2-5-3-10. Anoka: Rosenau 21-13-15-49.

Chisago Lakes 11, Northern Edge 3

Northern Edge 0 3 0-3

Chisago Lakes 2 4 5-11

First: C-Jinks (Palewicz), 6:46. C-Bakken, 12:07. Second: N-Lind (Hetland), 2:24. N-Croal (Hoffman), 2:41. C-Bakken (Dorcas), 2:50. C-Dassner (Alexander, Bluhm), 7:21. C-Jinks (Madden), 9:28, sh. N-Lind (Anderson), 10:21. C-Palewicz (Thompson), 11:28. Third: C-Dorcas (Jinks), 2:42, sh. C-Swanson, 7:22. C-Perrault (Jinks), 8:10. C-Thompson (Bakken), 14:26. C-Dorcas (Madden), 16:41. Saves: Northern Edge: Pickell 11-14-5-30. Chisago Lakes: Hanson 4-6-4-14.

Delano 3, SWC/Richfield 2

SWC/Richfield 2 0 0-2

Delano 1 1 1-3

First: S-Greiner (Bendell, Hardacre), 2:33, sh. D-Brown (Collings), 3:55. S-Bendell (Greiner), 16:52. Second: D-Collings (Brown, Lewis), 16:25. Third: D-Peterson (Halonen), 1:36. Saves: Southwest Christian/Richfield: Kamp 7-14-12-33. Delano: Dorsey 9-7-8-24.

Eagan 3, Roseville 1

Roseville 0 0 1-1

Eagan 0 1 2-3

Second: E-Orrey (Martin, Kerr), 8:49. Third: E-Lachenmayer (Goihl), 8:01, pp. R-Steffen (Molloy), 15:09, pp. E-Goihl (Gerard), 16:18. Saves: Roseville: Keeley 6-9-8-23. Eagan: Schneiderhan 10-9-8-27.

East Ridge 6, Woodbury 3

Woodbury 1 1 1-3

East Ridge 2 1 3-6

First: E-Kohnen (Kohnen), 11:28. E-Tauscher (Kohnen, Kohnen), 12:33. W-Tarlton (Grossklaus), 16:59, pp. Second: W-Hansen (Grossklaus, Tarlton), 0:21. E-Knutsen (Kohnen, Polifka), 14:55, pp. Third: E-Knutsen (Kohnen, Polifka), 1:08, pp. W-Moeller (Grossklaus, Schlattman), 15:21, pp. E-Lanahan (Muth), 15:45. E-Kohnen, 16:20. Saves: Woodbury: Carlson 13-11-6-30. East Ridge: Hodgins 9-10-12-31.

Eden Prairie 5, St. Michael-Alb. 2

St. Michael-Albertville 1 0 1-2

Eden Prairie 1 2 2-5

First: S-Waller (Rokala, Jordan), 6:29. E-Koering (Townsend, Earl), 15:37. Second: E-Koering (Townsend), 6:04, pp. E-Saterdalen, 16:54, sh. Third: E-Townsend (Vornwald, Moen), 5:15. E-Townsend (Earl), 7:59. S-Dinius (Neutgens, Hernandez), 13:46. Saves: St. Michael-Albertville: Westerman 8-11-11-30. Eden Prairie: Paulnock 8-5-4-17.

Edina 5, Buffalo 2

Edina 2 1 2-5

Buffalo 2 0 0-2

First: B-Preugschas (Tiernan), 4:06. E-Cowan (West, Sandven), 4:53, pp. E-Nevers (Revenig), 11:48. B-Roethke (Bergstrom), 16:14. Second: E-Cole (Revenig, Hoch), 10:09. Third: E-Morgan (Cowan), 2:46. E-Mason (Vander Vort), 10:00. Saves: Edina: Clarkowski 7-1-4-12. Buffalo: Varner 12-16-6-34.

Gentry Academy 3, Chanhassen 1

Gentry Academy 0 1 2-3

Chanhassen 0 1 0-1

Second: C-Smith (Uhlenkamp, Christ), 11:46, pp. G-Betzold (Shaw, Guille), 12:09. Third: G-Obrochta (Bailey), 15:27. G-Bailey, 15:53. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 10-13-14-37. Chanhassen: Hendrickson 5-2-3-10.

Holy Angels 4, Minneapolis 0

Holy Angels 2 1 1-4

Minneapolis 0 0 0-0

First: A-McDonough (Perron), 9:24. A-Lechner (Cheeseman), 11:22. Second: A-Bartfield (Ayers Assad), 12:58. Third: A-Hanley (Cline, Cheeseman), 14:40, pp. Saves: Holy Angels: Marsalek 3-6-10-19. Minneapolis: Shroat 5-3-4-12.

Holy Family 8, Park of C.G. 4

Park of Cottage Grove 2 1 1-4

Holy Family 2 5 1-8

First: H-Doshan (Agerland, Roelofs), 6:02. P-Weidner (Leazott, Friemann), 7:26. H-Agerland (Dean, Doshan), 10:08. P-Schwartz (Rudh), 11:45. Second: H-Hall, 1:05. P-Corkish (Schwartz, Rudh), 2:48. H-Dean, 8:04. H-Roelofs (Laaksonen), 8:59. H-Osborn (Gleason, Pajor), 12:33. H-Agerland (Schugel), 14:38, sh. Third: P-Schwartz (Corkish, Rudh), 0:20. H-Osborn (Gleason), 13:20. Saves: Park of Cottage Grove: Miller 8-10-0-18; Harden 0-0-11-11. Holy Family: Reinhard 8-2-6-16.

Hopkins 3, Breck 2 [OT]

Breck 1 1 0 0-2

Hopkins 1 1 0 1-3

First: B-Miller (Drawz), 11:02. H-Degiulio (Milless, Carter), 12:58. Second: B-Kern (Miller), 0:53. H-Berry (Carter, Milless), 16:20. OT: H-Danks (Landschoot, Mischke), 4:22. Saves: Breck: Blake 13-12-16-6-47. Hopkins: Davis 9-8-11-3-31.

Mahtomedi 7, Hastings 1

Mahtomedi 2 2 3-7

Hastings 0 0 1-1

First: M-Mogren (Drage), 9:56. M-Drage (Wolsfeld, Marshall), 10:26. Second: M-Wolsfeld (Bohmert), 2:57. M-Nelson (Haycraft), 15:29. Third: M-Hodd-Chlebeck (Egan), 7:00. H-Larsen, 9:44. M-Hodd-Chlebeck (Egan), 10:45. M-Wegleinter (Brummel), 14:40. Saves: Mahtomedi: Brandt 6-0-0-6; Reister 0-5-1-6. Hastings: Niederkorn 12-15-15-42.

Rochester Mayo 5, New Prague 4

New Prague 0 1 3-4

Rochester Mayo 0 0 5-5

Second: N-Beckius (Wilkins), 11:33. Third: R-Kor, 1:48, pp. R-Ruskell (Dennis, Jacobson), 3:42. N-Beckius (Carlson, Woitas), 5:39. N-Berg (Schmidt), 7:03. R-Jacobson (Ruskell), 10:01. N-Seymour (Beckius), 15:20, pp. R-Kor (Leimbek), 15:56. R-Brown (Leimbek, Siems), 16:49. Saves: New Prague: Pomerenke 13-14-6-33. Rochester Mayo: Weick 4-3-5-12.

Rogers 8, Spring Lake Park 1

Rogers 4 4 0-8

Spring Lake Park 0 1 0-1

First: R-Geerdes (Ranallo, Jenson), 3:36. R-Udee (Smithknecht), 5:47. R-Jenson (Deschene, Olsen), 10:46. R-Deschene (Ranallo, Jenson), 15:38. Second: R-Deschene (Ranallo, Cheslock), 2:07, pp. R-Geerdes (Lomen), 6:41. R-Geerdes (Lomen), 6:41. S-Lichter (Wackman), 8:29. R-Swanson (Melquist, Cheslock), 12:37. Saves: Rogers: Chapman 4-3-3-10. Spring Lake Park: Lueck 13-18-11-42.

HOCKEY • GIRLS

Andover 14, Northern Tier 1

Northern Tier 0 1 0- 1

Andover 5 5 4-14

First: A-Goettl (Boerger), 1:29. A-Brown (Delich, Goettl), 5:46, sh. A-Boerger (Goettl), 9:38, sh. A-Jones (Brown, Goettl), 13:02. A-Little (Boerger, Kasick), 16:36. Second: A-Boerger (Goettl), 4:53, sh. A-Goettl (Boerger, Kasick), 9:19, sh. N-Szafranski, 10:13, pp. A-Boerger (Brown, Little), 13:04. A-Boerger (Delich), 13:30. A-Dunleavy, 14:31. Third: A-Boerger (Brown, Mumm), 1:09. A-Boerger (Goettl, Mumm), 7:10, sh. A-Goettl (Boerger), 11:50. A-Andrews (McQuay, Delich), 15:40. Saves: Northern Tier: Thurmer 17-14-0-31; Baumgardt 0-0-10-10. Andover: Stagman 1-6-4-11.

Blaine 2, Anoka 1 [6 OT]

Anoka 1 0 0 0 0 0 0 0 0-1

Blaine 0 1 0 0 0 0 0 0 1-2

First: A-Christoff, 3:49. Second: B-Brady (Knowles), 5:40, pp. OT6 Period: B-Shaffer (Olson), 10:29. Saves: Anoka: Paaverud 12-12-15-6-9-6-10-8-11-89. Blaine: Hansen 5-8-6-5-4-3-5-4-9-49.

Grand Rapids-Greenway 4, Forest Lake 1

Forest Lake 1 0 0-1

Grand Rapids-Greenway 1 1 2-4

First: F-Monette (Saxe, Johnson), 10:39. G-Bischoff (LeClaire, Bischoff), 16:54. Second: G-Bischoff (Reed, DeBay), 10:54, pp. Third: G-Pierce (LeClaire), 15:50. G-Bischoff (DeBay), 16:24. Saves: Forest Lake: Haley 9-7-13-29. Grand Rapids-Greenway: Toivonen 6-5-5-16.

Hutchinson 4, Mankato West 0

Mankato West 0 0 0-0

Hutchinson 0 3 1-4

Second: H-Hauan (Fitterer, Berthiaume), 3:54. H-Hauan, 13:45. H-Wendling (Pulkrabek, Nelson), 14:18. Third: H-Hanson (Wagner), 11:44. Saves: Mankato West: Smith 20-17-10-47. Hutchinson: Fitterer 2-2-7-11.

Waconia 3, Minnesota River 0

Waconia 2 1 0-3

Minnesota River 0 0 0-0

First: W-Mielke (Kelley), 6:10. W-Miller, 12:25. Second: W-Mielke, 7:33. Saves: Waconia: Elvebak 8-10-7-25. Minnesota River: Magelee 6-6-0-12.