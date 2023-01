Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Liberty Classical 78, Comm. of Peace 54

• LILA 73, Hmong Academy 28

LAKE

• Wayzata 68, Edina 57

MINNESOTA RIVER

• Lester Prairie 72, Le Sueur-Hend. 39

• Norwood YA 84, Sibley East 46

MISSISSIPPI 8

• St. Francis 72, Monticello 61

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 75, Champlin Park 64

• Totino-Grace 94, Osseo 73

SKYLINE

• Concordia Acad. 57, Cristo Rey Jesuit 54

• St. Croix Lutheran 49, Trinity 28

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 76, Burnsville 59

• Lakeville South 80, Shakopee 64

• Rosemount 53, Eastview 47

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 81, Hutchinson 42

• New London-Spicer 65, Dassel-Cokato 60

• Rockford 46, Annandale 45

• Watertown-Mayer 50, Howard Lake-W-W 41

METROPOLITAN AREA

• Avail Acad. 44, Eagle Ridge Acad. 43

• Buffalo 56, Irondale 52

• Orono 94, Richfield 70

• St. Cloud Tech 86, Minneapolis Henry 66

MINNESOTA

• Climax/Fisher 59, Bagley 48

• Goodhue 62, Byron 51

• Greenway 62, Hill City 38

• Henning 89, Bertha-Hewitt 39

• Paynesville Area 95, Maple Lake 23

• Pelican Rapids 70, Breckenridge 57

• Pequot Lakes 64, Crosby-Ironton 41

• West Central 56, Sauk Centre 50

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Math & Science 41, Liberty Classical 25

• TCA/GR 50, Hmong Academy 23

MCAA

• Spectrum 60, PACT 23

MINNEAPOLIS CITY

• Roosevelt 69, Washburn 29

• South 52, Edison 38

• Southwest 81, Henry 36

MISSISSIPPI 8

• Big Lake 74, Chisago Lakes 41

• Monticello 64, St. Francis 50

• Princeton 48, North Branch 34

NORTHWEST SUBURBAN

• Champlin Park 62, Anoka 51

• Osseo 56, Totino-Grace 47

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 79, Burnsville 52

• Shakopee 49, Lakeville South 44

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 47, Park of C.G. 30

WRIGHT COUNTY

• Annandale 53, Rockford 45

• New London-Spicer 65, Dassel-Cokato 60

METROPOLITAN AREA

• Albany 87, Zimmerman 55

• Maple Lake 46, Howard Lake-W-W 33

• Mounds Park Acad. 49, Hope Acad. 15

• Providence Acad. 84, Mayer Lutheran 45

• St. Croix Lutheran 44, SW Christian 28

• St. Paul Como Park 78, Blake 33

MINNESOTA

• Mahnomen/Waubun 53, Sacred Heart 51

• Ogilvie 69, Mille Lacs 37

• Pequot Lakes 63, Crosby-Ironton 38

• Pine CIty 82, Hermantown 57

• Sioux Falls Wash. (S.D.) 63, Marshall 50

• Sleepy Eye St. Mary's 75, New Ulm Cath. 55

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Hopkins 142.375, St. Michael-Albertville 141.425. All-around: Jackie Bergeron, St. Michael-Albertville, 37.425.

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 138.875, Blaine/Andover 127.45. All-around: Sophia Larson, Blaine/Andover, 35.75.

• Maple Grove 131.4, Park Center 121.5. All-around: Sasha Thompson, Maple Grove, 36.125.

SUBURBAN EAST

• East Ridge 138.325, Forest Lake 137.5. All-around: Laney Schwellenbach, East Ridge, 37.175.

WRIGHT COUNTY

• New London-Spicer 139.65, Glencoe-Silver Lake 120.525

HOCKEY • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 5, Breck 1

LAKE

• Buffalo 3, St. Michael-Alb. 3, OT

• Minnetonka 4, Edina 0

METRO EAST

• Hastings 3, Tartan 2

• St. Thomas Academy 5, So. St. Paul 0

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 7, Becker/Big Lake 0

• Monticello 3, Cambridge-Isanti 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 7, Armstrong/Cooper 1

• Champlin Park 2, Maple Grove 1

• Coon Rapids 5, Anoka 2

• Elk River/Zimm. 4, Spring Lake Park 3

• Rogers 5, Osseo 2

• Totino-Grace 3, Blaine 2

SUBURBAN EAST

• Cretin-D.H. 3, Forest Lake 1

• East Ridge 3, Mounds View 2, OT

• Roseville 3, Park of C.G. 1

• White Bear Lake 6, Woodbury 2

TRI-METRO

• Minneapolis 5, Bloom. Kennedy 0

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 2, Mound Westonka 1

METROPOLITAN AREA

• Northfield 6, Mankato West 0

• Orono 4, St. Cloud Cathedral 3

• Princeton 7, Pine City Area 1

• Shakopee 4, Gentry Academy 2

• St. Paul Academy 3, Simley 2, OT

• SWC/Richfield 6, St. Paul High. Park 2

• Waconia 5, Irondale 3

MINNESOTA

• Duluth East 8, Cloquet-E-C 1

• Grafton (N.D.) 3, Kittson Co. Central 2

• Greenway 4, International Falls 1

• New Ulm 9, Redwood Valley 0

• Park Rapids 8, Breckenridge 4

HOCKEY • GIRLS

METRO WEST

• New Prague 4, Waconia 1

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 7, Metro-South 2

• Lakeville North 3, Farmington 2

• Lakeville South 3, Prior Lake 0

• Rosemount 3, Eagan 3

• Shakopee 1, Eastview 0

SUBURBAN EAST

• Park of C.G. 5, MV/Irondale 3

METROPOLITAN AREA

• Centennial/SpLP 6, Cretin-D.H. 0

• Eden Prairie 6, Pine City Area 1

• Edina 3, Proctor/Hermantown 1

• Elk River/Zimm. 1, Rose./Maht. 1, OT

• Hill-Murray 2, Holy Family 0

• Holy Angels 6, Armstrong/Cooper 1

• Hutchinson 4, Visitation 3

• Minneapolis 5, Chisago Lakes 3

• Minnesota River 5, Mankato West 0

• Mound Westonka/SWC 2, Breck 0

• N. Wright County 5, Alexandria 4

• Northern Tier 1, Moose Lake Area 0

• Northfield 1, Benilde-St. Marg. 0

• St. Croix Valley (Wis.) 4, Red Wing 2

• Woodbury 4, Hopkins/StLP 0

MINNESOTA

• Luverne 4, New Ulm 1

NORDIC SKIING • BOYS

SUBURBAN EAST

At Battle Creek Regional Park

• Stillwater 465, Mounds View 442, PWER 441, Forest Lake 429. Medalist (5.4k): Ethan Foote, Stillwater, 18:23.

NORDIC SKIING • GIRLS

SUBURBAN EAST

At Battle Creek Regional Park

• Stillwater 477, Forest Lake 453, Mounds View 443, PWER 425. Medalist (5.4k): Maria Stockinger, Forest Lake, 22:32.

SWIMMING • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Spring Lake Park 90, Armstrong 80

WRESTLING

LAKE

• St. Michael-Albertville 72, Hopkins 3

ST. PAUL CITY

• Harding 72, Johnson 9

• Highland Park 57, Humboldt 15

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer 67, Glencoe-SL 6

METROPOLITAN AREA

• Maple Grove 36, Hopkins 21

• Shakopee 65, Glencoe-SL 12

• St. Michael-Albertville 71, Maple Grove 6

• Watertown-Mayer 39, Shakopee 20

WEDNESDAY

GYMNASTICS • GIRLS

ST. PAUL CITY

• Central/Como Park 119.7, Johnson 110.25. All-around: Szofia England, Central/Como Park, 32.225.

RANKINGS

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Wayzata; 2. Minnetonka; 3. Maple Grove; 4. Chanhassen; 5. Edina; 6. Cretin-Derham Hall; 7. Rogers; 8. Andover; Benilde-St. Margaret's; 10. White Bear Lake.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Hermantown; 3. Orono; 4. Mahtomedi; 5. East Grand Forks; 6. Northfield; 7. Fergus Falls; 8. Detroit Lakes; 9. Delano; 10. Litchfield/Dassel-Cokato.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Minnetonka; 2. Gentry Academy; 3. Edina; 4. Hill-Murray; 5. Andover; 6. Holy Family; 7. Maple Grove; 8. Centennial/Spring Lake Park; 9. Benilde-St. Margaret's; 10. Stillwater.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Holy Angels; 3. Proctor/Hermantown; 4. Simley; 5. Orono; 6. Mound Westonka/SW Christian; 7. South St. Paul; 8. Dodge County; 9. Crookston; 10. Duluth Marshall.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Anoka 75, Champlin Park 64

Anoka 31 44-75

Champlin Park 35 29-64

Anoka: Reeder 20, Podany 16, Borchers 14, Prah 12, Cooper 7, Ibekwe 6. Champlin Park: Komara 18, Graff 12, Kiros 12, Thielke 8, Hanson 7, Peterson 3, Cummings 2, Mohammed 2.

Buffalo 56, Irondale 52

Buffalo 28 28-56

Irondale 24 28-52

Buffalo: Dahl 27, Guida 8, Penney 7, Johnson 5, Mahannah 3, Wishart 3, Torgrimson 3. Irondale: Dedominces 16, Smith 15, Edwards 11, Herlofsky 8, Tamba 2.

Conc. Acad. 57, Cristo Rey Jesuit 54

Concordia Academy 24 33-57

Cristo Rey Jesuit 19 35-54

Concordia Academy: Swanson 19, Raymond 12, Greene 12, Quast 9, Olson 3, Quiggle 2. Cristo Rey Jesuit: Dotson 14, Nelson 14, Akoussan 13, Jones 6, Roberts 4, jones 3.

Lakeville North 76, Burnsville 59

Burnsville 29 30-59

Lakeville North 40 36-76

Burnsville: Sherlock 21, Pettis 17, Thornton 8, Buchanan 3, Brown 3, Johnson 3, Belton 2, Isebrand 2. Lakeville North: Quam 27, Vaith 13, Robison 11, Kutzler 10, Winship 7, Ryan 3, Axmed 3, Nolan 2.

Lakeville South 80, Shakopee 64

Shakopee 20 44-64

Lakeville South 41 39-80

Shakopee: Langsy 25, Fulton Jr. 10, Wood 8, Snell 5, Hackett 4, Cordes 4, Kasper 3, Braxton 3, Miller 2. Lakeville South: Ressler 17, Burks 12, Hager 12, Ressler 11, Gerl 10, Falconer 9, Wilson 5, Schmidt 4.

Lester Prairie 72, Le Sueur-Hend. 39

Le Sueur-Henderson 26 13-39

Lester Prairie 34 38-72

Le Sueur-Henderson: Adams 11, Graff 11, Berndt 9, Weber 4, Terwedo 2, Brahee 2. Lester Prairie: Schauer 22, Scheevel 15, Bahr 12, Hodny 8, Gatlin-Coellner 4, Eckstein 4, Radtke 3, Herrmann 2, Otto 2.

Liberty Classical 78, Comm. of Peace 54

Liberty Classical 31 47-78

Community of Peace 25 29-54

Liberty Classical: Rupnow 21, Levin 16, Verbeek 12, Miles 10, Richter 10, Buum 6, Gjelhaug 3. Community of Peace: Taylor Jr. 18, Terrell 17, Yang 11, Lowery 5, Allen 3.

Orono 94, Richfield 70

Orono 48 46-94

Richfield 33 37-70

Orono: Hagen 23, Gunderson 14, Groves 13, Close 11, Wooley 10, Nelson 10, Leibfried 6, Nelson 3, Kallenbach 2, Chavez 2. Richfield: Armstrong 21, J. Hayes 12, Z. Hayes 12, Inda 8, Lee Jr. 8, Petersen 4, Sanneh 3, Gay 2.

Rosemount 53, Eastview 47

Rosemount 21 32-53

Eastview 24 23-47

Rosemount: Arlandson 17, Theisen 16, Ramlall 10, Leenderts 4, Siwek 2, Priest 2, Peroutka 2. Eastview: Mekonnen 14, Adams 9, Kloss 7, Adams 6, Jordan 5, Omweno 5, Batala 1.

St. Croix Lutheran 49, Trinity 28

Trinity 12 16-28

St. Croix Lutheran 32 17-49

Trinity: Groppel 13, Laughery 6, Rudquist 4, Adbebe 3, Waldron 2. St. Croix Lutheran: Brugos 15, Blumer 10, Neish 8, Carlson 6, Barack 5, Valleau 3, Garcia 2.

Wayzata 68, Edina 57

Wayzata 34 34-68

Edina 27 30-57

Wayzata: Tibbits 20, McAndrew 11, Beeninga 10, Schmitt 8, Berkland 6, Hall 6, Habte 5, Nepstad 2. Edina: Kemper 17, Molhoek 9, Erlandson 7, Rubin 6, Coleman 6, DeMars 6, Moore 3, Sandven 3.

BASKETBALL • GIRLS

Albany 87, Zimmerman 55

Zimmerman 30 25-55

Albany 40 47-87

Zimmerman: Paulsen 20, McEachern 18, Becker 7, Christie 6, Rivers 2, Glidden 2. Albany: Findley 26, Sand 19, Holthaus 13, Pelzer 12, Gerads 9, Blonigen 5, Schwenzfeier 3.

Annandale 53, Rockford 45

Rockford 17 28-45

Annandale 31 22-53

Rockford: Eilderts 17, Houghton 14, Weiss 5, Miller 4, Ehlers 3, Blanchard 2. Annandale: Jones 17, Simon 10, Jonas 9, Helget 7, Gagnon 6, Bishop 2, Jerpseth 2.

Big Lake 74, Chisago Lakes 41

Chisago Lakes 20 21-41

Big Lake 27 47-74

Chisago Lakes: Anderson 9, Thorsen 7, Asleson 6, Beaver 5, Maki 5, Tharaldson 3, Hall 2, Larsen 2, Goehring 1, Smith 1. Big Lake: Sternquist 37, Fitzgibbons 13, Dilger 10, Jacobs 6, Polacec 4, Moyer 2, Knapp 2.

Champlin Park 62, Anoka 51

Champlin Park 30 32-62

Anoka 28 23-51

Champlin Park: Burchette 23, Holman 18, Pates 9, Giles 7, Mehl 3, Tolentino 2. Anoka: Lakanen 28, Freking 9, Youngquist 6, Eppinga 5, Kuyon 2, Mucangi 1.

Lakeville North 79, Burnsville 52

Lakeville North 39 40-79

Burnsville 23 29-52

Lakeville North: Wilson 20, Betton 14, DeHaan 8, Bryant 7, Wolkow 7, Winge 5, Perry 5, Boe 4, Ojullu 4, Thomas 3, Westerman 2. Burnsville: Bruha 19, King 15, Warren 6, Malecha 4, Olsen 3, Johnson 3.

Maple Lake 46, Howard Lake-W-W 33

Howard Lake-Waverly-Winsted 13 20-33

Maple Lake 25 21-46

Howard Lake-Waverly-Winsted: Fiecke 11, Bloch 9, Remer 7, Fasching 6. Maple Lake: Geyen 18, Fynboh 9, Beffel 8, Paumen 6, Lee 3, Pribyl 2.

Math & Science 41, Liberty Classical 25

Math and Science 26 15-41

Liberty Classical 14 11-25

Math and Science: Hyatt 11, Walters 10, Kagose 8, Brown 6, Hardtke 2, Anderson 2, Fair 2. Liberty Classical: Schleusener 10, Gebauer 6, Otis 5, Anderson 2, Christensen 2.

Monticello 64, St. Francis 50

Monticello 29 35-64

St. Francis 22 28-50

Monticello: Voll 23, Smith 13, Manning 10, Hanson 6, Haase 6, May 2, Olson 2, Roubinek 2. St. Francis: Skogquist 14, Peterson 13, Hass 7, Markas 6, Lupinek 5, Stancer 3, Anderson 2.

Mpls. Roosevelt 69, Mpls. Washburn 29

Minneapolis Roosevelt 35 34-69

Minneapolis Washburn 13 16-29

Minneapolis Roosevelt: Wren 17, Bennett 14, Davis 13, Walker 9, T. Behl 9, Maly 4, K. Behl 3. Minneapolis Washburn: Hopkins 14, Stevens 7, Jorgensen 2, Larsen 2, Ordaz 2, Percy 2.

Mpls. South 52, Mpls. Edison 38

Minneapolis South 29 23-52

Minneapolis Edison 18 20-38

Minneapolis South: Luhmann 15, Kimbrough 12, Longs 11, Amundson 5, Mitchell 4, Osgood 2, Moss 2, Vazquez-Fragoso 1. Minneapolis Edison: Carpenter-Morrow 24, Craig 8, Rockymore-Quinn 6.

Mpls. Southwest 81, Mpls. Henry 36

Minneapolis Henry 23 13-36

Minneapolis Southwest 52 29-81

Minneapolis Henry: Jones-Riley 9, Ballard 9, Crite 8, Lee 8, Jordan 2. Minneapolis Southwest: Johnson 19, Green 18, Barnes 15, Kramer 9, Gendler 8, Schoenke 4, Thousand 2, Veasey 2, Brastad 2, Spanier 2.

Osseo 56, Totino-Grace 47

Totino-Grace 24 23-47

Osseo 29 27-56

Totino-Grace: Radabaugh 16, Cloud 7, Nuss 6, Schrader 6, Welsh 5, Etuko 4, Lord 2, Schlaefer 1. Osseo: Wilson 25, White 11, Miller 7, Hargrove 6, Choi 3, Anderson 2, Mettler 2.

Princeton 48, North Branch 34

North Branch 18 16-34

Princeton 20 28-48

North Branch: Bartkey 13, Kuhlman 13, Lattimore 4, Lattimore 2, Diaz 2. Princeton: Tidrick 18, Meyer 8, Waytashek 7, Adickes 5, Ellingson 5, Carlson 2, Meyer 2, Griesert 1.

Providence Acad. 84, Mayer Lutheran 45

Providence Academy 53 31-84

Mayer Lutheran 24 21-45

Providence Academy: Greenway 40, G. Counts 14, Flies-Peterson 8, Millerbernd 7, H. Counts 6, Hohenecker 5, Miller 2, Heyda 2. Mayer Lutheran: Guetzkow 13, Martin 13, Keaveny 6, Maass 5, Keaveny 5, Arvig 3.

Shakopee 49, Lakeville South 44 [OT]

Lakeville South 22 20 2-44

Shakopee 18 24 7-49

Lakeville South: Ronn 10, Coleman 10, Ohnstad 9, Goodman 6, Beck 4, Schmidtke 3, Martin 2. Shakopee: Maenke 15, Pawlicki 8, Singleton-Buchanan 7, Korba 6, Moore 4, Mendoza 3, Hall 3, Skattum 3.

St. Paul Como Park 78, Blake 33

Blake 15 18-33

St. Paul Como Park 50 28-78

Blake: Bowles 14, Hardy 9, Mithun 6, Atteberry 2, Vandersall 2. St. Paul Como Park: Nichols VanNett 12, Davis 11, James 9, Hinton 8, Wagner-Hemstad 7, Singer 7, Kenney 6, Mohamed 5, VanNett 5, Crump 4, Seppanen 2, Kezier 2.

HOCKEY • BOYS

Buffalo 3, St. Michael-Alb. 3 [OT]

St. Michael-Albertville 1 1 1 0-3

Buffalo 1 0 2 0-3

First: B-Roethke (Winter), 8:09. S-Jordan, 16:48. Second: S-Jordan, 6:34. Third: S-Rokala, 6:49. B-Winter (Valli), 11:41. B-Roethke (Bergstrom), 15:55. Saves: St. Michael-Albertville: Sutlief 8-8-10-3-29. Buffalo: Varner 2-9-9-3-23.

Champlin Park 2, Maple Grove 1 [OT]

Maple Grove 0 1 0 0-1

Champlin Park 0 0 1 1-2

Second: M-Kernan (Steenerson, Brink), 10:18. Third: C-Ronn (Williams, Aberwald), 3:50. OT: C-Aberwald (Ronn, Williams), 7:32. Saves: Maple Grove: Roach 10-6-13-1-30. Champlin Park: Neu 10-12-3-0-25.

Chisago Lakes 7, Becker/Big Lake 0

Chisago Lakes 2 3 2-7

Becker/Big Lake 0 0 0-0

First: C-Bakken (Jinks, Swanson), 10:29. C-Jinks, 14:15. Second: C-Bluhm (Dorcas), 10:05, pp. C-Thompson (Stangl), 15:41. C-Kerkow (Dorcas), 16:46. Third: C-Dassner (Perrault), 6:47. C-Dorcas (Madden), 11:44, pp. Saves: Chisago Lakes: Hanson 2-6-2-10. Becker/Big Lake: Zerwas 15-17-19-51.

Cretin-Derham Hall 3, Forest Lake 1

Cretin-Derham Hall 1 2 0-3

Forest Lake 0 0 1-1

First: C-Dodig (Jamieson, Cantwell), 11:47. Second: C-Anderson (Cantwell, Owens), 2:21. C-Anderson (Lippai, Scanlan), 13:01. Third: F-Kapphahn (Saltness), 0:29, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Nelson 3-6-7-16. Forest Lake: Saxe 6-9-8-23.

Hastings 3, Tartan 2

Tartan 0 0 2-2

Hastings 1 2 0-3

First: H-Larsen (Vandehoef, Millner), 9:40, pp. Second: H-Williams (Millner), 3:59, sh. H-Tjomsland (Williams, Simpson), 11:30, pp. Third: T-Duggan (Tvedt), 5:00, pp. T-Kammerer (Duggan, Resch), 13:00, pp. Saves: Tartan: Bangura 7-10-0-17. Hastings: Niederkorn 7-3-1-11.

Hutchinson 2, Mound Westonka 1

Mound Westonka 0 1 0-1

Hutchinson 1 0 1-2

First: H-Reiter (Renner), 5:58. Second: M-Decker, 4:51, pp. Third: H-Renner (Reiter, Miller), 9:00. Saves: Mound Westonka: Evenson 14-8-14-36. Hutchinson: Heilman 4-4-3-11.

Minnetonka 4, Edina 0

Edina 0 0 0-0

Minnetonka 2 2 0-4

First: M-Sand (McCuskey, Garry), 7:42. M-Garry (Burrows, Moore), 8:49. Second: M-Burrows (Hupka, Stout), 1:45. M-Garry (Moore, Nelson), 8:06. Saves: Edina: Clarkowski 6-7-6-19. Minnetonka: Nelson 6-5-6-17.

Orono 4, St. Cloud Cathedral 3

St. Cloud Cathedral 1 0 2-3

Orono 0 4 0-4

First: S-Swenson (Petroske, Hwang), 11:49. Second: O-Fegers (Mugaas , Engebretson), 1:57, pp. O-Walker (Effertz), 2:09. O-Lang (Schultz, Bickett), 6:48. O-Walker (Mugaas , Fegers), 13:06, pp. Third: S-Sturm (Dwinnell, Hirschfeld), 14:29, pp. S-Hwang (Gebhardt), 16:24, pp. Saves: St. Cloud Cathedral: Hansen 10-10-3-23. Orono: Peyton 0-14-6-20.

Princeton 7, Pine City Area 1

Pine City Area 0 0 1-1

Princeton 2 3 2-7

First: PR-Patnode (Christopher), 15:08, pp. PR-Baumann (Patnode, Kok), 16:55. Second: PR-Donnay (Patnode), 0:54. PR-Donnay (Senne), 10:29. PR-Donnay (Patnode, Kok), 15:23, pp. Third: PR-Kok (Baumann, Christopher), 4:49. PI-Broz (Youngbauer, Leger), 6:22, pp. PR-Nelson (Drews, Patnode), 7:14. Saves: Pine City Area: Rootkie 9-4-0-13; Gribauval 0-4-6-10. Princeton: Koecher 6-5-6-17.

Roseville 3, Park of C.G. 1

Park of Cottage Grove 0 0 1-1

Roseville 1 0 2-3

First: R-Steffen (Hiber, Steffen), 12:43. Third: P-Wohnoutka (Schwartz, Bloedel), 4:00. R-Tschida (O'Rourke, Villella), 8:12. R-Steffen (Steffen, Lackner), 16:39. Saves: Park of Cottage Grove: Miller 0-8-6-14. Roseville: Keeley 12-11-9-32.

Shakopee 4, Gentry Academy 2

Gentry Academy 0 2 0-2

Shakopee 2 0 2-4

First: S-Vogel, 6:56. S-Simpson, 11:58. Second: G-Rooney (Obrochta, Hammer), 1:42. G-Betzold (Bailey, Geyer), 12:58. Third: S-Vogel (Larson, Steinhoff), 15:11, pp. S-Vogel (Simpson, Toward), 16:11. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 11-7-4-22. Shakopee: Huson 5-12-11-28.

St. Paul Academy 3, Simley 2 [OT]

St. Paul Academy 1 0 1 1-3

Simley 2 0 0 0-2

First: SI-Lane (Deutsch), 0:57. SI-Tuccitto (Renslow), 3:12. ST-Beeman-Trelstad (Black, Wodarz), 10:45, pp. Third: ST-Hoiland (Peltier), 7:16. OT: ST-Black, 2:53. Saves: St. Paul Academy: Bildtsen 0-4-6-0-10. Simley: Melendez 9-11-4-2-26.

SWC/Richfield 6, St. Paul High. Park 2

SWC/Richfield 2 1 3-6

St. Paul Highland Park 0 1 1-2

First: SWC-Bendell (Azanov, Greiner), 5:26. SWC-Zick (Davis), 9:25. Second: SPH-Whaley (Andestic), 12:20, pp. SWC-Swenson (Zick, Feltmann), 14:52. Third: SWC-Greiner (Bendell, Lundquist), 2:58. SWC-Davis (Hoffman), 11:31. SHP-Ahmadad (Rust, Eischens), 13:11, pp. SWC-Hendel, 16:44. Saves: SWC/Richfield: Kamp 8-8-0-16. St. Paul Highland Park: Axelson 8-6-0-14.

Totino-Grace 3, Blaine 2

Totino-Grace 1 2 0-3

Blaine 0 1 1-2

First: T-Johnson (Dean, Border), 0:09. Second: T-DeYoung, 4:01, sh. B-Shaughnessy (Gilbertson), 7:48, pp. T-DeYoung (Johnson), 13:35, pp. Third: B-Avery (Schwark), 4:10, pp. Saves: Totino-Grace: Basson 9-7-12-28. Blaine: Spaniol 17-10-5-32.

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 7, Metro-South 2

Apple Valley 4 2 1-7

Metro-South 0 1 1-2

First: A-Moran (Dougan, Moran), 0:13. A-Moran, 7:47. A-Hentges (Ryan), 8:39. A-Moran (Dougan, Ryan), 10:10. Second: A-Dougan (DeFauw, Moran), 8:30. A-Jensen (Vonderhaar, Hentges), 10:17. M-Goings (Tilley), 12:31. Third: M-Krumholz, 8:09. A-Ryan (Jensen, Hentges), 11:18. Saves: Apple Valley: Cozy 5-8-9-22. Metro-South: Sautter 18-16-13-47.

Centennial/SpLP 6, Cretin-D.H. 0

Cretin-Derham Hall 0 0 0-0

Centennial/SpLP 4 1 1-6

First: CE-O'Hara (Kulenkamp), 2:41. CE-Chatleain (Hemr, Laager), 6:58. CE-O'Hara, 9:16, pp. CE-O'Hara (O'Hearn, Kulenkamp), 16:38. Second: CE-Kulenkamp (Laager, Peterson), 11:22. Third: CE-O'Hara (Kulenkamp), 9:27, pp. Saves: Cretin-Derham Hall: Kemp 11-11-12-34. Centennial/Spring Lake Park: Peterson 8-8-9-25.

Edina 3, Proctor/Hermantown 0

Proctor/Hermantown 0 0 0-0

Edina 2 0 1-3

First: E-Fraley (McConnell, Hankinson), 5:10. E-Chapman (Dubuc, McCoy), 10:30. Third: E-Sanders (Anderson), 13:19. Saves: Proctor/Hermantown: McLeod 7-6-4-17. Edina: Corniea 4-12-12-28.

Elk River/Zimm. 1, Rose./Maht. 1 [OT]

Roseville/Mahtomedi 1 0 0 0-1

Elk River/Zimmerman 0 0 1 0-1

First: R-Martin (Jones), 3:56. Third: E-Thunell, 10:21. Saves: Roseville/Mahtomedi: Peterfeso 7-4-8-3-22. Elk River/Zimmerman: Brandt 6-7-11-3-27.

Hill-Murray 2, Holy Family 0

Hill-Murray 0 0 2-2

Holy Family 0 0 0-0

Third: HM-Hornung (Weyandt), 5:00. HM-Boreen, 17:00. Saves: Hill-Murray: Zhan 7-14-3-24. Holy Family: Blair 14-11-4-29.

Holy Angels 6, Armstrong/Cooper 1

Holy Angels 2 4 0-6

Armstrong/Cooper 0 0 1-1

First: A-Lacher (Loichle, Anderson), 5:19. A-Lesnar (LaMere, Garton), 12:19. Second: A-Bentley (LaMere, Garton), 11:55. A-Garton (LaMere), 12:50. A-LaMere (Garton), 14:03. A-Jung (Hedrix), 15:54. Third: R-Riestenberg (Mack, Monogue), 2:14. Saves: Holy Angels: Rimstad 6-3-6-15. Armstrong/Cooper: Kahl 9-16-1-26.

Hutchinson 4, Visitation 3

Hutchinson 1 2 1-4

Visitation 1 0 2-3

First: H-Fitterer (Hauan), 13:55. V-Munoz, 16:31. Second: H-Fitterer (Wagner), 15:57, pp. H-Koenen (Longie), 16:41. Third: H-Fitterer (Hauan), 0:32. V-Krech (Olson), 2:40, sh. V-Hemauer (Stinsa), 16:30, pp. Saves: Hutchinson: Fitterer 3-5-5-13. Visitation: Cooper 7-7-5-19.

Lakeville North 3, Farmington 2

Lakeville North 0 1 2-3

Farmington 1 1 0-2

First: F-Goblirsch (Giller), 14:55. Second: L-Smith, 4:34, pp. F-Kadrlik, 6:20, sh. Third: L-Smith (Bowlby), 1:44. L-Bowlby (Hanson), 16:25. Saves: Lakeville North: Weiland 16-9-12-37. Farmington: Curow 11-17-10-38.

Lakeville South 3, Prior Lake 0

Prior Lake 0 0 0-0

Lakeville South 0 2 1-3

Second: L-Grossman (Fowler), 2:41. L-Fowler (Heit), 10:51. Third: L-Grossman (Fowler, Hofmann), 13:01. Saves: Prior Lake: Hansen 8-6-11-25. Lakeville South: Bronson 4-4-7-15.

Minnesota River 5, Mankato West 0

Mankato West 0 0 0-0

Minnesota River 3 2 0-5

First: MI-Portner (Voeltz, Andresen), 5:45. MI-Hathaway, 11:46. MI-Gogerty (Mueller), 13:40. Second: MI-Hathaway (Cruz, Bixby), 7:54. MI-Hathaway (Portner, Voeltz), 8:57. Saves: Mankato West: Smith 12-22-19-53. Minnesota River: Magelee 1-0-3-4.

Mound Westonka/SWC 2, Breck 0

Breck 0 0 0-0

Mound Westonka/SWC 1 0 1-2

First: M-Pioske (Hardacre, Leonard), 15:18. Third: M-Leonard (Harder), 15:15. Saves: Breck: Peterson 16-20-20-56. Mound Westonka/Southwest Christian: Roth 3-3-3-9.

North Wright County 5, Alexandria 4

North Wright County 4 0 1-5

Alexandria 2 1 1-4

First: N-Weiland (Walters, Leland), 0:45. N-VanKuyk, 1:10. N-Hansen, 2:45. N-VanKuyk (Hansen, Nelson), 6:39. A-Maras (Ellingson), 9:44. A-Aure (Ellingson, Doherty), 14:59. Second: A-Treat (Waldorf), 1:46. Third: A-Ramstorf (Porter, Maras), 4:52. N-Walters (Leland), 7:30. Saves: North Wright County: Weiser 7-9-7-23. Alexandria: Mohr 4-12-7-23.

Park of C.G. 5, MV/Irondale 3

Mounds View/Irondale 1 1 1-3

Park of Cottage Grove 0 1 4-5

First: M-Iane, 7:13. Second: M-Chervany, 0:46. P-Osland (Hill, Moen), 10:52. Third: M-Chervany (Ballinger), 6:18. P-Kelsey (Hill), 8:54. P-Nadler (Jensen, Stofer), 12:22. P-Nadler (Jensen), 13:55, pp. P-Nadler, 16:56. Saves: Mounds View/Irondale: Rupp 12-12-9-33. Park of Cottage Grove: Stepka 9-3-8-20.

Shakopee 1, Eastview 0

Shakopee 0 1 0-1

Eastview 0 0 0-0

Second: S-Peterson (Willmert), 10:08. Saves: Shakopee: Morrow 13-8-11-32. Eastview: Hanson 5-16-10-31.

St. Croix Valley (Wis.) 4, Red Wing 2

St. Croix Valley (Wis.) -4

Red Wing 1 0 1-2

First: S-Kivel (Holldorf, Ralston), 4:36. R-Handwerk (Tyler), 12:53. S-Mittl (Walker), 15:31. Second: S-Harmon (John, Brightbill) 2:47. Third: S-Latham (Rotsaert), 8:31. R-Pauzauskie, 10:51. Saves: St. Croix Valley (Wis.): Petersen 6-6-4-16. Red Wing: Meyer 11-13-11-35.

Woodbury 4, Hopkins/StLP 0

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

Woodbury 2 1 1-4

First: W-Fasching (Hoschka, Lendzyk), 1:03, pp. W-Mishacoff (Gnetz, Lendzyk), 16:45. Second: W-Meeder (Nelson, Fasching), 1:00. Third: W-Roepke (Lendzyk, Meeder), 15:00. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Osland 17-12-15-44. Woodbury: Polanski 4-2-3-9.