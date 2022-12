Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Alexandria 73, St. Francis 51

• Becker 64, Spring Lake Park 62

• Bemidji 69, Monticello 64

• Blaine 67, Prior Lake 60

• Buffalo 68, Champlin Park 56

• Chanhassen 86, Austin 68

• Cretin-Derham Hall 72, Eastview 69

• Dassel-Cokato 70, MACCRAY 58

• Deer River 71, Breck 69

• Delano 76, Watertown-Mayer 57

• DeLaSalle 42, Harrisburg (S.D.) 41

• Dilworth-G-F 65, Zimmerman 51

• Dream City Chr. (Airz.) 59, Totino-Grace 54

• Duluth East 66, Armstrong 46

• Eagan 66, Cooper 47

• East Central 79, Hope Academy 43

• Eden Prairie 80, Shakopee 68

• Edina 58, Chaska 49

• Farmington 80, Mahtomedi 78

• Hermantown 77, Big Lake 74

• Holy Family 76, Albany 68

• Hopkins 82, Andover 69

• Horace (N.D.) 74, Blake 66

• Howard Lake-W-W 72, Minnewaska 66

• Janesville-W-P 71, Le Sueur-Hend. 52

• Jordan 70, Norwood YA 67

• Kasson-Mantorville 75, Burnsville 58

• Lake City 77, St. Croix Prep 48

• Lakeville North 71, New Prague 39

• Lakeville South 54, East Ridge 45

• Lennox (S.D.) 75, Waconia 73

• Litchfield 57, Moose Lake-WR 48

• Mahtomedi 80, Farmington 78

• Mankato East 65, Red Wing 48

• Maple Grove 69, St. Michael-Alb. 51

• Melrose 62, Spectrum 44

• Minnehaha Academy 92, Woodbury 64

• Minnetonka 68, White Bear Lake 59

• Mounds View 64, Northfield 60

• Mpls. Edison 75, South St. Paul 71

• Mpls. South 66, Fridley 54

• Mpls. Southwest 70, Cambridge-Isanti 64

• New Life Academy 81, Hawley 71

• New London-Spicer 56, Lac qui Parle Valley 44

• North Branch 79, Hutchinson 57

• Osakis 43, Annandale 40

• Princeton 79, Maranatha Christian 74

• Providence Academy 71, Rockford 69

• Rochester Mayo 67, Bloom. Kennedy 52

• Rogers 83, Rocori 45

• Roseville 62, Simley 49

• Sioux Falls Jefferson (S.D.) 63, Orono 43

• St. Agnes 80, St. Paul Washington 40

• St. Cloud Cathedral 85, Concordia Acad. 84

• St. Louis Park 68, Hastings 64

• St. Paul Academy 72, St. Paul Harding 56

• St. Paul Central 65, Anoka 59

• St. Paul Johnson 68, St. Anthony 63

• SW Christian 87, Hibbing 63

• Tri-City United 68, Waterville-E-M 49

• Two Rivers 75, Faribault 65

• United South Central 58, Sibley East 38

• Wayzata 78, Rosemount 46

BASKETBALL • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Albany 53, Holy Family 39

• Anoka 50, Cambridge-Isanti 37

• Becker 76, Alexandria 59

• Burnsville 82, Apple Valley 21

• Chaska 72, Eden Prairie 63

• Cooper 62, Orono 50

• Duluth East 63, Forest Lake 51

• Eagan 71, Spring Lake Park 62

• Eastview 51, Centennial 47

• Elk River 64, Brainerd 20

• Fridley 47, St. Paul Como Park 32

• Hibbing 47, Tartan 35

• Hopkins 94, Owatonna 37

• Irondale 56, Maranatha Christian 55

• Janesville-W-P 75, Le Sueur-Hend. 49

• Lakeville North 74, Andover 61

• Lakeville South 70, Hill-Murray 31

• Lester Prairie 57, Mankato Loyola 38

• Litchfield 52, Moose Lake-WR 25

• Mahtomedi 68, Kimball 35

• Mankato East 47, Red Wing 39

• Minnehaha Academy 76, Hutchinson 49

• Minnetonka 71, Armstrong 32

• Monticello 59, Sauk Rapids-Rice 51

• Mounds View 67, Bemidji 59

• New Prague 67, Princeton 49

• New Rich. (Wis.) 57, Bloom. Kenn. 36

• North St. Paul 61, Simley 31

• Osseo 47, Moorhead 44

• Park of C.G. 71, Two Rivers 36

• Prescott (Wis.) 55, Hastings 50

• Proctor 57, Watertown-Mayer 47

• Providence Acad. 58, Brandon Valley (S.D.) 23

• Rochester Lourdes 55, Totino-Grace 46

• Rochester Mayo 75, Farmington 57

• Rockford 65, Big Lake 45

• Rosemount 64, East Ridge 52

• Sartell-St. Stephen 76, Bloom. Jeff. 73

• St. Cloud 54, Buffalo 45

• St. Cloud Cath. 57, Concordia Acad. 42

• St. Louis Park 63, Park Center 61

• SW Christian 57, Melrose 21

• United South Central 58, Sibley East 38

• Waterville-E-M 67, Tri-City United 45

• Wayzata 67, Mandan (ND) 25

• White Bear Lake 63, Byron 45

• Woodbury 45, South St. Paul 42

GYMNASTICS • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Owatonna 141.775, Red Wing 118.35. All-around: Averi Roush, Owatonna, 35.45.

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Andover 6, Rosemount 0

• Baldwin-Woodville (Wis.) 6, Red Wing 0

• Benilde-St. Marg. 7, Lakeville South 1

• Blake 3, Gentry Academy 2

• Brainerd 3, Elk River/Zimmerman 2

• Champlin Park 3, Hill-Murray 2

• Chanhassen 3, St. Louis Park 0

• Chaska 5, Eden Prairie 4

• Cloquet-E-C 5, Park of C.G. 2

• Cretin-D.H. 4, Totino-Grace 1

• Delano 3, Greenway 1

• Duluth Denfeld 3, AV/Burnsville 2

• East Ridge 3, Rochester Century 2

• Edina 3, Rogers 2, OT

• Farmington 6, Hopkins 5, OT

• Forest Lake 8, Spring Lake Park 4

• Hastings 7, South St. Paul 0

• Hibbing/Chisholm 6, Cambridge-Isanti 3

• Holy Family 7, St. Michael-Albertville 3

• Irondale 2, Mankato West 1

• Maple Grove 4, Wayzata 3

• Monticello 4, Sauk Rapids-Rice 1

• Northern Lakes 8, Becker/Big Lake 4

• Owatonna 3, Anoka 1

• Prior Lake 3, Lakeville North 1

• Proctor 4, Osseo 1

• Providence Acad. 10, Int. Falls 0

• Roch. Lourdes 2, Bloom. Kennedy 0

• Sartell-St. Stephen 7, Litchfield/D-C 4

• St. Paul Highland Park 2, St. Paul Johnson 0

• St. Thomas Academy 4, Moorhead 1

• Superior (Wis.) 2, New Prague 1

• Tartan 5, Crookston 3

• Warroad 5, Orono 2

• White Bear Lake 5, Mounds View 3

• Woodbury 4, Bloomington Jefferson 2

MINNESOTA

• Albert Lea 5, Windom 3

• Alexandria 4, Mankato East/Loyola 2

• Bagley/Fosston 9, Ely 3

• Brookfield (Wis.) 8, Moose Lake Area 1

• Dodge County 5, Luverne 1

• Duluth Marshall 4, Somerset (Wis.) 0

• Fairmont 4, Mora/Milaca 3

• Fargo North (N.D.) 3, Thief River Falls 0

• Fergus Falls 5, Detroit Lakes 1

• Hermantown 3, East Grand Forks 0

• Kittson Co. Central 8, Lake of the Woods 2

• Morris/Benson 7, Prairie Centre 6

• New Ulm 4, Fort Frances (Ont.) 2

• Red Lake Falls 8, North Shore 2

• Rochester Mayo 4, Fargo South (N.D.) 3

• Roseau 10, Minot (N.D.) 2

• St. Cloud Cathedral 6, River Lakes 1

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Apple Valley 10, Visitation 1

• Bemidji 4, Armstrong/Cooper 3

• Bloom. Jefferson 7, Princeton 1

• Centennial/Spring Lake Park 4, Breck 2

• Chisago Lakes 4, Eastview 2

• Cretin-Derham Hall 3, Roseau 2

• Fergus Falls 3, Park of C.G. 1

• Forest Lake 7, Fort Frances (Ont.) 1

• Gentry Academy 5, Stillwater 3

• Hill-Murray 6, Shakopee 1

• Lakeville South 7, Anoka 3

• Mound Westonka/SWC 9, Hutchinson 0

• N. Wright Co. 5, Chaska/Chanhassen 0

• Northfield 2, Farmington 0

• Osseo/PC 6, Two Rivers/St. Paul 1

• Owatonna 5, New Prague 2

• Rogers 5, Blake 4

• Rosemount 7, Hastings 2

• Simley 4, East Ridge 2

• White Bear Lake 2, Blaine 1

WEDNESDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Minneapolis Henry 69, TCA/GR 49

• St. Paul High. Park 56, Metro Prep 53

RANKINGS

BASKETBALL • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Park Center; 2. Lakeville North; 3. Shakopee; 4. Eastview; 5. Hopkins; 6. Maple Grove; 7. Farmington; 8. Eden Prairie; 9. East Ridge; 10. Wayzata.

• Class 3A: 1. Totino-Grace; 2. Orono; 3. Benilde-St. Margaret's; 4. DeLaSalle; 5. Mahtomedi; 6. Alexandria; 7. Mankato East; 8. Austin; 9. Princeton; 10. St. Anthony.

• Class 2A: 1. Holy Family; 2. Lake City; 3. Minneapolis North; 4. Maranatha Christian; 5. Maple River; 6. Minnehaha Academy; 7. Plainview-Elgin-Millville; 8. Perham; 9. Pequot Lakes; 10. Watertown-Mayer.

• Class 1A: 1. Cherry; 2. Hayfield; 3. Belgrade-Brooten-Elrosa; 4. New Life Academy; 5. Cass Lake-Bena; 6. Henning; 7. Deer River; 8. Goodhue; 9. Russell-Tyler-Ruthton; 10. Mankato Loyola.

BASKETBALL • GIRLS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

• Class 4A: 1. Hopkins; 2. St. Michael-Albertville; 3. Eden Prairie; 4. Chaska; 5. Wayzata; 6. Rosemount; 7. East Ridge; 8. Minnetonka; 9. Maple Grove; 10. Lakeville South.

• Class 3A: 1. Becker; 2. Benilde-St. Margaret's; 3. Jordan; 4. Holy Angels; 5. Marshall; 6. Grand Rapids; 7. Byron; 8. Stewartville; 9. Red Wing; 10. Orono.

• Class 2A: 1. Providence Academy; 2. Minnehaha Academy; 3. St. Croix Lutheran; 4. Montevideo; 5. Lake Crystal-Wellcome Memorial; 6. New London-Spicer, 7. Perham; 8. Duluth Denfeld; 9. Albany; 10. Goodhue.

• Class 1A: 1. Hancock; 2. Mountain Iron-Buhl; 3. Buffalo Lake-Hector-Stewart; 4. Minneota; 5. Mayer Lutheran; 6. Hayfield; 7. Underwood; 8. Fosston; 9. Lac qui Parle Valley; 10. Belgrade-Brooten-Elrosa.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Blaine 67, Prior Lake 60

Prior Lake 26 34-60

Blaine 35 32-67

Prior Lake: Pierce 17, Ofori 12, McCullough 9, Lien 6, Mortensen 5, Krouse 4, Deluca 4, Thompson 2, Crosby 1. Blaine: Bohlman 17, Pettis 15, Payne 14, Lyon 12, Schusted 9.

Buffalo 68, Champlin Park 56

Buffalo 29 39-68

Champlin Park 16 40-56

Buffalo: Dahl 34, Guida 16, Johnson 7, Wishart 6, Penney 3, Mahannah 2. Champlin Park: Thielke 16, Komara 13, Graff 10, Hanson 9, Peterson 3, Cummings 2, Mohammed 2, Wallace 1.

Cretin-D.H. 72, Eastview 69 [OT]

Eastview 31 31 7-69

Cretin-Derham Hall 32 30 10-72

Eastview: Mekonnen 25, Kloss 14, Omweno 10, Adams 9, Adams 4, Eliason 4, Batala 3. Cretin-Derham Hall: Jacobson 20, Little 17, Tauer 12, Bollinger 8, Koopmeiners 5, Dixon 4, Knight 2, Johnson 2, Hilger 2.

Delano 76, Watertown-Mayer 57

Watertown-Mayer 25 32-57

Delano 39 37-76

Watertown-Mayer: Kind 15, McCabe 15, Rundell 14, Foley 6, Rowan 4, Sinsabaugh 3. Delano: Strandemo 34, Iversen 15, Schultz 14, Monke 5, Maschino 4, Stewart 4.

Eagan 66, Cooper 47

Cooper 27 20-47

Eagan 37 29-66

Cooper: Cooper 16, Massaquoi 10, Mulbah 5, Wicks 3. Eagan: Carruthers 16, Schmitter 15, Khazon 12, Buslee 8, Birk 6, Syring 3, Madden 2, Madigan 2, Hansen 2.

Edina 58, Chaska 49

Edina 23 35-58

Chaska 23 26-49

Edina: Coleman 18, Sandven 15, Kemper 8, Erlandson 8, Molhoek 7, Swinney 2. Chaska: Rief 10, Forrest 9, Lenzen 9, Born 7, Peterson 6, Rain 5, Coddington 3.

Hopkins 82, Andover 69

Hopkins 31 51-82

Andover 20 49-69

Hopkins: Smith 19, Hillesheim 19, Moore 17, Semanko 12, Rothman 6, Hart 3, Walker 2, Okemwa 2, Johnson 2. Andover: Kopetzki 37, Musungu 12, Pemberton 9, Johnson 4, Dehnicke 4, Tarleton 3.

Jordan 70, Norwood Young America 67

Jordan 39 31-70

Norwood Young America 30 37-67

Jordan: Kes 16, Young 14, Schmidt 12, Runge 10, Koch 8, Noyes 5, Young 3, Olson 1, Hagen 1. Norwood Young America: Strickfaden 22, O'Neil 16, Wachholz 9, Jensen 8, A. Druley 5, Dent 5, J. Druley 2.

Lake City 77, St. Croix Prep 48

Lake City 38 39-77

St. Croix Prep 30 18-48

Lake City: Lorenson 18, Heise 18, Ryan 16, Shones 8, Meincke 6, Oeltjen 4, Fick 4, Burgeson 3. St. Croix Prep: Brown 13, Hanson 9, Nelson 5, Harbinson 5, Myers 4, Hanson 3, Flaten 3, Myers 3, Eiselt 2, Smith 1.

Lakeville North 71, New Prague 39

New Prague 24 15-39

Lakeville North 46 25-71

New Prague: Novak 12, Weichert 12, Burkhardsmeier 5, Songe 3, Larue 3, Cavanaugh 2, Washa 1. Lakeville North: Robison 23, Drake 10, Quam 9, Vaith 8, Winter 7, Hernandez 6, Christianson 3, Axmed 3, Winship 2.

Mahtomedi 80, Farmington 78

Mahtomedi 43 37-80

Farmington 46 32-78

Mahtomedi: Underwood 31, Carlson 19, Armitage 11, Ecker 8, McCleery 7, Holley 2, Harvey 2. Farmington: Bean 24, Domier 17, Todd 10, Hrncir 9, Conover 7, Wilcek 5, Backwith 3, Ask 3.

Mounds View 64, Northfield 60

Mounds View 28 36-64

Northfield 30 30-60

Mounds View: Becher 21, Fretheim 9, Kahl 9, Hass 8, Ebben 7, Roe 4, Sampson 3, Loegering 3. Northfield: Richardson 29, Koep 13, Dimanggio 8, Oakland 7, Mahal 2, Scherer 1.

Mpls. Southwest 70, Cambridge-Isanti 64

Cambridge-Isanti 32 32-64

Minneapolis Southwest 38 32-70

Cambridge-Isanti: Troolin 28, Karels 14, Ludwig 9, Dee 6, Gusk 4, Crawford 2, Shrider 1. Minneapolis Southwest: Farniok 29, Engen 12, Sullivan 10, Dean 7, Debruin 5, Anderson 5, Kellum 2.

North Branch 79, Hutchinson 57

Hutchinson 28 29-57

North Branch 39 40-79

Hutchinson: Butler 21, Verhasselt 12, Johnson 8, Larson 6, Flores 3, Starke 3, lenz 3, Lipke 1. North Branch: Klein 21, Minke 18, Beaver 15, Thorsen 11, Young 10, Johnson 2, Link 2.

Osseo 74, Mpls. Washburn 50

Minneapolis Washburn 22 28-50

Osseo 35 39-74

Minneapolis Washburn: Jorgensen 15, Okwor 8, Dischenger-Harris 7, Heinemann 7, Bergren 5, Gustafson 2, Mittag 2, Young 2, Carlson 2. Osseo: Larkins 19, Smith 13, Denado 10, Jones 7, Omotoyinbo 6, Kuoh 5, Smith 4, Crudup 4, Makonnen 2, Williams 2, Travis 2.

Princeton 79, Maranatha Christian 74

Princeton 36 43-79

Maranatha Christian 38 36-74

Princeton: Keykal 17, Drews 17, Peterson 16, Williams 10, Pettit 9, Strube 7, Lupkes 3, Maranatha Christian: McCrimmon 17, Anderson 15, Balentine 14, Purnell 11, Rennie 10, McDonald 3, Bluford 2, Bluford 2.

Roseville 62, Simley 49

Simley 20 29-49

Roseville 32 30-62

Simley: Reid-Aaron 20, Scroggins 8, Streiff 7, Wilcox 6, Niemioja 6, Klint 2. Roseville: Aabdi 21, Mensah 10, Ivy 8, Fischer 8, Hatteberg 8, George 3, Letts 2, DeVries 2.

Southwest Christian 87, Hibbing 63

Southwest Christian 47 40-87

Hibbing 37 26-63

Southwest Christian: Molin 16, Beckering 14, Kroese 12, Newell 10, Holloway 9, Krommendyk 8, Rains 5, Arnold 4, Garber 4, Streed 3, Wercinski 2. Hibbing: Arnold 13, Reckmeyer 10, Carey 10, Eskeli 9, Brak 7, Forer 6, Gustafson 5, Aune 3.

St. Agnes 80, St. Paul Washington 40

St. Agnes 41 39-80

St. Paul Washington 19 21-40

St. Agnes: Flood 16, Plasch 15, Weber 14, Parker 9, Davis 8, Kaardal 6, Grismer 4, Skidmore 4, Gutzmann 2, Lopez 2. St. Paul Washington: Gray 14, Kadir 8, Birdsong 6, Gordon 6, Dumas 4, Santiago 2.

St. Louis Park 68, Hastings 64

Hastings 27 37-64

St. Louis Park 36 32-68

Hastings: Bernatz 26, Nuytten 9, Esterby 9, Lee-Dean 8, Maher 6, Schult 4, Ablertson 2. St. Louis Park: Curtis 27, Giovannelli 18, Speed 12, Hartford 5, Jones 3, Mohamoud 2, Ellis 1.

St. Paul Acad. 72, St. Paul Harding 56

St. Paul Academy 38 34-72

St. Paul Harding 28 28-56

St. Paul Academy: Carter 25, Rawdon 14, Hayes 13, Rock 6, Benson 6, Cunningham 4, Lindeman 4. St. Paul Harding: Walker 15, Douglas 12, L. Ibrahim 8, Z. Ibrahim 8, Htoo 8, Kamara 5.

Wayzata 78, Rosemount 46

Wayzata 43 35-78

Rosemount 23 23-46

Wayzata: Tibbits 23, Schmitt 22, McAndrew 12, Beeninga 7, Shaffer 5, Habte 5, Berkland 2, Olmstead 2. Rosemount: Theisen 13, Ramlall 7, Priest 6, Bass 6, Leenderts 5, Peroutka 4, Gholson 2, Harder 2, Holle 1.

BASKETBALL • GIRLS

Anoka 50, Cambridge-Isanti 37

Cambridge-Isanti 18 19-37

Anoka 21 29-50

Cambridge-Isanti: E. Wiltrout 12, M. Wiltrout 12, Jerde 6, Vavra 4, Knight 3. Anoka: Freking 14, Youngquist 13, Eppinga 9, Mucangi 8, Lakanen 4, Kuyon 2.

Burnsville 82, Apple Valley 21

Burnsville 46 36-82

Apple Valley 10 11-21

Burnsville: Johnson 17, King 17, Bruha 16, Baskin 6, Olsen 6, Krumwiede 5, Reuter 4, Warren 4, Islam 2, Wooten 2, Vohnoutka 2, Gannon 1. Apple Valley: Erickson 9, Pyle 5, Mohamoud 3, Mackins 2, Tizazu 2.

Chaska 72, Eden Prairie 63

Chaska 34 38-72

Eden Prairie 27 36-63

Chaska: Sanders 22, Keenan 17, Lenzen 16, Schuelke 11, Heyer 4, Lakosky 2. Eden Prairie: Schlagel 19, Fritz 17, Lenz 9, Anderson 7, Bamlett 5, Jordan 4, Jaeger 2.

Eastview 51, Centennial 47

Centennial 22 25-47

Eastview 25 26-51

Centennial: Frost 14, Walsh 9, McCall 8, Metz 7, Anderson 4, Littlefield 2, Gray 2, Tharp 1. Eastview: Gardner 9, Schaefer 8, Smith 8, Pepin 7, Han 6, Machacek 6, Maull 5, Wright 2.

Elk River 64, Brainerd 20

Elk River 37 27-64

Brainerd 11 9-20

Elk River: Demar 17, Langbehn 12, Johnson 12, Osterman 11, Kangas 8, Weicht 3, Hidde 1. Brainerd: Sheflo 4, Dunham 4, Anderson 4, Bjorklund 4, Johnson 2, Schommer 2.

Fridley 47, St. Paul Como Park 32

St. Paul Como Park 13 19-32

Fridley 23 24-47

St. Paul Como Park: Singer 14, VanNett 6, Wagner-Hemstad 5, Seppanen 2, Mohamed 2, Davis 2, Hinton 1. Fridley: Washington 23, Bleichner 7, Jensen 7, Freels 4, Cochran-Starr 2, Henrikson 2, Williamson 2.

Hopkins 64, Owatonna 37

Hopkins 49 15-64

Owatonna 19 18-37

Hopkins: Agara 16, Woodson 12, Copeland 12, Boyle 10, McGill 10, Harris 8, Hillesheim 7, Walker 6, Dolan 5, Watson 3, White 3, Dupree-Hebert 2, Owatonna: Shornock 8, Brady 8, Neumann 4, Olson 4, Pool 3, Moran 2, Hodgman 2, Krumholz 2, Hodgman 2, Muir 2.

Irondale 56, Maranatha Christian 55

Maranatha Christian 25 30-55

Irondale 30 26-56

Maranatha Christian: Wright 15, Jarnot 13, Coleman 12, Nash 9, Pannhoff 3, Lanari 3. Irondale: Kiana 19, Anderson 13, Hansen 11, Herlofsky 6, Saylor 4, Gibbons 3.

Lakeville North 74, Andover 61

Lakeville North 36 38-74

Andover 20 41-61

Lakeville North: Betton 18, Wilson 17, Wolkow 13, Bryant 9, Boe 5, Winge 5, Ojullu 4, Westerman 2, DeHaan 1. Andover: Vaaler 23, Frost 14, Miller 11, Engelby 9, Beckman 4.

Lakeville South 70, Hill-Murray 31

Lakeville South 38 32-70

Hill-Murray 17 14-31

Lakeville South: Coleman 18, Goodman 17, Ohnstad 16, Ronn 8, Flicek 3, Beck 2, Martin 2, Eastling 2, Schmidtke 2. Hill-Murray: Groppoli 12, Wolgamot 7, McGrath 4, Perkins 2, Vaske 2, Mackley 2, McGrath 2.

Minnehaha Academy 76, Hutchinson 49

Hutchinson 26 23-49

Minnehaha Academy 40 36-76

Hutchinson: Schlueter 13, Verhasselt 13, Beffert 12, Watzke 3, Bjorngeld 3, McGill 3, Czech 2. Minnehaha Academy: Allen 18, Mack 16, Cupito 13, Hill 10, Reuben 7, Griefenhagen 6, Thurow 3, Parten 3.

Monticello 59, Sauk Rapids-Rice 51

Sauk Rapids-Rice 20 31-51

Monticello 30 29-59

Sauk Rapids-Rice: Rogholt 16, Paulsen 14, Felchle 8, Schloe 6, Morford 4, Petermeier 2, Roesch 1. Monticello: Voll 15, Manning 14, Hanson 11, May 5, Haase 5, Nebben 3, Smith 2, Olson 2, Roubinek 2.

Mounds View 67, Bemidji 59

Mounds View 31 36-67

Bemidji 20 39-59

Mounds View: Abed 23, Stenstrom 16, Eischens 11, Peterson 7, Kirk 4, Nelson 4, Roeber 2. Bemidji: Bieber 21, Vincent 16, Milbrandt 15, Bolte 4, Zetah-Cornelius 2, Lish 1.

New Prague 67, Princeton 49

Princeton 21 28-49

New Prague 30 37-67

Princeton: Tidrick 15, Waytashek 12, Meyer 10, Noble 7, Griesert 4, Adickes 1. New Prague: Boulanger 26, Hatlevig 15, Kilian 15, Langeberg 8, Specht 3.

North St. Paul 61, Simley 31

North St. Paul 31 30-61

Simley 14 17-31

North St. Paul: Thomas 16, Jones 14, McGrane 10, Horton 8, Bradford 7, Mishler 3, Briley 2, Walker 1. Simley: Bosin 12, Renslow 5, Gw. Gorter 4, Wood 4, Osman 2, Lorentz 2, Gl. Gorter 2.

Park of C.G. 71, Two Rivers 36

Park of Cottage Grove 38 33-71

Two Rivers 13 23-36

Park of Cottage Grove: Henderson 20, Nelson 18, Walton 7, Ambroz 7, Dana 6, Leick 6, German 3, Leick 2, Smith 2. Two Rivers: Kirchner 11, Amundson 6, Russell 6, Simek 5, Waters 4, Noggle 2, Kirchner 1, Wilson 1.

Prescott (Wis.) 55, Hastings 50

Hastings 27 23-50

Prescott (Wis.) 22 33-55

Hastings: Strain 17, McVicker 15, Bakker 14, Wagner 2, Caflisch 2. Prescott (Wis.): Posthuma 22, Budworth 9, Matzek 6, French 6, Otto 5, Rundquist 3, Radloff 2, Pattridge 2.

Proctor 57, Watertown-Mayer 47

Proctor 33 24-57

Watertown-Mayer 10 37-47

Proctor: H. Carlson 18, C. Carlson 16, Tangen 9, Evans 6, Smith 6, Witty 2. Watertown-Mayer: Czinano 18, Burmeister 8, Rundell 6, Onell 5, Frisbie 3, Otterness 3, Penegor 3, Baker 1.

Roch. Lourdes 55, Totino-Grace 46

Totino-Grace 25 21-46

Rochester Lourdes 27 28-55

Totino-Grace: Nuss 11, Radabaugh 9, Etuko 9, Riegel 8, Lord 4, Welsh 3, Spencer 2. Rochester Lourdes: Bretton 21, Hopkins 17, Skinner 5, Bowron 4, Hust 4, Williams 4.

Rockford 65, Big Lake 45

Rockford 35 30-65

Big Lake 18 27-45

Rockford: Houghton 27, Miller 15, Ehlers 7, Eilderts 6, Johnson 5, Blanchard 3, Gordee 2. Big Lake: Sternquist 17, Fitzgibbons 11, Polacec 6, Dilger 4, White 2, Knapp 2, Moyer 2, Barthel 1.

Sartell-St. Stephen 76, Bloom. Jeff. 73

Bloomington Jefferson 36 37-73

Sartell-St. Stephen 33 43-76

Bloomington Jefferson: Felt 19, Nelson 18, Chapple 17, Hemann 14, Anderson 3, Langer 2. Sartell-St. Stephen: Turner 27, Templin 23, Geiger 9, Gack 6, Gainsforth 5, McClure 4, Crandall 2.

St. Cloud 54, Buffalo 45

Buffalo 21 24-45

St. Cloud 27 27-54

Buffalo: Posch 11, Guida 11, Feldman 5, Bloomquist 4, Rohlin 4, Anderson 4, Feekes 2, Madsen 2, Zwart 2. St. Cloud: Benson 22, Kenning 10, Hausmann 7, Brown 5, Finken 4, Kampa 3, Nefs 2, Jensen 1.

HOCKEY • BOYS

Andover 6, Rosemount 0

Rosemount 0 0 0-0

Andover 1 2 3-6

First: A-Conway (Thoreson, Casey), 13:27, pp. Second: A-Sullivan (Pardo, Babineau), 3:38. A-Conway, 14:41. Third: A-Cogswell (Conway, Thoreson), 7:33, pp. A-Doll (Perry, Sauer), 12:43. A-Thoreson (Conway), 14:00. Saves: Rosemount: Denny 10-11-9-30. Andover: Conway 5-7-7-19.

Blake 3, Gentry Academy 2

Gentry Academy 1 1 0-2

Blake 0 1 2-3

First: G-Geyer, 4:02. Second: B-Duininck (Heithoff), 3:23. G-Bailey (Shaw), 7:35. Third: B-Hack, 5:57. B-Duininck (Heithoff), 14:20. Saves: Gentry Academy: Zolezzi 6-9-15-30. Blake: Spaeth 11-13-10-34.

Brainerd 3, ER/Zimmerman 2

Elk River/Zimmerman 0 1 1-2

Brainerd 2 1 0-3

First: B-Johnson (Finnegan), 2:48. B-Johnson (Finnegan), 7:53. Second: B-Larson (Timmons, King), 6:47. E-Reinert (Rinehart, Anderson), 8:51, pp. Third: E-Holmes (Reinert, Schmitt), 11:27. Saves: Elk River/Zimmerman: Greniuk 10-7-4-21. Brainerd: Lund 10-17-13-40.

Champlin Park 3, Hill-Murray 2

Hill-Murray 0 0 2-2

Champlin Park 1 2 0-3

First: C-Belleson (Ronn, Lange), 9:32, pp. Second: C-Williams (Ronn), 6:14. C-Ronn (Carlson, Lange), 12:29. Third: H-Laumeyer (Luger, Blissenbach), 3:09. H-Seidl (Reeves, Mann), 15:33. Saves: Hill-Murray: Lane 12-18-8-38. Champlin Park: Neu 8-10-10-28.

Chanhassen 3, St. Louis Park 0

Chanhassen 1 1 1-3

St. Louis Park 0 0 0-0

First: C-Smith (Risch, Willis), 12:32. Second: C-Wassengeso (Uhlenkamp), 1:57. Third: C-Uhlenkamp (Curtis, Buesgens), 3:35. Saves: Chanhassen: Hendrickson 1-6-6-13. St. Louis Park: Middleton 17-13-6-36.

Chaska 5, Eden Prairie 4

Eden Prairie 1 1 2-4

Chaska 3 1 1-5

First: C-Markwell (Maginnis), 8:08. C-Bohlinger (Jirele), 11:56. C-Markwell (Broten, Chase), 13:53, pp. E-Koering (Townsend), 16:43, pp. Second: E-Vornwald (Townsend, Treharne), 2:48, pp. C-Smith (Rucker), 15:19. Third: E-Earl, 0:36. E-Townsend, 11:17, sh. C-Smith (Iverson, Markwell), 12:46, pp. Saves: Eden Prairie: Paulnock 6-6-5-17. Chaska: Maginnis 7-4-3-14.

Cretin-Derham Hall 4, Totino-Grace 1

Cretin-Derham Hall 1 2 1-4

Totino-Grace 0 1 0-1

First: C-Lippai (Houge, Anderson), 6:50, pp. Second: T-Peck (Gallivan), 5:06. C-Owens (Kloek), 11:22. C-Jamieson (Owens), 12:22. Third: C-Lippai (Scanlan), 5:55. Saves: Cretin-Derham Hall: Nelson 2-8-2-12. Totino-Grace: Johnson 16-8-7-31.

Delano 3, Greenway 1

Delano 1 1 1-3

Greenway 0 1 0-1

First: D-Lewis (Oja), 4:07. Second: G-Gangl (Hannah, Anick), 1:16. D-Hargarten (Schmidt), 8:09, pp. Third: D-Schmidt, 15:53. Saves: Delano: Engelmann 6-10-4-20. Greenway: Gibeau 10-10-5-25.

Duluth Denfeld 3, AV/Burnsville 2

Apple Valley/Burnsville 0 1 1-2

Duluth Denfeld 1 1 1-3

First: D-Wick (Postal, Erickson), 9:12. Second: A-Narog (Hatfield, Kreutzmann), 3:43, pp. D-Larson (Harju, Mollberg), 14:47. Third: D-Larson (Harju, Udd), 2:28. A-Narog (Ranning), 15:00. Saves: Apple Valley/Burnsville: Gilmore 14-4-10-28. Duluth Denfeld: Doyle 14-8-17-39.

East Ridge 3, Rochester Century 2

Rochester Century 1 0 1-2

East Ridge 3 0 0-3

First: E-Tauscher (Knutsen), 1:25. R-Ottman (Billings, Kanz), 1:52. E-Kohnen (Kohnen, Knutsen), 7:32, pp. E-Kohnen (Elliott), 13:19. Third: R-Tomminello (Gibson, Pronk), 16:24. Saves: Rochester Century: Lappi 9-11-9-29. East Ridge: Hodgins 9-10-12-31.

Edina 3, Rogers 2 [OT]

Rogers 1 1 0 0-2

Edina 1 0 1 1-3

First: R-Smithknecht (Jenson, Ranallo), 3:38. E-Nevers (Revenig, West), 6:47. Second: R-Melquist (Deschene), 9:20, pp. Third: E-Nevers (Dexheimer, Flaherty), 9:40. OT: E-Cole, 1:14. Saves: Rogers: Chapman 11-5-5-0-21. Edina: Clarkowski 7-7-10-0-24.

Farmington 6, Hopkins 5 [OT]

Farmington 1 2 2 1-6

Hopkins 0 3 2 0-5

First: F-Pire (Martin), 10:15. Second: H-Berry (Schenkelberg, Milless), 10:55. H-Milless (Degiulio), 13:22, pp. H-Landschoot (Schenkelberg), 13:59. F-Allard, 14:57. F-Harvey (Schwamb), 15:45. Third: F-Coolidge (Schwamb), 8:32. F-Coolidge (Rouleau, Rusnacko), 11:02, pp. H-Degiulio (Danks), 12:37. H-Berry (Schenkelberg, Landschoot), 16:42, pp. OT: F-Coolidge (Rouleau, Schwamb), 7:12, pp. Saves: Farmington: McGregor 4-10-3-2-19. Hopkins: Hauger 14-7-5-2-28.

Forest Lake 8, Spring Lake Park 4

Forest Lake 0 3 5-8

Spring Lake Park 1 0 3-4

First: S-Lindquist (White), 8:32. Second: F-McKinnon (Speidel, Rivard), 3:35. F-Wille (Speidel), 6:45. F-Wille (Middendorf), 12:41, pp. Third: F-Kiel (Goehner, Bright), 1:05. S-White (Lindquist, Stocke), 4:13. F-Speidel (Rivard, McKinnon), 4:28. F-Hauer (Middendorf, McKinnon), 6:05. F-Bright (Hauer, Waage), 6:42. S-Wackman (St. Martin), 8:22. F-Bright (Saltness, Hauer), 8:40. S-Stocke (White, Roell), 12:41. Saves: Forest Lake: Wuotila 9-3-0-12. Spring Lake Park: Flaten 14-14-0-28; Lueck 0-0-12-12.

Hastings 7, South St. Paul 0

Hastings 3 2 2-7

South St. Paul 0 0 0-0

First: H-Williams (Peine), 3:01. H-Shanks (Zgoda, Zaruba), 13:05. H-DeNoyer (Iovino, Harris), 16:15, pp. Second: H-Zgoda (Vandehoef), 6:12. H-Teigland (Zgoda), 7:07. Third: H-Vandehoef (Peine), 13:12, pp. H-Sherry (Teigland), 16:57. Saves: Hastings: Niederkorn 4-6-0-10. South St. Paul: Cheney 9-8-5-22.

Holy Family 7, St. Michael-Alb. 3

St. Michael-Albertville 0 1 2-3

Holy Family 1 5 1-7

First: H-Grinnell (Osborn), 4:47. Second: H-Pajor (Burdak), 0:34. H-Roelofs (Pajor), 1:47, pp. S-Rokala (Jordan), 2:51. H-Osborn (Grinnell), 5:07. H-Pajor (Hall, Osborn), 5:37. H-Osborn (Pajor), 14:41. Third: S-Jordan (Lekatz), 2:53. H-Roelofs (Schugel, Agerland), 9:14. S-Jordan (Couet, Rokala), 11:09. Saves: St. Michael-Albertville: Sutlief 16-20-11-47. Holy Family: Kimbrel 4-8-11-23.

Maple Grove 4, Wayzata 3

Wayzata 0 0 3-3

Maple Grove 0 2 2-4

Second: M-Leneau, 10:38, sh. M-Imgrund (Patefield, Picconatto), 16:08. Third: W-De St. Hubert (Alstead), 7:38. W-Wallin (Kvasnicka), 8:03. M-Steenerson (Busch, Kernan), 9:26, pp. M-Steenerson (Kernan), 9:42. W-Gengler (Mattson, Alstead), 13:36. Saves: Wayzata: Ingemann 6-8-4-18. Maple Grove: Roach 14-8-10-32.

Monticello 4, Sauk Rapids-Rice 1

Sauk Rapids-Rice 0 1 0-1

Monticello 2 2 0-4

First: M-Dunn (Widmark, Schmitz), 3:31. M-Brooks (Harris, Dunn), 12:21. Second: M-Mayer, 0:28. M-Simon (Thompson), 0:38. S-Euteneur (Behling), 0:49. Saves: Sauk Rapids-Rice: Brown 9-11-11-31. Monticello: Soderholm 8-11-15-34.

Northern Lakes 8, Becker/BL 4

Becker/Big Lake 0 3 1-4

Northern Lakes 1 3 4-8

First: N-Verville (Balmer, Anderson), 9:03. Second: N-Verness (Peterson, Crutcher), 0:21. N-Anderson (Martin, Verville), 1:37. B-Graning (Tobako), 3:43. N-Verville (Anderson, Fogarty), 7:28. B-Tobako (Graning), 10:36, sh. B-Scheideman (Johnson, Tobako), 15:19. Third: N-Peterson (Boelter, Severson), 3:12. N-Verville (Balmer), 6:02. B-Graning, 10:21. N-Verville (Anderson, Martin), 11:44. N-Boelter (Peterson), 14:00. Saves: Becker/Big Lake: Weber 6-9-8-23. Northern Lakes: Thull 5-6-5-16.

Owatonna 3, Anoka 1

Anoka 0 0 1-1

Owatonna 1 2 0-3

First: O-Bangs, 0:20. Second: O-Mitchel (Bangs), 0:33, pp. O-Mitchel (Bangs), 6:53. Third: A-Barthel (Vokaty), 16:26. Saves: Anoka: Lafferty 13-9-10-32. Owatonna: Kuchenbecker 6-0-0-6; Sletten 0-17-6-23.

Prior Lake 3, Lakeville North 1

Lakeville North 1 0 0-1

Prior Lake 1 0 2-3

First: P-Erickson (Pavek, Stephany), 9:54. L-Kranz (St. John, Konik), 14:58. Third: P-Anderson (Pelcl, Pfannenstein), 6:47. P-Rice, 16:57. Saves: Lakeville North: Eigner 8-7-6-21. Prior Lake: Mickett 11-7-6-24.

Proctor 4, Osseo 1

Osseo 1 0 0-1

Proctor 0 2 2-4

First: O-Kranz (Larson, Engel), 5:37. Second: P-Davidson (Amendola, Ross), 8:36, pp. P-Launderville (Bryant, Annala), 11:37, pp. Third: P-Bryant (Davidson, Ross), 3:04, pp. P-Pavlowich (Lee), 4:49, pp. Saves: Osseo: Otieno 4-0-6-10. Proctor: Reyelts 10-11-12-33.

Providence Acad. 10, Int. Falls 0

Providence Academy 1 4 5-10

International Falls 0 0 0- 0

First: P-Sattler (Wehmann, Heitzmann), 12:27. Second: P-Wehmann (Lewis, Sattler), 3:17. P-Wehmann (Hendrickson, Varner), 6:01. P-Owen (Wehmann), 6:55. P-Owen (Lewis), 14:26. Third: P-Sattler (Lewis, Varner), 2:13. P-Sattler (Wehmann), 3:27. P-Anderson (Varner), 5:05. P-Wehmann (Lewis, Hendrickson), 10:02, pp. P-Owen (Lewis), 12:56. Saves: Providence Academy: Miest 5-3-1-9. International Falls: Maish 6-8-7-21.

Sartell-St. Stephen 7, Litchfield/D-C 4

Sartell-St. Stephen 2 3 2-7

Litchfield/Dassel-Cokato 0 2 2-4

First: S-Colatrella (McCabe, Testa), 7:49, pp. S-Stebbins (Colatrella), 16:38. Second: L-Taber (Tormanen), 5:18. S-Colatrella (Stebbins, Testa), 5:41. S-Schmitz (Rieder), 6:35. L-Jones, 8:30. S-Rieder (Anderson, Bollinger), 11:33. Third: S-Smith (Rieder), 2:48. L-Gustafson (Brummond), 4:45. S-Colatrella (Grahek), 9:15. L-Brummond (Besemer, Halonen), 12:24, sh. Saves: Sartell-St. Stephen: Hacker 5-10-5-20. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 14-8-5-27.

St. Thomas Academy 4, Moorhead 1

St. Thomas Academy 3 1 0-4

Moorhead 0 0 1-1

First: S-Cronin (Candon, Kickhofel), 0:45. S-Kertz (Mikan), 7:14. S-Candon (Cronin, Kickhofel), 8:09. Second: S-Zavoral (Dosan, Howard), 0:55. Third: M-Lammers (Kortan, Songstad), 1:39. Saves: St. Thomas Academy: Magozzi 8-10-10-28. Moorhead: Weigel 5-6-5-16.

Superior (Wis.) 2, New Prague 1

Superior Spartans 0 0 0-2

New Prague 1 0 0-1

First: N-Woitas (Wilkins), 15:43. Second: S-Gotelaere (Marthaler, Lia), 2:53, pp. S-Williams (Lia), 6:16. Saves: Superior: Peterson 5-9-6-20. New Prague: Lowy 10-8-6-24.

Tartan 5, Crookston 3

Crookston 2 0 1-3

Tartan 0 2 3-5

First: C-Hamre (Doda, Trudeau), 3:29. C-Doda, 3:40. Second: T-Buche (Laska, Wobse), 2:57. T-Laska (Duggan, Joyce), 14:20, pp. Third: T-Joyce, 0:17. T-Buche (Joyce), 5:24, sh. C-Doda, 9:04, sh. T-Tvedt (Kammerer, Milan), 13:04. Saves: Crookston: Bailey15-10-13-38. Tartan: Hennagir 5-6-3-14.

White Bear Lake 5, Mounds View 3

Mounds View 2 0 1-3

White Bear Lake 2 1 2-5

First: W-Roed (Welch), 9:48. M-Dean (Schulte), 11:43, pp. W-Welch (Belisle), 15:13. M-Loucks, 16:10. Second: W-Borgestad (Roed), 6:00. Third: M-Loucks (Dean), 2:02. W-Distad (Belisle, Stanius), 10:22. W-Borgestad (Welch), 16:17. Saves: Mounds View: Petrich 9-16-9-34. White Bear Lake: Gabriel 3-4-8-15.

Woodbury 4, Bloom. Jefferson 2

Woodbury 1 1 2-4

Bloomington Jefferson 1 1 0-2

First: W-Rudin (Alberts), 8:36, pp. B-Baker (Baker, Schmitz), 9:46. Second: B-Kubas (San Roman), 9:54. W-Hansen (Moeller), 11:41. Third: W-Dittrich (Alberts, Tichy), 4:46. W-Tarlton (Healy), 13:41. Saves: Woodbury: Carlson 3-4-1-8. Bloomington Jefferson: Swanson 9-13-8-30.

HOCKEY • GIRLS

Bemidji 4, Armstrong/Cooper 3

Bemidji 2 1 1-4

Armstrong/Cooper 1 1 1-3

First: R-Riestenberg (Cook, Hanson), 9:10, sh. B-Knott (Berg), 9:46, pp. B-Solheim (Nistler), 14:51. Second: R-Cook (Riestenberg), 6:23, sh. B-Berg (Fayette), 12:32. Third: R-Hanson (Cook, Palony), 0:10. B-Oster (Johnson), 12:53, pp. Saves: Bemidji: Myhre 17-9-9-35. Armstrong/Cooper: Kahl 16-16-13-45.

Benilde-St. Marg. 4, Eden Prairie 0

Eden Prairie 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 1 2 1-4

First: B-Stewart (Pasqua), 6:49, pp. Second: B-Rucinski, 10:15. B-Bendickson (Mikkelson), 14:57. Third: B-Koopman (Carver), 5:38. Saves: Eden Prairie: Swanson10-4-11-25. Benilde-St. Margaret's: Rooney 3-3-7-13.

Centennial/SpLP 4, Breck 2

Centennial/Spring Lake Park 4 0 0-4

Breck 1 0 1-2

First: C-Buccicone (O'Hearn, Jarpey), 3:30. C-Hemr (Kulenkamp), 8:53. C-O'Hara, 9:15. C-O'Hara (Jarpey), 12:40. B-Wallander, 14:07. Third: B-Wallander (Theissen), 2:40. Saves: Centennial/Spring Lake Park: Peterson 11-4-10-25. Breck: Abbott 8-0-0-8; Peterson 7-21-13-41.

Chisago Lakes 4, Eastview 2

Eastview 2 0 0-2

Chisago Lakes 1 1 2-4

First: E-Hayward, 10:15, pp. E-Hayward, 12:38. C-Klemz, 14:37. Second: C-Ritter, 15:38. Third: C-Perreault, 2:41. C-DeVries, 9:57. Saves: Eastview: Hanson 7-14-8-29. Chisago Lakes: Ritter 10-4-9-23.

Cretin-Derham Hall 3, Roseau 2

Cretin-Derham Hall 0 0 3-3

Roseau 1 1 0-2

First: R-Byfuglien (Remick), 13:19. Second: R-Remick (Hovda), 1:59, pp. Third: C-Anfang (Fisher), 3:12. C-Anderson, 9:55. C-Broz (Anderson), 16:39. Saves: Cretin-Derham Hall: Kemp 7-9-5-21. Roseau: Pelowski 9-4-7-20.

Forest Lake 7, Fort Frances (Ont.) 1

Fort Frances (Ontario) 0 0 1-1

Forest Lake 1 6 0-7

First: FL-Pool (Sklavenitis), 11:57. Second: FL-Johnson (McKinnon), 1:16. FL-Saxe (Monette, Pool), 5:35, sh. FL-McKinnon (Halweg), 7:15. FL-Pool (Monette), 9:25. FL-Hanowski (Johnson), 9:52. FL-Kuny (Coleman), 11:50. Third: FF-McCoy (Bliss, Fairnington), 10:53, pp. Saves: Fort Frances (Ont.): Schram 18-5-0-23; Bliss 0-5-12-17. Forest Lake: Haley 1-2-0-3.

Gentry Academy 5, Stillwater 3

Stillwater 2 0 1-3

Gentry Academy 0 3 2-5

First: S-Nelson (Hoff), 8:46. S-Nelson (Reardon), 9:44. Second: G-Aanenson (Gray, Gazdik), 3:22. G-Delmonico (Gazdik, Agerter), 4:54, pp. G-Sajevic (Delmonico), 10:56. Third: G-Sajevic (Gazdik), 1:59, pp. S-March (Ligday), 8:23. G-Sajevic (Delmonico), 14:01, sh. Saves: Stillwater: Timmons 7-12-10-29. Gentry Academy: Laming 8-7-9-24.

Lakeville South 7, Anoka 3

Lakeville South 0 4 3-7

Anoka 1 0 2-3

First: A-Hennes (Rykkeli, Moore), 10:57. Second: L-Soltys, 8:45. L-Grossman, 11:52. L-Bouman (O'Neill, Soltys), 12:57. L-Fowler (O'Neill), 16:47. Third: L-Grossman (Hunst), 5:50, pp. A-Mitshulis (Rykkeli), 6:30. A-Moore (Hennes), 10:33, pp. L-Fowler (Grossman), 11:36. L-Grossman (Fowler, Fowler), 12:14. Saves: Lakeville South: Bronson 4-6-8-18. Anoka: Olson 16-12-13-41.

Mound Westonka/SWC 9, Hutchinson 0

Mound Westonka/SWC 3 4 2-9

Hutchinson 0 0 0-0

First: M-Schmid (Lundquist, Harmer), 0:14. M-Leonard (Pioske, Hargreaves), 4:50, pp. M-Pioske (Wendorf), 16:30, pp. Second: M-Harmer (Butler), 0:46. M-Hargreaves (Leonard, Harder), 2:11. M-Pioske, 6:08, sh. M-Butler (Leonard), 7:45. Third: M-Pioske (Hargreaves, Hardacre), 1:32. M-Leonard (Lacomy), 9:48. Saves: Mound Westonka/SWC: Roth 2-4-0-6. Hutchinson: Fitterer 7-8-12-27.

N. Wright Co. 5, Chaska/Chanhassen 0

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

North Wright County 1 2 2-5

First: N-VanKuyk (Hansen), 6:17, pp. Second: N-Hansen (Cheney), 5:03. N-Schaefer (Effertz), 7:39. Third: N-Landkammer (Felling, VanKuyk), 11:04. N-VanKuyk (Hansen), 12:18, sh. Saves: Chaska/Chanhassen: Margraf 10-17-16-43. North Wright County: Weiser 5-1-5-11.

Northfield 2, Farmington 0

Northfield 0 1 1-2

Farmington 0 0 0-0

Second: N-Peroutka (Garlie, Puppe), 4:40. Third: N-Sorenson (Stephes), 1:28. Saves: Northfield: Mueller 11-13-9-33. Farmington: Moudry 10-16-3-29.

Owatonna 5, New Prague 2

New Prague 0 2 0-2

Owatonna 0 2 3-5

Second: N-Hansen (Kroska), 2:14. O-Oien (Stanchina), 5:29. O-Snitker (Bogen), 12:26. N-Anderson (Hansen), 13:49. Third: O-Bogen (Vetsch), 1:18. O-Stanton (Mollenhauer), 6:03. O-Achterkirch (Oien, Snitker), 8:08. Saves: New Prague: Lock 18-13-9-40. Owatonna: Wilker 3-2-5-10.

Rogers 5, Blake 4

Blake 0 1 3-4

Rogers 2 3 0-5

First: R-Sherf (Messer), 5:21. R-Johansson (Achterkirch), 7:09. Second: R-Sandberg (Johansson), 0:12. B-Wethington (Anderson, Higuchi), 0:53. R-Achterkirch (Sandberg, Johansson), 9:29. R-Sandberg, 13:29. Third: B-Higuchi, 3:44. B-Broz (Higuchi), 14:51. B-Broz (Higuchi), 14:57. Saves: Blake: Ziehl 11-4-0-15; McGawn 0-1-8-9. Rogers: Backmann 9-16-11-36.

Rosemount 7, Hastings 2

Hastings 0 1 1-2

Rosemount 2 4 1-7

First: R-Corcoran (Hatleli), 14:55. R-Stramel (Hanson), 15:28. Second: H-Thompson (Schauer, Schuster), 11:36, pp. R-Holzer (Snippes, Shandorf), 12:34. R-Juncker, 12:53. R-Shandorf (Holzer, Snippes), 13:30. R-Hansen (Hanson), 16:02. Third: H-Thompson (Schuster), 1:39, pp. R-Holzer (Shandorf), 12:35. Saves: Hastings: Balster 11-13-17-41. Rosemount: Miller 4-7-9-20.

Simley 4, East Ridge 2

East Ridge 0 1 1-2

Simley 1 3 0-4

First: S-Tuccitto (DuVal, Ralston), 2:04. Second: S-Dahl (McGown, Sanders), 6:24. E-Fetch (Ferrell, Andre), 8:00. S-Tuccitto (Kurowski, Arneson), 10:25. S-Sanders (Tuccitto, Patnode), 11:15. Third: E-Andre (Fetch), 16:35. Saves: East Ridge: Garrity 8-1-12-21. Simley: Ries 6-14-5-25.

White Bear Lake 2, Blaine 1

White Bear Lake 1 0 1-2

Blaine 1 0 0-1

First: B-Olson (Wallin), 4:57. W-Timmons (Johnson), 16:02. Third: W-Belisle (Domschot), 2:34, pp. Saves: White Bear Lake: Marston 4-9-10-23. Blaine: Hansen 5-5-5-15.