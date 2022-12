Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

THURSDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Becker 101, Zimmerman 39

• Blaine 70, St. Michael-Albertville 63

• Brooklyn Center 75, SW Christian 70, OT

• Buffalo 78, St. Francis 50

• Burnsville 105, Coon Rapids 93

• Cambridge-Isanti 80, Centennial 75

• Chanhassen 65, Edina 61

• Columbia Heights 76, St. Thomas Academy 50

• Concordia Academy 73, Mayer Lutheran 40

• Cretin-Derham Hall 55, Mpls. South 42

• Delano 64, New Prague 51

• Eden Prairie 71, Eastview 60

• Farmington 72, Bloom. Jefferson 67

• Fridley 74, Two Rivers 54

• Kimball 80, Rockford 38

• Litchfield 63, Eden Valley-Watkins 57

• Mpls. Southwest 82, Holy Angels 63

• Mankato West 74, Northfield 71

• Mpls. Roosevelt 78, Comm. of Peace 43

• New Life Academy 83, Liberty Classical 43

• PACT 68, Nova Classical 48

• Park Center 102, DeLaSalle 71

• Shakopee 92, Waconia 68

• South St. Paul 91, St. Paul Como Park 54

• St. Paul Washington at TCA/GR

• Stillwater 71, Apple Valley 44

• Watertown-Mayer 59, Providence Academy 35

MINNESOTA

• Albany 85, Holdingford 45

• Atwater-C-GC 81, Buffalo Lake-H-S 72

• Battle Lake 69, New York Mills 30

• Byron 75, Goodhue 72

• Crosby-Ironton 80, Hinckley-Finlayson 57

• Ely 101, International Falls 23

• Fosston 64, Win-E-Mac 49

• Glenville-Emmons 57, Immanuel Lutheran 44

• Goodridge/G-G 84, Lake of the Woods 47

• Henning 64, Menahga 40

• Jackson County Central 99, Windom 91

• Janesville-Waldorf-Pemberton 77, Nicollet 44

• Mankato East 92, St. Peter 59

• Milaca 93, Ogilvie 36

• Moose Lake/Willow River 68, Aitkin 37

• Mountain Iron-Buhl 93, Cook County 21

• Onalaska, (Wis.) 88, Caledonia 60

• Osakis 62, Paynesville 50

• Red Rock Central 74, Adrian/Ellsworth 63

• Sleepy Eye 58, Gibbon-F-W 48

• Two Harbors 97, Marshall 37

• Underwood 67, Sebeka 47

BASKETBALL • GIRLS

MCAA

• Spectrum 72, PACT 28

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 69, Spring Lake Park 48

METROPOLITAN AREA

• Andover 55, South St. Paul 17

• Buffalo 64, St. Francis 45

• Eagan 61, Edina 50

• Holy Family 78, St. Cloud Cathedral 34

• Hmong Academy 69, Hope Academy 11

• Jordan 64, Bloomington Kennedy 38

• Lakeville North 61, Centennial 59

• Maple Grove 51, Shakopee 44

• Minnehaha Academy 56, Orono 47

• Mound Westonka 69, St. Anthony 61

• Mounds View 49, Hill-Murray 45

• Mpls. North 73, St. Paul Humboldt 31

• New Life Acad. 58, Liberty Classical 34

• New Prague 58, Northfield 25

• New Ulm 62, Hutchinson 55

• Richfield 52, Minneapolis South 34

• Rochester Century 59, Red Wing 53

• St. Paul Harding 43, Avail Academy 37

• St. Paul High. Park 39, Nova Classical 17

• Tri-City United 61, Medford 27

• Visitation 66, Hastings 57

MINNESOTA

• Aitkin 56, Mora 40

• Austin 51, Mankato East 49

• BOLD 41, Melrose 21

• Barnesville 50, Dilworth-G-F 39

• Bertha-Hewitt 50, Laporte 11

• Braham 56, Rush City 40

• Breckenridge 64, Hawley 43

• Cleveland 62, AC/GE 34

• Crosby-Ironton 59, Esko 54

• Duluth Marshall 80, Duluth Denfeld 30

• Goodhue 69, Byron 60

• Hancock 78, Ortonville 33

• Jackson County Central 64, Martin County West 59

• Jordan 64, Bloomington Kennedy 38

• Kimball 53, Foley 47

• La Crescent 52, Luther, Wis. 47

• Lac qui Parle Valley 68, Dawson-Boyd 27

• Pelican Rapids 56, Park Rapids 54

• Pipestone 75, St. James Area 58

• Randolph 52, Cannon Falls 42

• Rochester Lourdes 67, Pine Island 25

• Russell-T-R 72, Yellow Medicine East 53

• Sauk Centre 67, Minnewaska 47

• Tracy-Milroy-Balaton 56, Canby 42

• United South Central 63, Immanuel Lutheran 38

• Walker-H-A 76, Cherry 36

GYMNASTICS • GIRLS

LAKE

• Hopkins 138.95, Buffalo 134.5

• Wayzata 136.5, Edina 132.075. All-around: Ella Millo, Wayzata, 34.95.

METRO EAST

• Hastings 115.55, North St. Paul 104.3. All-around: Taylor DeBettignies, Hastings, 28.95.

• Mahtomedi 134.025, Simley 129.25. All-around: Lucy Penttila, Simley, 34.40.

NORTHWEST SUBURBAN

• Elk River 135.725, Park Center 121.7. All-around: Sydney Martin, Elk River, 35.375.

• Maple Grove 128.1, Champlin Park 114.85. All-around: Sasha Thompson, Maple Grove, 36.025.

WRIGHT COUNTY

• Watertown-Mayer/Mound Westonka 134.1, Annandale 120.625.

HOCKEY • BOYS

METRO EAST

• Hastings 3, Simley 2

• Two Rivers 5, Tartan 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Armstrong/Cooper 5, Blaine 1

• Champlin Park 9, Coon Rapids 2

• Maple Grove 9, Spring Lake Park 0

• Osseo 7, Anoka 3

• Rogers 3, Andover 1

• Totino-Grace 3, Elk River/Zimmerman 2

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 5, Woodbury 2

• Mounds View 3, Forest Lake 1

• Stillwater 3, Park of C.G. 2, OT

• White Bear Lake 8, Roseville 3

METROPOLITAN AREA

• Blake 5, Eden Prairie 4

• Breck 5, Mound Westonka 2

• Buffalo 4, Chaska 1

• Delano 6, SW Christian/Richfield 0

• Dodge County 5, Northern Edge 2

• Holy Angels 9, St. Paul Academy 1

• Holy Family 4, Prior Lake 3

• Hopkins 5, Bloomington Jefferson 2

• Hutchinson 3, Providence Academy 2

• Little Falls 6, Chisago Lakes 3

• Mahtomedi 7, St. Michael-Albertville 4

• Minneapolis 6, Waconia 4

• Minnetonka 3, Rosemount 2

• Wayzata 2, Hill-Murray 1

MINNESOTA

• Cloquet-E-C 6, Duluth Denfeld 1

• Detroit Lakes 8, Prairie Centre 2

• Duluth Marshall 8, Mora/Milaca 1

• Hayward (Wis.) 5, North Shore 1

• Mankato East/Loyola 8, Austin 3

• Willmar 4, Morris/Benson 3

HOCKEY • GIRLS

METRO EAST

• Hastings 5, Two Rivers/St. Paul 1

MISSISSIPPI 8

• Chisago Lakes 5, Princeton 0

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial/SLP 4, MV/Irondale 2

• Rogers 4, Anoka 2

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 7, Rosemount 1

• Eastview 5, Eagan 0

• Lakeville North 3, Shakopee 1

• Lakeville South 4, Metro-South 0

• Prior Lake 5, Farmington 1

METROPOLITAN AREA

• Benilde-St. Margaret's 4, Stillwater 3

• Delano/Rockford 2, Northern Tier 1

• Elk River/Zimmerman 4, Forest Lake 0

• Gentry Academy 11, Hudson (Wis.) 1

• Hill-Murray 8, Blaine 0

• Holy Family 7, Chaska/Chanhassen 2

• Litchfield/D-C 4, Waconia 0

• Mankato East 6, New Prague 0

• Mahtomedi 7, St. Michael-Albert. 4

• Maple Grove 3, Eden Prairie 2

• Minneapolis 3, Pine City 0

• Minnesota River 3, Waseca 1

• North Wright Co. 5, Osseo/PC 1

• Northfield 9, Red Wing 0

MINNESOTA

• Coulee Region (Wis.) 3, Roch. Century 0

• Dodge County 3, Owatonna 1

• Proctor/Hermantown 4, Grand Rapids/Greenway 1

NORDIC SKIING • BOYS

METRO WEST

At Hyland Park Reserve

• Orono 275, Bloomington 250, St. Louis Park 214, Chaska/Chanhassen 196, Benilde-St. Margaret's 169, Richfield 117, DeLaSalle 95. Medalist (4.8k): Miles Miner, Orono, 10:57.2.

NORDIC SKIING • GIRLS

METRO WEST

At Hyland Park Reserve

• St. Louis Park 271, Bloomington 254, Chaska/Chanhassen 234, Orono 201, Richfield 138, Benilde-St. Margaret's 117, DeLaSalle 38. Medalist (4.8k): Eria Kazin, Orono, 12:18.0.

WRESTLING

LAKE

• St. Michael-Albert. 77, Minnetonka 0

MINNEAPOLIS CITY

• Edison 66, South 18

• Edison 60, Southwest 24

• Southwest 36, South 30

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 53, Farmington 18

• Apple Valley 51, Prior Lake 20

• Shakopee 49, Farmington 23

• Shakopee 53, Prior Lake 30

ST. PAUL CITY

• Johnson 48, Central 24

SUBURBAN EAST

• Stillwater 64, White Bear Lake 15

TRI-METRO

• Fridley 72, Cooper 6

METROPOLITAN AREA

• Fridley 72, Mpls. Roosevelt 12

• Mpls. Roosevelt 54, Cooper 30

• Rogers 59, Minnetonka 17

• St. Michael-Albert. 75, Rogers 6

• Stillwater 37, Wayzata 33

RANKINGS

WRESTLING

BY THE GUILLOTINE

Class 3A

• 1. St. Michael-Albertville; 2. Stillwater; 3. Waconia; 4. Eden Prairie; 5. Hastings; 6. Apple Valley; 7. Northfield; 8. Mounds View; 9. Wayzata; 10. Forest Lake.

Class 2A

• 1. Simley; 2. Bekcer; 3. New Prague; 4. Kasson-Mantorville; 5. Scott West; 6. Hutchinson/BL-H-S; 7. Fairmont/MCW; 8. Mora; 9. Pequot Lakes/PR-B; 10. Annandale/Maple Lake.

Class 1A

• 1. Jackson County Centra; 2. West Central Area; 3. Dover-Eyota; 4. Royalton/Upsala; 5. Belgrade-Brooten-Elrosa; 6. United North Central; 7. Holdingford; 8. Medford; 9. Chatfield; 10. Howard Lake-Waverly-Winsted.

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Blaine 70, St. Michael-Albertville 63

St. Michael-Albertville 29 34-63

Blaine 24 46-70

St. Michael-Albertville: Riebel 18, Johnson 11, Hochstedler 10, Janz 9, Demarais 9, Holm 4, Arnlund 2. Blaine: Pettis 20, Payne 15, Schusted 15, Bohlman 13, Lyon 4, Diamond 3.

Brooklyn Center 75, SW Christian 70 [OT]

Brooklyn Center 28 38 9-75

Southwest Christian 29 37 4-70

Brooklyn Center: Douglas 37, Pongsak 13, Jones 9, Taylor 7, Zimney 7, Foster 2. Southwest Christian: Newell 18, Molin 17, Kroese 12, Arnold 10, Beckering 9, Holloway 2, Wercinski 2.

Buffalo 78, St. Francis 50

St. Francis 31 19-50

Buffalo 40 38-78

St. Francis: Bothun 20, Povlitski 11, Johnson 7, Johnson 5, Stone 3, Terris 2, Schoenrock 2, Buffalo: Dahl 17, Johnson 15, Wishart 13, Guida 10, Friesz 7, Penney 4, Torgrimson 3, Sorenson 3, Hegle 2, Janke 2, Johnson 2.

Burnsville 105, Coon Rapids 97

Coon Rapids 43 54-97

Burnsville 52 53-105

Coon Rapids: Cummings-Coleman 37, Freeman 16, Smith 16, Young 13, Hettwer 9, Jones 4, Tabla 2. Burnsville: Bettis 48, Saykeo 14, Thornton 12, Sherlock 11, Pettis 7, Buchanon 7, Belton 6.

Cambridge-Isanti 80, Centennial 75

Centennial 32 43-75

Cambridge-Isanti 37 43-80

Centennial: Burgoon 22, Cooper 14, Quick 13, Binder 7, Pirner 7, Dagostino 6, Hosfield 4, Lee 2. Cambridge-Isanti: Troolin 25, Karels 23, Dee 9, Ludwig 8, Crawford 7, Shrider 5, Gusk 3.

Chanhassen 65, Edina 61

Edina 19 42-61

Chanhassen 32 33-65

Edina: Erlandson 22, Coleman 15, Kemper 8, Molhoek 7, Moore 6, DeMars 3. Chanhassen: Woods 22, Bargor 16, Johnson 15, Bell 4, Klehr 2, Moffenbier 2, Pelowski 2, Murray 2.

Columbia Heights 76, St. Thomas Academy 50

St. Thomas Academy 28 22-50

Columbia Heights 35 41-76

St. Thomas Academy: Caruso 14, Thompson 11, Dobbs 9, Kirchner 6, Fahning 5, O'Brien 3, Wold 2. Columbia Heights: Davis 17, McClendon 17, Hicks 11, Morke 11, Udean 11, Rulford 6, Mohamednur 3.

Concordia Acad. 73, Mayer Lutheran 40

Mayer Lutheran 26 14-40

Concordia Academy 35 38-73

Mayer Lutheran: Johnson 14, Hahn 8, Corey 5, Bates 5, Arvig 4, Lorenz 2, Grimsley 2. Concordia Academy: Greene 23, Raymond 21, Olson 9, Brown 6, Quast 6, Swanson 4, Brunn 2, Sell 2.

Cretin-Derham Hall 55, Mpls. South 42

Minneapolis South 19 23-42

Cretin-Derham Hall 30 25-55

Minneapolis South: Daud 10, Underwood 10, Davis 8, Brodek 8, Menth 6. Cretin-Derham Hall: Tauer 14, Bollinger 12, Jacobson 10, Knight 9, Nelson 5, Koopmeiners 5.

Delano 64, New Prague 51

New Prague 18 33-51

Delano 34 30-64

New Prague: Weichert 15, Burkhardsmeier 11, Washa 9, Larue 6, Novak 5, Cavanaugh 5. Delano: Schultz 20, Strandemo 11, Iversen 8, Stewart 7, Nau 6, Monke 6, Schneider 6.

Farmington 72, Bloom. Jefferson 67

Farmington 27 45-72

Bloomington Jefferson 32 35-67

Farmington: Bean 17, Conover 16, Backwith 10, Domier 8, Hrncir 7, Wilcek 6, Shrum 5, Wyandt 3. Bloomington Jefferson: Freitag 26, Mamalakis-Linderman 13, Rowland 7, Washington 7, Horton 7, Luick 4, Weber 3.

Fridley 74, Two Rivers 54

Fridley 39 35-74

Two Rivers 23 31-54

Fridley: Hudson 13, Smith 12, Woods 11, Newton 9, Marcus 9, Pal 6, Powell 4, Robinson 4, Buggs 3, Woodall Jones 2, Moore 1. Two Rivers: Christiansen 20, Lutz 10, Long 6, Rislove 4, Powell 4, Michaels 3, Slowiak 3, Dunn 2, Nelson 2.

Mpls. Southwest 82, Holy Angels 63

Minneapolis Southwest 45 37-82

Holy Angels 30 33-63

Minneapolis Southwest: Farniok 34, Kellum 12, Engen 12, Sullivan 7, Dean 6, Marshall 4, Debruin 4, Harris 2, Shors 1, Holy Angels: Boarman 26, Miller 14, Devine 8, Nixon 6, Rowe 2, Akerson 2, Ritz 2, DeBoer 2, Kenney 1.

New Life Acad. 83, Liberty Classical 43

Liberty Classical 24 19-43

New Life Academy 46 37-83

Liberty Classical: Levin 15, Gjelhaug 8, Christensen 6, Richter 5, Verbeek 5, Miles 4. New Life Academy: Briggs 21, Stone 15, Reader 12, Hahn 10, Woolf 8, Hendricks 6, Bertram 5, Bryant 4, Wall 2.

Rockford 80, Kimball 38

Kimball 12 26-38

Rockford 33 47-80

Kimball: Knaus 12, Powell 6, Witte 5, Hooper 4, Schindler 4, Otto 3, Spaulding 2, Arnold 2. Rockford: Johnson 27, Eenhuis 15, Kulavik 12, Tauber 7, Scripture 6, Vicino 4, Weege Welter 4, Schloeder 3, Eisentrager 2.

Shakopee 92, Waconia 68

Shakopee 46 46-92

Waconia 29 39-68

Shakopee: Snell 17, Langsy 15, Fulton Jr. 14, Braxton 13, Wood 8, Schroeder 8, Cordes 7, Kasper 4, Miller 4, Hackett 2. Waconia: Fulford 17, Kirsch 13, Olson 11, Hayes 9, McDonald 6, Miller 6, Hiltner 4, Soren 2.

BASKETBALL • GIRLS

Buffalo 64, St. Francis 45

St. Francis 23 22-45

Buffalo 33 31-64

St. Francis: Peterson 18, Lupinek 14, Markas 8, Hass 3, Anderson 2. Buffalo: Guida 19, Anderson 17, Feldman 7, Posch 7, Zwart 6, Madsen 4, Bloomquist 4.

Eagan 61, Edina 50

Eagan 36 25-61

Edina 19 31-50

Eagan: Iten 21, McCullum 11, McClary 9, Meisinger 8, Ligtenberg 6, Buslee 4, Edina: Nelson 17, Richter 10, Carpenter 9, Moe 7, Burke 4, Vitt 3.

Holy Family 78, St. Cloud Cathedral 34

St. Cloud Cathedral 19 15-34

Holy Family 47 31-78

St. Cloud Cathedral: Sand 18, Buckentine 5, Parries 3, Streit 3, Voth 3, Pfeiffer 2. Holy Family: Hall 30, Land 24, Zay 7, Anseth 6, Babler 3, Miller 3, Smith 3, McColm 2.

Jordan 64, Bloomington Kennedy 38

Jordan 37 27-64

Bloomington Kennedy 13 25-38

Jordan: Staloch 22, Kluxdal 14, Dahmen 8, Borowicz 6, Olinger 5, Fynboh 4, Kinkeade 2, Resendiz 2, Young 1. Bloomington Kennedy: Miller 16, Harris 11, Williams 7, Black 3, Richardson 1.

Lakeville North 61, Centennial 59 [OT]

Centennial 23 26 10-59

Lakeville North 29 20 12-61

Centennial: Frost 27, Littlefield 14, McCall 10, Tharp 4, Anderson 2, Walsh 2. Lakeville North: Betton 15, Winge 14, Bryant 11, Wolkow 9, DeHaan 9, Boe 3.

Maple Grove 51, Shakopee 44

Maple Grove 24 27-51

Shakopee 28 16-44

Maple Grove: Ode 21, Kormann 10, Stern 7, Misoi 5, Hanna 3, Holmquist 3, Klick 2. Shakopee: Ross 19, Pawlicki 10, Singleton-Buchanan 4, Moore 4, Hall 3, Mendoza 2, Skattum 2.

Minnehaha Academy 56, Orono 47

Orono 22 25-47

Minnehaha Academy 28 28-56

Orono: Knudson 14, Moore 14, Kallenbach 9, Kompelien 6, Watkins 2, Lundell 2. Minnehaha Academy: Mack 21, Allen 13, Cupito 8, Reuben 7, Hill 5, Griefenhagen 2.

Mound Westonka 69, St. Anthony 61

Mound Westonka 32 37-69

St. Anthony 17 44-61

Mound Westonka: A. Hatlestad 21, Eidsness 17, Dallman 8, Hollenstein 8, K. Hatlestad 7, Lawrence 5, Mitlyng 3. St. Anthony: Bauman 18, Timmins 15, Abraham 11, Przybilla 8, Cary 3, Kiemele 2, Cassidy 2, Schumann 2.

Mounds View 49, Hill-Murray 45

Hill-Murray 24 21-45

Mounds View 26 23-49

Hill-Murray: Wolgamot 14, Groppoli 9, Mackley 7, Wolgamot 5, Price 3, Werner 3, Perkins 2, McGrath 2. Mounds View: Stenstrom 11, Kirk 8, Abed 8, Eischens 7, Nelson 6, Peterson 5, Jackson 2, Kluz 2.

Mpls. North 73, St. Paul Humboldt 31

St. Paul Humboldt 20 11-31

Minneapolis North 41 32-73

St. Paul Humboldt: Moreno 11, Maefield 10, Mann 7, Cruz 2, Cannon 1. Minneapolis North: Pettis 23, Carroll 12, Brown 11, Robinson 11, Bradley 6, Fleming 3, Melander 2, Simmons 2, Harris 2, Hardeman 1.

New Life Acad. 58, Liberty Classical 34

Liberty Classical 16 18-34

New Life Academy 34 24-58

Liberty Classical: Schleusener 12, Gebauer 8, Anderson 6, Otis 6, Christensen 2. New Life Academy: Hahn 14, Hughes 13, Anderstrom 12, Hudson 8, Erickson 6, Brim 3, Marsden 2.

New Prague 58, Northfield 25

Northfield 12 13-25

New Prague 31 27-58

Northfield: Eddy 11, Quaas 3, Mostad 3, Borgerding 3, Sawyer 2, Richardson 2, Mahal 1. New Prague: Boulanger 16, Kilian 11, Langeberg 9, Zimmerman 6, Mattern 5, Hatlevig 5, Erickson 4, Hemann 2.

New Ulm 62, Hutchinson 55

New Ulm 22 40-62

Hutchinson 17 38-55

New Ulm: Dreckman 18, Nesvold 16, Lewis 11, Enter 8, Hulke 5, Hopp 4. Hutchinson: Beffert 16, Verhasselt 13, Bjorngeld 11, Schlueter 7, Watzke 3, McGill 3, Peterson 2.

Richfield 52, Mpls. South 34

Minneapolis South 18 16-34

Richfield 22 30-52

Minneapolis South: Kimbrough 11, Longs 11, Moss 4, Luhmann 4, Mitchell 2, Carlson 2. Richfield: Chappell 21, Johnson 12, Anderson 6, Laduke 3, Francois 2, Nickell 2, Ingebretson 2, Olson 2, Hamlin 1, Merda 1.

Rogers 69, Spring Lake Park 48

Spring Lake Park 18 30-48

Rogers 26 43-69

Spring Lake Park: Thomas 13, Kesti 8, Bergstrom 7, Nusbaum 5, Goerish 5, Smith 5, Sutch 3, Gaspersich 2. Rogers: Glad 16, Maciej 16, Moberg 10, Jones 6, Netzinger 6, Daun 6, Glass 5, Strassburg 4.

St. Paul High. Park 39, Nova Classical 17

Nova Classical 11 6-17

St. Paul Highland Park 16 23-39

Nova Classical: Winslow 10, Lair 4, Arco 2, Akinmusire 1. St. Paul Highland Park: Vaughn 17, Gliedman 10, Coleman 5, Bradford 3, Ramirez 2, Bugg-Sam 2.

Visitation 66, Hastings 57

Visitation 33 33-66

Hastings 27 30-57

Visitation: Joerger 21, Willis 21, Breyen 9, Sexton 8, Gerend 4, Springer 3. Hastings: McVicker 19, Bakker 11, Ruder 9, Strain 8, Caflisch 4, Notch 2, Wagner 2, Swanson 2.

HOCKEY • BOYS

Armstrong/Cooper 5, Blaine 1

Armstrong/Cooper 2 2 1-5

Blaine 0 0 1-1

First: AC-Yeager (Hanson, Essen), 8:24. AC-Goergen, 10:22. Second: AC-Yeager (Burns, Annis), 1:13, pp. AC-Burns (Majkozak, Annis), 12:16, pp. Third: B-Sutherland (Jorgenson), 1:46. AC-Essen (Rausch), 13:15, pp. Saves: Armstrong/Cooper: Dimich 6-7-8-21. Blaine: Spaniol 14-17-12-43.

Breck 4, Mound Westonka 3

Breck 1 1 2-4

Mound Westonka 1 1 1-3

First: M-Pouchnik, 1:20. B-Blake (Huotari, Kern), 11:41. Second: B-Kern, 8:55. M-Decker (Scherven), 11:48. Third: B-Nordseth (Miller), 1:10. B-Miller (Nordseth, Engelsma), 6:32. M-Thurston (Novack, Henningsgaard), 6:37, pp. Saves: Breck: Blake 4-5-9-18. Mound Westonka: Moch 16-11-9-36.

Buffalo 4, Chaska 1

Chaska 0 0 1-1

Buffalo 0 1 3-4

Second: B-Preugschas (Sylvester), 9:17. Third: B-Tiernan (Winter, Tiernan), 4:26. C-Wassengeso (Hinze), 6:10. B-Winter (Roethke, Valli), 10:11. B-Roethke (Tiernan, Valli), 13:26, pp. Saves: Chaska: Hutchings 5-10-11-26. Buffalo: Varner 3-6-8-17.

Champlin Park 9, Coon Rapids 2

Champlin Park 2 1 6-9

Coon Rapids 0 1 1-2

First: CH-Williams (Burnevik), 6:13. CH-Aberwald (Burnevik, Blodgett), 16:53. Second: CO-Theisen (Engberg, Alphin), 1:11. CH-Aberwald (Burnevik, Anderson), 9:15. Third: CO-Boden (Espinosa, Theisen), 0:38, pp. CH-Carlson (Ronn), 1:55. CH-Williams (Blodgett, Burnevik), 2:18. CH-Ronn (Aberwald), 4:38. CH-Blodgett (Williams), 5:12. CH-Ronn (Aberwald, Long), 12:49. CH-McGee (Anderson), 16:00. Saves: Champlin Park: Neu 8-7-9-24. Coon Rapids: Durkop 14-21-16-51.

Cretin-Derham Hall 5, Woodbury 2

Cretin-Derham Hall 1 2 2-5

Woodbury 2 0 0-2

First: W-Shaback (Alberts), 5:53. W-Grossklaus (Dittrich), 14:39. C-Swift (Cantwell), 15:30. Second: C-Houge (Anderson, Fisher), 12:41, pp. C-Lippai (Owens), 15:48. Third: C-Anderson (Lippai, Fisher), 1:38, pp. C-Scanlan (Dodig, Houge), 12:24. Saves: Cretin-Derham Hall: Miller 4-6-3-13. Woodbury: Carlson 12-7-6-25.

Delano 6, SW Christian/Richfield 0

Delano 1 4 1-6

Southwest Christian/Richfield 0 0 0-0

First: D-Peterson (Brown, Schmidt), 10:16, pp. Second: D-Brown, 0:48. D-Brown (Hargarten), 10:43. D-Peterson (Brown, Hargarten), 13:48. D-Nielsen (Oja, Collings), 14:40. Third: D-Hargarten (Brown, Cappelleri), 15:32. Saves: Delano: Dorsey 2-7-5-14. SW Christian/Richfield: Kamp 14-15-16-45.

Hastings 3, Simley 2

Hastings 2 0 1-3

Simley 1 0 1-2

First: H-DeNoyer (Zaruba, Harris), 7:07. H-Millner (Vandehoef), 14:34. S-Orn (Miller, Stanton), 15:47. Third: H-Vandehoef (Peine, Larsen), 4:18. S-Evanson (Renslow), 16:57, pp. Saves: Hastings: Niederkorn 5-11-5-21. Simley: Melendez 11-5-8-24.

Holy Angels 9, St. Paul Academy 1

Holy Angels 2 6 1-9

St. Paul Academy 0 1 0-1

First: A-Lechner (Cheeseman), 3:11. A-Cheeseman (Lechner, Stebbins), 8:45. Second: A-Ayers Assad (Perron, Bartfield), 0:21. A-Cheeseman (Lechner, Bartfield), 0:47. A-Clements (Hainey), 5:47. A-Lechner (Perron), 10:20. S-Peltier (Armada, Karelitz), 10:52. A-Lechner (Ayers Assad, Cheeseman), 12:20.(Cline, Hanley), 13:33. Third: A-Ayers Assad (Bartfield, Hainey), 3:30. Saves: Holy Angels: Marsalek 6-7-0-13; Ciresi 0-0-4-4. St. Paul Academy: Bildtsen 13-18-0-31; Johnson 0-0-7-7.

Holy Family 4, Prior Lake 3

Prior Lake 1 1 1-3

Holy Family 0 3 1-4

First: P-Boyce (Rice), 8:56. Second: H-Osborn (Friedrich, Gleason), 1:57. P-Pavek (Pelcl), 7:18. H-Pajor, 11:30. H-Pajor (Hall, Wiitala), 14:31, pp. Third: H-Roelofs (Grinnell, Sessa), 3:17. P-Rice (Pfannenstein, Eiter), 15:49, pp. Saves: Prior Lake: Mickett 6-13-6-25. Holy Family: Reinhard 3-4-10-17.

Hopkins 5, Bloomington Jefferson 2

Hopkins 2 0 3-5

Bloomington Jefferson 0 0 2-2

First: H-Landschoot (Degan), 0:52. H-Hatlestad, 9:25. Third: B-Kubas (Swanson), 0:29. H-Mischke (Hatlestad), 1:29. H-Krause (Landschoot, Milless), 2:23. B-Baker (Kubas), 9:23. H-Degiulio, 15:59. Saves: Hopkins: Davis 7-6-9-22. Bloomington Jefferson: Swanson 2-7-3-12.

Little Falls 6, Chisago Lakes 3

Chisago Lakes 2 0 1-3

Little Falls 2 1 3-6

First: C-Bakken, 1:38. L-Johnson (Welinski), 5:59. L-Marod (Oothoudt), 7:09. C-Bakken (Jinks), 13:34. Second: L-Welinski (Johnson), 14:14. Third: L-Oothoudt (Johnson), 4:34, sh. L-Filippi (Oothoudt, Cooper), 7:13, pp. C-Slettom (Kerkow, Madden), 9:27. L-Oothoudt, 11:15. Saves: Chisago Lakes: Hanson 8-17-5-30. Little Falls: Kalis 5-10-12-27.

Maple Grove 9, Spring Lake Park 0

Maple Grove 2 6 1-9

Spring Lake Park 0 0 0-0

First: M-Brink (Margenau, Busch), 0:54, pp. M-Bot (Moses, Karkoc), 12:19. Second: M-Leneau, 5:15, pp. M-Steenerson (Margenau, Karkoc), 6:58. M-Margenau (Busch), 9:07. M-Brink (Kernan), 10:26. M-Brink (Kernan), 14:58. M-Karkoc (Leneau), 16:09. Third: M-Giuliani (Picconatto), 13:58. Saves: Maple Grove: Roach 0-4-6-10. Spring Lake Park: Flaten 14-7-10-31.

Minneapolis 6, Waconia 4

Minneapolis 1 3 2-6

Waconia 1 1 2-4

First: M-Hanson (Lybeck), 3:05. W-Siddons (Siddons), 9:50, pp. Second: M-Snodgrass (Hanson), 0:35. M-Pankratz (Lybeck, Anderson), 7:05. M-Davis (Bebler, Davis), 10:05, pp. W-Nessa, 15:40, pp. Third: W-Siddons, 0:37, pp. M-Davis (Cirone, Walsh), 9:56. M-Lybeck (Hanson), 15:02. W-Nessa (Puchner, Siddons), 15:19, pp. Saves: Minneapolis: Simpson 12-6-8-26. Waconia: Butler 4-8-0-12; Johnson 0-2-10-12.

Minnetonka 3, Rosemount 2 [OT]

Minnetonka 1 1 0 1-3

Rosemount 1 1 0 0-2

First: R-Hegarty (Campbell, Sabo), 2:50. M-Stout (Burrows, Garry), 6:17. Second: M-Klaers (Pasqua, Lunski), 4:14. R-Garrity (Lewis), 15:25. OT: M-Schultz (Lunski, Scheetz), 6:58. Saves: Minnetonka: Nelson 4-6-9-3-22. Rosemount: Denny 6-10-4-2-22.

Mounds View 3, Forest Lake 1

Forest Lake 0 0 1-1

Mounds View 0 1 2-3

Second: M-Bennett (Mazzocco, Conlin), 11:04. Third: F-McKinnon (Middendorf), 6:09, sh. M-Conlin (Xiong, Baird), 7:13. M-Schulte, 15:04. Saves: Forest Lake: Saxe 17-12-10-39. Mounds View: Petrich 7-8-13-28.

Osseo 7, Anoka 3

Anoka 1 2 0-3

Osseo 1 4 2-7

First: A-Soukoup, 2:00. O-Sawicky (LaBerge), 10:02, pp. Second: O-Konsela (Sawicky, Sawicky), 0:29. O-Wick (Konsela), 3:37. O-Sawicky (Paloranta, Sawicky), 3:40. O-Konsela (Wick, Kranz), 9:51, pp. A-Ceaser (Weinrich), 10:06. A-Fiocello (Palmquist, Ceaser), 12:32, pp. Third: O-Sawicky (LaBerge, Sawicky), 4:27. O-Bjork (Larson), 6:54. Saves: Anoka: Rosenau 8-11-5-24. Osseo: Halvorson 12-7-4-23.

Rogers 3, Andover 1

Rogers 0 2 1-3

Andover 0 1 0-1

Second: R-Jenson (Deschene), 4:43. R-Melquist (Ranallo, Swanson), 11:07. A-Thoreson, 13:14. Third: R-Geerdes, 16:30. Saves: Rogers: Chapman 8-8-7-23. Andover: Altman 8-12-9-29.

Stillwater 3, Park of C.G. 2 [OT]

Stillwater 1 1 0 1-3

Park of Cottage Grove 2 0 0 0-2

First: P-Schwartz (Corkish, Rudh), 8:16. P-Porter (Rudh, Corkish), 10:51. S-Lynskey (Bernier), 12:34. Second: S-Tuccitto (Kingbay, Bernier), 12:02. OT: S-Carroll (Skuza, Kane), 6:33. Saves: Stillwater: Reedy11-5-8-0-24. Park of Cottage Grove: Miller 13-14-9-1-37.

Totino-Grace 3, Elk River/Zimm. 2

Totino-Grace 0 1 2-3

Elk River/Zimmerman 1 0 1-2

First: E-Holmes (Reinert, Davis), 16:14, sh. Second: T-Horak (Border, Kuharski), 16:44. Third: T-Border, 9:24. E-Babcock (Hansberger, Sperling), 13:30. T-Johnson (Border), 16:14. Saves: Totino-Grace: Johnson 8-6-9-23. Elk River/Zimmerman: Stockman 14-13-4-31.

Two Rivers 5, Tartan 2

Two Rivers 1 1 3-5

Tartan 0 2 0-2

First: TW-Karlen , 10:42, sh. Second: TW-Auran(Ball, Rohrer), 3:00. TA-Laska (Buche, Joyce), 4:52. TA-Laska (Joyce), 7:27, pp. Third: TW-Ball, 1:09, sh. TW-Gamer (Auran ), 3:29. TW-Cobbett (Gamer), 9:24, sh. Saves: Two Rivers: Altier 7-10-9-26. Tartan: Hennagir 15-6-7-28.

Wayzata 2, Hill-Murray 1 [OT]

Hill-Murray 0 0 1 0-1

Wayzata 1 0 0 1-2

First: W-De St. Hubert, 14:18. Third: H-Ingebritson (Mann, Greeder), 16:25. OT: W-Wallin (Kvasnicka, Huff), 6:39. Saves: Hill-Murray: Erickson 6-11-13-5-35. Wayzata: Ingemann 8-9-4-3-24.

White Bear Lake 8, Roseville 3

White Bear Lake 2 3 3-8

Roseville 1 1 1-3

First: W-Borgestad (Gallatin), 3:45. R-Steffen (Fowler), 5:05. W-Roed (Welch, Belisle), 5:59, sh. Second: W-Roed (Belisle), 3:00, pp. R-Steffen (Hiber, Molloy), 11:53. W-Borgestad (Willett, Olsen), 15:12. W-Welch (Roed, Stanius), 16:14. Third: W-Gibson, 2:14. W-Roed (Gibson, Stanius), 4:57. R-Steffen (Steffen, Hiber), 6:51, pp. W-Gibson (Norman, Driscoll), 16:04. Saves: WBL: Gabriel 5-5-5-15. Roseville: Keeley 10-17-17-44.

HOCKEY • GIRLS

Apple Valley 7, Rosemount 1

Rosemount 0 1 0-1

Apple Valley 3 3 1-7

First: A-Moran, 8:15. A-Moran (Vonderhaar, Moran), 11:11. A-Moran, 13:36. Second: R-Holzer (Hansen), 3:45. A-Vonderhaar (Moran, Ryan), 11:10. A-Hentges (Ryan, Moran), 16:45, pp. A-Moran, 16:56. Third: A-Hentges (O'Loughlin, Hansen), 15:41. Saves: Rosemount: Miller 4-15-0-19; Kendhammer 0-0-1-1. Apple Valley: Cozy 6-13-6-25.

Benilde-St. Margaret's 4, Stillwater 3

Stillwater 0 1 2-3

Benilde-St. Margaret's 1 2 1-4

First: B-Rucinski, 11:35. Second: B-Juckniess (Hassler), 3:23, sh. S-Krueger (March), 5:45. B-Stewart, 14:43. Third: S-Lang (Krueger), 7:07. S-Nelson (Krueger, Ligday), 10:05, pp. B-Rucinski (Stewart, Pasqua), 14:44. Saves: Stillwater: Timmons 6-10-6-22. Benilde-St. Margaret's: Walsma 9-1-11-21.

Centennial/SLP 3, MV/Irondale 2

Mounds View/Irondale 2 0 0-2

Centennial/Spring Lake Park 2 0 1-3

First: M-Johnson (Chervany), 1:02. M-Ballinger (Bullert), 2:35. C-Shimabukuro (Renslow, Jarpey), 6:09. C-Chatleain (Kulenkamp, O'Hara), 16:56, pp. Third: C-O'Hara (Laager, Thompson), 6:58. Saves: Mounds View/Irondale: Messner 21. Centennial/Spring Lake Park: Peterson 12.

Chisago Lakes 5, Princeton 0

Chisago Lakes 2 2 1-5

Princeton 0 0 0-0

First: C-Perreault (Schmidt), 7:20. C-Perreault (DeVries), 13:52. Second: C-Ritter (Ritter, Kerkow), 8:40. C-Schmidt, 9:56, sh. Third: C-DeVries (Schmidt, DeVries), 8:39. Saves: Chisago Lakes: Ritter 4-8-6-18. Princeton: Ulm 19-19-22-60.

Delano/Rockford 2, Northern Tier 1

Delano/Rockford 2 0 0-2

Northern Tier 0 1 0-1

First: D-Olson (Danielson, Reierson), 8:28. D-Reierson (Olson, Treptau), 10:01, pp. Second: N-Cusick (Kozak, Cheney), 11:38. Saves: Delano/Rockford: Simonson 10-7-9-26. Northern Tier: Thurmer 6-9-7-22.

Eastview 5, Eagan 0

Eastview 3 2 0-5

Eagan 0 0 0-0

First: Eas-Schaefer (Dihel), 5:54, pp. Eas-Murphy (Schaefer, Cords), 11:31, pp. Eas-Groebner (Wilhelm, Keating), 16:30, pp. Second: Eas-Dihel (Cords, Groebner), 2:16, pp. Eas-Dihel (Keating, Cords), 2:37, pp. Saves: Eastview: Hanson 6-4-8-18. Eagan: Kimel 3-0-0-3; Whitehead 0-6-5-11.

Elk River/Zimmerman 4, Forest Lake 0

Elk River/Zimmerman 1 2 1-4

Forest Lake 0 0 0-0

First: E-Alm, 9:41. Second: E-Oliveira (Huselid, Hansberger), 2:36. E-Huselid (Hansberger, Wilson), 16:54. Third: E-Thomas (Anderson), 16:55. Saves: Elk River/Zimmerman: Brandt 5-8-13-26. Forest Lake: Thompson 16-14-6-36.

Hastings 5, Two Rivers/St. Paul 1

Two Rivers/St. Paul 0 1 0-1

Hastings 2 0 3-5

First: H-Plank (Erickson), 7:32, pp. H-Seleski (Townsend, Knoll), 13:16. Second: T-Daly (Leitner, Cheesebrough), 6:01. Third: H-Berquist (Schauer, Gruden), 4:05. H-Berquist, 12:46. H-Hanson (Thompson), 16:50. Saves: Two Rivers/St. Paul: Bradford 7-8-0-15. Hastings: Steinke 5-6-6-17.

Hill-Murray 8, Blaine 0

Blaine 0 0 0-0

Hill-Murray 2 3 3-8

First: H-Boreen (Berglund), 4:08. H-Hause (Boreen), 15:29. Second: H-Boreen (Stinnett), 3:28. H-Stinnett (Boreen), 9:49, sh. H-Hause (Pohl), 10:56. Third: H-Hause (Senden, Stinnett), 0:16. H-Stinnett (McLay, Dochniak), 4:30, pp. H-Senden (Pohl, Hause), 8:50, pp. Saves: Blaine: Hansen 10-11-3-24; Zenk 0-0-6-6. Hill-Murray: Zhan 3-7-3-13.

Holy Family 7, Chaska/Chanhassen 2

Holy Family 5 1 1-7

Chaska/Chanhassen 1 0 1-2

First: H-Limke (Cronin, Box), 1:32. H-Box (Cronin, Limke), 3:32. C-Westerhaus, 6:08, sh. H-Sander (Helmstetter, Linn), 12:07. H-Box (Helmstetter), 12:53. H-Schugel (Koeppl), 13:20. Second: H-Linn (Paidosh, Helmstetter), 16:06. Third: C-Mach (Klein), 11:17. H-Cowan, 11:46. Saves: Holy Family: McDonald 9-3-2-14. Chaska/Chanhassen: Margraf 17-17-22-56.

Lakeville North 3, Shakopee 1

Lakeville North 2 0 1-3

Shakopee 1 0 0-1

First: L-Hanson, 9:54. L-Hanson (Lee), 14:18. S-Heyer (Peterson, Grabianowski), 16:46, pp. Third: L-Wagenbach (Hanson, Bowlby), 2:38, pp. Saves: Lakeville North: Weiland 6-9-2-17. Shakopee: Morrow 7-3-12-22.

Lakeville South 4, Metro-South 0

Lakeville South 1 1 2-4

Metro-South 0 0 0-0

First: L-Fowler, 11:43. Second: L-Fowler (Grossman), 9:50. Third: L-McKinney (Hwong), 1:17. L-O'Neill (Soltys), 9:38. Saves: Lakeville South: Bronson 3-2-3-8. Metro-South: Magnuson 9-12-14-35.

Litchfield/D-C 4, Waconia 0

Waconia 0 0 0-0

Litchfield/Dassel-Cokato 1 1 2-4

First: L-Tormanen, 13:30. Second: L-Benson (Tormanen, Hillmann), 15:01. Third: L-Iverson, 2:44. L-Iverson (Hillmann, Braaten), 7:13. Saves: Waconia: Elvebak 14-16-8-38. Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 4-6-11-21.

Mankato East 6, New Prague 0

Mankato East 2 3 1-6

New Prague 0 0 0-0

First: M-Borgmeier, 12:09. M-Eykyn (Keller, Jackson), 14:35, pp. Second: M-Newton (Wang), 10:01. M-Fischer (Jackson), 12:00, pp. M-Eykyn (Newton, Keller), 16:00. Third: M-Keller (Steindl), 0:55, sh. Saves: Mankato East: Rader 5-10-2-17. New Prague: Lock 12-13-10-35.

Minneapolis 3, Pine City Area 0

Minneapolis 0 1 2-3

Pine City Area 0 0 0-0

Second: M-Midtbo, 14:30. Third: M-McKinney (Goodale, Davis), 2:49. M-Midtbo (Davis), 6:00. Saves: Minneapolis: Fider 2-6-4-0-12. Pine City Area: Olson 3-8-3-0-14.

Minnesota River 3, Waseca 1

Waseca 0 1 0-1

Minnesota River 0 2 1-3

Second: W-Huttemier (Slectha), 2:53, pp. M-Portner (Bixby), 6:22, pp. M-Andresen, 16:48. Third: M-Andresen (Wilson), 2:06. Saves: Waseca: Draheim 7-12-11-30. Minnesota River: Magelee 7-4-9-20.

N. Wright Co. 5, Osseo/PC 1

Osseo/Park Center 0 0 1-1

North Wright County 2 1 2-5

First: N-VanKuyk (Hansen), 2:27, sh. N-Felling (Hansen, Nelson), 13:01, pp. Second: N-Landkammer (Schednt), 10:07. Third: N-Hansen (Felling, Nelson), 3:33, pp. O-Eikos (Cruz, Smuk), 3:49. N-Weiland (Effertz, VanKuyk), 9:50. Saves: Osseo/Park Center: Schmaltz 7-6-11-24. North Wright County: Weiser 10-5-4-19.

Northfield 9, Red Wing 0

Red Wing 0 0 0-0

Northfield 3 3 3-9

First: N-Puppe (Garlie), 5:24. N-Sorenson (Paukert), 8:08, pp. N-Snyder (McCoshen, Paukert), 14:01. Second: N-Puppe, 4:34, pp. N-Puppe, 11:18. N-Garlie, 16:12, pp. Third: N-Peroutka (Boland), 10:27. N-DeBus, 11:10. N-Snyder, 15:00. Saves: Red Wing: Meyer 16-8-11-35. Northfield: Mueller 1-7-0-8.

Prior Lake 5, Farmington 1

Farmington 0 1 0-1

Prior Lake 2 0 3-5

First: P-Holmes (Guillemette), 2:47. P-Guillemette (Swanson, Kropp), 5:35. Second: F-Goblirsch (Trapp), 5:47. Third: P-Swanson (Guillemette, Kashmark), 1:01. P-Guillemette (Holmes), 2:19. P-Neist (Kropp, Grove), 10:27. Saves: Farmington: Underwood 4-8-9-21. Prior Lake: Hansen 15-15-15-45.