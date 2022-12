Tap the bookmark to save this article.

THURSDAY

basketball • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Cedar Mountain 66, Mayer Lutheran 65

• Jordan 81, Glencoe-Silver Lake 77

• Kaleidoscope 73, West Lutheran 65

• Mounds View 78, St. Louis Park 64

• New London-Spicer 78, Morris/C-A 33

• Paynesville 63, Litchfield 51

• St. Francis 60, Milaca 47

MINNESOTA

• Alden-Conger 61, Schaeffer Academy 60

• Cannon Falls 78, Randolph 41

• Clearbrook-Gonvick 78, Win-E-Mac 71

• Dawson-Boyd 95, Ortonville 22

• Duluth Denfeld 78, South Shore (Wis.) 39

• Fertile-Beltrami 86, Badger-G-MR 57

• Floodwood 74, Northeast Range 40

• Henning 77, Browerville/Eagle Valley 71

• Kimball 83, Upsala 50

• Lakeview 86, Buffalo Lake-H-S 38

• MACCRAY 50, HL-O/Fulda 44

• Mabel-Canton 65, Glenville-Emmons 51

• Mankato Loyola 81, Madelia 33

• New Richland-H-E-G 65, Blue Earth Area 30

• Northern Freeze 81, Warroad 42

• Northland 86, Menahga 58

• Pelican Rapids 78, NCEUH 52

• Redwood Valley 76, Montevideo 66

• Roseau 57, Climax/Fisher 50

• Royalton 77, Long Prairie-Grey Eagle 42

• Walker-Hackensack-Akeley 76, Sebeka 70

basketball • girls

METROPOLITAN AREA

• Anoka 58, Forest Lake 40

• Benilde-St. Marg. 93, Chisago Lakes 35

• Braham 63, Spectrum 43

• Burnsville 53, Park of C.G. 41

• East Ridge 63, Elk River 54, OT

• Eden Prairie 63, Chanhassen 47

• Fridley 50, Two Rivers 33

• Hill-Murray 51, Totino-Grace 39

• Jordan 76, Glencoe-Silver Lake 64

• Lakeville North 63, Edina 47

• Litchfield 60, Paynesville 36

• Maple Lake 59, Big Lake 55

• Monticello 52, Dassel-Cokato 19

• Mounds Park Acad. 67, Avail Acad. 19

• Mpls. South 42, St. Paul Harding 17

• Nicollet 59, Sibley East 52

• Northfield 46, Faribault 41

• Nova Classical 34, North Lakes 21

• Orono 73, Delano 45

• Prior Lake 84, Waconia 52

• Princeton 61, Zimmerman 55

• Red Wing 93, Albert Lea 43

• South St. Paul 70, North Branch 37

• Spring Lake Park 74, Woodbury 44

• St. Anthony 61, Mpls. Washburn 31

• St. Peter 70, Hutchinson 62

• Visitation 55, St. Croix Lutheran 49

• Watertown-Mayer 64, Mound Westonka 30

MINNESOTA

• Alden-Conger /GE 51, Southland 48

• Albany 51, Holdingford 43

• Alexandria 66, Sauk Rapids-Rice 62

• Barnum 57, East Central 22

• Bethlehem Academy 54, LeRoy-Ostrander 25

• Breckenridge 64, Dilworth-Glyndon-Felton 53

• Buffalo Lake-H-S 54, Sleepy Eye 49

• Cloquet 57, Hermantown 45

• Cromwell 78, McGregor 23

• Eden Valley-Watkins 52, Foley 42

• Fergus Falls 66, Thief River Falls 55

• Fertile-Beltrami 64, Red Lake Falls 48

• Goodhue 51, Kasson-Mantorville 34

• Grafton (N.D.) 59, East Grand Forks 32

• Hawley 55, NCEUH 34

• Henning 77, Battle Lake 37

• Jackson County Central 65, Blue Earth Area 30

• Lake City 58, Kenyon-Wanamingo 25

• Madelia 51, United South Central 37

• Maple River 47, Waterville-Elysian-Morristown 42

• Park Rapids 58, Nevis 28

• Perham 50, Detroit Lakes 34

• Rochester Century 37, Mankato West 33

• Rochester Mayo 74, Winona 32

• Roseau 61, Kittson County Central 56

• Rothsay 49, Lake Park-Audubon 41

• Underwood 86, Ashby 25

• Warroad 52, Lake of the Woods 49

• Windom 76, Adrian/Ellsworth 47

GYMNASTICS • Girls

NORTHWEST SUBURBAN

• Anoka 135.675, Park Center 123.325. All-around: Maya Woods, Park Center, 34.725.

WRIGHT COUNTY

• Annandale 116.75, Glencoe-Silver Lake 116.175.

METROPOLITAN AREA

• Buffalo 131.9, Maple Lake 119.2. All-around: Audrey Strike, Buffalo, 34.00.

HOCKEY • boys

METRO WEST

• Chaska 6, St. Louis Park 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 5, Armstrong/Cooper 2

• Centennial 5, Totino-Grace 3

• Champlin Park 5, Spring Lake Park 1

• Elk River/Zimmerman 1, Blaine 0

• Maple Grove 15, Anoka 0

• Rogers 7, Coon Rapids 2

METROPOLITAN AREA

• Becker/Big Lake 4, Breckenridge 2

• Blake 3, St. Michael-Albertville 2

• Camb.-Isanti 4, St. Cloud Cathedral 1

• Holy Angels 4, Rochester Century 3

• La Crescent-Hokah 10, Red Wing 1

• Mankato West 4, Minnesota River 1

• Minnetonka 9, Bloom. Jefferson 1

• Mound Westonka 4, Bloom. Kennedy 3

• Mounds View 5, Rosemount 2

• Osseo 10, Northern Edge 1

• Park of Cottage Grove 4, Tartan 3

• Providence Acad. 10, SW Christian/Richfield 2

• Roseville 8, South St. Paul 3

• Shakopee 3, Holy Family 2

• Willmar 6, Hutchinson 3

MINNESOTA

• Duluth East 5, Bemidji 3

• Faribault 5, Roch. John Marshall 0

• Grand Rapids 2, Duluth Marshall 0

• Greenway 4, Proctor 3

• MayPort (N.D.) 5, Kittson Co. Central 4

• Waseca 6, Fairmont 5

HOCKEY • GIRLS

SUBURBAN EAST

• East Ridge 11, Mounds View/Irondale 3

• Roseville/Mahtomedi 4, White Bear Lake 3

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 4, Eastview 3

• Farmington 8, Shakopee 3

• Lakeville North 2, Eagan 0

• Lakeville South 4, Rosemount 3

• Prior Lake 3, Metro-South 2

METROPOLITAN AREA

• Edina 3, Hill-Murray 1

• Forest Lake 3, Northern Tier 0

• Holy Angels 3, Minneapolis 2

• Hopkins/StLP 3, Delano/Rockford 1

• Minnesota River 5, Waconia 3

• Minnetonka 8, Chaska/Chanhassen 0

• Orono 8, Chisago Lakes 0

• Willmar 1, Litchfield/D-C 0

MINNESOTA

• Owatonna 8, Winona 1

• Windom 3, Worthington 2

WRESTLING

NORTHWEST SUBURBAN

• Rogers 66, Maple Grove 12

METROPOLITAN AREA

• Rogers 60, Rockford 24

• Spectrum 48, Brooklyn Center/Conc. Acad. 30

• Trinity 48, Brooklyn Center/Conc. Acad. 30

• Trinity 46, Trinity 36

RANKINGS

basketball • BOYS

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Park Center; 2. Lakeville North; 3. Wayzata; 4. Minnetonka; 5. Eastview; 6. East Ridge; 7. Osseo; 8. Lakeville South; 9. Eden Prairie; 10. Bloomington Jefferson.

Class 3A

• 1. Totino-Grace; 2. DeLaSalle; 3. Orono; 4. Mahtomedi; 5. Benilde-St. Margaret's; 6. Stewartville; 7. Columbia Heights; 8. Austin; 9. Mankato East; 10. St. Cloud Tech.

Class 2A

• 1. Minnehaha Academy; 2. Holy Family; 3. Plainview-Elgin-Millville; 4. Lake City; 5. Perham; 6. Minneapolis North; 7. Maple River; 8. Pequot Lakes; 9. Watertown-Mayer; 10. Mora.

Class 1A

• 1. Hayfield; 2. Belgrade-Brooten-Elrosa; 3. New Life Academy; 4. Cherry; 5. Cass Lake-Bena; 6. Henning; 7. Mountain Iron-Buhl; 8. Goodhue; 9. Martin County West; 10. Russell-Tyler-Ruthton.

basketball • girls

BY MINNESOTA BASKETBALL NEWS

Class 4A

• 1. Hopkins; 2. Minnetonka; 3. St. Michael-Albertville; 4. Eden Prairie; 5. Chaska; 6. Maple Grove; 7. Lakeville North; 8. Wayzata; 9. East Ridge; 10. Roseville.

Class 3A

• 1. Becker; 2. Benilde-St. Margaret's; 3. Alexandria; 4. Holy Angels; 5. Grand Rapids; 6. Detroit Lakes; 7. Marshall; 8. St. Peter; 9. Stewartville; 10. Orono.

Class 2A

• 1. Providence Academy; 2. St. Croix Lutheran; 3. Minnehaha Academy; 4. Goodhue; 5. Holy Family; 6. Rochester Lourdes; 7. Sauk Centre; 8. Albany; 9. Montevideo; 10. Lake Crystal-Wellcome Memorial.

Class 1A

• 1. Hancock; 2. Mountain Iron-Buhl; 3. Hayfield; 4. Underwood; 5. Buffalo Lake-Hector-Stewart; 6. Minneota; 7. Belgrade-Brooten-Elrosa; 8. Mayer Lutheran; 9. BOLD; 10. United Christian.

HOCKEY • BOYS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Minnetonka; 2. Wayzata; 3. Andover; 4. Maple Grove; 5. Rogers; 6. Benilde-St. Margaret's; 7. Lakeville South; 8. Hill-Murray; 9. St. Thomas Academy; 10. Eden Prairie.

Class 1A

• 1. Hermantown; 2. Warroad; 3. Mahtomedi; 4. East Grand Forks; 5. Alexandria; 6. Orono; 7. Delano/Rockford; 8. Northfield; 9. Providence Academy; 10. Little Falls.

HOCKEY • GIRLS

BY LET'S PLAY HOCKEY

Class 2A

• 1. Gentry Academy; 2. Andover; 3. Minnetonka; 4. Edina; 5. Maple Grove; 6. Hill-Murray; 7. Holy Family; 8. Centennial/Spring Lake Park; 9. Stillwater; 10. Rogers.

Class 1A

• 1. Warroad; 2. Proctor/Hermantown; 3. Holy Angels; 4. Orono; 5. South St. Paul; 6. Dodge County; 7. Crookston; 8. Delano/Rockford; 9. Simley; 10. Duluth Marshall.

SUMMARIES

BASKETBALL • boys

Jordan 81, Glencoe-Silver Lake 77

Glencoe-Silver Lake 38 39-77

Jordan 41 40-81

Glencoe-Silver Lake: Kaczmarek 31, Ehrke 19, Fiecke 17, Schwartz 6, Gens 2, Christensen 2. Jordan: Koch 20, Kes 17, Noyes 11, Olson 6, Birchem 6, Runge 6, Young 5, Schmidt 5, Young 5.

Kaleidoscope 73, West Lutheran 65

Kaleidoscope Charter 33 40-73

West Lutheran 37 28-65

Kaleidoscope Charter: Jude 31, Aasen 30, Lesyinski 6, Sieber 4, Schwab 2. West Lutheran: Bursch 14, Koosman 14, Ronning 9, Olmanson 8, Davis 6, Nelson 5, Ritari 4, Schuler 3, Arps 2.

Mounds View 78, St. Louis Park 64

St. Louis Park 24 40-64

Mounds View 40 38-78

St. Louis Park: Mi. Curtis 16, Ma. Curtis 10, Giovannelli 10, Jones 9, Mohamoud 6, Green 6, Speed 5, Ellis 2. Mounds View: Deluce 23, Becher 16, Roe 13, Fretheim 12, Kahl 5, Hass 5, Ebben 4.

Paynesville 63, Litchfield 51

Litchfield 24 27-51

Paynesville 35 28-63

Litchfield: Liestman 16, McCann 10, Dietel 10, Huhner 4, Pennertz 4, Draeger 4, Jackman 2, Aller 1. Paynesville: Athmann 23, Nelson 10, Fuchs 8, Johnson 7, Schultz 6, Brunner 5, Pung 4.

St. Francis 60, Milaca 47

Milaca 23 24-47

St. Francis 36 24-60

Milaca: Wolbert 21, Martin 8, Hasz 6, Greninger 3, Ash 3, Taylor 2, Hasz 2, Huonder 2, St. Francis: Stone 16, Povlitski 15, Bothun 15, Schoenrock 5, B. Johnson 3, W. Johnson 2, Odumakin 2, Skogquist 2.

BASKETBALL • GIRLS

Anoka 58, Forest Lake 40

Anoka 34 24-58

Forest Lake 19 21-40

Anoka: Lakanen 17, Eppinga 13, Freking 12, Youngquist 9, McKay 3, Schoknecht 3, Mucangi 1. Forest Lake: Pitzl 17, Hultman 11, Ostercamp 4, Jerde 4, Sanford 2, Espelien 2.

Benilde-St. Marg. 93, Chisago Lakes 35

Chisago Lakes 9 26-35

Benilde-St. Margaret's 66 27-93

Chisago Lakes: Erickson 20, Hilber 6, Sufka 3, Barrett 2, Aldrich 2, Peterson 2. Benilde-St. Margaret's: Olson 22, McGee 20, Bishop 11, Wells 7, Kapsner 7, Lumpkin 6, Yacoub 5, Nnaji 5, Wismer 3, Gearen 3, Friedly 2, Wilson 2.

Braham 63, Spectrum 43

Spectrum 16 27-43

Braham 29 34-63

Spectrum: Behnken 13, Alders 12, Novotny 7, Beck 4, Walker 3, Vetsch 2, Vetsch 2. Braham: Zimpel 20, Duvernay 19, Davis 9, Davis 5, Johnson 4, Lilly 3, Rysdam 2, Kuhnke 1.

East Ridge 63, Elk River 54 [OT]

Elk River 24 29 1-54

East Ridge 26 27 10-63

Elk River: Johnson 18, Langbehn 11, Christy 9, Demar 7, Hidde 4, Murphy 2, Osterman 2, Weicht 1. East Ridge: Christenson 21, Knupp 16, Klauer 9, Holmes 7, Sennowo 7, Sanneh 2, Broberg 1.

Eden Prairie 63, Chanhassen 47

Chanhassen 20 27-47

Eden Prairie 32 31-63

Chanhassen: Arnold 20, Naples 7, Sustacek 6, Charles 6, Linder 4, Drury 2, Jacobs 2. Eden Prairie: Lenz 13, Anderson 12, Fritz 10, Schlagel 9, Jordan 7, Ehrman 7, Dennin 5.

Fridley 50, Two Rivers 33

Two Rivers 24 9-33

Fridley 28 22-50

Two Rivers: I. Kirchner 10, Russell 9, Amundson 5, Waters 4, Simek 3, G. Kirchner 2. Fridley: Washington 22, Jensen 11, Henrikson 5, Oftedahl 5, Green 4, Williamson 2, Bleichner 1.

Hill-Murray 51, Totino-Grace 39

Totino-Grace 18 21-39

Hill-Murray 18 33-51

Totino-Grace: Lord 8, Riegel 7, Radabaugh 5, Schrader 5, Welsh 5, Nuss 4, Spencer 3, Etuko 2, Hill-Murray: Mackley 12, Groppoli 10, McGrath 8, Perkins 6, Werner 6, Wolgamot 6, Wolgamot 3.

Lakeville North 63, Edina 47

Lakeville North 35 28-63

Edina 30 17-47

Lakeville North: Glomstad 18, Bryant 12, Betton 11, Winge 10, DeHaan 4, Westerman 3, Wolkow 3, Boe 2. Edina: Willette 16, Richter 12, Nelson 6, Moe 5, Thorsen 5, Meitz 2, Zitt 1.

Maple Lake 59, Big Lake 55

Maple Lake 29 30-59

Big Lake 29 26-55

Maple Lake: Schlicht 34, Jensen 7, Geyen 6, Pribyl 4, Lee 3, Staloch 2, Fynboh 2, Beffel 1. Big Lake: Sternquist 32, Fitzgibbons 8, Moyer 6, White 5, Knapp 3, Polacec 1.

Monticello 52, Dassel-Cokato 19

Monticello 30 22-52

Dassel-Cokato 9 10-19

Monticello: Carson 12, Hanson 11, Nebben 6, Voll 6, Manning 6, Haffeman 4, Smith 4, May 2, Roubinek 1, Dassel-Cokato: Harrison 4, Quern 4, Rauschendorfer 3, Corbin 2, Lynk 2, Berggren 2, Kraemer 2.

Mounds Park Acad. 67, Avail Acad. 19

Avail Academy 11 8-19

Mounds Park Academy 35 32-67

Avail Academy: Anderson 8, Olstad 6, Schaap 3, Clark 2. Mounds Park Academy: Pederson 20, Jakway 15, Mulvihill 10, Alvarenga 7, Springer 5, Hohn 4, Kunze-Hoeg 4, Hawley 2.

Mpls. South 65, St. Paul Harding 17

St. Paul Harding 10 7-17

Minneapolis South 42 23-65

St. Paul Harding: Vang 7, Rollins 3, Silva 3, Brown 2, Joyce 2. Minneapolis South: Longs 24, Moss 14, Luhmann 12, Kimbrough 8, Vazquez-Fragoso 3, Mitchell 2, Osgood 2.

Orono 73, Delano 45

Orono 43 30-73

Delano 24 21-45

Orono: Moore 18, Knudson 17, Kallenbach 13, Kompelien 8, Pearce 5, Arnold 3, Watkins 3, Atkinson 2, Lundell 2, Staloch 2, Delano: Champeau 9, Pietila 8, Tool 7, N. Danielson 6, Beeler 4, Balsiger 3, G. Danielson 2, Schmit 2, Beeler 1, Wegman 1.

Princeton 61, Zimmerman 55

Princeton 26 35-61

Zimmerman 31 24-55

Princeton: Griesert 19, Tidrick 18, Hallberg 11, Adickes 4, Meyer 4, Ellingson 3, Meyer 2. Zimmerman: McEachern 16, Paulsen 15, Becker 7, Rivers 7, Christie 5, Glidden 3, Haas 2.

Prior Lake 84, Waconia 52

Prior Lake 39 45-84

Waconia 28 24-52

Prior Lake: Bowman 19, Holmberg 18, McNair 11, Trachsel 9, Thoms 9, Van-Helden 6, Pawlyshyn 6, Carter 4, Hauschildt 2. Waconia: As. Bryfczynski 11, Ad. Bryfczynski 9, Lauwagie 8, Roitenberg 8, Myhre 4, Hoxie 4, Hanson 4, Turner 2, Estling 2.

South St. Paul 70, North Branch 37

North Branch 13 24-37

South St. Paul 40 30-70

North Branch: K. Lattimore 9, Kuhlman 8, C. Lattimore 7, Diaz 7, Bartkey 5, Damiani 1. South St. Paul: Bauer 23, Skwira 11, Johanson 10, Waska 6, Anderson 5, Johanson 4, Aune 3, Brings 3, Ebert 3, Erickson 2.

Spring Lake Park 74, Woodbury 44

Woodbury 25 19-44

Spring Lake Park 39 35-74

Woodbury: Orbell 13, Spong 11, Vaske 10, Morris 4, Scanlan 3, Kothe 2, Henry 1, Spring Lake Park: Sutch 17, Smith 15, Nusbaum 10, Kesti 10, Thomas 8, Nielsen 4, Gaspersich 3, Goerish 3, Bergstrom 2, Ghizoni 2.

St. Peter 70, Hutchinson 62

St. Peter 29 41-70

Hutchinson 27 35-62

St. Peter: Holmgren 36, Southworth 20, Oeltjenbruns 6, Kamm 4, Remmert 2, Maloney 2. Hutchinson: Beffert 31, Schlueter 8, Verassalt 8, Peterson 7, Watzke 6, Bjorngeld 2.

Visitation 55, St. Croix Lutheran 49

St. Croix Lutheran 22 27-49

Visitation 29 26-55

St. Croix Lutheran: Hauge 18, Oakland 10, Orvik 7, Penn 6, A. Washington 3, Z. Washington 3, Little 2. Visitation: Willis 15, Joerger 10, Sexton 9, Gerend 7, Passe 7, Breyen 6, Meschke 1.

White Bear Lake 52, Eagan 46

Eagan 23 23-46

White Bear Lake 25 27-52

Eagan:Iten 14, McCullum 8, Buslee 8, Schmitter 6, Ligtenberg 6, McClary 2, Meisinger 2. White Bear Lake: Adebisi 14, Schmittdiel 11, Barber 10, Post 5, Post 4, Bosman 3, Poepard 3, Bachmeier 1, Wallek 1.

hockey • BOYS

Becker/Big Lake 4, Breckenridge 2

Breckenridge 1 0 1-2

Becker/Big Lake 1 3 0-4

First: BR-Spinks (Hofman), 5:30. BE-Rusin, 13:04. Second: BE-Tobako, 0:32. BE-Graning (Scheideman, Tobako), 9:33. BE-Tobako (Graning), 14:36, pp. Third: BR-Goltz (Arenstein), 12:42. Saves: Breckenridge/Wahpeton: Withuski 17-13-4-34. Becker/Big Lake: Holm 8-2-7-17.

Cambridge-Isanti 4, St. Cloud Cathedral 1

Cambridge-Isanti 1 0 3-4

St. Cloud Cathedral 0 1 0-1

First: C-Pierson (Nutt), 1:35. Second: S-Hemmer (Sturm), 7:31. Third: C-Pierson (Sauro), 7:31. C-Overby (O'Donovan, Terhell), 11:44, pp. C-Overby, 16:13. Saves: Cambridge-Isanti: Sibell 12-6-5-23. St. Cloud Cathedral: Hansen 6-7-4-17.

Champlin Park 5, Spring Lake Park 1

Spring Lake Park 0 1 0-1

Champlin Park 2 2 1-5

First: C-Belleson (Williams), 1:32. C-Ronn (Warren), 10:18. Second: C-Lange (Warren), 2:14, pp. C-Simonson (Blodgett, Williams), 8:37. S-Ross (White, Lichter), 9:16. Third: C-Ronn (Anderson, Aberwald), 3:46. Saves: Spring Lake Park: Lueck 12-28-18-58. Champlin Park: Whipple 3-1-7-11.

Elk River/Zimmerman 1, Blaine 0

Elk River/Zimmerman 0 0 1-1

Blaine 0 0 0-0

Third: E-Mears (Davis), 14:02, pp. Saves: Elk River/Zimmerman: Greniuk 4-7-7-18. Blaine: Spaniol 16-12-10-38.

Holy Angels 4, Rochester Century 3

Rochester Century 0 1 2-3

Holy Angels 1 0 3-4

First: A-Bartfield (Cline), 14:45. Second: R-Emerich (Gibson), 15:55. Third: A-Ayers Assad (Hanley), 2:04. R-Retzlaff, 3:23. R-Gibson (Hedin), 4:05. A-Clements (Bartfield), 12:17. A-Cline (Perron, Lechner), 15:32, pp. Saves: Rochester Century: Nelson 11-13-11-35. Holy Angels: Marsalek 5-6-12-23.

La Crescent-Hokah 10, Red Wing 1

Red Wing 1 0 0-1

La Crescent-Hokah 5 5 0-10

First: L-Carlson, 7:06. L-Carlson (Von Arx, Myhre), 8:19. L-Farrell (Holzer), 12:36, pp. R-Frank (Anderson), 14:35. L-Holzer (Farrell, De Boer), 14:59. L-Myhre (Von Arx), 16:22. Second: L-Carlson (Bla'ha), 3:28. L-Carlson, 5:00. L-Myhre, 8:15. L-Farrell (Reining), 10:20. L-Carlson (Kubecka, Von Arx), 15:15. Saves: Red Wing: Petersmeyer 14-19-0-33; Flaaen 0-0-14-14. La Crescent-Hokah: Morken 3-4-2-9.

Maple Grove 15, Anoka 0

Maple Grove 5 9 1-15

Anoka 0 0 0-0

First: M-Karkoc (Anderson), 5:10. M-Leneau (Busch), 5:52. M-Kernan (Steenerson, Brink), 7:46, pp. M-Brink (Stelljes), 10:17. M-Moses (Bot), 12:07. Second: M-Kernan (Brink), 1:40. M-Brink (Kernan), 5:44. M-Busch (Margenau), 7:38. M-Leafblad (Imgrund), 8:11. M-Steenerson (Brink, Margenau), 8:52, pp. M-Imgrund (Leafblad), 11:16. M-Kernan, 13:07. M-Karkoc (Brink), 13:34. M-Kernan (Brink, Stelljes), 16:56. Third: M-Brink (Kernan), 9:00. Saves: Maple Grove: Roach 0-3-5-8. Anoka: Rosenau 10-0-0-10; Lafferty 0-7-16-23.

Mound Westonka 4, Bloom. Kennedy 3

Mound Westonka 0 2 2-4

Bloomington Kennedy 0 1 2-3

Second: B-Keaveny (Deutsch, Wurst), 6:41. M-Hagen (Peterson), 8:34, pp. M-Hagen (Scherven, Thurston), 13:45. Third: M-Novack (Whitmore), 1:15, pp. B-Karow (Coady, Keaveny), 1:57, pp. B-Deutsch (Coady), 7:09, pp. M-Ross (Jewison), 8:25. Saves: Mound Westonka: Evenson 7-9-9-25. Bloomington Kennedy: Walton 15-9-2-26.

Mounds View 5, Rosemount 2

Rosemount 0 1 1-2

Mounds View 0 2 3-5

Second: M-Bale (Conlin), 6:36, pp. R-Garrity (Toll, Durigan), 13:43. M-Hermes (Bale), 14:50. Third: R-Clements (Durigan, Hedlund), 1:40. M-Conlin, 4:14. M-Bale, 16:06. M-Loucks, 16:16. Saves: Rosemount: Fischer 6-5-8-19. Mounds View: Petrich 10-11-15-36.

Park of C.G. 4, Tartan 3

Tartan 0 2 1-3

Park of Cottage Grove 2 2 0-4

First: P-Corkish (Rudh), 10:32. P-Porter (Moss, Friemann), 12:14, sh. Second: T-Laska (Resch, Joyce), 1:54, pp. P-Bloedel (Leazott), 3:57. T-Sachs (Maher, Bertelsen), 12:09, pp. P-Moss, 15:12. Third: T-Tuccitto (Laska, Duggan), 7:27. Saves: Tartan: Bangura 12-7-10-29. Park of Cottage Grove: Harden 5-1-8-14.

Providence Acad. 10, SWC/Richfield 2

Providence Academy 3 6 1-10

SW Christian/Richfield 0 1 1- 2

First: P-Varner, 2:23, sh. P-Wehmann (Orrey), 10:50, sh. P-Hendrickson (Owen, Varner), 13:00. Second: P-Hendrickson (Wehmann), 4:36. P-Lewis, 5:41. P-Sattler (Wehmann, Heitzmann), 6:08. P-Wehmann (Hendrickson), 8:36. P-Damberg (Miest), 11:20, sh. P-Wehmann (Hendrickson), 11:40. S-Hardacre (Bendell), 14:17, pp. Third: P-Hendrickson (Wehmann, Varner), 1:59. S-Hardacre (Bendell), 5:27, pp. Saves: Providence Academy: Miest 6-7-6-19. SW Christian/Richfield: Kamp 11-18-6-35.

Rogers 7, Coon Rapids 2

Coon Rapids 1 0 1-2

Rogers 2 4 1-7

First: R-Ranallo (Lomen, Melquist), 0:11. C-Barsness, 2:00. R-Krekelberg (Struck), 11:41. Second: R-Jenson (Deschene, Jenson), 2:15. R-Deschene (Jenson, Jenson), 5:00. R-Jenson (Deschene, Smithknecht), 15:00. R-Krekelberg (Weis, Struck), 16:09. Third: R-Jenson (Deschene, Jenson), 9:41. C-Barsness (Theisen, Boden), 12:30. Saves: Coon Rapids: Durkop 20-28-10-58. Rogers: Chapman 12-7-7-26.

Willmar 6, Hutchinson 3

Hutchinson 0 3 0-3

Willmar 0 2 4-6

Second: H-Mallak (Bick), 0:54, pp. H-Mallak, 1:10. W-Gregory (Stark), 3:28, pp. H-Mallak (Miller), 8:40. W-Staska, 13:38, pp. Third: W-Van Buren (Fischer), 2:48. W-Gregory, 5:53, pp. W-Gregory (Stark, Michelson), 7:49. W-Gregory, 16:20. Saves: Hutchinson: Heilman 20-13-6-39. Willmar: Thole 9-10-6-25.

hockey • GIRLS

Apple Valley 4, Eastview 3

Apple Valley 1 1 2-4

Eastview 1 1 1-3

First: E-Speegle (Hayward, Wilhelm), 11:02. A-Moran, 16:45. Second: E-Cords (Droege), 1:10. A-Moran, 5:17. Third: E-Speegle (Wilhelm, Groebner), 1:02, pp. A-Moran, 2:19, sh. A-Moran (O'Loughlin), 13:26. Saves: Apple Valley: Carlson 4-16-11-31. Eastview: Hanson 10-12-5-27.

East Ridge 11, MV/Irondale 3

East Ridge 4 5 2-11

Mounds View/Irondale 0 1 2- 3

First: E-Downie (Hollenback), 2:20. E-Andre (Fetch, Ferrell), 3:05. E-Schmidt (Roth, Andre), 6:44. E-Andre (Fetch), 9:24. Second: E-Fetch (Andre), 0:13. E-Fetch (Andre, Warner), 4:23. E-Fetch (Paul), 11:58. E-Walz, 13:04. M-Chervany (Johnson, Tinkle), 14:17. E-Walz (Schmidt), 15:41. Third: M-Ballinger (Hudson), 8:01. E-Andre (Fetch), 9:03. E-Ferrell (Andre), 9:51. M-Johnson (Bullert, Ballinger), 16:33. Saves: East Ridge: Limpert 3-8-4-15. Mounds View/Irondale: Rupp 7-5-14-26.

Edina 3, Hill-Murray 1

Edina 1 2 0-3

Hill-Murray 0 1 0-1

First: E-Halverson (Chapman, McCoy), 13:51. Second: E-Anderson (Chapman), 3:45, pp. H-Boreen (Morrell, Stinnett), 3:55. E-Nelson (Zawoyski, Horton), 11:39. Saves: Edina: Corniea 8-9-4-21. Hill-Murray: Zhan 7-5-5-17.

Farmington 8, Shakopee 3

Shakopee 0 2 1-3

Farmington 0 2 6-8

Second: F-Meier (Kadrlik), 0:56. S-Willmert (Scott), 2:45. F-Gehrke, 3:02. S-Parker, 16:47. Third: F-Kadrlik (Gehrke), 0:30. S-Canny, 4:27. F-Kadrlik (Kadrlik), 9:59, pp. F-Goblirsch (Kadrlik), 10:39. F-Gehrke (Kadrlik), 11:55, sh. F-Goblirsch (Trapp), 14:48. F-Kadrlik, 15:43, sh. Saves: Shakopee: Morrow 14-17-13-44. Farmington: Moudry 6-13-15-34.

Forest Lake 3, Northern Tier 0

Northern Tier 0 0 0-0

Forest Lake 0 3 0-3

Second: F-Stanius (McKinnon, Kissell), 0:22. F-McKinnon (Monette, Halweg), 7:13. F-McKinnon (Monette), 9:00, pp. Saves: Northern Tier: Thurmer 16-7-4-27. Forest Lake: Thompson 6-8-7-21.

Holy Angels 3, Minneapolis 2

Holy Angels 2 1 0-3

Minneapolis 0 1 1-2

First: A-Garton (LaMere, Anderson), 8:14. A-Loichle (Jung, Brama), 8:55. Second: M-Midtbo, 8:21. A-Mullin (Garton, Loichle), 12:44, pp. Third: M-Midtbo (Vanmoorlehem-Flaig, Forrest), 15:53, pp. Saves: Holy Angels: Bentley 3-0-6-9. Minneapolis: Fider 12-8-6-26.

Hopkins/StLP 3, Delano/Rockford 1

Hopkins/St. Louis Park 1 1 1-3

Delano/Rockford 0 0 1-1

First: H-Shaw (Hoffman, Jansen), 0:43. Second: H-Hoffman (Shaw, Bisbee), 9:51. Third: D-Duis (Wittwer, Danielson), 5:13, pp. H-Bisbee, 16:49. Saves: Hopkins/St. Louis Park: Osland 8-14-8-30. Delano/Rockford: Simonson 10-5-6-21.

Lakeville North 2, Eagan 0

Lakeville North 2 0 0-2

Eagan 0 0 0-0

First: L-Swanson (Bowlby), 4:56. L-Swanson (Bowlby, Hanson), 9:37. Saves: Lakeville North: Weiland 2-8-3-13. Eagan: Whitehead 8-9-17-34.

Minnesota River 5, Waconia 3

Minnesota River 2 2 1-5

Waconia 3 0 0-3

First: W-Kamrath (Wozniak), 0:44. W-Mielke (Kelley), 1:16. M-Portner (Gogerty), 5:33. W-Mielke (Koschinska), 6:26. M-Bixby (Gogerty, Mueller), 12:36. Second: M-Portner (Andresen, Simonette), 4:55. M-Cruz, 14:10. Third: M-Mueller (Andresen), 7:55. Saves: Minnesota River: Magelee 6-0-14-0-20. Waconia: Elvebak 12-10-7-0-29.

Minnetonka 8, Chaska/Chanhassen 0

Minnetonka 3 2 3-8

Chaska/Chanhassen 0 0 0-0

First: M-Avar (Tia, Hemp), 9:02, pp. M-Hemp, 10:59. M-Avar (Lindsay), 12:45. Second: M-Sadura (Lindsay, Karl), 3:14. M-Sadura (Klepinger, Rauk), 11:27, pp. Third: M-Distad (Lindsay), 3:45. M-Mack (Finnegan), 5:38. M-Sadura (Lindsay), 9:36. Saves: Minnetonka: Hazlett 2-0-1-3. Chaska/Chanhassen: Margraf 11-16-20-47.

Orono 8, Chisago Lakes 0

Chisago Lakes 0 0 0-0

Orono 3 2 3-8

First: O-Christian (Pleimann, Paulsen), 8:34. O-Lopez (Niccum), 10:03. O-Niccum (Bickett), 10:03. Second: O-Christian (Lopez, Grandy), 10:31. O-Niccum (Bickett, Christian), 13:41. Third: O-Rasmussen (Kimbrel, Schmidt), 2:05. O-Kimbrel (Raiche, Rasmussen), 9:32. O-Schmidt (Collins, Rose), 9:32. Saves: Chisago Lakes: Ritter 16-15-6-37. Orono: Dahl 3-3-6-12.

Roseville/Maht. 4, White Bear Lake 3

Roseville/Mahtomedi 1 1 2-4

White Bear Lake 1 1 1-3

First: W-Johnson (Smythe), 3:12. R-Nelson (Martin), 13:13, pp. Second: W-Simpkins, 7:33. R-Martin, 13:02. Third: R-Martin (Jakaboski ), 13:15, pp. R-Nelson, 15:37. W-Johnson (Domschot, Smythe), 16:11. Saves: Roseville/Mahtomedi: Peterfeso 9-4-4-17. White Bear Lake: Marston 12-13-7-32.

Willmar 1, Litchfield/D-C 0

Litchfield/Dassel-Cokato 0 0 0-0

Willmar 1 0 0-1

First: W-Poe (Hansen, Jorgenson), 9:13. Saves: Litchfield/Dassel-Cokato: Kuechle 6-8-7-21. Willmar: Eilers 11-10-6-27.