CANTERBURY PARK THURSDAY'S RESULTS

1 6½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $25,000. Purse: $16,000.

3 • Westa Waverly (Negron) 6.20 4.00 2.80

6 • Big Boy McCoy (Barandela) 11.20 4.40

2 • Deputy Law (H. Hernandez) 3.20

Time: 1:05.07. Exacta: 3-6, $41.30. Trifecta: 3-6-2, $80.20. Superfecta: 3-6-2-1, $79.31.

2 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $33,045.

6 • Blame J D (H. Hernandez) 2.40 2.20 2.10

1 • Caucus Rules (Quinonez) 7.80 4.20

2 • Westons Wildcat (Arroyo) 2.60

Time: 1:10.17. Exacta: 6-1, $8.30. Trifecta: 6-1-2, $10.80. Superfecta: 6-1-2-4, $3.67. Daily Double: 3-6, $4.10.

3 5 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,000.

3 • Can He Storm (Quinonez) 16.40 6.40 2.80

2 • Rusty Cage (L. Fuentes) 3.60 2.10

7 • Freudian Fate (Harr) 2.40

Time: 0:57.46. Scratched: Tim's Buddy, Mr Navigator. Exacta: 3-2, $24.50. Trifecta: 3-2-7, $45.30. Pick 3: 3-6-3, $21.95. Daily Double: 6-3, $9.50. Daily Double: 6-4, $1.05.

4 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $30,000.

2 • Seeking Splendor (H. Hernandez) 10.60 4.40 3.20

7 • Portsmouth (Harr) 3.40 2.60

4 • Simpson Bay (Roman) 3.40

Time: 1:38.46. Scratched: Calzone. Exacta: 2-7, $12.70. Trifecta: 2-7-4, $20.25. Superfecta: 2-7-4-5, $6.29. Pick 3: 6-3-2, $39.20. Pick 4: 3-6-3-2, $186.60. Daily Double: 3-2, $42.20.

5 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $11,710.

7 • Briar Thicket (Harr) 8.40 4.00 2.60

8 • House of Targaryen (H. Hernandez) 3.00 2.40

3 • Impulsus (Wade) 3.00

Time: 1:12.11. Exacta: 7-8, $8.90. Trifecta: 7-8-3, $13.55. Superfecta: 7-8-3-6, $12.66. Pick 3: 3-2-7, $154.10. Daily Double: 2-7, $21.90.

6 7½ furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

5 • Start Singing (Quinonez) 5.80 3.00 2.60

6 • Lady Clare (Wade) 3.20 2.80

3 • Maiden Rock (Roman) 5.60

Time: 1:39.04. Exacta: 5-6, $7.30. Trifecta: 5-6-3, $25.40. Superfecta: 5-6-3-4, $36.10. Pick 3: 2-7-5, $34.95. Daily Double: 7-5, $12.40.

7 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $33.045.

8 • Two by Two (H. Hernandez) 5.40 2.60 2.10

1 • A Rose for Raven (Wade) 2.40 2.10

5 • Stitzy (Negron) 3.80

Time: 1:37.52. Scratched: Northcut, Hard Attack, Skippy's Strike, Ioya Again, Zumurudee. Exacta: 8-1, $4.20. Trifecta: 8-1-5, $15.15. Pick 3: 7-5-8, $17.05. Pick 4: 2-7-5-8, $97.05. Pick 5: 3-2-7-5-8, $1,374.30. Daily Double: 5-8, $10.60.

8 250 yards. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden. Purse: $19,000.

2 • Lady Capo (Suarez Ricardo) 5.20 2.80 2.40

3 • Runamok (Quiroz) 3.00 2.10

5 • Catch the Drama (Beverly Jr.) 8.20

Time: 0:13.50. Exacta: 2-3, $4.80. Trifecta: 2-3-5, $26.60. Superfecta: 2-3-5-7, $30.10. Pick 3: 5-8-2, $11.00. Daily Double: 8-2, $10.60.

9 330 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,500.

1 • Make It Captain (Smith) 5.40 4.00 2.40

5 • Shine on Piloto (Escobedo) 5.80 4.20

2 • Kari L Cartel (Harr) 5.20

Time: 0:17.13. Exacta: 1-5, $12.50. Trifecta: 1-5-2, $108.10. Superfecta: 1-5-2-4, $106.69. Pick 3: 8-2-1, $15.30. Daily Double: 2-1, $13.70.

10 250 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,500.

3 • Nunothat (Valenzuela) 5.20 2.80 2.100

4 • Kool Susie (Smith) 3.40 2.20

1 • Gfr Mysticalillusion (Escobedo) 2.10

Time: 0:13.43. Exacta: 3-4, $9.30. Trifecta: 3-4-1, $6.75. Superfecta: 3-4-1-5, $4.91. Pick 3: 2-1-3, $11.95. Pick 4: 8-2-1-3, $34.35. Daily Double: 1-3, $8.80.

Total handle: $1,042,361. Live handle: $109,168.

Jay Lietzau's results: Thursday: 3-10 (.300). Totals: 90-264 (.341). Lock of the day: 16-27 (.593).