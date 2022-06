THURSDAY'S RESULTS

1 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $17,000.

1 • Bold Rey (H. Hernandez) 4.40 2.80 2.10

4 • Even Pandura (Harr) 3.60 2.10

3 • Happy Happy Happy (Lopez) 2.10

Time: 1:38.62. Exacta: 1-4, $5.80. Trifecta: 1-4-3, $3.75.

2 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

2 • Lookin for Eight (L. Fuentes) 5.00 3.00 2.10

6 • Bigfoot City (Lara) 4.20 2.40

5 • Mrs. Beans (H. Hernandez) 2.10

Time: 1:38.01. Exacta: 2-6, $12.50. Trifecta: 2-6-5, $33.60. Superfecta: 2-6-5-3, $94.80. Daily Double: 1-2, $7.30.

3 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $16,000. Purse: $15,000.

4 • Mo More (L. Fuentes) 4.20 2.80 2.20

5 • Grunder (R. Fuentes) 5.60 3.00

8 • Slightly Crafty (Harr) 2.20

Time: 1:28.83. Scratched: Shuwa Funga P. Exacta: 4-5, $8.50. Trifecta: 4-5-8, $11.95. Superfecta: 4-5-8-3, $7.66. Pick 3: 1-2-1/4, $7.45. Daily Double: 2-4, $7.60.

4 5½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $11,090.

4 • Seek N Justice (H. Hernandez) 8.40 5.20 3.20

2 • Rusty Cage (L. Fuentes) 6.60 4.20

6 • Marden (Conning) 2.60

Time: 1:04.39. Exacta: 4-2, $27.70. Trifecta: 4-2-6, $37.75. Superfecta: 4-2-6-5, $42.12. Pick 3: 2-1/4-4, $17.80. Pick 4: 1-2-1/4-4, $51.10. Daily Double: 4-4, $20.40.

5 1 mile on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

1 • Golden Gopher (L. Fuentes) 3.60 2.40 2.10

6 • Start Singing (Quinonez) 10.60 5.40

3 • Minnesota Nice (Wade) 2.60

Time: 1:35.18. Exacta: 1-6, $24.00. Trifecta: 1-6-3, $39.50. Superfecta: 1-6-3-5, $34.14. Pick 3: 1/4-4-1, $14.75. Daily Double: 4-1, $9.20.

6 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,995.

2 • Kierkegaard (Wade) 11.60 4.00 2.80

5 • Perfect Wager (H. Hernandez) 3.40 2.60

6 • May We All (Harr) 2.60

Time: 1:10.91. Exacta: 2-5, $17.30. Trifecta: 2-5-6, $22.45. Superfecta: 2-5-6-4, $14.40. Pick 3: 4-1-2, $21.25. Daily Double: 1-2, $11.10.

7 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,700.

2 • King of the Kids (Quinonez) 11.80 7.80 4.80

1 • Souper Fortune (I. Hernandez) 10.20 6.40

6 • Coastal Waters (Chirinos) 5.40

Time: 1:34.45. Scratched: No Slo Mo. Exacta: 2-1, $48.30. Trifecta: 2-1-6, $121.05. Superfecta: 2-1-6-7, $88.13. Pick 3: 1-2-2, $34.30. Daily Double: 2-2, $28.00.

8 5 furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,500.

4 • Optimal Courage (L. Fuentes) 5.20 3.20 2.60

7 • Raofthesun (Conning) 21.80 8.40

5 • Outrun the Posse (R. Fuentes) 3.20

Time: 0:55.89. Scratched: Skippy's Strike, Where's Jordan. Exacta: 4-7, $78.60. Trifecta: 4-7-5, $168.30. Superfecta: 4-7-5-8, $304.40. Pick 3: 2-2-4/6/11, $55.95. Pick 4: 1-2-2-4/6/11, $111.10. Pick 5: 4-1-2-2-4/6/11, $604.10. Daily Double: 2-4, $15.70.

9 300 yards. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $18,300.

8 • Five Bar Fantasy (Cervantes) 14.20 6.80 4.00

2 • Tomi Guns (Frink) 4.80 3.60

3 • Dugan Chapel Baby (Goodwin) 4.40

Time: 0:15.54. Exacta: 8-2, $34.80. Trifecta: 8-2-3, $115.00. Superfecta: 8-2-3-1, $422.37. Pick 3: 2-4/6/11-8, $74.60. Daily Double: 4-8, $36.60.

10 250 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $16,500.

1 • Valiant Bling (Quiroz) 12.60 6.20 4.60

3 • Kool Susie (Harr) 6.60 2.80

5 • Permission to Fire (Suarez Ricardo) 2.20

Time: 0:13.56. Exacta: 1-3, $24.30. Trifecta: 1-3-5, $37.95. Superfecta: 1-3-5-4, $62.44. Pick 3: 4/6/11-8-1, $68.05. Daily Double: 8-1, $73.80.

Total handle: $1,345,363. Live handle: $118,097. Jay Lietzau's results: Thursday: 4-10 (.400). Totals: 52-153 (.340). Lock of the day: 9-16 (.563).