Thomas Søndergård will become the next music director of the Minnesota Orchestra. Here are the orchestra's music directors through the years:

Emil Oberhoffer, 1903-22

Henri Verbrugghen, 1923-31

Eugene Ormandy, 1931-36

Dimitri Mitropoulos, 1937-49

Antal Dorati, 1949-60

Stanislaw Skrowaczewski, 1960-79

Neville Marriner, 1979-86

Edo de Waart, 1986-95

Eiji Oue, 1995-02

Osmo Vanska, 2003-22