CANTERBURY PARK SUNDAY'S RESULTS

1 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,701.

5 • Brahms Is Who (Lopez) 15.80 5.80 3.60

3 • Moonshine Moxy (Lindsay) 3.60 3.00

1 • Reina Del Sur (Roman) 5.20

Time: 1:13.03. Exacta: 5-3, $28.60. Trifecta: 5-3-1, $144.05. Superfecta: 5-3-1-6, $82.94.

2 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $12,386.

3 • Turn the Switch (Hernandez) 17.40 10.40 4.40

1 • Riviera Champ (Harr) 9.00 4.80

7 • Ruby's Red Devil (Eikleberry) 3.00

Time: 1:12.56. Exacta: 3-1, $79.30. Trifecta: 3-1-7, $112.00. Superfecta: 3-1-7-2, $96.55. Daily Double: 5-3, $90.90.

3 5½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $11,001.

6 • Elsie's Kid (Roman) 23.00 12.00 7.00

4 • Sailsinthesunset (Lara) 10.00 5.40

3 • Couger (Quinonez) 4.60

Time: 1:05.97. Exacta: 6-4, $117.70. Trifecta: 6-4-3, $264.80. Superfecta: 6-4-3-1, $109.42. Pick 3: 5-3-6, $1,090.55. Daily Double: 3-6, $82.40.

4 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $16,000. Purse: $15,000.

4 • Irish Dawn (Wolff) 9.40 4.40 3.20

2 • Aries Reigns (Barendala) 3.40 2.80

3 • Swampdrainer (H. Hernandez) 3.40

Time: 1:30.43. Exacta: 4-2, $13.90. Trifecta: 4-2-3, $29.00. Superfecta: 4-2-3-5, $23.20. Pick 3: 3-6-4, $326.90. Pick 4: 5-3-6-4, $5,767.95. Daily Double: 6-4, $76.60.

5 4½ furlongs. Open. 3-year-olds. Maiden special weight. Purse: $30,000.

5 • Happy Dancer (H. Hernandez) 4.80 2.80 2.40

7 • Stomping Moon (Roman) 3.40 2.60

2 • Super Shar (Eikleberry) 3.20

Time: 0:53.15. Scratched: Mr. So Funny. Exacta: 5-7, $6.20. Trifecta: 5-7-2, $15.10. Superfecta: 5-7-2-9, $22.09. Pick 3: 6-4-4/5, $113.60. Daily Double: 4-5, $11.50.

6 5½ furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $15,000. Purse: $36,000.

2 • Public Safety (Lopez) 4.00 2.60 2.20

6 • Johnny Up (Roman) 3.00 2.60

3 • Out Run'm (Arroyo) 2.80

Time: 1:05.95. Scratched: Silver Dash, Happy Hour Bobby. Exacta: 2-6, $5.70. Trifecta: 2-6-3, $6.45. Superfecta: 2-6-3-5, $3.89. Pick 3: 4-4/5-2/4/7, $15.60. Daily Double: 5-2, $5.80.

7 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $31,000.

5 • Intense Company (Bridgmohan) 7.20 3.20 2.60

11 • Morgs World (Roman) 2.60 2.60

4 • Summer Belle (Eikleberry) 7.40

Time: 1:29.35. Scratched: Honey Bella. Exacta: 5-11, $7.90. Trifecta: 5-11-4, $36.30. Superfecta: 5-11-4-7, $43.02. Pick 3: 4/5-2/4/7-5, $14.15. Daily Double: 2-5, $12.00.

8 1⅜ miles on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $20,000. Purse: $20,161.

3 • Delft Blue (Bridgmohan) 8.40 4.00 3.20

6 • Champagne Pegasus (Eikleberry) 4.60 3.40

4 • Mystifier (Quinonez) 4.00

Time: 2:15.67. Exacta: 3-6, $30.90. Trifecta: 3-6-4, $81.15. Superfecta: 3-6-4-2, $35.32. Pick 3: 2/4/7-5-3, $23.90. Pick 4: 4/5-2/4/7-5-3, $62.45. Pick 5: 4-4/5-2/4/7-5-3, $549.20. Daily Double: 5-3, $13.10.

Total handle: $1,451,243. Live handle: $251,097.

Jay Lietzau's results: Sunday: 5-8 (.625). Totals: 168-530 (.317). Lock of the day: 29-51 (.569).