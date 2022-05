1 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $5,000. Purse: $10,000.

5 • The Z Man (H. Hernandez) 7.40 3.80 2.40

6 • Lead Off (Lopez) 4.80 2.20

3 • Mo More (L. Fuentes) 2.20

Time: 1:11.47. Exacta: 5-5, $17.80. Trifecta: 5-6-3, $20.65. Superfecta: 5-6-3-4, $10.31.

2 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $13,500.

6 • Bold Minister (H. Hernandez) 8.40 4.80 3.40

4 • Souper Fortune (Valenzuela) 4.20 3.20

5 • Braska (Lara) 4.40

Time: 1:11.11. Exacta: 6-4, $14.00. Trifecta: 6-4-5, $41.70. Superfecta: 6-4-5-1, $20.64. Daily Double: 5-6, $21.70.

3 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,300.

1 • Reina Del Sur (H. Hernandez) 7.40 3.80 2.80

3 • Nora's Legacy (R. Fuentes) 2.60 2.20

5 • Mom's Pass (Arroyo) 2.80

Time: 1:40.82. Exacta: 1-3, $6.80. Trifecta: 1-3-5, $12.80. Superfecta: 1-3-5-2, $4.02. Pick 3: 5-6-1, $38.55. Daily Double: 6-1, $24.40.

4 5 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $16,000. Purse: $15,000.

6 • Apart of my Charm (L. Fuentes) 2.40 2.10 2.10

4 • Eli's Girl (Valenzuela) 3.00 2.40

3 • Danzig Star (Lindsay) 4.40

Time: 0:57.82. Exacta: 6-4, $2.60. Trifecta: 6-4-3, $11.20. Superfecta: 6-4-3-7, $9.12. Pick 3: 6-1-6, $15.70. Pick 4: 5-6-1-6, $69.25. Daily Double: 1-6, $5.90.

5 1 mile. Turf. State-bred. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $36,000.

6 • Bens Malice (Quinonez) 3.60 2.20 2.10

10 • Hold the Spice (H. Hernandez) 3.60 3.00

2 • Loring Park (L. Fuentes) 3.40

Time: 1:36.27. Scratched: Candy Wompus, Vivo. Exacta: 6-10, $6.80. Trifecta: 6-10-2, $12.80. Superfecta: 6-10-2-8, $9.97. Pick 3: 1-6-3/6/12, $5.20. Daily Double: 6-6, $2.50.

6 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $11,000.

6 • Most Sandisfactory (H. Hernandez) 3.20 2.40 2.20

7 • Yak (Arroyo) 4.20 3.20

3 • Chicory Blue (Lara) 4.00

Time: 1:38.82. Scratched: Where's Jordan, Marden. Exacta: 6-7, $6.30. Trifecta: 6-7-3, $13.65. Superfecta: 6-7-3-1, $9.34. Pick 3: 6-3/6/12-2/4/6, $2.40. Daily Double: 6-6, $2.40.

7 1 mile. Turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $38,650.

3 • Twoko Bay (Wade) 30.60 11.20 5.80

1 • Calibrate (R. Fuentes) 4.20 3.20

2 • Devil Vision (Harr) 6.40

Time: 1:33.89. Exacta: 3-1, $53.80. Trifecta: 3-1-2, $203.70. Superfecta: 3-1-2-4, $135.25. Pick 3: 3/6/12-2/4/6-3, $29.60. Daily Double: 6-3, $25.90.

8 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,000.

7 • Sea to Success (Chirinos) 5.00 2.80 2.40

2 • Stormin Hongkong (L. Fuentes) 2.80 2.20

5 • Give Em Heck Beck (H. Hernandez) 3.00

Time: 1:09.62. Exacta: 7-2, $5.00. Trifecta: 7-2-5, $9.75. Superfecta: 7-2-5-6, $5.43. Pick 3: 2/4/6-3-7, $42.85. Daily Double: 3-7, $52.80.

9 7½ furlongs. Turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $75,000. Purse: $35,000.

3 • The Green Crusader (I. Hernandez) 5.20 3.20 2.60

5 • Next Journey (H. Hernandez) 4.80 3.60

4 • Lochmoor (Harr) 3.60

Time: 1:29.50. Scratched: City At Night. Exacta: 3-5, $17.50. Trifecta: 3-5-4, $42.25. Superfecta: 3-5-4-1, $45.06. Pick 3: 3-7-3/7, $64.60. Pick 4: 2/4/6-3-7-3/7, $142.45. Pick 5: 3/6/12-2/4/6-3-7-3/7, $308.75. Daily Double: 7-3, $9.00.

Total handle: $1,325,397. Live handle: $251,566.

Jay Lietzau's results: Sunday: 2-9 (.222). Totals: 23-61 (.377). Lock of the day: 3-6 (.500).