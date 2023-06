Tap the bookmark to save this article.

SATURDAY

track and field • BOYS

CLASS 3A STATE MEET

Top 25 team scores

• Rosemount 69, Minnetonka 56, Lakeville North 48, Eden Prairie 47.5, Champlin Park 44, Irondale 39, Mounds View 38, Blaine 35, Rochester Mayo 32, Wayzata 31.5,

• Stillwater and St. Paul Central 29, Moorhead and Osseo 27, Eagan and Owatonna 25, Armstrong 22, Minneapolis South 20, Minneapolis Washburn and Woodbury 18.

• Park of Cottage Grove 16, Chaska 14, Edina 13, Coon Rapids 12.5, Rochester Century, Brainerd, Shakopee and Roseville 12.

Individual event finals

• 100: Tobias Williams, Minnetonka, 10.47; Harlow Tong, St. Paul Central, 10.49; Richlu Tudee, Champlin Park, 10.56; Charles Rausch, Maple Grove, 10.61; Myles Woods, Chanhassen, 10.65; Michael Haugo, Moorhead, 10.68; Cordell Birden, St. Louis Park, 10.73; Blake Koenen, Eagan, 10.75.

• 100 (wheelchair): Michael Allen, Wayzata, 17.73; Macalister Hedtke, Wayzata, 24.71; Logan Hovantez, Elk River, 25.39.

• 200: Richlu Tudee, Champlin Park, 20.99; Tobias Williams, Minnetonka, 21.29; Michael Haugo, Moorhead, 21.47; Blake Koenen, Eagan, 21.51; Juriad Hughes Jr., Irondale, 21.60; Joshua Marcinkevich, Prior Lake, 21.79; Caleb Anderson, White Bear Lake, 21.97; Jonathan Bezdicek, Hastings, 21.98.

• 200 (wheelchair): Macalister Hedtke, Wayzata, 47.87; Logan Hovantez, Elk River, 49.56.

• 400: Harlow Tong, St. Paul Central, 47.90; Tyce Smith, Blaine, 48.44; Dwyne Smith Jr., Apple Valley, 48.59; Ahmed Khadar, Osseo, 49.37; Albert Ongwenyi, Burnsville, 49.49; Michael Gross, Eden Prairie, 49.50; Soel Riser, Stillwater, 49.50; Brandon Stark, Brainerd, 50.10.

• 800: Andrew Casey, Lakeville North, 1:54.83; Elliott McArthur, Mounds View, 1:55.83; Cade Sanvik, Osseo, 1:56.67; Will Degonda, Stillwater, 1:56.87; Hayes McMillan, Wayzata, 1:57.93; Jack Ulrich, Waconia, 1:58.28; Ryan Mulrooney, Rosemount, 2:01.03; Ethan Kimmel, Lakeville North, 2:02.68.

• 800 (wheelchair): Michael Allen, Wayzata, 2:30.93.

• 1,600: Bryce Stachewicz, Lakeville North, 4:10.59; Noah Breker, Armstrong, 4:11.42; Aidan Jones, Minneapolis Washburn, 4:14.95; Robert Mechura, Roseville, 4:17.68; Elliott McArthur, Mounds View, 4:18.0; Max Westerlund, Minnetonka, 4:19.15; Nolan Sutter, Chaska, 4:23.76; River Santiago, Blaine, 4:25.83.

• 1,600 (wheelchair): Michael Allen, Wayzata, 5:12.19.

• 110 high hurdles: Vincenzo Miller, Shakopee, 14.18; Grantham Green, Rosemount, 14.26; Linton McPherson, Osseo, 14.35; Christopher Dean, Coon Rapids, 14.47; Jackson Sloan, Eagan, 14.52; Carter Holcomb, Rochester Mayo, 14.55; Isaac Ononiwu, Spring Lake Park, 14.82; Jackson Smith, Coon Rapids, 14.94.

• 300 hurdles: Milo Stelzer, Minneapolis South, 37.86; Maki Whelan, Rosemount, 38.57; Carter Holcomb, Rochester Mayo, 38.61; Grantham Green, Rosemount, 39.17; Linton McPherson, Osseo, 39.89; Christopher Dean, Coon Rapids, 40.26; Morris Suah, St. Michael-Albertville, 40.48; Isaac Ononiwu, Spring Lake Park, 40.69.

• 4x100 relay: Champlin Park (Lomax Wilson, Richlu Tudee, Emmit Tutt, Alvin Thomas), 41.63; Minnetonka 41.71; Irondale 42.59; Andover 42.62; Moorhead 42.62; Lakeville South 42.87; Chanhassen 42.97; Elk River 43.10.

• 4x200 relay: Eagan (Parker Faul, Brooklyn Evans, Peter McGivern, Blake Koenen), 1:27.71; Champlin Park 1:27.95; Owatonna 1:28.80; Eden Prairie 1:28.81; Woodbury 1:29.06; Blaine 1:29.11; Forest Lake 1:29.39; Wayzata 1:29.60.

• 4x400 relay: Lakeville North (Tyler Christianson, Bryce Stachewicz, Parker Malmgren, Andrew Casey), 3:20.61; Mounds View 3:22.21; Hastings 3:22.30; Rosemount 3:22.34; Minnetonka 3:22.80; Forest Lake 3:25.70; Wayzata 3:26.58; Champlin Park 3:26.78.

• 4x800 relay: Wayzata (Will Weber, Ronan Leonard, Tyler Kissell, Hayes McMillan), 7:55.33; Lakeville North 7:57.24; Minnetonka 7:58.48; Eden Prairie 7:59.90; Edina 8:03.17; Woodbury 8:03.81; Owatonna 8:04.41; Buffalo 8:06.29.

• High jump: Adam Myren, Rochester Mayo, 6-7; Devin Jordan, Eden Prairie, 6-7; Jamari Stewart-Scott, Minneapolis South, 6-6; Otenidi Omot, Park of Cottage Grove, 6-5; Abiola Bakare, Mounds View, 6-4; Kamarion Gant, Northfield, 6-4; Tate Rasmussen, Edina, 6-2; Isaac Ononiwu, Spring Lake Park, 6-2.

• Long jump: Juriad Hughes Jr., Irondale, 24-10¾; Michael Haugo, Moorhead, 23-8½; Justin Gleason, Owatonna, 23-5¾; Devin Jordan, Eden Prairie, 22-6; Muhiz Bada, St. Michael-Albertville, 22-3¼; Seth Johnson, Stillwater, 22-1½; Carter Holcomb, Rochester Mayo, 22-0; Avery Batala, Hopkins, 21-11.

• Discus: Hayden Bills, Rosemount, 207-0; Andrew Edwards, Blaine, 173-1; Tre'vion Mack, Irondale, 171-4; Trever Schirmer, Owatonna, 168-9; Timothy Ball, Centennial, 165-0; Carter Walker, Buffalo, 162-11; Jordan Dunigan, Woodbury, 162-7; William Riddel, Rosemount, 151-3.

• Discus (wheelchair): Macalister Hedtke, Wayzata, 50-2.

CLASS 2A STATE MEET

Top 25 team scores

• Waseca 39, Worthington 38, Stewartville 36.5, Mound Westonka 35, Monticello 32, Mankato East 32, Becker and Totino-Grace 31, Litchfield 29, St. Peter and Belle Plaine 27.

• St. Thomas Academy 26, Annandale 25, Mahtomedi, Rock Ridge and Mora 24, Faribault and Rockford 22.5; Jordan and Winona 22.

• Alexandria 20.5, Zimmerman 20, Fergus Falls, Red Wing and Cloquet 18.

Individual event finals

• 100: Thomas Lamkin, Red Wing, 10.65; Caden Spence, Zimmerman, 10.86; Jalen Smith, Mankato West, 10.90; Sawyer Seidl, Hill-Murray, 10.98; E.J. Mathis, Totino-Grace, 10.98; Aaron Stewart, Mankato East, 11.02; Ethan Carrier, Detroit Lakes, 11.02; Jordan Aultman, Cloquet, 11.05.

• 100 (wheelchair): Nelson Remington, Fairmont, 19.16; Devin Filzen, Winona, 19.84.

• 200: Blake Aller, Litchfield, 21.50; Caden Spence, Zimmerman, 21.75; Kieran Murnan, Holy Angels, 21.75; Aaron Stewart, Mankato East, 21.84; Brooks Reicks, St. Peter, 21.94; E.J. Mathis, Totino-Grace, 22.15; Monte Gillman, Dassel-Cokato, 22.26; Eliajah Randle, Richfield, 22.60.

• 200 (wheelchair): Nelson Remington, Fairmont, 31.78; Devin Filzen, Winona, 39.99.

• 400: Brayden Draheim, Winona, 48.44; Jack Markstrom, Mound Westonka, 48.64; Brady Johnson, St. Francis, 48.90; Jonah Hviding, Princeton, 49.08; Graham Zuehlke, Annandale, 49.22; P.K. Moore, Delano, 49.44; Xavier Schultz, Winona, 49.83; Darius Irvin, DeLaSalle, 50.65.

• 800: Cameron Stocke, Rock Ridge, 1:52.79; Kaleb Sharp, Jordan, 1:53.23; Nicholas Brauer, Mankato East, 1:58.22; Dante Juberian, Tri-City United, 1:58.64; Alexander Bjork, St. Anthony, 1:58.74; Casey Gay, Richfield, 1:59.21; Matthew Lindgren, Totino-Grace, 2:00.94; Tyson Ricker, Becker, 2:01.12.

• 800 (wheelchair): Nelson Remington, Fairmont, 2:10.38; Devin Filzen, Winona, 2:41.08.

• 1,600: Cameron Stocke, Rock Ridge, 4:11.25; Emmett Gerres, Belle Plaine, 4:14.32; Miles Fischer, Cloquet, 4:18.43; Matthew Lindgren, Totino-Grace, 4:19.57; Alden Keller, Breck, 4:20.01; Kaleb Sharp, Jordan, 4:21.82; Tyson Ricker, Becker, 4:22.20; Charlie Power-Theisen, St. Paul Como Park, 4:23.25.

• 110 high hurdles: Tayven Peterson, Mora, 14.67; Corbin Herron, St. Peter, 14.68; Jonah McCormick, Mahtomedi, 14.82; Marenono Opiew, Worthington, 15.05; Payton Kasper, Mound Westonka, 15.19; Isaiah Wilson, Simley, 15.21; Cody Evers, Proctor, 15.30; Owen Angell, Becker, 15.34.

• 300 hurdles: Tayven Peterson, Mora, 38.22; Payton Kasper, Mound Westonka, 38.24; Michael Thompson, St. Thomas Academy, 39.04; Marenono Opiew, Worthington, 39.06; Otto Anderson, Alexandria, 39.21; Cameron Pease, Proctor, 39.58; Cristian Escobar, Faribault, 39.67; Jack Fischer, Orono, 39.69.

• 4x100 relay: Waseca (Christian Rodriguez, Damarius Russell, Kaeden Johnson, Kyle Alschlager), 42.16; St. Thomas Academy 42.69; Monticello 42.86; Fridley 43.05; Red Wing 43.06; New Prague 43.09; Rocori 43.18; Cloquet 43.18.

• 4x200 relay: Waseca (Christian Rodriguez, Kaeden Johnson, Kyle Alschlager, Damarius Russell), 1:27.39; Totino-Grace 1:28.71; Faribault 1:29.33; Monticello 1:29.41; St. Thomas Academy 1:29.54; Mankato West 1:29.98; DeLaSalle 1:30.18; St. Peter 1:30.35.

• 4x400 relay: Monticello (Carson Hess, Jack Geislinger, Paul Fasen, Wyatt Witschen), 3:25.07; Faribault 3:26.16; Alexandria 3:26.74; Winona 3:26.76; Litchfield 3:26.82; Worthington 3:28.52; St. Thomas Academy 3:28.54; Mankato East 3:25.23.

• 4x800 relay: Mankato East (Evan MacLean, Audi Thom, Sam Thom, Nicholas Brauer), 7:57.97; Annandale 8:01.80; Big Lake 8:03.26; Worthington 8:08.08; Two Rivers 8:09.84; Belle Plaine 8:10.91; Alexandria 8:11.02; Orono 8:11.62.

• High jump: Owen Carlson, Mahtomedi, 6-6; Ryan Stites, Byron, 6-4; A'Triel Terry, Austin, 6-4; Tysen Gerads, Albany, 6-2; Carson Kunz, Big Lake, 6-2; Emmett Ricke, Kasson-Mantorville, 6-2; Jacob Balcome, Alexandria, 6-2; Carter Anderson, Stewartville, 6-2.

• Long jump: Carter Reckelberg, Becker, 23-3; Damarius Russell, Waseca, 22-1; Arik Nikolas, St. Cloud Tech, 21-5½; Grayson Okoronkwo, Blake, 21-4¼; Nick Bovitz, North Branch, 21-0½; Abagotte Opiew, Worthington, 20-11¾; Kyle Alschlager, Waseca, 20-10; Evan Kludt, Alexandria, 20-6½.

• Discus: Torasbjorn Lunaas, Stewartville, 174-11; Luke Banks, St. Peter, 172-6; Elijah Hagen, Jordan, 169-7; T.J. Christensen, Litchfield, 167-9; Josiah Zilmer, Rockford, 167-0; Sawyer Tordsen, Fairmont, 164-2; Philip Conant, St. Francis, 162-6; Eddie Herman, Waseca, 161-8.

track and field • GIRLS

CLASS 3A STATE MEET

Top 25 team scores

• Minnetonka 101, Wayzata 88, Blaine 44, Maple Grove 42, St. Michael-Albertville 41, Rosemunt 40, Eagan 37, Roseville 31, Prior Lake 30, Brainerd 28.

• Rogers 26, Shakopee and Rochester Century 24, Coon Rapids 22, Cambridge-Isanti and Mounds View 21, Hopkins, Lakeville North and Forest Lake 20; Minneapolis Washburn 19.

• Rochester Mayo 18, Anoka 17, Buffalo 14, Stillwater 13, Hastings, Champlin Park and Bemidji 12.

Individual event finals

• 100: Jordyn Borsch, Maple Grove, 11.65; Anika Larson, Cambridge-Isanti, 11.70; Hannah Horton, Champlin Park, 11.91; Gabriella Keefer, St. Michael-Albertville, 11.93; Brenna Deason, Brainerd, 12.01; Addyson White, Prior Lake, 12.06; Hattie Anderson, Minneapolis Washburn, 12.27; Lauren Reynolds, Lakeville North, 12.32.

• 200: Jordyn Borsch, Maple Grove, 23.70; Anika Larson, Cambridge-Isanti, 24.44; Brianna Shroyer, Buffalo, 24.80; Gabriella Keefer, St. Michael-Albertville, 24.92; Elliana Magnus, Hastings, 25.06; Liberty Quast, Stillwater, 25.27; Zeal Kuku, Minnetonka, 25.32; Mikayla de Souza, Coon Rapids, 25.42.

• 400: Jordyn Borsch, Maple Grove, 54.44; Emma Kvant, St. Michael-Albertville, 55.96; Sydney Ruckett, Minneapolis Washburn, 56.57; Brianna Shroyer, Buffalo, 56.62; Isabelle Reinders, Prior Lake, 57.62; Vanessa Jordan, Eden Prairie, 57.84; Zeal Kuku, Minnetonka, 57.87; Elliana Magnus, Hastings, 58.37.

• 800: Grace Weber, Wayzata, 2:10.44; Teegan Anderson, Wayzata, 2:10.99; Taylor Heimerl, Rosemount, 2:14.61; Katelyn Porter, White Bear Lake, 2:15.26; Shalom Sulungaine, Blaine, 2:15.76; Noella Ross, Chaska, 2:16.43; Carsyn Brady, Owatonna, 2:16.68; Lauren Lansing, Farmington, 2:18.83.

• 1,600: Teegan Anderson, Wayzata, 4:51.61; Sydney Drevlow, Hopkins, 4:55.11; Taylor Isabel, Mounds View, 5:02.82; Evie Malec, Minnetonka, 5:05.16; Norah Hushagen, Forest Lake, 5:06.67; Mia Hoffman, Bemidji, 5:06.96; Laura McClary, St. Paul Central, 5:06.98; Anna VanAcker, Forest Lake, 5:08.27.

• 100 hurdles: Claire Kohler, Minnetonka, 13.80; Kennedy Martinson, Coon Rapids, 13.94; Hannah Hanson, Rochester Mayo, 14.24; Ruby Pajibo, Minnetonka, 14.30; Marvelous Onwualo, Blaine, 14.35; Lillian Wanzek, Hopkins, 14.71; Carlee Kordosky, Hastings, 14.88; Laila Moses, Park Center, 15.60.

• 300 hurdles: Claire Kohler, Minnetonka, 43.03; Addyson White, Prior Lake, 43.50; Ara Warren, Moorhead, 44.32; Grace Brandt, Spring Lake Park, 44.34; Hannah Hanson, Rochester Mayo, 44.53; Maya Woods, Park Center, 45.00; Hannah Kvant, St. Michael-Albertville, 46.33; Carlee Kordosky, Hastings, 46.53.

• 4x100 relay: Minnetonka (Lindsey Koch, Lucy Hiller, Ruby Pajibo, Briena Giebel), 47.76; Lakeville North 48.28; Brainerd 48.78; Wayzata 48.90; Eagan 48.91; Champlin Park 48.91; Minneapolis Washburn 49.33; Woodbury 49.68.

• 4x200 relay: Blaine (Grace Kowhegba, Allie Bingle, Desiree Loyd, Hannah Claussen), 1:42.06; Rochester Century 1:42.24; Minnetonka 1:42.73; Eden Prairie 1:42.83; St. Michael-Albertville 1:42.84; Rogers 1:43.81; Lakeville South 1:44.18; Rosemount 1:44.87.

• 4x400 relay: Blaine (Katelyn Wozniak, Mara Holle, Hannah Claussen, Shalom Sulungaine), 3:56.21; Roseville 3:59.01; Minnetonka 3:59.42; Wayzata 4:00.11; Rochester Mayo 4:01.72; Eagan 4:02.30; Moorhead 4:02.76; Edina 4:03.00.

• 4x800 relay: Wayzata (Madelyn Gullickson, Lila Golomb, Julia Link, Alyson Kleyman), 9:16.53; Minnetonka 9:17.58; Eagan 9:21.57; Maple Grove 9:25.48; Prior Lake 9:27.22; Forest Lake 9:32.70; Brainerd 9:37.85; Duluth East 9:37.91.

• Pole vault: Sofia Condon, Anoka, 13-0; Kennedy Martinson, Coon Rapids, 12-0; Brenna Deason, Brainerd, 11-9; Jacqueline Bergeron, St. Michael-Albertville, 11-9; Jayda Wilson, Roseville, 11-9; Makayla Miles, Forest Lake, 11-6; Kaitlyn Staut, Spring Lake Park, 11-3; Lilian Sather, Chanhassen, 11-3.

• Triple jump: Lucy Hiller, Minnetonka 39-6½; Hemetii Apet, Roseville, 37-9½; Marvelous Onwualo, Blaine, 37-9¼; Geneva Rasmussen, Eagan, 37-7¾; Gabriella Keefer, St. Michael-Albertville, 37-5¼; Mario'ana Watson, Osseo, 37-3¾; Shiaflyn Cooper, Elk River, 37-0; Claire Kohler, Minnetonka, 36-2½.

• Shot put: Jordan Hecht, Rosemount, 45-4¼; Anya Schmidt, Rogers, 41-2; Trinity Wilson, Lakeville North, 41-0; Hannah Bruskiewicz, Rogers, 40-11¼; Lydia Lakanen, Anoka, 40-7¼; Whitley Ronn, Lakeville South, 39-5¾; Katie Kelzenberg, Wayzata, 38-10¾; Alysha Onwuneme, Eagan, 38-5.

CLASS 2A STATE MEET

Top 25 team scores

• Monticello 64, Rocori 62, Mankato East 57.5, Detroit Lakes 42, Holy Angels 38, Marshall 32, Pequot Lakes 31, Alexandria 28, Providence Academy 27, Mankato West 26.

• Cloquet 24.5, Jordan and Simley 24, Hutchinson 23, Totino-Grace 22, Licthfield 19.5, Bloomington Kennedy and Two Rivers 17, Willmar 16, Thief River Falls and St. Paul Highland Park 15.

• Plainview-Elgin-millville 14, Belle Plaine, Stewartville and Benilde-St. Margaret's 13.

Individual event finals

• 100: Ashley Fisher, Holy Angels, 12.07; Emelia Skistad, Monticello, 12.18; Brooke Hohenecker, Providence Academy, 12.29; Sasha Steinbach, Monticello, 12.34; Kendra Mehrkens, Thief River Falls, 12.35; Abby Larson, Detroit Lakes, 12.43; Ava Maly, Minneapolis Roosevelt, 12.58.

• 100 (wheelchair): Adaylia Borgmeier, Mankato East, 19.47; Madison Harbarth, Mankato East, 26.80; Tayla Gassman, Big Lake, 34.5.

• 200: Emelia Skistad, Monticello, 24.51; Ashley Fisher, Holy Angels, 24.81; Kendra Mehrkens, Thief River Falls, 25.04; Brooke Hohenecker, Providence Academy, 25.05; Adriana Brenengen, Winona, 25.10; Ava Maly, Minneapolis Roosevelt, 25.31; Ruby Marble, Mankato West, 25.37; Lulu McGarry, Breck, 25.39.

• 200 (wheelchair): Adaylia Borgmeier, Mankato East, 33.47; Tayla Gassman, Big Lake, 1:06.79.

• 400: Carly Hartwig, Tri-City United, 57.16; Kaela Skistad, Monticello, 57.55; Maisie Pederson, Bloomington Kennedy, 58.02; Brooke Hohenecker, Providence Academy, 58.75; Ellie Moore, St. Paul Highland Park, 59.35; Jasmine Sieben, Rocori, 59.73; Lauren Henkels, Mankato East, 59.97; Alexa Shepherd, Cloquet, 59.99.

• 800: Kendra Krueger, Jordan, 2:13.13; Delia Johnson, St. Paul Highland Park, 2:13.96; Calia Chaney, Pequot Lakes, 2:14.74; Brooklyn Becker, Faribault, 2:16.57; Hailee Zimpel, Zimmerman, 2:17.51; Taleigha Bigler, Marshall, 2:19.00; Kasey Soderholm, Alexandria, 2:19.17; Kyle Hartel, Providence Academy, 2:19.41.

• 800 (wheelchair): Adaylia Borgmeier, Mankato East, 2:25.79.

• 1,600: Kendra Krueger, Jordan, 4:53.90; Isabelle Schmitz, Hutchinson, 4:56.52; Jaelyn Miller, Alexandria, 4:59.15; Maggie McEllistrom, Two Rivers, 5:01.97; Calia Chaney, Pequot Lakes, 5:04.43; Annabelle Ellenbogen, Breck, 5:09.33; Vivienne Larson, Benilde-St. Margaret's, 5:11.14; Kaia Osmundson, Chisago Lakes, 5:13.65.

• 100 hurdles: Brooke Cina, Totino-Grace, 14.65; Naomi Moore, Simley, 14.80; Cecelia Woods, Rocori, 15.00; Rylee Johnson, Detroit Lakes, 15.15; Hope Guertin, Monticello, 15.43; Elizabeth Tuttle, St. Paul Academy, 15.50; Hatatu Killeen, Chisago Lakes, 15.64; Evelyn Olberding, Delano, 15.74.

• 300 hurdles: Haylie Strum, Stewartville, 43.62; Brooke Cina, Totino-Grace, 44.23; Mylea Monahan, Glencoe-Silver Lake, 44.33; Reese Kasper, Mound Westonka, 44.52; Cecelia Woods, Rocori, 45.60; Hope Guertin, Monticello, 45.67; Emmy Schulz, Mankato East, 45.75; Ella Kuhlman, North Branch, 46.81.

• 4x100 relay: Detroit Lakes (Ella Paulson, Rylee Johnson, Jerzie Horner, Abby Larson), 48.65; Holy Angels 48.74; Mankato West 49.03; Rocori 49.44; Mankato East 49.50; Belle Plaine 49.55; Simley 49.77; Benilde-St. Margaret's 49.78.

• 4x200 relay: Monticello (Sasha Steinbach, Kacie Lilledahl, Kaela Skistad, Emelia Skistad), 1:41.32; Mankato West 1:43.42; Belle Plaine 1:44.16; Two Rivers 1:44.20; Rocori 1:44.21; North Branch 1:44.63; Foley 1:45.47; Thief River Falls 1:46.11.

• 4x400 relay: Byron (Taylor Matter, Lilah Kurke, Michaela Hamilton, Paige Halder), 4:00.39; Pequot Lakes 4:00.43; Willmar 4:02.62; Mankato East 4:02.78; Two Rivers 4:03.99; Marshall 4:05.57; Mahtomedi 4:06.08; Foley 4:07.56.

• 4x800 relay: Marshall (Miracle Tucker, Allyson Sample, Anna Kuecker, Taleigha Bigler), 9:22.37; Alexandria 9:26.49; Mankato East 9:28.13; Spectrum 9:40.54; Providence Academy 9:46.30; Becker 9:48.75; Cloquet 9:49.56; Willmar 9:51.01.

• Pole vault: Rylie Hanson, Mankato East, 11-6; Emily Pearson, New Ulm, 11-3; Jerzie Horner, Detroit Lakes, 11-0; Raina Kaping, Litchfield, 11-0; Lauren Woelfel, Becker, 11-0; Ella Dick, North Branch, 10-9; Addison Peed, Mankato East, 10-6; Meghan Urban, Stewartville, 10-0.

• Triple jump: Olivia Walsh, Austin, 38¾; Ayisat Adebayo, Simley, 37-9½; Rylie Hanson, Mankato East, 37-2¼; Ashley Fisher, Holy Angels, 37-0¼; Taylor Wick, Cloquet, 36-5¼; Mehlayna Straub, Southwest Christian, 35-10¾; Kate Van Erp, Rocori, 35-9; Anna Lervick, Benilde-St. Margaret's, 35-8¾.

• Shot put: Brianna Schneider, Rocori, 39-10¾; Jaelyn Baseman, Litchfield, 39-3¼; Amelia Davis, Pequot Lakes, 38-7¾; Lauren Rott, Plainview-Elgin-Millville, 38-6¼; Lena Roubinek, Pine City, 37-7¾; Paige Gillingham, Marshall, 37-4¼; Allison Banse, Mankato West, 35-9¾; Abigail Sullivan, Hibbing, 35-5½.

• Shot put (wheelchair): Tayla Gassman, Big Lake, 19-3¾; Madison Harbarth, Mankato East, 14-11½.