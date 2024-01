Tap the bookmark to save this article.

SATURDAY

basketball • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Breck 79, Lake Crystal-WM 58

• Buffalo 71, La Crosse Central (Wis.) 57

• Byron 76, South St. Paul 62

• Chanhassen 74, Lakeville South 69

• Eagan 61, Rochester Century 45

• Forest Lake 67, Duluth East 63

• Glencoe-SL 82, Plainview-E-M 68

• Hermantown 94, Becker 83

• Hudson (Wis.) 70, Woodbury 57

• Minnetonka 77, DeLaSalle 71

• Mpls. Roosevelt 81, St.P. Como Park 76

• Mpls. Washburn 68, St. Louis Park 50

• Northfield 71, Red Wing 55

• Orono 77, Alexandria 68

• Roseville 62, Rochester Mayo 53

• Shakopee 96, Eden Prairie 59

• St. Michael-Albert. 72, Moorhead 67

• Totino-Grace 72, Benilde-St. Marg. 68

• Zumbrota-Mazeppa 80, Litchfield 50

MINNESOTA

• Austin 68, Kasson-Mantorville 60

• Barnum 77, Swanville 69

• Cannon Falls 74, La Crescent 67

• Cherry 75, Cass Lake-Bena 62

• Crookston 61, Menahga 56

• Dawson-Boyd 67, SW Minnesota Christian 56

• Detroit Lakes 81, Willmar 45

• Dover-Eyota 58, Rochester Lourdes 54

• Esko 80, Perham 52

• Frazee 66, Warroad 60

• Henning 61, Staples-Motley 45

• Kerkhoven-Murdock-Sunburg 57, Atwater-Cosmos-Grove City 42

• Lake City 79, Caledonia 54

• Lanesboro 75, Mabel-Canton 62

• Mankato East 64, Stewartville 63

• Mankato Loyola 65, Hayfield 56

• Mankato West 76, Worthington 68

• NCEUH 58, Lake Park-Audubon 57

• Pipestone 68, Minnewaska 49

• Red Rock Central 57, Wabasso 52

• Rochester Marshall 80, Albert Lea 55

• Russell-Tyler-Ruthton 75, Lakeview 40

• Southland 57, Schaeffer Academy 47

• Spring Grove 64, Janesville-Waldorf-Pemberton 58

• Superior (Wis.) 82, Moose Lake/Willow River 65

• Tracy-Milroy-Balaton 67, Murray County Central 60

• Walker-Hackensack-Akeley 68, Ogilvie 57

basketball • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Blaine 52, Forest Lake 38

• BOLD 66, Mayer Lutheran 50

• Byron 66, Princeton 32

• Delano 70, Waconia 48

• Goodhue 66, Visitation 57

• Kasson-Mantorville 64, Red Wing 58

• Lakeville North 72, Owatonna 37

• Mankato East 74, Mahtomedi 67

• Minnehaha Academy 60, Winona 57, OT

• Mpls. South 56, Apple Valley 42

• Orono 68, Alexandria 55

• PACT 54, Maple Lake 43

• Park Center 73, Mpls. North 24

• Providence Academy 75, Stewartville 73

• Rochester Century 70, Park of C.G. 49

• Spring Lake Park 58, Camb.-Isanti 47

• St. Cloud 68, Mpls. Washburn 54

• St. Michael-Albertville 86, Moorhead 56

• West Lutheran 56, Bethlehem Academy 54

• Winona Cotter 73, St. Croix Lutheran 65

MINNESOTA

• Austin 85, Mankato West 60

• Esko 65, Bemidji 44

• Frazee 83, Warroad 61

• La Crescent 55, Cannon Falls 52

• Menahga 63, Crookston 42

• Mountain Iron-Buhl 70, Crosby-Ironton 63

• Pequot Lakes 73, Cloquet 57

• Rochester Marshall 70, Albert Lea 34

• Rock Ridge 62, Duluth Marshall 61

• Rothsay 56, Richland (N.D.)33

• Russell-Tyler-Ruthton 57, Lakeview 47

• Sauk Rapids-Rice 64, St. Cloud Cathedral 49

• Schaeffer Academy 38, Southland 36

• Sleepy Eye 70, Hayfield 66

• Wabasso 45, Red Rock Central 28

• Willmar 55, Detroit Lakes 48

gymnastics • GIRLS

MGGOA INVITE

At Park Center

Division I

• Apple Valley/Eastview 136.755, Breck 134.3, Mahtomedi 131.925, Eagan 129.875, Maple Grove 123.825, St. Louis Park 119.9, St. Anthony/Spring Lake Park 118.5. All-around: Anika Golla, Breck, 35.475.

Division II

• Osseo 122.15, Mpls. Washburn 116.425, North St. Paul 115.275, Park Center 104.05, Champlin Park 113.925, St. Paul Central 111.025, Tartan 105.375. All-around: Parker Stob, Mpls. Washburn, 35.625.

WATERTOWN-MAYER/M-W INVITE

• Forest Lake 144.3, Dickinson (N.D.) 143.95, Stillwater 136.95, Watertown-Mayer/Mound Westonka 135.55, St. Peter 131.55. All-around: Anna Philipson, Forest Lake, and Aspen Roadarmel, Dickinson (N.D.), 37.0.

hockey • BOYS

INDEPEDENT METRO ATHLETIC

• Blake 6, Breck 4

METRO EAST

• South St. Paul 1, Simley 0

• St. Thomas Academy 5, Tartan 1

• Two Rivers 3, Hill-Murray 2, OT

METRO WEST

• St. Louis Park 6, Minneapolis 3

• SW Christian/Richfield 4, Waconia 2

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 2, Osseo 1, OT

• Centennial 8, Coon Rapids 1

• Champlin Park 5, Arm./Cooper 2

• Elk River/Zimmerman 1, Rogers 1, OT

• Maple Grove 6, Blaine 2

• Totino-Grace 7, Spring Lake Park 2

SOUTH SUBURBAN

• Farmington 5, Appel Valley/Burnsville 4

• Lakeville South 3, Eagan 2

• Prior Lake 5, Shakopee 4

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 7, Roseville 0

• East Ridge 2, Mounds View 2, OT

• Park of Cottage Grove 6, Woodbury 1

• Stillwater 2, Forest Lake 1

METROPOLITAN AREA

• Anoka 4, Cambridge-Isanti 1

• Benilde-St. Margaret's 6, Moorhead 4

• Bloom. Kennedy 4, Albert Lea 3

• Buffalo 7, Bloom. Jefferson 1

• Chanhassen 6, Duluth East 0

• Dodge County 5, Hopkins 2

• Edina 9, Holy Family 3

• Fergus Falls 5, Hutchinson 4

• Hermantown 5, Eden Prairie 4

• Litchfield/D-C 2, Willmar 2, OT

• Minnetonka 6, Mahtomedi 2

• Northfield 4, Mankato West 1

• Orono 3, Delano 2

• River Lakes 5, Northern Edge 2

• Rock Ridge 5, Princeton 2

• St. Paul Highland Park 3, St. Paul Academy 2

• Wayzata 6, Grand Rapids 2

• Winona 6, Red Wing 3

MINNESOTA

• Bemidji 3, Alexandria 2

• Brainerd 7, Cloquet/Esko/Carlton 0

• Duluth Marshall 4, Rochester Lourdes 1

• Ely 6, Ashland (Wis.) 2

• Fairmont 7, Redwood Valley 1

• Little Falls 4, Hibbing/Chisholm 2

• Mankato East 3, Rochester Mayo 2

• Northern Lakes 3, Thief River Falls 1

• Park Rapids 8, Kittson Central 2

• Proctor 3, International Falls 1

• Red Lake Falls 5, Lake of the Woods 4, OT

• Rochester Century/JM 13, Austin 2

• Roseau 6, St. Cloud 2

• Sauk Rapids-Rice 8, Windom 1

• Warroad 4, Detroit Lakes 1

• Waseca 4, Worthington 1

hockey • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Breck 3, Blake 2

LAKE

• Eden Prairie 5, Buffalo 0

• Edina 1, Minnetonka 0

• Wayzata 4, North Wright County 2

METRO WEST

• Bloomington Jefferson 4, Minneapolis 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 3, Anoka 0

• Armstrong/Cooper 5, Elk River 3

• Blaine 3, Champlin Park/CR 2, OT

• Centennial/SpLP 3, Osseo/PC 0

SOUTH SUBURBAN

• Lakeville North 3, Metro-South 0

• Lakeville South 5, Eagan 0

• Rosemount 2, Eastview 1, OT

• Shakopee 4, Prior Lake 1

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 6, East Ridge 0

• Mounds View/Irondale 2, Park of C.G. 1, OT

• Roseville/Mahtomedi 5, Forest Lake 3

• Woodbury 7, White Bear Lake 5

METROPOLITAN AREA

• Crookston 4, Gentry Academy 0

• Fairmont 3, Princeton/Big Lake/Becker 0

• Hill-Murray 7, Proctor/Hermantown 1

• Litchfield/Dassel-Cokato 4, Willmar 3

• Mankato East 4, Waconia 1

• Moorhead 5, Maple Grove 3

• New Prague 5, Mankato West 0

• South St. Paul 4, Cloquet/Esko/Carlton 1

• Winona 5, Red Wing 0

MINNESOTA

• Bemidji 4, Fergus Falls 1

• Brainerd/Little Falls 1, Warroad 0

• Fort Frances (Ont.) 9, Morris/Benson 1

• Rochester Century/JM 5, Austin 2

• Waseca 7, Worthington 0

SWIMMING • boys

MAROON AND GOLD INVITE

Gold Division

• Minnetonka 672.5, Omaha Creighton Prep (Neb.) 607, Prior Lake 461, Edina 444.5, Breck/Blake 385, Chaska/Chanhassen 300, Wayzata 297, Eden Prairie 258

Bronze Division

• Mankato East/Loyola 406, Benilde-St. Margaret's 392, St. Louis Park 362, Two Rivers 266, Owatonna 257.5, Shakopee 245, Mpls. Southwest 237, St. Paul Central 235, White Bear Lake 209, Mpls. South/Washburn/Roosevelt 195, Osseo 182, Mankato West 144.5, Forest Lake 137, Cretin-Derham Hall 104, Hibbing 63, Fridley 24.

Maroon Division

• Lakeville South 431, East Ridge 427, Sartell-St. Stephen 384.5, Rochester Century 352.5, St. Thomas Academy 345.5, Orono 316, Hudson (Wis.) 308, Lakeville North 280.5, Stillwater 203, Eau Claire (Wis.) 157, St. Cloud Apollo 150, Anoka 82, Mound Westonka 58.

Tiger Division

• Fargo North (N.D.) 483.5, Winona/Winona Cotter 346, Hopkins 345, Jamestown (N.D.) 320, SImley 317, St. Cloud Tech/Cathedral/Rocori/Becker 310, Blaine 269, River Falls (Wis.) 247, New Prague 220, St. Paul Como Park 190, Tartan 136.5, Menomonie (Wis.) 122, Chippewa Falls (Wis.) 99, St. Paul Humboldt/Wash. 37, Eau CLaire Memorial/North (Wis.) 34, Hudson (Wis.) 4.

SPRING LAKE PARK INVITE

• Monticello 491, Elk River 475.5, Buffalo 389.5, St. Anthony 252, Apple Valley 230, Armstrong/Cooper 206, Spring Lake Park 200, Cambridge-Isanti 70.

wrestling

BROOKLYN CENTER INVITE

• Park Center 200, Minnetonka 176.5, Champlin Park 137.5, Fridley 127, Mpls. Washburn 97, Benilde-St. Margaret's 86, Mpls. Roosevelt 75, St. Paul Highland Park 69, Brooklyn Center/Concordia Academy 61, Richfield 42.5, Mpls. Henry 33, Cooper 12