SATURDAY

BASKETBALL • BOYS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 61, Blake 58

MCAA

• Legacy Christian 80, PACT 43

TRI-METRO

• Fridley 41, St. Croix Lutheran 36

WRIGHT COUNTY

• Dassel-Cokato 70, Howard Lake-W-W 53

METROPOLITAN AREA

• BOLD 75, Lester Prairie 72

• Byron 77, Twin Cities Academy 65

• Columbia Heights 79, Mpls. South 78

• Eau Claire Memorial (Wis.) 84, Richfield 63

• Jordan 66, Kasson-Mantorville 61

• LaCrosse Central (Wis.) 68, Hopkins 49

• Mahtomedi 83, Holy Angels 78

• Maranatha 74, Rice Lake (Wis.) 48

• Menomonee Falls (Wis.) 83, Totino-Grace 70

• Mpls. North 62, Brookfield Academy (Wis.) 59

• Pewaukee (Wis.) 78, Armstrong 52

• Plainview-E-Millville 78, New Life Academy 72

• Red Wing 71, Rochester John Marshall 63

• St. Paul Academy 74, Chisago Lakes 61

• St. Paul Como Park 65, Eveleth-Gilbert 45

• Wisconsin Lutheran 78, Minnehaha Academy 60

MINNESOTA

• Arlington (S.D.) 69, Clinton-G-Beardsley 50

• Barnum 55, Browerville/Eagle Valley 51

• Cass Lake-Bena 71, Cherry 59

• Colman-Egan (S.D.) 52, Ortonville 45

• Crosby-Ironton 91, International Falls 39

• Dawson-Boyd 68, Oldham (S.D.) 48

• Deubrook (S.D.) 45, Pipestone Area 40

• Elkton (S.D.) 63, Hills-Beaver Creek 51

• Ely 58, Duluth Marshall 56

• Hancock 67, New York Mills 60

• Lanesboro 57, LeRoy-Ostrander 51

• Mankato West 68, Rochester Century 52

• Maple Lake 72, Pine City 23

• Marshall 58, Waseca 56, OT

• New Ulm Cathedral 63, Mtn. Lake Area 62

• Owatonna 79, Mankato East 77

• Parkers Prairie 56, Brandon-Evansville 51

• Red Lake County 85, Crookston 53

• Renville Co. West 65, Buffalo Lake-H-Stewart 60

• Rochester Mayo 77, Faribault 47

• St. Peter 78, Perham 72

• Schaeffer Academy 61, Mabel-Canton 59

• Sleepy Eye 60, Edgerton 51

• Sleepy Eye St. Mary's 86, Windom 63

• Spring Grove 53, Madelia 23

• Springfield 78, Adrian/Ellsworth 43

• Stewartville 62, Goodhue 52

• Tracy-Milroy-Balaton 73, Red Rock Central 45

• Wahpeton (N.D.) 65, Breckenridge 38

• Westbrook-WG 61, Gibbon-Fairfax-Winthrop 49

• Win-E-Mac 63, Walker-Hackensack-Akeley 43

BASKETBALL • GIRLS

INDEPENDENT METRO ATHLETIC

• Providence Academy 90, Blake 39

MCAA

• Legacy Christian 62, PACT 19

ST. PAUL CITY

• Harding 45, Central 44

WRIGHT COUNTY

• Dassel-Cokato 70, Howard Lake-W-W 53

METROPOLITAN AREA

• Bethlehem Academy 59, Lester Prairie 55

• Buffalo 78, St. Francis 18

• DeLaSalle 72, Bloomington Jefferson 64

• Jordan 53, Kasson-Mantorville 44

• Kimball Area 47, Spectrum 46

• Litchfield 52, Morris Area/Chokio-Alberta 45

• Minnehaha Academy 64, St. Peter 49

• Minnetonka 99, Moorhead 20

• North Branch 77, Brooklyn Center 18

• Norwood Young America 60, Park Rapids 43

• Park of Cottage Grove 74, Apple Valley 32

• St. Croix Lutheran 67, Breck 25

HOPKINS INVITATIONAL

Third place

• Hopkins 66, Grandview (Colo.) 37

Championship

• Sidwell Freinds (D.C.)60, DeSoto (Texas) 55

MINNESOTA

• Browerville/Eagle Valley 52, Barnum 42

• Buffalo Lake-H-Stewart 68, Renville Co. West 24

• Cass Lake-Bena 70, West Central Area 69

• Crookston 59, Badger-G-Middle River 38

• Fergus Falls 73, Detroit Lakes 45

• Grand Rapids 80, Hermantown 59

• Hancock 70, New York Mills 36

• Lake Park-Audubon 62, Ada-Borup 42

• Mankato East 55, Owatonna 44

• Proctor 54, Hibbing 37

• St. Clair 59, Waseca 51

• Sauk Centre 65, Foley 40

• Swanville 48, Parkers Prairie 34

• Triton 79, St. Charles 46

• Underwood 69, Rothsay 27

• Wahpeton (N.D.) 66, Breckenridge 60, OT

• Wheaton-H-Norcross 50, Pelican Rapids 47

GYMNASTICS • GIRLS

ANOKA INVITATIONAL

• St. Michael-Albertville 140.65, Anoka 139.8, Monticello 138.6. All-around: Jackie Bergeron, St. Michael-Albertville, 36.55.

HOCKEY • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 5, Minnetonka 3

• Edina 4, St. Michael-Albertville 1

METRO EAST

• Tartan 7, South St. Paul 1

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 3, St. Louis Park 0

• Bloomington Kennedy 5, New Prague 2

• Chaska 4, Chanhassen 2

• Orono 3, Bloomington Jefferson 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 7, Centennial 4

• Blaine 8, Anoka 1

• Champlin Park 4, Totino-Grace 3, OT

• Elk River/Zimmerman 7, Coon Rapids 1

• Maple Grove 7, Osseo 0

• Rogers 8, Spring Lake Park 2

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 4, Rosemount 4, OT

• Eastview 4, Eagan 0

• Lakeville North 7, Shakopee 1

• Lakeville South 12, Burnsville 0

SUBURBAN EAST

• Park of Cottage Grove 5, Mounds View 3

• Woodbury 3, Roseville 1

METROPOLITAN AREA

• Blake 5, St. Thomas Academy 3

• Buffalo 4, Monticello 3

• Grand Rapids 4, Hill-Murray 4, OT

• Hastings 7, Rochester Century 1

• Holy Angels 7, St. Cloud Cathedral 1

• Litchfield/D-C 9, Minnesota River 0

• Mound Westonka 2, Simley 2, OT

• Northern Edge 4, St. Paul Academy 3

• Northfield 7, Winona 0

• Owatonna 7, Red Wing 2

• Prior Lake 7, East Grand Forks 1

• Providence Academy 6, Armstrong/Cooper 1

• Rock Ridge 1, Princeton 0

• St. Paul Johnson 3, Minnehaha Academy 2

• SW Christian/Richfield 4, New Ulm 1

• Wayzata 3, Warroad 0

MINNESOTA

• Dodge County 5, Luverne 3

• International Falls 7, Moose Lake Area 0

• Little Falls 10, Crookston 0

• May-Port CG (N.D.) 3, Kittson Co. Central 2

• Moorhead 3, Duluth East 2

• Mora/Milaca 9, Ashland (Wis.) 2

• Thief River Falls 6, Northern Lakes 4

• Willmar 3, Marshall 0

HOCKEY • GIRLS

LAKE

• North Wright County 6, Eden Prairie 1

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 9, New Prague 0

• Orono 13, Waconia 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Champlin Park/Coon Rapids 7, Anoka 2

• Maple Grove 4, Blaine 3

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 3, Lakeville South 1

• Eastview 5, Eagan 3

• Farmington 3, Prior Lake 2

• Rosemount 12, Apple Valley 5

• Shakopee 5, Lakeville North 2

SUBURBAN EAST

• Forest Lake 7, Irondale/St. Anthony 2

• Mounds View 5, White Bear Lake 1

• Stillwater 7, East Ridge 1

WRIGHT COUNTY

• Delano/Rockford 3, Litchfield/D-C 1

METROPOLITAN AREA

• Alexandria 5, Breck 1

• Andover 4, Edina 0

• Bloomington Jefferson 3, Minneapolis 1

• Centennial/SLP 4, Chisago Lakes 2

• Holy Angels 4, Chaska/Chanhassen 2

• Holy Family 4, Blake 2

• Minnetonka 5, Elk River/Zimmerman 3

• St. Cloud 4, Osseo/Park Center 2

• Simley 2, Mound Westonka 1

MINNESOTA

• Albert Lea 4, Rochester Century 1

• Crookston 15, International Falls 0

• Dodge County 6, Luverne 2

• Fairmont 6, Morris/Benson Area 5

• River Lakes 14, Detroit Lakes 0

• Rock Ridge 5, Pine City Area 2

• Roseau 2, Brainerd/Little Falls 1

• Warroad 3, Moorhead 2

• Willmar 3, Marshall 0

SWIMMING • BOYS

TRUE TEAM STATE MEET

Class 2A

• Minnetonka 2,216.5, Wayzata 2,047, Edina 1,846, Prior Lake 1,700, East Ridge 1,562, Chanhassen/Chaska 1,452.5, Brainerd 1,363.5, Lakeville South 1,252, Mounds View 1,192, Maple Grove 1,084, Duluth East 1,056.5, St. Michael-Albertville 679

Class 1A

• Breck/Blake 2,375, St. Thomas Academy 1,951.5, Northfield 1,768.5, Hutchinson 1,518, Alexandria 1,472.5, Simley 1,269.5, Delano/Watertown-Mayer 1,268, Monticello 1,260.5, Orono 1,232.5, Mankato East/Loyola 1,202, Winona/Winona Cotter 1,174, Grand Rapids 924

WREStlING

EASTVIEW INVITATIONAL

• Wayzata 190, Scott West 158, Farmington 147, Faribault 141.5, Eastview 104.5, Woodbury 90.5, Rosemount 83.5, Coon Rapids 63, St. Thomas Academy 62, Two Rivers 49.5, Sauk Rapids-Rice 39, Winona 24, Roseville 12

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

BOLD 75, Lester Prairie 72

Lester Prairie 42 30-72

BOLD 38 37-75

Lester Prairie: Behning 18, Schauer 13, Scheevel 12, Harrison 9, Hodny 6, Radtke 6, Zebell 5, Gatlin-Coellner 3. BOLD: King 28, Gross 17, Marks 12, Sullivan 6, Visser 6, Borer 4, Vosika 2.

Columbia Heights 79, Mpls. South 78

Minneapolis South 33 45-78

Columbia Heights 42 37-79

Minneapolis South: Williams Jr. 23, Ring 20, Larkins 14, Houts 12, Davis 6, Johnson 3. Columbia Heights: Brown 35, Burton 18, Scoggins 14, Davis 7, Hinsz 5.

Dassel-Cokato 70, Howard Lake-W-W 53

Dassel-Cokato 39 31-70

Howard Lake-Waverly-Winsted 23 30-53

Dassel-Cokato: Warner 20, Thinesen 16, G. Aamot 8, Gillman 7, Verhey 6, Lynk 5, Clark 3, Schrupp 3, E. Aamot 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Mochinski 18, Helgeson 10, Fiecke 9, Gilbert 9, Burau 7.

Eau Claire Memorial (Wis.) 84, Richfield 63

Richfield 36 27-63

Eau Claire Memorial (Wis.) 33 51-84

Richfield: January 24, Patterson 12, Wollmuth 12, Armstrong 6, Joerger 5, Hewitt 2, Hollins 2. Eau Claire Memorial (Wis.): Shaw 20, Welsch 15, Stoik 14, Boser 11, Jesperson 9, Albert 6, Wells 6, Schroeder 3.

Fridley 41, St. Croix Lutheran 36

Fridley 17 24-41

St. Croix Lutheran 17 19-36

Fridley: Nelson 23, Smith 8, Cooper 4, Williams 4, Marcus 2. St. Croix Lutheran: Miller 11, Neish 11, Brugos 6, Gawrisch 4, Austin 2, Valleau 2.

Jordan 66, Kasson-Mantorville 61

Kasson-Mantorville 31 30-61

Jordan 36 30-66

Kasson-Mantorville: Holecek 24, Suess 8, Flom 7, Klepel 6, Briggs 5, Hallstrom 5, Lee 4, Gustafson 2. Jordan: Sivilay 28, Montreuil 10, Koch 8, Young 7, Kes 5, Langheim 4, Schmidt 4.

La Crosse Central (Wis.) 68, Hopkins 49

La Crosse Central (Wis.) 35 33-68

Hopkins 19 30-49

La Crosse Central (Wis.): Compan 20, Williams 17, Fried 10, Fielding 9, Adams 6, Pretasky 6. Hopkins: O'Hara 14, Nnaji 12, Moore 11, Wilson 8, Sappington 4.

Mahtomedi 83, Holy Angels 78

Holy Angels 41 37-78

Mahtomedi 39 44-83

Holy Angels: Issa 30, Boarman 14, Boehm-Peterson 14, Dittman 6, Johnson 6, Scroggins 3, Smith 3, Akerson 2. Mahtomedi: Carlson 28, Armitage 16, McCleery 14, Ecker 9, Harvey 9, Breien 3, Granec 2, Muetzel 2.

Maranatha 74, Rice Lake (Wis.) 48

Rice Lake (Wis.) 12 36-48

Maranatha 34 40-74

Rice Lake (Wis.): Belongia 12, Z. Orr 10, Farm 7, T. Orr 7, Klemme 4, Lipke 4, Eggelston 2, Juza 2. Maranatha: McDonald 16, Coleman 15, LaVelle 13, Balentine 9, M. Bluford 9, I. Bluford 3, Purnell 3, Anderson 2, Chatman 2, Lanari 2.

Mpls. North 62, Brookfield East (Wis.) 59

Brookfield East (Wis.) 31 28-59

Minneapolis North 28 34-62

Brookfield East (Wis.): Gherezgher 16, Schmainda 16, Tabaska 12, Stewart 10, Graf 4, Schneider 1. Minneapolis North: Anderson 19, Wilson 19, Butler 10, Sanders 9, McCrimmon 3, Rich 2.

Pewaukee (Wis.) 78, Armstrong 52

Pewaukee (Wis.) 46 32-78

Armstrong 22 30-52

Pewaukee (Wis.): A. Janowski 25, Momcilovic 15, N. Janowski 10, Osterman 7, Terrian 6, Loew 5, Schill 5, Dobberstein 2, Leffler 2, Schroeder 1. Armstrong: P. Newbern 15, Rennie 7, S. Newbern 5, Skram 5, Jones 4, Kuempel 4, Mogire 4, College 3, Ware 3, Dillard-Smith 2.

Plainview-E-Millville 78, New Life Academy 72

Plainview-Elgin-Millville 44 34-78

New Life Academy 31 41-72

Plainview-Elgin-Millville: Peters 35, Schumacher 18, Stevens 16, Hagen 5, Callanhan 2, McGuire 2. New Life Academy: Briggs 14, Hendricks 13, Kaemingk 12, Reader 12, Woolf 10, Huebsch 8, Wall 3.

Providence Academy 61, Blake 58

Providence Academy 32 29-61

Blake 25 33-58

Providence Academy: Carney 19, Fafinski 13, McCarthy 11, Perrill 10, Wooden 5, Mokua 3. Blake: Liu 21, Baker 11, Okoronkwo 11, Hubler 9, Borene 6.

St. Paul Academy 74, Chisago Lakes 61

Chisago Lakes 37 24-61

St. Paul Academy 38 36-74

Chisago Lakes: Marquardt 16, Griffin 10, Olson 10, Schmidt 10, Thompson 7, Larsen 6, Walker 2. St. Paul Academy: B. Baskerville 20, C. Baskerville 13, Carter 11, Hayes 10, Rizvi 9, Johnson 5, Forsberg 3, Rock 3.

St. Paul Como Park 65, Eveleth-Gilbert 45

Eveleth-Gilbert 24 21-45

St. Paul Como Park 37 28-65

Eveleth-Gilbert: Rittmann 21, Mavec 12, Flannigan 5, Roen 5, Marks 2. St. Paul Como Park: M. Aarness 18, Plair 15, Taha 10, D. Aarness 9, Gibson 7, Kibble 4, Nichols 2.

BASKETBALL • GIRLS

Buffalo 78, St. Francis 18

St. Francis 7 11-18

Buffalo 39 39-78

St. Francis: Johnson 4, Lupinek 3, Ogbemudia 3, Peterson 3, Mad. Rothbauer 2, Mak. Rothbauer 2, Markas 1. Buffalo: Gunderson 21, Hartman 11, M. Guida 10, B. Guida 8, Anderson 7, Feddema 7, Burke 6, Noble 3, Posch 3, Zwart 2.

DeLaSalle 72, Bloomington Jefferson 64

Bloomington Jefferson 39 25-64

DeLaSalle 31 41-72

Bloomington Jefferson: Roach 18, Hemann 14, Felt 12, Chapple 8, Bock 7, Nelson 5. DeLaSalle: S. White 16, Johnson 15, Scott 15, M. White 10, Runsewe 9, McNeil 4, Bass 3.

Jordan 53, Kasson-Mantorville 44

Kasson-Mantorville 22 22-44

Jordan 27 26-53

Kasson-Mantorville: Narveson 11, Stoskopf 6, Tozier 6, Carrier 5, Cumming 5, Larson 4, Shubert 4, Den 3. Jordan: Kluxdal 13, Olinger 9, Pedersen 9, Borowicz 8, Dahmen 7, Vogel 6, Barth 1.

North Branch 77, Brooklyn Center 18

Brooklyn Center 10 8-18

North Branch 49 28-77

Brooklyn Center: Thompson 14, Adams 4. North Branch: Peaslee 27, Runk 19, Kuhlman 18, Rothe 5, Bistodeau 4, Diaz 4.

Park of Cottage Grove 74, Apple Valley 32

Park of Cottage Grove 52 22-74

Apple Valley 16 16-32

Park of Cottage Grove: Ambroz 16, German 14, Jameson 14, Nelson 13, Henderson 6, Kieffer 3, Leick 2, Olson 2, Samson 2, Taschner 2. Apple Valley: Jensen 11, Erickson 8, Pyle 6, Myers 4, Mackins 3.

Providence Academy 90, Blake 39

Providence Academy 46 44-90

Blake 16 23-39

Providence Academy: Greenway 38, G. Counts 18, Hohenecker 12, H. Counts 5, El. Millerbernd 4, Em. Millerbernd 4, Healy 3, Boeing 2, Heyda 2, Young 2. Blake: Deignan 9, R. Michael-Crushshon 9, Swenson 7, N. Michael-Crushshon 6, Gregor 3, Bowles 2, Swigert 2, Jones 1.

St. Croix Lutheran 67, Breck 25

St. Croix Lutheran 30 37-67

Breck 13 12-25

St. Croix Lutheran: Penn 20, Hauge 19, Washington 13, Orvik 11, Anderson 2, Rosin 2. Breck: Walker 10, Blake 8, Welsh 3, Murray 2, Nelson 2.

St. Paul Harding 45, St. Paul Central 44

St. Paul Central 24 20-44

St. Paul Harding 19 26-45

St. Paul Central: Rynkiewich 15, Thompson 8, Northrop-Kiel 7, Cordes 6, Roste 4, Freberg 2, Murdoch Meyer 2. St. Paul Harding: Davis Chavez 23, Johnson 19, Rollins 3.

HOCKEY • BOYS

Andover 7, Centennial 4

Andover 1 3 3-7

Centennial 2 1 1-4

First: C-Carls, 8:48, pp. A-Knox (Casey), 11:56, pp. C-Van Tassel, 14:09, pp. Second: A-Casey, 3:13. A-Gravink, 10:11. C-Anderson (Van Tassel), 13:34. A-Thoreson (Knox), 16:00, sh. Third: A-Cogswell (Casey), 2:09, pp. A-Casey (Gravink), 7:49. C-Carls (Blair), 11:50, pp. A-Gravink (Casey), 16:58. Saves: Andover: Brauns 10-6-6-22. Centennial: Fuller 5-10-11-26.

Apple Valley 4, Rosemount 4, OT

Rosemount 0 1 3 0-4

Apple Valley 1 3 0 0-4

First: AV-Arendt (Wiggins, Larson), 13:20. Second: AV-Lind (McIntosh), :57, pp. R-Hedlund (Peterson, Hendrikson), 2:07, pp. AV-Britt (Pries, Martinson), 5:55. AV-Hatfield (Britt, McIntosh), 12:26. Third: R-Hedlund (Peterson, Hendrikson), 1:08, pp. R-Hendrikson, 1:59, pp. R-Toll (Peterson, Campbell), 3:03. Saves: Rosemount: Murphy 2-7-x-x-9, Pasch x-1-10-2-13. Apple Valley: Gilmore 9-10-15-8-42.

Benilde-St. Margaret's 3, St. Louis Park 0

St. Louis Park 0 0 0-0

Benilde-St. Margaret's 0 0 3-3

Third: BSM-Stewart (Risteau, McMorrow), 1:56. BSM-Yakesh (Stewart), 4:24. BSM-Risteau (Stewart, Lervick), 7:20. Saves: St. Louis Park: Middleton 13-17-13-43. Benilde-St. Margaret's: Schumacher 4-9-12-25.

Blaine 8, Anoka 1

Anoka 1 0 0-1

Blaine 4 3 1-8

First: A-McGonigal, 3:31. B-Penner (Loftus, Dickman), 7:18. B-La. Steffen (Laager, Lu. Steffen), 11:01. B-Penner (Shaffer, Mikan), 11:42. B-Penner (Loftus), 14:47. Second: B-La. Steffen (Lu. Steffen, Sutherland), 11:11. B-Hauck (Urness, Swanson), 13:23. B-Hauck (Puder, Mikan), 15:58. Third: B-Mikan (Lu. Steffen), 7:58. Saves: Anoka: Olson 15-13-6-34. Blaine: Wallin 8-6-x-14, Raniere x-x-17-17.

Blake 5, St. Thomas Academy 3

St. Thomas Academy 1 1 1-3

Blake 3 2 0-5

First: B-Svenddal (Krenke), 6:43. B-Duininck (Krenke), 9:00. STA-Grahme (Strobel), 9:39, pp. B-Heithoff (Heithoff, Chebaclo), 16:47. Second: B-Hack (Matzke), 5:50. STA-Skahan (Grahme, Cronin), 8:25, pp. B-Rannow (Krenke), 13:24. Third: STA-Cronin (Williams), 12:12. Saves: St. Thomas Academy: Schoephoerster 6-3-1-10. Blake: Spaeth 5-14-14-33.

Bloomington Kennedy 5, New Prague 2

New Prague 0 0 2-2

Bloomington Kennedy 1 2 2-5

First: BK-Coady (Deutsch, Christensen), 2:38. Second: BK-Magnusson (Lo. Dosan, Lu. Dosan), 7:30, pp. BK-Lu. Dosan (Lo. Dosan, Jost), 14:00, pp. Third: NP-Portner (Seymour), 4:00. BK-Deutsch (Hauch), 6:05. NP-Woitas (Hanzel, Seymour), 12:45, pp. B-Hauch, 16:44. Saves: New Prague: Scherf 12-9-8-29. Bloomington Kennedy: Walton 10-10-11-31.

Buffalo 4, Monticello 3

Monticello 1 1 1-3

Buffalo 1 3 0-4

First: M-Bergstrom (Mayer), 5:37. B-Marr (Gunia, Winter), 15:03, pp. Second: B-Bergstrom (Hansen, Roethke), 4:33. M-Dahlheimer, 8:43, sh. B-Valli (Roethke, Gunia), 12:59, pp. B-Bergstrom (Roethke), 16:08. Third: M-Dahlheimer, 12:02. Saves: Monticello: Biller 12-13-7-32. Buffalo: Altman 3-2-8-13.

Chaska 4, Chanhassen 2

Chaska 2 1 1-4

Chanhassen 1 0 1-2

First: Chas-Markwell (Scheetz, Jax), 5:50. Chas-Nahan, 13:31. Chan-Baker (Smith, Curtis), 14:58, pp. Second: Chas-Jax (Iverson, Nahan), 16:36. Third: Chas-Rinzel (Seaverson), :09. Chan-Christ (Smith, Jensen), 14:56. Saves: Chaska: Wishart 8-4-7-19. Chanhassen: Gates 9-12-10-31.

Edina 4, St. Michael-Albertville 1

St. Michael-Albertville 1 0 0-1

Edina 1 3 0-4

First: E-Johnson (Wurst, VanderVort), 3:39. STMA-Lobitz (Waller), 6:01. Second: E-Johnson (VanderVort, Morgan), 1:55. E-Fechko (Morgan, Doll), 4:46. E-Fritz (Sexton, Mason), 5:00. Saves: St. Michael-Albertville: Woitalla 16-21-15-52. Edina: Clarkowski 4-6-8-18.

Elk River/Zimmerman 7, Coon Rapids 1

Elk River/Zimmerman 4 2 1-7

Coon Rapids 1 0 0-1

First: ERZ-Johnson (Grassel), 4:45. ERZ-Grassel (Pilich), 5:21. ERZ-Foss (Christian, Skyberg), 12:02, sh. ERZ-Mears, 13:39. CR-Clark (Bresnahan), 16:15. Second: ERZ-Grassel (Anderson, Skyberg), 4:47. ERZ-Johnson, 11:51. Third: ERZ-Hansberger (Mears), 5:00. Saves: Elk River/Zimmerman: Greniuk 5-4-4-13. Coon Rapids: Durkop 17-12-15-44.

Grand Rapids 4, Hill-Murray 4, OT

Hill-Murray 1 3 0 0-4

Grand Rapids 2 1 1 0-4

First: HM-Bonin (Hensler), 1:23. GR-Young (DelGreco, Drotts), 2:51, pp. GR-Young (Morque, Nelson), 15:14, pp. Second: GR-Sterle (Young, Stauffer), 9:04, pp. HM-Gruba (Godbout, Hardy), 14:59, pp. HM-Hardy (Godbout), 15:39. HM-Hensler (Senden, Hurley), 16:18. Third: GR-DelGreco (Nelson, Morque), 4:00, pp. Saves: Hill-Murray: Erickson 8-7-8-2-25. Grand Rapids: Gunderson 7-10-6-2-25.

Hastings 7, Rochester Century 1

Rochester Century 0 0 1-1

Hastings 3 1 3-7

First: H-Harris (Stewart), 2:23. H-DeBettignies (Savage), 3:29. H-Harris, 11:46, sh. Second: H-DeBettignies (Stewart, Larsen), 11:25, pp. Third: H-Stoffel (Sweeney, Chorlton), :28. H-Vandehoef (McDowell, Larsen), :50. RC-Merges, 1:13. H-Sweeney (Stewart, Stoffel), 12:51. Saves: Rochester Century: Cozik 13-9-13-35. Hastings: Richardson 8-4-3-15.

Holy Angels 7, St. Cloud Cathedral 1

Holy Angels 1 2 4-7

St. Cloud Cathedral 1 0 0-1

First: HA-Cline (Hermanson, Welsch), 7:47. SCC-Windfeldt (Gebhardt, Hess), 11:14, pp. Second: HA-Welsch (Margarit, Hermanson), 8:18. HA-Bartfield (Nelson, Margarit), 10:34, pp. Third: HA-Nelson (Margarit), 7:27. HA-Hermanson (Lesnar, Welsch), 13:02. HA-Lechner (Hermanson, Margarit), 16:07, pp. HA-Cline (McDonough), 16:34. Saves: Holy Angels: Hess 2-4-1-7. St. Cloud Cathedral: Finneman 17-12-14-43.

Lakeville North 7, Shakopee 1

Lakeville North 3 1 3-7

Shakopee 1 0 0-1

First: LN-Hurd (Jacques), 5:44. LN-Enebak (Camilli), 13:07. S-Simpson (Roder, Steinhoff), 13:29, pp. LN-Brunello (Griffin, Doll), 15:50. Second: LN-Doll (Jech, Enebak), 15:40, pp. Third: LN-Enebak (Doll, Jech), :40, pp. LN-Kranz (Gibbons), 4:24. LN-Albrecht (Hurd, Brodin), 13:37, sh. Saves: Lakeville North: Jacques 7-5-4-16. Shakopee: Huson 9-9-10-28.

Lakeville South 12, Burnsville 0

Burnsville 0 0 0- 0

Lakeville South 2 5 5-12

First: LS-Pritchard (Ludtke, Willis), 7:04, pp. LS-Portner (Dahms), 12:37, sh. Second: LS-Dahms (Lafferty), 5:09, sh. LS-Ohlund (Novak, Ernst), 9:25. LS-Ludtke (Ernst), 13:51. LS-Ohlund (Novak, Lafferty), 16:25. LS-Pritchard (Guentzel), 16:53. Third: LS-Miller (Dahms, Portner), :49. LS-Ohlund (Sheffel, Stoneking), 4:55, pp. LS-Ohlund, 8:15. LS-Portner (Lafferty), 10:17. LS-Johnson (Miller, Ernst), 13:20, sh. Saves: Burnsville: Konrath 10-18-x-28, Reylek x-x-4-4. Lakeville South: Havlicek 5-1-1-7.

Litchfield/Dassel-Cokato 9, Minnesota River 0

Minnesota River 0 0 0-0

Litchfield/Dassel-Cokato 5 3 1-9

First: LDC-Hillmann (Johnson), 2:01. LDC-Lund, 2:21. LDC-Taber (Hillmann, Lund), 9:50. LDC-Johnson (Besemer, Hillmann), 12:40. LDC-Hanson (Estrada, Larson), 15:29. Second: LDC-Taber (Grochow, Halonen), 4:11. LDC-Taber (Grochow, Halonen), 12:54. LDC-Evjen (Gustafson), 13:17. Third: LDC-Olson (Tormanen, Niemela), 5:04. Saves: Minnesota River: Kotek 13-17-8-38. Litchfield/Dassel-Cokato: Halonen 4-2-8-14.

Maple Grove 7, Osseo 0

Osseo 0 0 0-0

Maple Grove 4 1 2-7

First: MG-Busch (Giese, Steenerson), 1:42. MG-Brink (Gunderson, Giuliani), 7:52, pp. MG-Brink (Gunderson), 10:14, sh. MG-Nelson (Giuliani), 11:22, sh. Second: MG-Leneau (Nelson, Brink), 4:52. Third: MG-Brink (Gunderson), :15. MG-Margenau (Nelson), :45. Saves: Osseo: Regan 13-9-9-31. Maple Grove: Hopp 2-3-5-10.

Mound Westonka 2, Simley 2, OT

Simley 2 0 0 0-2

Mound Westonka 1 0 1 0-2

First: S-Luedke (Seidl, Renslow), 7:07, pp. MW-Doshan, 7:44, pp. S-Seidl (Luedke, Painter), 11:15. Third: MW-Dominy (Kantola, Krebsbach), 6:42. Saves: Simley: Suchy 11-11-11-4-37. Mound Westonka: Evenson 11-10-9-4-34.

Northern Edge 4, St. Paul Academy 3

St. Paul Academy 1 1 1-3

Northern Edge 2 1 1-4

First: NE-Iverson, 2:03. SPA-Dieperink (Bloomquist), 5:06. NE-Langevin (Macmillan), 13:06. Second: SPA-Black (Karelitz), 11:12. NE-Thorson (Scarborough), 12:25. Third: N-Langevin, 4:06. SPA-Strafelda (Hoiland, Karelitz), 15:10. Saves: St. Paul Academy: Johnson 15-17-16-48. Northern Edge: Kolb 5-10-5-20.

Northfield 7, Winona 0

Northfield 1 2 4-7

Winona 0 0 0-0

First: N-Klotz (DeBuse), 1:56. Second: N-Kaiser (Klotz), 6:33. N-Kaiser (Monson), 14:01, pp. Third: N-Monson (Klotz), 4:13. N-Frank (Merritt), 7:32. N-Monson, 11:12, sh. N-Klotz (Kaiser, Monson), 16:59. Saves: Northfield: Walock 12-8-6-26. Winona: Brickner 19-18-14-51.

Orono 3, Bloomington Jefferson 1

Bloomington Jefferson 0 1 0-1

Orono 2 0 1-3

First: O-Walker (Mugaas, Schultz), 8:07. O-Anderson (Walker, Sankey), 14:11. Second: B-Gombold (Wang), 11:04. Third: O-Sankey (Engebretson, Schultz), 6:01. Saves: Bloomington Jefferson: Swanson 14-16-14-44. Orono: Peyton 4-6-6-16.

Owatonna 7, Red Wing 2

Owatonna 2 1 4-7

Red Wing 1 0 1-2

First: O-Vereide (Knoll), 10:02, pp. RW-Ahern (Peterson, Quade), 14:19. O-Beyer (Webster, Roush), 16:06. Second: O-Hoffman (Beyer, Roush), 13:59. Third: O-Beyer, 0:06. O-Dobs (Vereide, Hoffman), 1:17. RW-Larson (Ahern, Peterson), 7:03. O-Pederson, 8:11. O-Dobs (Herzog), 14:00. Saves: Owatonna: Pfieffer 3-8-4-15. Red Wing: Ehlers 10-8-9-27.

Rock Ridge 1, Princeton 0

Rock Ridge 1 0 0-1

Princeton 0 0 0-0

First: RR-Peterson (Troutwine), 14:23. Saves: Rock Ridge: Kangas 9-8-9-26. Princeton: Nelson 20-11-10-41.

Rogers 8, Spring Lake Park 2

Spring Lake Park 1 1 0-2

Rogers 0 3 5-8

First: SLP-Lueck, 4:13. Second: R-Cheslock (Miller, Frederickson), 1:56, pp. R-Sinjem (Ranallo), 4:01. R-Ranallo (Cheslock), 7:02, pp. SLP-Lueck (Boyd), 13:53. Third: R-Udee (Swenson), 3:50. R-Sinjem (Ranallo), 6:09. R-Ranallo (Dobitz, Sinjem), 9:08. R-Sinjem (Cheslock), 9:41. R-Miller (Melquist), 10:17, sh. Saves: Spring Lake Park: Bergdahl 25-15-12-52. Rogers: Chapman 5-6-5-16.

Southwest Christian/Richfield 4, New Ulm 1

New Ulm 0 0 1-1

Southwest Christian/Richfield 2 0 2-4

First: SCR-Erhart (Hardacre), 2:53. SCR-Best (Erhart, Bendell), 12:05. Third: SCR-Erhart, 9:46. NU-Hoffmann, 14:13. SCR-Anderson, 16:30. Saves: New Ulm: Sellner 14-14-8-36. Southwest Christian/Richfield: Kamp 5-11-8-24.

Tartan 7, South St. Paul 1

Tartan 2 1 4-7

South St. Paul 1 0 0-1

First: T-Joyce (Ashton, Milan), :35. SSP-Heimerl, 11:11. T-Kammerer (Bertelsen), 16:40. Second: T-Joyce, 4:34, sh. Third: T-Walker (Bertelsen, Maher), 7:00. T-Ashton (Kammerer, Laska), 7:35. T-Buche (Walker), 10:22. T-Resch, 14:25, sh. Saves: Tartan: Kelley 3-7-1-11. South St. Paul: Cheney 11-17-17-45.

Wayzata 3, Warroad 0

Wayzata 1 1 1-3

Warroad 0 0 0-0

First: Way-Mattson (Gardner), 8:14. Second: Way-Alstead, 11:38. Third: Way-Mattson (Miller, Wallin), 14:52. Saves: Wayzata: Ingemann 5-6-7-18. Warroad: Slukynsky 9-10-8-27.

Woodbury 3, Roseville 1

Woodbury 2 0 1-3

Roseville 0 0 1-1

First: W-Bradley (Pelke, Zimmerman), 1:08. W-Bradley (Tarlton, Pelke), 9:20, pp. Third: W-Pelke (Zimmerman), 9:25, pp. R-Heffernan (Schmitt, Macklem), 11:06, pp. Saves: Woodbury: Carlson 5-14-8-27. Roseville: Heiple 9-10-8-27.

HOCKEY • GIRLS

Alexandria 5, Breck 1

Breck 0 1 0-1

Alexandria 1 1 3-5

First: A-Ellingson (Ellingson, Nyberg), 1:26. Second: A-Patience (Boesl, Nyberg), 4:48. B-Knoll (Luoma), 7:44, sh. Third: A-Maras (Rebrovich), 2:08. A-Ellingson (Boesl, Lattimer), 2:39. A-Korynta (Ellingson), 12:02. Saves: Breck: Kelly 9-8-4-21. Alexandria: Bailey 3-6-8-17.

Andover 4, Edina 0

Edina 0 0 0-0

Andover 2 1 1-4

First: A-Sauer (Little), 8:03. A-Boerger (Brown, Goettl), 9:07. Second: A-Kaiser (Mumm), 2:12. Third: A-Boerger, 14:19. Saves: Edina: Corniea 11-6-4-21. Andover: Stagman 5-7-12-24.

Bloomington Jefferson 3, Minneapolis 1

Bloomington Jefferson 1 0 2-3

Minneapolis 0 0 1-1

First: B-Panvica (Larson), 14:43, pp. Third: B-Schuck, 6:46. M-Midtbo (Christman), 8:19. B-Longhenry (Johnson, Wrase), 12:25. Saves: Bloomington Jefferson: Rash 3-11-2-16. Minneapolis: Taylor 11-11-4-26.

Burnsville 3, Lakeville South 1

Burnsville 1 1 1-3

Lakeville South 0 0 1-1

First: B-Bowlby (Colin), 9:55. Second: B-Bowlby (Colin), 6:38. Third: LS-Otremba (Hunst, O'Neill), 6:14. B-Bowlby, 16:39. Saves: Burnsville: Oettinger 12-13-5-30. Lakeville South: Bronson 7-6-9-22.

Champlin Park/Coon Rapids 7, Anoka 2

Anoka 1 0 1-2

Champlin Park/Coon Rapids 3 3 1-7

First: A-Christoff (Beaver), 3:04. CPCR-Strouse (Scott), 6:19. CPCR-DelCastillo (Ness, Terebayza), 7:46. CPCR-Scott (Strouse), 7:58. Second: CPCR-Qualley, 1:16. CPCR-Scott (Johnson), 3:57. CPCR-Terebayza (McKenzie), 14:13. Third: CPCR-Terebayza (Ness), 5:46. A-Amsler (Christoff), 15:18. Saves: Anoka: Paaverud 16-20-10-46. Champlin Park/Coon Rapids: Boshea 3-1-x-4, Arndorfer x-x-1-1.

Eastview 5, Eagan 3

Eastview 3 0 2-5

Eagan 1 0 2-3

First: East-Hayward (Chesek, Wilhelm), 6:22. Eag-Cooper, 7:01. East-Farrington (Wilhelm), 15:18, pp. East-Wilhelm (Farrington), 15:18. Third: Eag-Cooper, 1:16, sh. East-Chesek (Hayward), 1:31, pp. East-Farrington (Chesek), 3:57, pp. Eag-Cooper, 11:44. Saves: Eastview: Lombardi 8-6-4-18. Eagan: Whitehead 14-9-4-27.

Farmington 3, Prior Lake 2

Farmington 0 3 0-3

Prior Lake 1 1 0-2

First: PL-Swanson (Grove), 10:27, pp. Second: F-Moehle (Kadrlik), 5:56. F-Werner (Bethke), 14:12, pp. PL-Kashmark (Guillemette), 16:03. F-Moehle (Johnson), 16:30. Saves: Farmington: Moudry 11-10-5-26. Prior Lake: Hansen 8-7-8-23.

Forest Lake 7, Irondale/St. Anthony 2

Irondale/St. Anthony 0 2 0-2

Forest Lake 1 3 3-7

First: FL-Melander (Monette), 1:08. Second: FL-Bateman (Johnson, Melander), 4:36. FL-Hanowski (Hayek, Hayek), 5:55. FL-Bateman (Melander), 7:37. ISA-Grant (Buck), 14:20. ISA-Fagerlee (Busch-Manske), 14:37. Third: FL-Monette (Bateman), :19. FL-Bateman (Monette, Melander), :41. FL-Bateman (Monette, Melander), 10:55. Saves: Irondale/St. Anthony: Rupp 10-14-17-41. Forest Lake: Decker 6-3-1-10.

Holy Angels 4, Chaska/Chanhassen 2

Holy Angels 2 0 2-4

Chaska/Chanhassen 0 2 0-2

First: HA-Lesnar (Anderson), 8:06. HA-Dean (Clow, Rimstad), 15:34. Second: CC-Lendzyk (Roberts, Klein), 11:13. CC-Klein (McPartland, Westerhaus), 12:55. Third: HA-Anderson (Dean, Brama), 11:00. HA-Clow, 15:32. Saves: Holy Angels: Rimstad 5-4-8-17. Chaska/Chanhassen: Margraf 12-9-13-34.

Holy Family 4, Blake 2

Blake 0 0 2-2

Holy Family 2 0 2-4

First: HF-Limke (Kaiser), :28. HF-Paidosh (Charchenko, Kamp), 14:57. Third: B-Higuchi, 5:55. HF-Helmstetter (Messner), 14:48. B-Libert (Kasica), 15:54. HF-Kaiser, 16:54. Saves: Blake: Haag 10-8-12-30. Holy Family: Blair 4-3-11-18.

Minnetonka 5, Elk River/Zimmerman 3

Minnetonka 2 2 1-5

Elk River/Zimmerman 1 2 0-3

First: M-LaRoche (Lindsay, Klepinger), 8:28, pp. ERZ-Huselid (Westgaard, Seidel), 13:01. M-Mack (Leeper, Hemp), 16:53. Second: M-Lindsay, 11:25, sh. M-Lindsay, 12:18. ERZ-Henrichsen (Huselid, Wilson), 15:13, pp. ERZ-Christian (Wilson), 16:57. Third: M-Hemp (Mack), 2:30. Saves: Minnetonka: Johnson 5-3-5-13. Elk River/Zimmerman: Hess 9-8-14-31.

Mounds View 5, White Bear Lake 1

Mounds View 0 3 2-5

White Bear Lake 1 0 0-1

First: WBL-Norman (Hofeld), 14:04, pp. Second: MV-Tinkle (Bullert, Ballinger), 6:03, sh. MV-Bullert (Chervany, Hudson), 8:11. MV-Berggren (Bullert), 12:59. Third: MV-Sprague (Ballinger), 12:45. MV-Ballinger (Bullert), 14:33, pp. Saves: Mounds View: Norlinger 11-7-4-22. White Bear Lake: Marston 6-12-16-34.

North Wright County 6, Eden Prairie 1

Eden Prairie 1 0 0-1

North Wright County 3 1 2-6

First: NWC-Petersen (Gillespie, Walters), 2:38. NWC-VanKuyk (Nelson), 4:21. NWC-Walters (Gillespie, Petersen), 4:36. EP-Holt (Mehta, Schiel), 14:35. Second: NWC-Petersen (Gillespie, Finnerty), 12:51, pp. Third: NWC-Weiland (Brown), 4:03. NWC-Walters (Petersen, Gillespie), 6:27. Saves: Eden Prairie: Swanson 3-x-x-3, Knuth 2-4-3-9. North Wright County: Weiser 6-9-16-31.

Orono 13, Waconia 1

Waconia 0 1 0- 1

Orono 5 4 4-13

First: O-I. Ryskamp (A. Niccum), :16. O-Koopman, 3:34. O-Lopez (A. Niccum, I. Ryskamp), 3:37, pp. O-I. Ryskamp (Lopez, E. Ryskamp), 6:33. O-Koopman (Grandy, Pleimann), 16:01, pp. Second: O-K. Niccum, 2:02, sh. O-Lopez (Rasmussen, Paulsen), 5:11. W-Lindstrom, 5:11. O-Kimbrel (Fortin, Kringen), 9:18. O-Lopez (I. Ryskamp), 12:02. Third: O-I. Ryskamp (Lopez, Raiche), :25. O-Kimbrel (Jones, Collins), 3:31. O-K. Niccum (I. Ryskamp, A. Niccum), 4:55. O-Rasmussen (Grandy), 12:20, pp. Saves: Waconia: Pena 9-7-8-24. Orono: Hills 4-7-3-14.

Rosemount 12, Apple Valley 5

Rosemount 1 8 3-12

Apple Valley 2 2 1- 5

First: AV-Mak. Moran (Ryan, Priester), :11. AV-Mar. Moran (Bauer, Cozy), 6:00. R-Shandorf (Stramel), 9:41. Second: AV-Ryan (Mak. Moran, Priester), :23. R-Shandorf (Sundgren, Stramel), 2:26. R-Stramel (Tuttle), 4:59. R-Donati (Stramel, Tuttle), 5:56. R-Tuttle (Stramel, Nelson), 6:28. R-Edgar, 8:28. R-Tuttle (Snippes), 13:10, sh. R-Hanson (Edgar, Sundgren), 14:29. R-Hanson (Webster, Hadac), 16:42, pp. AV-Mak. Moran (Hentges, Mar. Moran), 16:59. Third: R-Tuttle (Stramel, Hanson), 5:04, pp. R-Hadac (Nelson, Edgar), 9:39, pp. AV-Cozy (Coleman, O'Loughlin), 11:58. R-Shandorf (Tuttle), 13:39. Saves: Rosemount: Chittajallu 5-7-2-14. Apple Valley: Szabla 8-13-4-25.

St. Cloud 4, Osseo/Park Center 2

St. Cloud 3 0 1-4

Osseo/Park Center 1 1 0-2

First: OPC-Sherner (Kraemer, Smuk), 4:03. SC-Schmidt (Bell, Burkstrand), 5:12. SC-Bell (Burkstrand, Schmidt), 12:07. SC-Mathiasen, 14:01. Second: OPC-Smith (Snustad, Strand), 2:20. Third: SC-Schmidt (Bell, Burkstrand), 1:27. Saves: St. Cloud: Falconer 4-5-13-22. Osseo/Park Center: Schmaltz 7-x-x-7, White 2-5-5-12.

Shakopee 5, Lakeville North 2

Shakopee 1 1 3-5

Lakeville North 0 1 1-2

First: S-Grabianowski (Grabianowski, Heyer), 2:45. Second: L-Smith (Lee, Ruppert), 2:17. S-Canny (Peterson, Nash), 7:45, pp. Third: L-Gasparini (Jensen, Wagenbach), 1:42, pp. S-Heyer (Parker), 4:34. S-Grabianowski (Grabianowski), 15:39. S-Nash (Willmert), 16:13, en. Saves: Shakopee: Boots 11-9-11-31. Lakeville North: Weiland 10-11-4-25.

Simley 2, Mound Westonka 1

Simley 0 2 0-2

Mound Westonka 0 1 0-1

Second: S-Sanders (Ries, McGown), 3:44. MW-Leonard (Wendorf, Roth), 12:04, pp. S-McGown (Jeffers, Patnode), 12:53. Saves: Simley: Ries 4-8-12-24. Mound Westonka: Roth 10-3-9-22.