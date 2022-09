1 4½ furlongs. Fillies. 2-year-olds. Maiden special weight. Purse: $30,000.

2 • Unrivaled Queen (H. Hernandez) 8.80 4.60 3.40

1 • Faccia Bella (Wade) 6.80 3.40

4 • Sweet Shugs (Harr) 4.20

Time: 0:53.48. Scratched: Latest Attraction. Exacta: 2-1, $17.00. Trifecta: 2-1-4, $60.10. Superfecta: 2-1-4-7, $37.20.

2 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Maiden special weight. Purse: $30,000.

4 • Ms Coronado Chrome (Lara) 11.00 8.00 4.80

3 • Princess of Malibu (Quinonez) 4.00 3.00

2 • Mizhipzletus (Roman) 3.80

Time: 1:31.04. Scratched: Scarrazano. Exacta: 4-3, $19.20. Trifecta: 4-3-2, $56.10. Superfecta: 4-3-2-5, $44.07. Daily Double: 2-4, $27.90. Daily Double: 2-7, $4.10.

3 6½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $33,900.

3 • Tonka Warrior (Roman) 6.00 3.60 2.60

6 • Westons Wildcat (Arroyo) 4.20 3.00

2 • Geaux Yoshka (Eikleberry) 3.60

Time: 1:17.90. Exacta: 3-6, $12.30. Trifecta: 3-6-2, $20.05. Superfecta: 3-6-2-4, $5.12. Pick 3: 2-4-3, $70.45. Daily Double: 4-3, $20.90.

4 7½ furlongs on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $32,615.

4 • Runaway Harry (H. Hernandez) 10.80 5.60 3.80

10 • Justice Warrior (Arroyo) 24.40 10.20

6 • Xavey Dave (Roman) 2.80

Time: 1:28.81. Scratched: Cousvinnysacanuck, Myopic. Exacta: 4-10, $125.80. Trifecta: 4-10-6, $199.35. Superfecta: 4-10-6-5, $157.33. Pick 3: 4-3-4, $101.15. Pick 5: 2-4-3-4, $330.25. Daily Double: 3-4, $28.40.

5 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $31,570.

8 • Visual Magic (Bridgmohan) 32.00 5.60 3.80

4 • I Am the Boss (Quinonez) 2.10 2.10

1 • And Isles (Lara) 5.00

Time: 0:56.53. Exacta: 8-4, $25.80. Trifecta: 8-4-1, $78.10. Superfecta: 8-4-1-5, $70.46. Pick 5: 3-4-8, $190.05. Daily Double: 4-8, $121.00.

6 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $16,701.

7 • Birdie Be Gone (Eikleberry) 4.60 2.60 2.20

4 • Runaway A. Train (Wade) 3.80 2.60

3 • House of Targaryen (H. Hernandez) 2.40

Time: 1:12.55. Exacta: 7-4, $6.30. Trifecta: 7-4-3, $7.55. Superfecta: 7-4-3-1, $2.70. Pick 3: 4-8-7, $147.85. Daily Double: 8-7, $41.40.

7 5½ furlongs. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $16,999.

3 • Roman Pharoah (Lara) 6.20 3.00 2.80

1 • One Son of a Chief (Quinonez) 2.20 2.60

7 • Mr Navigator (Roman) 4.60 5.80

Time: 1:04.91. Exacta: 3-1, $4.40. Exacta: 3-7, $12.70. Trifecta: 3-1-7, $14.05. Trifecta: 3-7-1, $20.25. Superfecta: 3-7-1-4, $8.83. Superfecta: 3-1-7-4, $5.95. Pick 3: 8-7-3, $73.95. Daily Double: 7-3, $8.50.

8 1 mile. State bred. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $11,500. Purse: $11,000.

6 • Speedy Daredevil (Arroyo) 46.80 10.60 5.40

3 • Guest Check (Wade) 2.60 2.10

4 • Honey's Superman (Harr) 3.80

Time: 1:42.49. Scratched: Tahkodha Knight. Exacta: 6-3, $41.10. Trifecta: 6-3-4, $74.90. Superfecta: 6-3-4-1, $25.04. Pick 3: 7-3-6, $84.70. Daily Double: 3-6, $64.20.

9 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Maiden claiming: $7,500. Purse: $12,105.

5 • Grunder (Conning) 11.20 3.60 2.60

4 • Coal Town Road (Roman) 2.40 2.10

2 • Peripatetic (Lara) 2.80

Time: 1:14.07. Scratched: Kentucky Thunder. Exacta: 5-4, $16.40. Trifecta: 5-4-2, $22.10. Pick 3: 3-6-5, $138.05. Pick 4: 7-3-6-5, $684.30. Pick 5: 8-7-3-6-5, $11,183.00. Daily Double: 6-5, $103.10.

Total handle: $1,146,494. Live handle: $166,387.

Jay Lietzau's results: Saturday: 2-9 (.222). Totals: 163-522 (.312). Lock of the day: 29-50 (.580).