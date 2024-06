Los sueños de Adrián Luna de construir su casa fueron truncados cuando su visa H-2B terminó debido al cierre de la planta de HyLife hace un año; lo que dejó a los trabajadores varados. “Éramos un problema que no sabían cómo resolver”, señala Luna. Regresó a su estado natal de Guanajuato, México.

Los trabajadores con visas H-2B se sintieron estafados por los sueldos prometidos y sufrieron impotencia ya que los forzaron a mudarse de un momento a otro.

