MONDAY

ALPINE SKIING • BOYS

METRO WEST

At Buck Hill

• Benilde-St. Margaret's 195, Orono 183, Bloomington Jefferson/Kennedy 131. Medalist: Simon McMahon, Benilde-St. Margaret's, 46.56.

ALPINE SKIING • GIRLS

METRO WEST

At Buck Hill

• Benilde-St. Margaret's 201, Chaska/Chanhassen 137, Bloomington Jefferson/Kennedy 127. Medalist: Grace Horjsi, Benilde-St. Margaret's, 47.35.

BASKETBALL • BOYS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Avail Academy 71, AFSA 31

• Liberty Classical 85, Hmong Acad. 25

MCAA

• North Lakes at Legacy Christian

MINNEAPOLIS CITY

• North 73, South 71

• Southwest 82, Edison 76, OT

• Washburn 66, Henry 52

SKYLINE

• Maranatha Christian 81, St. Agnes 38

• St. Croix Lutheran 54, Cristo Rey Jesuit 53

METROPOLITAN AREA

• Higher Ground 114, Prairie Seeds 25

• Howard Lake-W-W 70, Tri-City United 52

• Irondale 77, Spring Lake Park 72

• Jordan 70, Belle Plaine 57

• Long Prairie-GE 48, Kaleidoscope 46

• Metro Prep 81, Venture Academy 47

• Rockford 76, Brooklyn Center 67

• South St. Paul 74, St. Paul High. Park 64

• Ubah Medical 64, Lincoln Inter. 13

• Zimmerman 87, Monticello 69

BASKETBALL • GIRLS

EASTERN MINNESOTA ATHLETIC

• Math & Science 53, Comm. of Peace 24

MCAA

• Spectrum 53, West Lutheran 44

SKYLINE

• Maranatha Christian 65, St. Agnes 53

• New Life Acad. 52, Nova Classical 36

• St. Croix Prep 73, Concordia Acad. 72

SOUTH SUBURBAN

• Prior Lake 63, Burnsville 47

SUBURBAN EAST

• Stillwater 84, Forest Lake 24

WRIGHT COUNTY

• Jordan 69, Mound Westonka 56

METROPOLITAN AREA

• Bloom. Jefferson 83, Holy Angels 72

• Chanhassen 68, Farmington 48

• Cloquet 65, St. Francis 45

• Delano 72, Belle Plaine 27

• Eden Prairie 71, Mpls. Roosevelt 47

• Gibbon-F-W 47, Sibley East 39

• LeSueur-Hend. 57, Minn. Valley Luth. 48

• Maple Grove 78, Minnetonka 65

• North Branch 44, Little Falls 43

• Norwood YA 56, Hutchinson 51

• Randolph 59, Lester Prairie 49

• Spring Lake Park 63, Irondale 45

• St. Michael-Alb. 92, Elk River 79

• St. Paul Central 74, St. Paul Academy 23

• TCA/GR 46, Liberty Classical 19

• Woodbury 55, River Falls (Wis.) 54

HOCKEY • BOYS

NORTHWEST SUBURBAN

• Centennial 6, Champlin Park 3

METROPOLITAN AREA

• Minnesota River 2, Redwood Valley 1

• Stillwater 4, Cloquet-E-C 3, OT

HOCKEY • GIRLS

METROPOLITAN AREA

• Anoka 4, Northern Tier 0

• Holy Angels 6, New Prague 1

• Minnesota River 4, Fairmont 0

• Prior Lake 1, Bloomington Jefferson 0

• Red Wing 4, Rochester Mayo 1

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Howard Lake-W-W 70, Tri-City United 52

Howard Lake-W-W 38 32-70

Tri-City United 28 24-52

Howard Lake-Waverly-Winsted: Stapel 22, Zimmerman 22, Gilbert 17, Tondera 4, Jones 3, Deiter 2. Tri-City United: Holicky 10, Holicky 8, Readmond 7, R. Vosejpka 7, M. Vosejpka 6, Tandia 6, Nightingale 4, Flintrop 4.

Jordan 70, Belle Plaine 57

Jordan 39 31-70

Belle Plaine 27 30-57

Jordan: Koch 20, Runge 18, Young 17, Noyes 6, Schmidt 4, Olson 3, Kes 2. Belle Plaine: Martin 19, Gerres 10, Retzer 10, Kehr 8, Traxler 5, Siegle 3, Sparby 2.

Liberty Classical 85, Hmong Academy 27

Liberty Classical 41 44-85

Hmong Academy 14 13-27

Liberty Classical: Levin 26, Richter 22, Verbeek 17, Rupnow 10, Buum 6, Gjelhaug 3, Tacheny 1. Hmong Academy: Vang 9, Yang 6, More 6, Moua 2, Vaj 2, Vue 2.

Maranatha Christian 81, St. Agnes 38

Maranatha Christian 35 46-81

St. Agnes 19 19-38

Maranatha Christian: McDonald 18, Balentine 15, Purnell 13, McCrimmon 11, Rennie 8, Anderson 8, Holmgren 6, Bluford 2. St. Agnes: Davis 10, Weber 9, Parker 8, Plasch 4, Lopez 3, Grismer 2, Rhein 2.

Mpls. North 73, Mpls. South 71

Minneapolis North 32 41-73

Minneapolis South 31 40-71

Minneapolis North: Perkins 26, Gilmer 18, Rich 10, Jones 6, Wilson 6, Hurd 4, Williams 3. Minneapolis South: Dillard 21, Davis 21, Daud 12, Menth 9, Walker 8.

Rockford 76, Brooklyn Center 67

Brooklyn Center 29 38-67

Rockford 32 44-76

Brooklyn Center: Douglas 36, Lor 9, Pongsak 7, Toure 6, Nzimi 5, Taylor 2, Jones 2. Rockford: Johnson 27, Tauber 15, Scripture 12, Eenhuis 10, Kulavik 8, Vicino 2, Schloeder 2.

St. Croix Lutheran 54, Cristo Rey Jesuit 53

Cristo Rey Jesuit 22 31-53

St. Croix Lutheran 28 26-54

Cristo Rey Jesuit: Akoussan 15, Dotson 13, Jones 11, Whittaker 9, Nelson 5. St. Croix Lutheran: Neish 22, Barack 8, Carlson 8, Blumer 6, Skrien 5, Falardeaux 3, Valleau 2.

Zimmerman 87, Monticello 69

Zimmerman 38 49-87

Monticello 16 53-69

Zimmerman: D. Artisensi-Skime 29, Spence 19, Dipprey 13, Yonak 11, Racho 6, Engelkes 4, G. Artisensi-Skime 3, Burris 2. Monticello: Obiri 18, Harley 12, Schyma 10, Shobe 7, Hangsleben 7, Dollard 5, Katzenberger 4, Disch 4, Soroko 2.

BASKETBALL • GIRLS

Bloom. Jefferson 83, Holy Angels 72

Bloomington Jefferson 36 36-72

Holy Angels 33 50-83

Bloomington Jefferson: Felt 33, Hemann 14, Anderson 12, Chapple 10, Nelson 8, Andersen 3, Stockinger 3. Holy Angels: Buer 24, Caron 12, Lind 10, O'Rourke 9, Carter 5, Pritchard 5, Pierce 4, Henry 3.

Chanhassen 68, Farmington 48

Chanhassen 35 33-68

Farmington 28 20-48

Chanhassen: Arnold 25, Ziembiec 11, Linder 8, Sustacek 7, Naples 5, Jacobs 4, Charles 4, Drury 2, Miller 2. Farmington: Hansen 14, Goring 12, Helgemoe 7, Garrahy 6, Scott 4, Blom 3, Griffin 2.

Delano 72, Belle Plaine 27

Belle Plaine 17 10-27

Delano 41 31-72

Belle Plaine: Eppen 7, Johnson 7, Fahey 5, Haefner 3, Carlson 2, Ziemke 2, Schafer 1. Delano: Danielson 15, Schmit 15, Wegman 12, Beeler 7, Champeau 6, Tool 6, Olberding 3, Balsiger 2, Beeler 2, Stowman 2, Pietila 2.

Eden Prairie 71, Mpls. Roosevelt 47

Eden Prairie 33 38-71

Minneapolis Roosevelt 26 21-47

Eden Prairie: Schlagel 26, Fritz 16, Lenz 13, Dennin 5, Anderson 5, Ehrman 4, Jaeger 2. Minneapolis Roosevelt: Wren 22, Walker 15, Hartman 6, Behl 2, Maly 2.

Jordan 69, Mound Westonka 56

Mound Westonka 30 26-56

Jordan 36 33-69

Mound Westonka: K. Hatlestad 17, Lawrence 10, A. Hatlestad 10, Eidsness 7, Dallman 7, Bjorlin 3, Christensen 2. Jordan: Kluxdal 46, Borowicz 11, Staloch 8, Olinger 3, Kinkeade 1.

Le Sueur-Hend. 57, Minn. Valley Luth. 48

Le Sueur-Henderson 22 35-57

Minnesota Valley Lutheran 21 27-48

Le Sueur-Henderson: Wagner 21, Fritz 12, Wilbright 9, Biedscheid 7, Gregersen 4, Graham 2, Wetzel 2. Minnesota Valley Lutheran: Mullenbach 19, Merseth 18, Hunter 6, Kuck 4, Schmidt 1.

Maple Grove 78, Minnetonka 65

Minnetonka 27 38-65

Maple Grove 40 38-78

Minnetonka: Crump 29, Cade 8, Reed 7, Corkery 7, Prondzinski 6, Wright 6, Keenan 2. Maple Grove: Ode 23, Kormann 20, Klick 15, Steiner 6, Holmquist 6, Stern 4, Misoi 2, Dawson 2.

Maranatha Christian 65, St. Agnes 53

Maranatha Christian 28 37-65

St. Agnes 12 41-53

Maranatha Christian: Wright 27, Lanari 12, Jarnot 9, Nash 8, Lanari 6, Coleman 3. St. Agnes: Clyde 21, T. Fischer 11, M. Fischer 10, Sandifer 7, DiPietro 4.

New Life Academy 52, Nova Classical 36

Nova Classical 13 23-36

New Life Academy 26 26-52

Nova Classical: Winslow 12, Arco 9, Akinmusire 7, Wolff 4, Lair 4. New Life Academy: Hughes 19, Anderstrom 11, Hahn 10, Hudson 8, Brim 4.

Norwood YA 56, Hutchinson 51

Hutchinson 33 18-51

Norwood Young America 25 31-56

Hutchinson: Schlueter 18, Beffert 10, Verhasselt 9, Bjorngeld 7, Watzke 7. Norwood Young America: Smith 15, Herrmann 14, Fox 8, Conser 8, Schmidt 8, Erickson 2, Schmidt 1.

Prior Lake 63, Burnsville 47

Burnsville 19 28-47

Prior Lake 34 29-63

Burnsville: Warren 10, Krumwiede 6, Bruha 5, Johnson 5, Reuter 4, King 4, Baskin 3, Islam 2, Vohnoutka 2, Gannon 2, Olsen 2, Wooten 2. Prior Lake: McNair 12, Bowman 11, Trachsel 10, Holmberg 9, Van-Helden 7, Thoms 3, Knutson 3, Carter 2, Fisher 2, Hauschildt 2, Nyhus 2.

Spectrum 53, West Lutheran 44

Spectrum 23 30-53

West Lutheran 16 28-44

Spectrum: Alders 16, Vetsch 13, Behnken 12, Novotny 4, Novotny 4, Walker 4. West Lutheran: Menges 12, Sherwood 12, Schmidt 12, Tusler 4, Roeber 2, Hahm 2.

St. Croix Prep 73, Concordia Acad. 72

St. Croix Prep 30 43-73

Concordia Academy 36 36-72

St. Croix Prep: I. Lothenbach 29, Battle 13, White 11, L. Lothenbach 10, Brown 5, E. Lothenbach 3, McCarrell 2. Concordia Academy: A. McTeague 20, Draack 18, Korinek 14, K. McTeague 7, Boog 7, Esboldt 4, McCord 2.

St. Michael-Albertville 92, Elk River 79

Elk River 39 40-79

St. Michael-Albertville 51 41-92

Elk River: Demar 19, Weicht 16, Langbehn 14, Johnson 11, Christy 8, Osterman 6, Murphy 3, Hidde 2. St. Michael-Albertville: Johnson 34, Craft 20, Carlson 12, Haus 8, Jahnke 7, Hoselton 6, Berg 5.

St. Paul Central 74, St. Paul Academy 23

St. Paul Academy 13 10-23

St. Paul Central 38 36-74

St. Paul Academy: Kempcke 13, Hooley 5, Taylor 3, Ryan Bradley 2. St. Paul Central: Northrop-Kiel 17, Roste 15, Rynkiewich 14, Freberg 12, Dang-Knox 10, Easley 4, Rynkiewich 2.

Stillwater 84, Forest Lake 24

Forest Lake 10 14-24

Stillwater 50 34-84

Forest Lake: Pitzl 10, Siebenaler 5, Jerde 4, Fearing 4, Syring 1. Stillwater: Thompson 16, Shaffer 14, Buckhalton 12, Karlen 12, Dieterle 12, DeLeon 5, Shaffer 5, Peper 4, Wolden 2, Smith 2.

Woodbury 55, River Falls (Wis.) 54

Woodbury 25 30-55

River Falls (Wis.) 19 35-54

Woodbury: Orbell 17, Spong 11, Henry 10, Scanlan 7, Vaske 3, Halunen 3, Brown 3, Pelke 1. River Falls (Wis.): Pizzi 22, Strop 11, Peters 10, Quinn 4, Torrez 4, Van Ausdal 2, Schwantz 1.

HOCKEY • BOYS

Centennial 6, Champlin Park 3

Champlin Park 0 0 3-3

Centennial 2 2 2-6

First: CE-Petersen (Searles, Blair), 0:54. CE-Blair (Ramirez, Menne), 3:49, pp. Second: CE-Blair (Menne), 10:20, pp. CE-Searles (Menne), 15:53. Third: CH-Belleson (Aberwald, Lange), 1:55, pp. CH-Williams (Ronn, Burnevik), 4:31, pp. CH-Aberwald (Blodgett, Anderson), 9:42, pp. CE-Blair (Searles, Frank), 12:58. CE-Blair (Searles, Petersen), 14:25. Saves: Champlin Park: Neu 6-5-8-19. Centennial: Schahn 8-15-10-33.

Minnesota River 2, Redwood Valley 1

Minnesota River 1 1 0-2

Redwood Valley 0 1 0-1

First: M-Hathaway (Hettig, Narum), 12:30. Second: R-Fischer (Cilek), 9:06. M-Kotek (Narum, Hettig), 14:08. Saves: Minnesota River: Blank 1-3-4-8. Redwood Valley: Cilek 22-21-18-61.

Stillwater 4, Cloquet-E-C 3 [OT]

Cloquet-Esko-Carlton 0 2 1 0-3

Stillwater 0 1 2 1-4

Second: S-Tuccitto (Kane, Batchelor), 1:09. C-Dunaiski (Rauner, Antonutti), 7:35, pp. C-Antonutti (Rauner, Painovich), 10:17. Third: S-Batchelor (Kane), 11:11. S-Peterson, 12:34. C-Dunaiski (Stewart, Antonutti), 16:18, pp. OT: S-Kingbay (Spetz, Tuccitto), 7:46. Saves: Cloquet-Esko-Carlton: Sickmann 5-6-11-0-22. Stillwater: Anderson 5-9-16-0-30.

HOCKEY • GIRLS

Anoka 4, Northern Tier 0

Anoka 0 3 1-4

Northern Tier 0 0 0-0

Second: A-Baron-DeGolier, 1:50. A-Moore (Rykkeli, Buth), 7:58, pp. A-Bottineau (Baron-DeGolier, Mitshulis), 12:36. Third: A-Mitshulis (Baron-DeGolier, Bottineau), 11:24. Saves: Anoka: Paaverud 10-7-7-24. Northern Tier: Baumgardt 10-9-7-26.

Holy Angels 6, New Prague 1

Holy Angels 3 0 3-6

New Prague 0 1 0-1

First: A-Garton, 2:22, sh. A-Mullin (Lacher), 7:17. A-Jung (Anderson), 9:15. Second: N-Schneider (O'Brien), 15:33. Third: A-Loichle (Lacher), 5:20. A-Brama (Anderson, Loichle), 6:57. A-LaMere (Garton), 9:01. Saves: Holy Angels: Bentley 5-4-0-9. New Prague: Lock 18-19-18-55.

Prior Lake 1, Bloomington Jefferson 0

Prior Lake 0 1 0-1

Bloomington Jefferson 0 0 0-0

Second: P-Holmes (Swanson, Guillemette), 16:23. Saves: Prior Lake: Sandell 3-5-9-17. Bloomington Jefferson: Rash 9-11-9-29.

Red Wing 4, Rochester Mayo 1

Rochester Mayo 0 1 0-1

Red Wing 1 1 2-4

First: RW-Thiem (Handwerk, Kruger), 7:58. Second: RW-Zylka, 15:19. RM-Cummings (Black, Roth), 16:50. Third: RW-Zylka (Thomas), 4:14. RW-Meyer (Roe), 10:51. Saves: Rochester Mayo: Haakenson 6-14-10-30. Red Wing: Meyer 11-5-4-20.