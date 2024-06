Liliana Ramos Vásquez y su esposo, Luis David Martínez García, añoran la oportunidad de regresar a trabajar en Minnesota para poder terminar de construir su casa en Salvatierra, México.

Cientos de trabajadores legales de HyLife en Windom fueron despedidos; provenían de Salvatierra, una ciudad Mexicana plagada de crimen y pobreza. El cierre de la planta reveló una laguna en el sistema de visas estadounidense y sumió varias vidas en un torbellino.

