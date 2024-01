Tap the bookmark to save this article.

WASHINGTON — ABC's ''This Week'' — Sen. Tim Scott, R-S.C.; Gov. Gavin Newsom, D-Calif.; Gen. CQ Brown, chairman of the Joint Chiefs of Staff.

NBC's ''Meet the Press'' — Former U.S. Ambassador to the U.N. Nikki Haley, a Republican presidential candidate; Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y.

CBS' ''Face the Nation" — Sens. James Lankford, R-Okla., and Tim Kaine, D-Va.; Amos Hochstein, a senior adviser to President Joe Biden; United Auto Workers President Shawn Fain; Save the Children CEO Janti Soeripto.

CNN's ''State of the Union'' — House Speaker Emerita Nancy Pelosi, D-Calif.; Gov. Kristi Noem, R-S.D.; Rep. Debbie Dingell, D-Mich.

''Fox News Sunday'' — Lankford; Sen. Rick Scott, R-Fla.; Rep, Michael McCaul, R-Texas; Jens Stoltenberg, NATO's secretary-general.