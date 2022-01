FRIDAY

BASKETBALL • BOYS

LAKE

• Eden Prairie 88, St. Michael-Albertville 67

• Minnetonka 73, Hopkins 72

• Wayzata 63, Edina 59

METRO EAST

• Hastings 59, Two Rivers 45

• Mahtomedi 73, Hill-Murray 33

• St. Thomas Academy 59, No. St. Paul 58

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 62, Waconia 57, OT

• New Prague 66, Chaska 65, 2 OT

• Orono 72, Chanhassen 52

MCAA

• West Lutheran 70, Heritage Christian 64

MINNESOTA RIVER

• Mayer Lutheran 65, Sibley East 46

MISSISSIPPI 8

• Monticello 92, Cambridge-Isanti 78

• Princeton 83, Becker 76

• St. Francis 56, Big Lake 55

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 85, Anoka 46

• Coon Rapids 84, Blaine 49

• Elk River 51, Spring Lake Park 45

• Maple Grove 68, Centennial 51

• Osseo 76, Champlin Park 46

• Rogers 80, Armstrong 64

• Totino-Grace 64, Park Center 61

ST. PAUL CITY

• Central 94, Washington 44

• Johnson 79, Harding 60

SKYLINE

• Concordia Academy 75, C. Rey Jesuit 43

• Maranatha 69, Trinity 48

• New Life Academy 70, St. Croix Prep 54

SOUTH SUBURBAN

• Apple Valley 49, Burnsville 46

• Eastview 61, Prior Lake 57

• Farmington 59, Lakeville South 56

• Rosemount 56, Eagan 43

• Shakopee 68, Lakeville North 56

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 72, Roseville 51

• East Ridge 65, Woodbury 49

• Park of CG 51, Forest Lake 33

• White Bear Lake 60, Mounds View 47

TRI-METRO

• Columbia Heights 87, St. Anthony 52

• DeLaSalle 102, Richfield 80

• Holy Angels 90, Brooklyn Center 54

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 75, Holy Family 65

• Rockford 86, Dassel-Cokato 50

• SW Christian 80, Mound Westonka 77, OT

• Watertown-Mayer 66, Litchfield 46

METROPOLITAN AREA

• Avail Academy 90, Hope Academy 83

• Belle Plaine 52, Luverne 49

• Breck 85, Eveleth-Gilbert 68

• Eagle Ridge 66, United Christian 35

• Mora 46, Zimmerman 34

• Northfield 75, Faribault 44

MINNESOTA

• Albany 69, Milaca 61

• Alexandria 71, St. Peter 63

• Belgrade-B-E 89, Pine River-Backus 50

• Brainerd 62, St. Cloud Tech 60

• Eden Valley-W. 59, Kimball Area 47

• Fargo Davies (N.D.) 85, Moorhead 78

• Fillmore Central 97, St. Charles 61

• Hinckley-Finlayson 67, Walker-H-A 61

• Kenyon-Wanamingo 65, Waterville-E-M 39

• Kingsland 49, Wabasha-Kellogg 47

• Lanesboro 72, Glenville-Emmons 38

• LeRoy-Ostrander 83, Mabel-Canton 61

• Mountain Iron-Buhl 72, Ely 49

• New Richland-H-E-G 67, Randolph 60

• Northland 82, Greenway 46

• Osakis 70, Long Prairie-Grey Eagle 27

• Park Rapids 67, Aitkin 56

• Pequot Lakes 69, Crosby-Ironton 60

• Pine Island 41, Zumbrota-Mazeppa 33

• Pipestone Area 56, Worthington 43

• Plainview-E-Millville 68, La Crescent 42

• St. James Area 63, Waseca 51

• Sauk Centre 58, BOLD 43

• Sauk Rapids-Rice 59, Rocori 47

• South Ridge 92, Cook County 41

• Wrenshall 69, McGregor 64

BASKETBALL • GIRLS

LAKE

• Wayzata 62, Edina 46

METRO EAST

• Hastings 72, Two Rivers 57

• Mahtomedi 82, Hill-Murray 63

• Simley 46, South St. Paul 29

• Tartan 64, North St. Paul 52

METRO WEST

• Benilde-St. Margaret's 61, Waconia 45

• Chanhassen 60, Orono 57

• Chaska 66, New Prague 38

MINNEAPOLIS CITY

• Southwest 57, Roosevelt 50

MCAA

• West Lutheran 39, Heritage Christian 35

MINNESOTA RIVER

• Norwood YA 59, Sibley East 46

MISSISSIPPI 8

• Becker 92, Princeton 52

• Cambridge-Isanti 73, Monticello 35

• St. Francis 56, Big Lake 45

NORTHWEST SUBURBAN

• Andover 53, Anoka 41

• Blaine 52, Coon Rapids 30

• Champlin Park 67, Osseo 48

• Elk River 46, Spring Lake Park 42

• Maple Grove 48, Centennial 46

• Rogers 72, Armstrong 35

• Totino-Grace 80, Park Center 57

ST. PAUL CITY

• Central 60, Washington 26

• Humboldt 61, Highland Park 28

SKYLINE

• New Life Academy 68, St. Croix Prep 67

SOUTH SUBURBAN

• Burnsville 64, Apple Valley 27

• Lakeville South 58, Farmington 55

• Prior Lake 49, Eastview 46

• Rosemount 63, Eagan 41

• Shakopee 51, Lakeville North 41

SUBURBAN EAST

• East Ridge 64, Woodbury 46

• Park of CG 52, Forest Lake 29

• Roseville 76, Cretin-Derham Hall 41

• Stillwater 82, Irondale 29

• White Bear Lake 62, Mounds View 46

TRI-METRO

• DeLaSalle 84, Richfield 59

• St. Anthony 82, Columbia Heights 53

• Visitation 60, Fridley 35

WRIGHT COUNTY

• Holy Family 58, Hutchinson 55

• Litchfield 48, Watertown-Mayer 37

• Mound Westonka 56, SW Christian 50

• Rockford 53, Dassel-Cokato 52

METROPOLITAN AREA

• Holy Angels 64, Mpls. Washburn 24

• Mayer Lutheran 67, Buffalo Lake-H-S 57

• North Lakes 56, Nova Classical 28

• Red Wing 51, Albert Lea 41

HOPKINS INVITATIONAL

Semifinals

• DeSoto (Texas) 68, Grandview (Colo.) 54

• Sidwell Freinds (D.C.) 67, Hopkins 55

MINNESOTA

• Albany 66, Pierz 15

• Austin 60, Roch. John Marshall 51

• Bethlehem Academy 62, Medford 57

• Dover-Eyota 78, Rushford-Peterson 53

• Eden Valley-W. 54, Kimball Area 26

• Fairmont 45, New Ulm 38

• Fargo Davies (N.D.) 71, Moorhead 43

• Fillmore Central 63, St. Charles 32

• Foley 64, Braham 44

• Gibbon-F-W 63, Cedar Mountain 57

• Goodhue 67, Lake City 55

• Hills-BC 54, Mountain Lake Area 45

• Holdingford 75, Belgrade-B-Elrosa 58

• Lyle/Pacelli 54, Mankato Loyola 30

• Martin Co. West 55, Alden-C/G-E 35

• Menahga 50, Henning 33

• Minn. Valley Lutheran 61, Wabasso 36

• New Richland-H-E-G 71, Randolph 63

• Pine City 75, Hinckley-Finlayson 42

• Royalton 49, Maple Lake 31

• St. Peter 71, Blue Earth Area 22

• Sauk Centre 60, BOLD 26

• Sauk Rapids-Rice 71, Little Falls 53

• South Ridge 88, Cook County 22

• SW Minn. Chr. 61, Red Rock Central 60

• Wadena-Deer Creek 36, Verndale 33

• Waseca 56, St. James Area 40

• Winona Cotter 65, Lewiston-Altura 32

HOCKEY • BOYS

WRIGHT COUNTY

• Mound Westonka 6, Hutchinson 5

METROPOLITAN AREA

• Roch. Lourdes 6, St. Paul Highland Park 0

• Wayzata 6, Roseau 4

MINNESOTA

• Ashland (Wis.) 6, Ely 5

• Bagley/Fosston 3, Duluth Marshall 2

• Brainerd 3, River Lakes 0

• Mankato East 5, Mankato West 0

• Moorhead 5, Grand Rapids 4, OT

• Morris/Benson Area 4, Fairmont 1

• Warroad 9, Duluth Denfeld 1

• Windom 4, Waseca 1

HOCKEY • GIRLS

METRO EAST

• Hill-Murray 6, Two Rivers/St. Paul 0

• Simley 2, Hastings 0

• South St. Paul 4, Mahtomedi 1

NORTHWEST SUBURBAN

• Champlin Park/Coon Rapids 6, Anoka 2

SUBURBAN EAST

• Cretin-Derham Hall 4, Park of CG 2

• Stillwater 3, Forest Lake 2

METROPOLITAN AREA

• Eden Prairie 2, Proctor/Hermantown 1

• Gentry Academy 12, Hutchinson 0

• North Shore 4, Princeton 3, OT

• Rogers 6, Buffalo 0

• Visitation 10, Prairie Centre 0

• Woodbury 2, Hopkins/St. Louis Park 0

MINNESOTA

• Fairmont 7, Morris/Benson Area 4

• Marshall 7, Waseca 1

• New Ulm 6, Windom 0

SWIMMING • BOYS

LAKE

• Edina 99, Minnetonka 78

ST. PAUL CITY

• Como Park 87, Harding 46

• Johnson 83, Humboldt/Washington 63

WREStlING

MINNESOTA RIVER

• LeSueur-Henderson 51, Norwood YA 24

• Sibley East 51, LeSueur-Henderson 27

• Sibley East 70, Norwood YA 6

• Sibley East 38, Tri-City United 35

• Tri-City United 41, LeSueur-Henderson 30

• Tri-City United 57, Norwood YA 15

METROPOLITAN AREA

• Brooklyn Center/CA 36, Benilde-SM 27

• Mpls. Henry 30, Benilde-SM 24

• Mpls. Henry 34, Brooklyn Center/CA 30

• Northfield 51, D-C/Litchfield 24

• St. Michael-Albertville 52, Northfield 21

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Breck 85, Eveleth-Gilbert 68

Eveleth-Gilbert 35 33-68

Breck 40 45-85

Eveleth-Gilbert: Mavec 29, Rittmann 15, Flannigan 10, Marks 6, Roen 6, Kemp 2. Breck: Lawal 20, Walker 19, Koch 17, Armstrong 16, Newton 7, Hofer 4, Koch 2.

Columbia Heights 87, St. Anthony 52

Columbia Heights 64 23-87

St. Anthony 23 29-52

Columbia Heights: Wise 22, Burton 18, Brown 16, Hinsz 12, Davis 8, Manjo 5, Scoggins 4, Oman 2. St. Anthony: Rodkewich 13, Hauser 10, Martin 6, Asai 5, Siroin 5, Culhane 4, Randle 4, Evans 3, Lucas 2.

Concordia Academy 75, C. Rey Jesuit 43

Cristo Rey Jesuit 21 22-43

Concordia Academy 30 45-75

Cristo Rey Jesuit: Dotson 13, Campbell 11, Hollowell 7, Akoussan 4, Nelson 3, Kolpitcke 2, Whittaker 2, Ros 1. Concordia Academy: Greene 24, Levy 15, Olson 11, Raymond 8, Swanson 8, Scholten 4, Ortiz 3, Hugo 2.

Coon Rapids 84, Blaine 49

Coon Rapids 46 38-84

Blaine 23 26-49

Coon Rapids: Deng 18, Smith 18, Ellingson 13, Cummings-Coleman 12, Galimah 11, Hettwer 7, Himley 3, Beck 2. Blaine: Pettis 11, Payne 10, Moin 9, Kaul 7, Bohlman 2, Merrigan 2, Mueller 2, Osmancevic 2, Pelkey 2, Schusted 2.

Cretin-Derham Hall 72, Roseville 51

Roseville 26 25-51

Cretin-Derham Hall 30 42-72

Roseville: Rice 12, Abdi 9, Broussard 9, Fischer 6, Pearson 5, Ivy 4, DeVries 3, Letts 3. Cretin-Derham Hall: Cain 17, Holloman 13, Melchior 10, Bollinger 6, Little 6, Tauer 6, Coyle 5, Plum 5, Koopmeiners 2, Owusu 2.

DeLaSalle 102, Richfield 80

DeLaSalle 41 61-102

Richfield 36 44- 80

DeLaSalle: Chavis 30, Whitlock 30, Everett 12, Pillar-Pares 12, Todd 7, James Jr. 6, Pounds 3, Johnson 2. Richfield: Patterson 23, January 22, Wollmuth 21, Hollins 8, Hewitt 4, Olson 2.

East Ridge 65, Woodbury 49

East Ridge 28 37-65

Woodbury 24 25-49

East Ridge: Mattes 22, Blue 15, Bern 10, Meuler 7, Koch 5, Theis 3, Wellmann 2, Schliesman 1. Woodbury: Narum 15, Rohrer 14, Bolin 8, Maier 6, Cobb Butler 2, Jackson 2, Nele 2.

Eastview 61, Prior Lake 57

Eastview 30 31-61

Prior Lake 28 29-57

Eastview: Ambrose 23, Scales 17, Kloss 7, Adams 6, Hassan 6, Bolger 2. Prior Lake: Jones 14, Dueffert 12, Haas 12, Hjerpe 12, Miller 4, Mortenson 2, Krouse 1.

Eden Prairie 88, St. Michael-Albertville 67

St. Michael-Albertville 34 33-67

Eden Prairie 44 44-88

St. Michael-Albertville: Tennyson 24, Demarais 11, Purcell 11, Jans 7, Maynard 6, Hochstedler 5, Luongvan 2, Ross 1. Eden Prairie: Obiazor 24, Smith 15, Bojang 10, Rapp 9, Lorenson 7, Flom 6, Frisch 6, Kelley 6, Tiran 3, Mertens 2.

Elk River 51, Spring Lake Park 45

Spring Lake Park 21 24-45

Elk River 24 27-51

Spring Lake Park: Kinsey 16, Thomsen 14, Kinsey 8, Leifker 5, Anthony 2. Elk River: Osterman 15, Haack 11, Behne 10, Benson 7, Gillquist 6, Mattingley 2.

Farmington 59, Lakeville South 56

Farmington 23 36-59

Lakeville South 24 32-56

Farmington: Hoffman 13, Cochnauer 11, Hrncir 9, Bean 8, Todd 8, Weed 6, Dohrmann 2, Ebel 2. Lakeville South: Ressler 16, Beauchamp 15, Fliehe 10, Mast 8, Burks 5, Coleman 2.

Hastings 59, Two Rivers 45

Two Rivers 20 25-45

Hastings 29 30-59

Two Rivers: Christiansen 9, Woubishet 9, Colon 8, Michaels 8, Lail 5, Lutz 4, Powell 2. Hastings: Mitchell 17, Mosher 15, Maher 7, Bernatz 6, Lee-Dean 6, Arnold 4, Nuiitten 2, Watson 2.

Holy Angels 90, Brooklyn Center 54

Brooklyn Center 25 29-54

Holy Angels 42 48-90

Brooklyn Center: Taylor 16, Nzimi 15, Jones 10, Navongsa 9, Powell 4. Holy Angels: Issa 18, Boarman 14, Johnson 12, Scroggins 12, Smith 8, Akerson 7, Boehm-Peterson 7, Meekin 6, Devine 4, Dittman 2.

Hutchinson 75, Holy Family 65

Hutchinson 28 47-75

Holy Family 29 36-65

Hutchinson: Rensch 21, Hutson 15, Starke 14, Elliot 10, Verhasselt 7, Butler 3, Verhasselt 3, Prokosch 2. Holy Family: Kapke 36, Clifford 11, Land 8, Kirsch 5, Richelsen 5.

Mahtomedi 73, Hill-Murray 33

Hill-Murray 17 16-33

Mahtomedi 41 32-73

Hill-Murray: Reece 11, Daniels 5, Nicholson 4, Berg 3, Koch 3, Schoenecker 3, Bessman 2, Montague 2. Mahtomedi: McCleery 18, Carlson 15, Armitage 12, Hull 11, Diffley 4, Granec 3, Carlson 2, Harvey 2, Muetzel 2, Schmidt 2, Beek 1, Morrell 1.

Maple Grove 68, Centennial 51

Centennial 23 28-51

Maple Grove 28 40-68

Centennial: Neudahl 28, Johnson 9, Jansa 6, D'Agostino 4, Clark 3, Burgoon 1. Maple Grove: Norby 13, Hosmann 9, Keomysy 8, Moline 7, Palbicki 7, Haakenson 6, Vaidya 6, Anderson 4, Bowman 4, Jameson Jr. 2, Mitchell 2.

Maranatha 69, Trinity 48

Maranatha 33 36-69

Trinity 24 24-48

Maranatha: LaVelle 19, I. Bluford 9, McDonald 9, Coleman 8, Legesse 6, Balentine 5, M. Bluford 5, Lanari 3, Moscoso 3, Rolseth 2. Trinity: Martin 17, Bormann 16, Knippel 5, Rudquist 5, Cudd 4, Laughery 1.

Minnetonka 73, Hopkins 72

Hopkins 31 41-72

Minnetonka 40 33-73

Hopkins: O'Hara 28, Moore 22, Nnaji 11, Bullock 4, Sappington 4, Hillesheim 2, Wilson 1. Minnetonka: El-Amin 20, Jo. Cain 17, Stefonowicz 16, Jones 14, Ja. Cain 4, Simonsen 2.

Monticello 92, Cambridge-Isanti 78

Monticello 37 55-92

Cambridge-Isanti 38 40-78

Monticello: Thompson 25, Kolles 22, Sawatzke 18, Schluender 12, Marquette 11, Emmerich 4. Cambridge-Isanti: Karels 30, Dee 19, Bickford 12, Shrider 7, Skoglund 6, Gusk 2, Troolin 2.

New Life Academy 70, St. Croix Prep 54

New Life Academy 33 37-70

St. Croix Prep 32 22-54

New Life Academy: Kaemingk 25, Reader 18, Woolf 10, Briggs 5, Huebsch 5, Hendricks 4, Stone 2, Wall 1. St. Croix Prep: Gremmels 17, Hanson 14, Brown 13, Benson 8, Schultz 2.

New Prague 66, Chaska 65, 2 OT

Chaska 32 26 4 3-65

New Prague 33 25 4 4-66

Chaska: Nicholson 34, Kallman 7, Walle 7, Rief 6, Born 5, Lyles 3, Rain 3. New Prague: Chromy 20, Short 14, Washa 7, Kudrie 6, Giesen 5, Hemann 5, Lee 5, Pieper 4.

Northfield 75, Faribault 44

Faribault 21 23-44

Northfield 46 29-75

Faribault: Nelson 11, Madey 10, Lockerby 9, Klecker 6, Kreager 4, Schulz 4. Northfield: Richardson 26, Koep 14, Gustina 8, DiMaggio 6, Balvin 5, Journell 5, Schlaak 4, Kelly 3, Hughes 2, Thompson 2.

Osseo 76, Champlin Park 46

Champlin Park 26 20-46

Osseo 34 42-76

Champlin Park: Lukandwa 17, Graff 12, Shaffa 6, Gamber 4, Taki 3, Andrews 2, Zuo 2. Osseo: Johnson 26, Smith 12, Barhayiga 10, Waits 10, Omooria 4, Dukowitz 3, Morara 3, Swanson 3, Kuoh 2, Vinson 2, Denedo 1.

Park of Cottage Grove 51, Forest Lake 33

Park of Cottage Grove 23 28-51

Forest Lake 15 18-33

Park of Cottage Grove: Payne 19, Bearth 11, Hatano 8, Walker 5, Perryman 4, Stewart 3, Suh 1. Forest Lake: Waldoch 13, Carey 9, Bartlett 7, Dumonceaux 2, Olson 2.

Princeton 83, Becker 76

Becker 35 41-76

Princeton 49 34-83

Becker: Weiss 19, Paumen 18, Seavert 18, Hendricks 7, Harmoning 5, Bengtson 4, Callahan 3, Goebel 2. Princeton: Stay 30, Drews 19, Nowak 16, Keykal 6, Hallberg 4, Andresen 2, Peterson 2, Schimming 2, Williams 2.

Rockford 86, Dassel-Cokato 50

Dassel-Cokato 33 17-50

Rockford 60 26-86

Dassel-Cokato: Thinesen 13, Lynk 12, Aamot 10, Gillman 4, Warner 3, Clark 2, Keith 2, Schrupp 2, Verhey 2. Rockford: Pepin 20, Zilmer 20, Perry 11, MacDonald 10, Eisentrager 6, Richards 5, Skinner 5, Johnson 4, Edwards 2, Mayfield 2, Dorbor 1.

Rogers 80, Armstrong 64

Rogers 35 45-80

Armstrong 35 29-64

Rogers: Belka 27, Kuhlman 15, Gleason 14, Whitcomb 8, Jezierski 7, Dalluge 5, Sanders 4. Armstrong: P. Newbern 16, S. Newbern 13, Mogire 8, Skram 8, Ware 5, College 4, Jones 4, Kuempel 4, Garner 2.

Rosemount 56, Eagan 43

Eagan 16 27-43

Rosemount 26 30-56

Eagan: Schmitter 13, Buslee 12, Schmidt 9, Mitoro 7, Carruthers 2. Rosemount: Siwek 19, Kuseske 12, Ramlall 12, Theisen 7, Archer 6.

St. Francis 56, Big Lake 55

St. Francis 23 33-56

Big Lake 20 35-55

St. Francis: Bothun 20, Stone 17, Schultz 6, Odumakin 4, B. Johnson 3, W. Johnson 3, Skogquist 3. Big Lake: Kunz 19, Stepp 8, Layton 6, Layton 4, O'Brien 4, Terlinden 4, Maruska 3, Hill 3, Stuckenholtz 2, Thieke 2.

SP Johnson 79, SP Harding 60

St. Paul Johnson 33 46-79

St. Paul Harding 26 34-60

St. Paul Johnson: David 23, Thomas 15, Jordan 10, Hale 8, Jones 7, Tucker 7, Mays 4, Graham 3, Kabanuk 2. St. Paul Harding: Benjamin 27, Wyatt 14, Htoo 8, Douglas 6, Adams 2, Walker 2, Bryant 1.

Shakopee 68, Lakeville North 56

Lakeville North 18 38-56

Shakopee 35 33-68

Lakeville North: Robison 16, Thornton 13, Winter 13, Drake 6, Nolan 4, Boe 2, Manning 2. Shakopee: McGraw 16, Mohamud 11, Katona 10, West 10, Q. Snell 9, I. Snell 5, Langsy 3, Rose Jr. 2.

SW Christian 80, Mound Westonka 77, OT

Mound Westonka 35 34 8-77

Southwest Christian 39 30 11-80

Mound Westonka: Spaeth 27, Dallman 17, Eberhart 12, Kraay 12, Swanson 9. Southwest Christian: Berg 18, Burke 18, Zimmerman 17, Simonson 13, Riddle 10, Beckering 4.

Totino-Grace 64, Park Center 61

Park Center 35 26-61

Totino-Grace 23 41-64

Park Center: Carrington 21, Torbor 15, Spencer 9, Bethe 7, Pennebaker 7, Ware 2. Totino-Grace: Watson 17, Stewart 14, Humphries 12, Chatman 8, Bath 7, Lee 6.

Watertown-Mayer 66, Litchfield 46

Watertown-Mayer 24 42-66

Litchfield 25 21-46

Watertown-Mayer: Mueller 19, Rundell 19, Rowan 11, McCabe 9, Kind 8. Litchfield: Weseloh 13, Dietel 8, King 7, Aller 6, Pennertz 4, Draeger 3, Kohls 3, McCann 2.

Wayzata 63, Edina 59

Edina 29 30-59

Wayzata 23 40-63

Edina: Helgren 24, Jobe 14, Himley 9, Hanson 8, Deets 2, Dickey 2. Wayzata: Bjerke 19, Tibbits 13, Berkland 11, Harvey 6, Rottinghaus 5, Hall 4, McAndrew 3, Barnette 2.

West Lutheran 70, Heritage Christian 64

West Lutheran 25 45-70

Heritage Christian 29 35-64

West Lutheran: Schmidt 24, Ronning 18, Koosman 11, Bursch 8, Veach 5, Ritari 2, Schmidt 2. Heritage Christian: Sokeye 21, Hamilton 10, Tarawallie 9, Berry 6, Mayhew 6, Moulton 6, Haag 4, Wicht 2.

BASKETBALL • GIRLS

Andover 53, Anoka 41

Anoka 20 21-41

Andover 25 28-53

Anoka: Lakanen 11, Freking 8, Eppinga 7, Youngquist 7, Mucangi 3, Tommerdahl 3, Fedor 2. Andover: Miller 23, Vaaler 11, White 6, Castillo 5, Engelby 5, Imdieke 3.

Becker 92, Princeton 52

Princeton 30 22-52

Becker 49 43-92

Princeton: James 25, Griesert 12, Jungroth 5, Meyer 4, Sautter 3, Ellingson 2, Quickstrom 1. Becker: Brown 34, Nuest 18, Westin 17, Kent 12, Rose 11.

Benilde-St. Margaret's 61, Waconia 45

Waconia 22 23-45

Benilde-St. Margaret's 32 29-61

Waconia: Stier 13, Swanson 12, Keaveny 9, Roitenberg 5, Amundson 4, Stock 2. Benilde-St. Margaret's: Olson 23, Bishop 14, McGee 12, Reliford 4, Wells 4, Kaspoor 3, Miller 1.

Blaine 52, Coon Rapids 30

Blaine 33 19-52

Coon Rapids 7 23-30

Blaine: Bryant 21, Garber 14, Terry 6, Davis 5, Lafreniere 4, Bryant 2. Coon Rapids: Ntambwe 15, Beck 8, Brownell 3, Scmidt 3, Christie 1.

Cambridge-Isanti 73, Monticello 35

Cambridge-Isanti 33 40-73

Monticello 18 17-35

Cambridge-Isanti: Wiltrout 19, Aumer 15, Wiltrout 14, Vavra 12, Knight 5, Jerde 3, Wilking 3, Davis 2. Monticello: Manning 10, Smith 7, Voll 5, Carson 3, Hanson 3, Lindberg 3, Anderson 2, Roubinek 2.

Champlin Park 67, Osseo 48

Osseo 18 30-48

Champlin Park 28 39-67

Osseo: Wilson 25, Mitchell 7, White 6, Choi 4, Bennett 3, Miller 2, Hargrove 1. Champlin Park: Counce 18, Holman 15, Lillard 10, Bates 7, John 7, Valentino 5, Spann 4, Mehl 1.

Chanhassen 60, Orono 57

Orono 30 27-57

Chanhassen 32 28-60

Orono: Knudson 20, Youngs 16, Kallenbach 11, Moore 5, Kompelien 3, Knooihuizen 2. Chanhassen: Hicks 19, Arnold 9, Giles 9, Hake 8, Linder 6, Seubert 4, Kurzhal 3, Drury 2.

Chaska 66, New Prague 38

New Prague 24 14-38

Chaska 34 32-66

New Prague: Hatlevig 11, Morris 7, Wedeking 6, Hemann 5, Boulanger 4, Langeberg 3, Hennen 2. Chaska: Lenzen 17, M. Heyer 15, Sanders 9, Karrmann 8, Schuelke 7, A. Heyer 3, Wurtz 3, Heir 2, Niebuhr 2.

DeLaSalle 84, Richfield 59

Richfield 27 32-59

DeLaSalle 42 42-84

Richfield: Chappell 16, Anderson 10, Johnson 9, Whittaker Hill 9, Joerger 6, Colbert 5, Holloway 4. DeLaSalle: White 26, Salaam 21, Runsewe 18, Johnson 13, Bass 2, Krocak 2, Scott 2.

East Ridge 64, Woodbury 46

Woodbury 23 23-46

East Ridge 27 37-64

Woodbury: Buckhalton 15, Rosenthal 12, McCarthy 9, Bungarden 4, Henry 2, Kodl 2, Orbel 2. East Ridge: Christenson 25, Knupp 11, Wildman 9, Ritzer 8, Sanneh 6, Cook 5.

Elk River 46, Spring Lake Park 42

Elk River 23 23-46

Spring Lake Park 22 20-42

Elk River: Murphy 11, Christy 10, Demar 10, Berg 7, Kanenwisher 4, Langbehn 4. Spring Lake Park: Thomas 14, Nusbaum 13, Sutch 10, Dunbar 3, Goerish 2.

Holy Angels 64, Mpls. Washburn 24

Holy Angels 46 18-64

Minneapolis Washburn 4 20-24

Holy Angels: Massaquoi 14, Pritchard 14, Buer 10, Caron 7, Carter 5, Kennedy 4, Henry 3, Nordstrom 3, Pierce 3, Dubbeldee 1. Minneapolis Washburn: Ordaz 9, Percy 8, Harrell 3, Meckey 2, Siyad 2.

Holy Family 58, Hutchinson 55

Holy Family 28 30-58

Hutchinson 25 30-55

Holy Family: Bowlin 17, Land 13, Hertel 10, Hall 6, Neubauer 5, Cizek 4, Zay 3. Hutchinson: Stamer 20, Schlueter 14, Beffert 14, Watzke 7.

Lakeville South 58, Farmington 55

Lakeville South 31 27-58

Farmington 29 26-55

Lakeville South: Schultz 18, Trettin 10, Goodman 9, Ohnstad 9, Ronn 5, Cuddigan 3, Coleman 2, Harvey 2. Farmington: Scott 14, Wille 14, Schaffer 11, Hansen 6, Mogensen 6, Bjornson 4.

Litchfield 48, Watertown-Mayer 37

Litchfield 23 25-48

Watertown-Mayer 23 14-37

Litchfield: Michels 16, Steinhaus 11, Pennertz 10, Hansen 8, Falling 3. Watertown-Mayer: Penegor 14, Otterness 7, Czinano 6, Killian 4, Barden 3, Frisbie 3.

Mahtomedi 82, Hill-Murray 63

Mahtomedi 36 46-82

Hill-Murray 26 37-63

Mahtomedi: Kletti 22, Centers 20, Greene 17, Potthoff 12, Wilson 5, Frazier 2, Gile 2, Stockness 2, . Hill-Murray: Runyon 22, Perkins 8, Vaske 7, Wolgamot 7, Giese 5, McGrath 5, Rymal 4, Groppoli 3, Mackley 2.

Maple Grove 48, Centennial 46

Maple Grove 19 29-48

Centennial 19 27-46

Maple Grove: Ode 13, Overskei 10, Stern 9, Gordon 6, Kanz 5, Hoag 4, Kormann 1. Centennial: Cummings 14, Kubes 12, McCall 8, Pullman 6, Frost 4, Tharp 2.

Mpls. Southwest 57, Mpls. Roosevelt 50

Minneapolis Roosevelt 23 27-50

Minneapolis Southwest 26 31-57

Minneapolis Roosevelt: Maly 13, Walker 10, Hartman 9, Davis 7, Reichert-Giron 6, Wren 5. Minneapolis Southwest: Johnson 21, London 15, Hill 9, Schoenke 6, Youngdahl 6.

Mound Westonka 56, SW Christian 50

Mound Westonka 31 25-56

Southwest Christian 16 34-50

Mound Westonka: Drill 17, Lawrence 11, Hatlestad 10, Eidsness 9, Hollenstein 8, Dallman 1. Southwest Christian: Burkhart 19, Straub 12, Brunsberg 9, Nicklaus 5, Beckering 3, Wercinski 2.

New Life Academy 68, St. Croix Prep 67

St. Croix Prep 37 30-67

New Life Academy 39 29-68

St. Croix Prep: Lothenbach 26, Doely 16, Schutz 12, White 8, Kittelsen 3, Peterson 2. New Life Academy: Salgado 27, Groeneweg 14, Linton-Slettedahl 14, Anderstrom 8, Moseman 4, Hahn 1.

Norwood YA 59, Sibley East 46

Sibley East 17 29-46

Norwood Young America 41 18-59

Sibley East: Halquist 13, Bauer 7, Bode 7, Biron 6, Sell 6, Ziegler 6, Schmidt 1. Norwood Young America: Conser 17, Erickson 16, Hallquist 7, Lueck 7, Schmidt 6, Herrmann 3, Beneke 2, Newman 1.

Park of Cottage Grove 52, Forest Lake 29

Forest Lake 10 19-29

Park of Cottage Grove 25 27-52

Forest Lake: Pitzl 9, Espelien 8, Thill 5, Joesting 3, Frechette 2, Jerde 2. Park of Cottage Grove: Jameson 24, Nelson 10, Ambroz 6, Dana 4, Olson 4, Henderson 2, Samson 2.

Prior Lake 49, Eastview 46

Prior Lake 23 26-49

Eastview 23 23-46

Prior Lake: Pawlyshyn 15, Moeller 14, Bowman 8, Holmberg 6, Thoms 2, Trachsel 2, Van-Helden 2. Eastview: Schaefer 17, Gardner 9, Dayton 8, Maull 4, Smith 4, Hacker 2, Mathews 2.

Rogers 72, Armstrong 35

Armstrong 18 17-35

Rogers 39 33-72

Armstrong: McGowan 17, Dille-Starks 6, Fisher 6, Hamann 3, Fondow 2, Fisher 1. Rogers: Glad 22, Buzzelle 17, Maciej 16, Glass 5, Alberts 4, Heinen 4, Born 2, Strandness 2.

Rosemount 63, Eagan 41

Rosemount 34 29-63

Eagan 25 16-41

Rosemount: Thompson 14, Ratziaff 13, O'Neil 11, Tauer 9, Leenderts 7, Wilson 6, Teko-Folly 2, Teko-Folly 1. Eagan: D. Buslee 13, Fandre 8, Morin 7, Schmitter 4, E. Buslee 3, McClary 3, McCullum 3.

Roseville 76, Cretin-Derham Hall 41

Cretin-Derham Hall 19 22-41

Roseville 32 44-76

Cretin-Derham Hall: Robinson 16, Bengtson 9, Caruso 7, Dornan 2, Edwards 2, Halderman 2, Sowatzka 2, Bauer 1. Roseville: DeVries 19, Johnston 17, Barnes 9, Heffernan 8, Kopp 8, Hansen 6, McGrane 4, Anderson 3, Grosse 1, Sundberg 1.

St. Anthony 82, Columbia Heights 53

St. Anthony 51 31-82

Columbia Heights 25 28-53

St. Anthony: Abraham 16, Maile 11, Timmins 11, Zielsdorf 10, Bauman 9, Cary 6, Cassidy 5, Przybilla 5, Schumann 3, Allen 2, Glisczinski 2, Lamerand 2. Columbia Heights: L. Bergan 29, I. Bergan 9, Winkelman 6, Daher 3, Howard Reynolds 3, Kyseth 3.

SP Central 60, SP Washington 26

St. Paul Central 30 30-60

St. Paul Washington 13 13-26

St. Paul Central: Rynkiewich 30, Thompson 14, Roste 6, Northrop-Kiel 3, Cordes 3, Murdoch Meyer 2, Freberg 2. St. Paul Washington: Reed 9, Hardin 7, Sims 6, Tetevi 2, Hardin 2.

SP Humboldt 61, SP Highland Park 28

St. Paul Highland Park 17 11-28

St. Paul Humboldt 33 28-61

St. Paul Highland Park: Gilbert 12, Williams 6, Coleman 4, Gliedman 3, Riemenschneider 2, Vaughn 1. St. Paul Humboldt: Hobday 19, Soe 14, Wilson 13, Mann 10, Moreno 5.

Shakopee 51, Lakeville North 41

Shakopee 29 22-51

Lakeville North 22 19-41

Shakopee: Cordes 17, Pawlicki 9, Broze 8, Maenke 7, Hale 4, Mitchell 3, Ross 3. Lakeville North: Juaire 11, Wilson 9, Bryant 8, Wolkow 8, Ruhland 5.

Stillwater 82, Irondale 29

Irondale 14 15-29

Stillwater 54 28-82

Irondale: Casey 7, Dockter 5, Hiatt 5, Herlofsky 3, Gallagher 3, Chapman 3, Caldwell 2, Kiani 1. Stillwater: Karlen 23, Thompson 21, Scalia 12, Holder 8, Dieterle 6, Peper 6, Mattox 3, Knutson 2, Buckhalton 1.

Tartan 64, North St. Paul 52

North St. Paul 18 34-52

Tartan 25 39-64

North St. Paul: Jones 15, Horton 10, Bradford 8, Briley 7, Thomas 4, Miller 3, Anthony 2, Lee 2, Walker 1. Tartan: Murray 25, Stroman 16, Hurley 11, Hernandez 5, Berzat 4, Murray 3.

Totino-Grace 80, Park Center 57

Totino-Grace 36 44-80

Park Center 29 28-57

Totino-Grace: Herzig 27, Dengerud 24, Lord 10, Etuko 6, Terhaar 4, Spevacek 3, Riegel 3, Schlaefer 2, Evuleocha 1. Park Center: Brown 21, Chatman 11, Crushshon 10, Ben 5, Loyd 4, Carver 4, Williams 2.

Wayzata 62, Edina 46

Wayzata 32 30-62

Edina 20 26-46

Wayzata: Braun 15, Krzewinski 14, Fornshell 12, Hawkinson 9, Senden 6, Wildermuth 3, Prosser 2, Adams 1. Edina: Stotts 13, Nelson 10, Thorsen 8, Campbell 6, Grussing 4, Lobben 3, Fairbanks 2.

White Bear Lake 62, Mounds View 46

White Bear Lake 33 29-62

Mounds View 19 27-46

White Bear Lake: Hughes 21, Eckerle 17, Schmittdiel 8, O'Brien 6, A. Bachmeier 4, Barber 4, C. Bachmeier 1, Molin 1. Mounds View: Stenstrom 13, Kirk 8, Abed 7, Peterson 7, Hanson 4, Bone 3, Nelson 2, Redlinger 2.

HOCKEY • BOYS

Mound Westonka 6, Hutchinson 5

Hutchinson 1 2 2-5

Mound Westonka 1 3 2-6

First: MW-Krebsbach (Doshan, Erickson), 1:22. H-Starrett (Reiter, Ladwig), 5:39. Second: MW-Doshan (Kantola, Henningsgaard), 6:47. H-Knorr (Starrett), 6:54. MW-Erickson (Krebsbach), 9:41. MW-Krebsbach (Erickson), 10:34. H-Renner (Niska, Piehl), 11:06. Third: MW-Swanson (Henningsgaard), 3:48. H-Renner (Miller), 6:01. H-Knorr (Starrett), 10:50. MW-Dominy (Krebsbach, Doshan), 15:30. Saves: Hutchinson: Telecky 7-10-10-27. Mound Westonka: Evenson 6-10-9-25.

Roch. Lourdes 6, SP Highland Park 0

Rochester Lourdes 2 0 4-6

St. Paul Highland Park 0 0 0-0

First: RL-Kielty, 3:38. RL-Loeslie, 7:07. Third: RL-Ritter, 1:07. RL-Mahoney (Kielty), 11:03. RL-Mahoney, 14:18. RL-Magnuson, 16:59. Saves: Rochester Lourdes: Carter-Kleven 7-4-9-20. St. Paul Highland Park: Olson 8-8-7-23.

Wayzata 6, Roseau 4

Wayzata 1 1 4-6

Roseau 1 1 2-4

First: W-Sauer (Mattson, Lesser), 4:57. R-Strand (Gunderson, Byfuglien), 16:44. Second: R-Byfuglien (Strand, Severson), 8:45. W-Miller (Wallin), 11:05. Third: W-Sauer (Moree), 2:52. W-McCollins (Punzenberger), 4:40. W-Mattson (Wallin, Johnson), 7:20. R-George (Murphy, Kvien), 9:12. R-Byfuglien (Murphy, Severson), 16:32. W-Streeter, 16:49. Saves: Wayzata: Ingemann 13-9-14-36. Roseau: Woidtke 7-11-6-24, Christianson x-x-5-5.

HOCKEY • GIRLS

Champlin Park/Coon Rapids 6, Anoka 2

Champlin Park/Coon Rapids 2 1 3-6

Anoka 1 1 0-2

First: CPCR-Bolander (McKenzie, Delcastillo), 9:07. CPCR-Bolander, 14:06. A-Olsen (Baron), 16:26, pp. Second: CPCR-McKenzie, 2:09. A-Beaver (Hennes), 16:19. Third: CPCR-Ness (Terebayza, Scott), :36. CPCR-Johnson (Terebayza, Ness), 3:55. CPCR-Bolander, 5:34. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 18-1-9-28. Anoka: Olson 8-3-5-16.

Cretin-Derham Hall 4, Park of CG 2

Cretin-Derham Hall 1 1 2-4

Park of Cottage Grove 0 0 2-2

First: CDH-Ahern (Haycraft, Broz), 15:07. Second: CDH-Anderson (Haycraft), 10:28. Third: CDH-Geist (Evans), 3:51, pp. P-Villas (Jensen), 11:37. P-Osland (Stofer), 14:14, pp. CDH-Broz, 16:47. Saves: Cretin-Derham Hall: Fritz 5-5-1-11. Park of Cottage Grove: Stepka 9-14-10-33.

Eden Prairie 2, Proctor/Hermantown 1

Proctor/Hermantown 1 0 0-1

Eden Prairie 1 1 0-2

First: EP-Holt (Mehta), 7:24. PH-Sieger (Eckstrom, Graves), 16:33. Second: EP-Benson (Brown), 16:33. Saves: Proctor/Hermantown: Pajari 9-6-9-24. Eden Prairie: Knuth 4-5-1-10.

Gentry Academy 12, Hutchinson 0

Hutchinson 0 0 0- 0

Gentry Academy 6 5 1-12

First: GA-Gazdik (Reeves, Delmonico), 1:01. GA-Delmonico, 8:38. GA-Gazdik (Hanrahan, Sajevic), 10:37. GA-Dornself (Aanenson), 14:39. GA-Heger (Reeves), 15:31. GA-Sajevic (Hanrahan, Geer), 16:41. Second: GA-Geer (Myers, Salscheider), 5:32. GA-Sajevic (Hanrahan), 7:20. GA-Gazdik, 11:51. GA-Agerter (Geer, Reeves), 13:28. GA-Sajevic (Gazdik, Winge), 15:38. Third: GA-Geer (Salscheider, Sajevic), 2:00. Saves: Hutchinson: Docken 9-8-7-24. Gentry Academy: Bartizal 5-6-4-15.

Hill-Murray 6, Two Rivers/St. Paul 0

Two Rivers/St. Paul 0 0 0-0

Hill-Murray 2 4 0-6

First: HM-Hornung (Skoogman, Kaufman), 2:18. HM-Boreen (Hause), 13:44. Second: HM-Franco (Jerylo), 5:14. HM-Topp (Kaufman, Boyer), 6:54. HM-Stinnett (Boreen), 15:42. HM-Boreen, 16:51. Saves: Two Rivers/St. Paul: Graham 6-25-10-41. Hill-Murray: Anderson 2-3-3-8.

North Shore 4, Princeton 3, OT

North Shore 1 1 1 1-4

Princeton 1 0 2 0-3

First: NS-Hoff, 13:03. P-Dixon, 14:27. Second: NS-Ernest (Hoff), 6:28. Third: P-Knaack, 5:30, pp. P-Hanson (Cook), 8:38. NS-Velcheff (Althaus), 15:59. Overtime: NS-Hoff, 5:38. Saves: North Shore: Powell 11-6-6-2-25. Princeton: Ulm 8-9-11-6-34.

Rogers 6, Buffalo 0

Rogers 3 2 1-6

Buffalo 0 0 0-0

First: R-Vreeman (Farrell), 1:47. R-Ohlgren (Sandberg, Achterkirch), 4:47, pp. R-Achterkirch (Johansson, Sandberg), 7:21. Second: R-Sandberg (Johansson, Achterkirch), 14:27. R-Ohlgren (Farrell), 15:46. Third: R-Farrell (Bolster, Vreeman), 4:56. Saves: Rogers: Backmann 3-5-1-9. Buffalo: Jovan 9-18-11-38.

Simley 2, Hastings 0

Simley 0 2 0-2

Hastings 0 0 0-0

Second: S-McGown (Tuccitto), 4:57. S-Jeffers (McGown, Tuccitto), 14:18. Saves: Simley: Ries 2-10-6-18. Hastings: Vander Heyden 14-8-8-30.

South St. Paul 4, Mahtomedi 1

Mahtomedi 0 0 1-1

South St. Paul 1 1 2-4

First: SSP-Stengel (Felton, Johnson), 2:00. Second: SSP-Ramirez (Evazich, Pachl), 6:13, pp. Third: SSP-Vesper (Wincentsen, Stengel), 7:43. M-Hanson (Nelson), 15:09, sh. SSP-Ramirez, 16:55. Saves: Mahtomedi: Galeazzi 13-15-7-35. South St. Paul: Jeffrey 7-5-7-19.

Stillwater 3, Forest Lake 2

Stillwater 1 2 0-3

Forest Lake 0 0 2-2

First: S-Finn (March), 12:31. Second: S-Johnson (Finn, Krueger), 5:06. S-Krueger (Hoff), 6:11. Third: FL-Monette (Melander, Bateman), 11:28. FL-Bateman (McKinnon), 15:16, pp. Saves: Stillwater: Timmons 5-11-6-22. Forest Lake: Haley 4-10-8-22.

Visitation 10, Prairie Centre 0

Visitation 5 3 2-10

Prairie Centre 0 0 0- 0

First: V-Munoz (Hemauer), 1:01. V-Doran (Killian, Reppenhagen), 3:51. V-Allen, 9:33. V-Munoz (Hemauer), 11:25. V-Killian (Munoz, Doran), 11:52. Second: V-Munoz (Reppenhagen), 3:05. V-Munoz (Wheaton), 11:55. V-Allen, 16:14. Third: V-Allen (Hemauer, Killian), 3:25. V-Munoz, 8:37. Saves: Visitation: Cooper 1-1-1-3. Prairie Centre: Lemke 30-13-11-54.

Woodbury 2, Hopkins/St. Louis Park 0

Woodbury 0 1 1-2

Hopkins/St. Louis Park 0 0 0-0

Second: W-Roepke, 11:20. Third: W-Hansen (Fasching), 12:49. Saves: Woodbury: Tuman 10-4-10-24. Hopkins/St. Louis Park: Bosch 9-20-5-34.