FRIDAY

BASKETBALL • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Andover 92, St. Michael-Albertville 78

• Anoka 87, Roseville 81

• Blake 71, Southwest Christian 68

• Brainerd 80, Rogers 75

• Buffalo 92, Monticello 69

• Chanhassen 70, Holy Family 57

• CHOF 61, Heritage Christian 36

• Concordia Academy 89, Kaleidoscope 44

• Coon Rapids 77, Forest Lake 63

• Cretin-DH 63, St. Thomas Academy 54

• DeLaSalle 81, Shattuck-St. Mary's 71

• Eastview 79, Chaska 69, OT

• Elk River 81, Cambridge-Isanti 27

• Hermantown 94, Chisago Lakes 90

• Hibbing 75, Hastings 56

• Irondale 71, Hill-Murray 34

• Maranatha 78, Providence Academy 40

• Mpls. Washburn 93, Hiawatha Coll. 64

• Minnetonka 80, Prior Lake 66

• Mounds View 66, Mahtomedi 65

• New Life Academy 73, Randolph 57

• Norwood YA 71, Howard Lake-W-W 55

• Park of CG 60, St. Paul Central 40

• Princeton 83, Grand Rapids 56

• Rosemount 71, Maple Grove 47

• Sauk Centre 60, Legacy Christian 38

• Simley 80, St. Paul Como Park 62

• Stillwater 75, Blaine 72

• Trinity 71, West Lutheran 58

MINNESOTA

• BOLD 75, Buffalo Lake-H-S 59

• Bethlehem Academy 59, Wabasha-K. 55

• Bismarck Century (N.D.) 88, Moorhead 51

• Brandon-Evansville 57, Bertha-Hewitt 43

• Byron 61, Dover-Eyota 50

• Cedar Mtn. 77, Minn. Valley Luth. 55

• C. Minn. Christian 79, Atwater-C-GC 45

• Cloquet 77, Barnum 68

• Cromwell 55, McGregor 46

• Detroit Lakes 77, Barnesville 58

• Esko 87, Virginia 62

• Fergus Falls 72, Breckenridge 40

• Fillmore Central 78, Grand Meadow 48

• Goodridge-G-G 84, Kelliher/Northome 40

• Greenway 58, Bigfork 47

• Hawley 75, Ada-Borup/NCW 57

• Henning 67, Rothsay 52

• Lake City 58, Goodhue 46

• Lake Park-Audubon 52, Frazee 45

• Montevideo 67, New London-Spicer 56

• Morris Area/C-A 84, Paynesville 57

• Mtn. Lake Area 79, St. James Area 69

• North Woods 77, South Ridge 54

• Northland 86, Fond du Lac Ojibwe 53

• Park Rapids 68, Pillager 54

• Pine River-Backus 47, Staples-Motley 44

• Red Lake 80, Nashwauk-Keewatin 68

• Rochester Lourdes 56, Waseca 55

• Sauk Centre 60, Legacy Christian 38

• Sleepy Eye St. Mary's 79, Tracy-M-B 65

• Triton 83, Zumbrota-Mazeppa 63

• Walker-H-A 59, Laporte 42

• Westbrook-WG 75, Y. Medicine East 60

BASKETBALL • GIRLS

MCAA

• West Lutheran 69, PACT 17

MINNESOTA RIVER

• Belle Plaine 70, LeSueur-Henderson 30

WRIGHT COUNTY

• New London-Spicer 56, Delano 36

METROPOLITAN AREA

• Albert Lea 62, Red Wing 56

• Bl. Jefferson 65, Mpls. Southwest 55

• Buffalo 63, Monticello 41

• Burnsville 47, Park of Cottage Grove 46

• Cooper 78, St. Paul Humboldt 29

• Fridley 74, Two Rivers 48

• Grand Rapids 65, Big Lake 22

• Hastings 78, Apple Valley 41

• Mahtomedi 53, Woodbury 52

• Marshall 83, Waconia 74

• Mpls. Roosevelt 48, St. Croix Prep 34

• Mounds View 87, St. Anthony 79, OT

• North St. Paul 58, St. Paul Harding 45

• Rogers 64, Brainerd 59

• Roseville 61, Anoka 26

• St. Peter 55, Mound Westonka 42

• Southwest Christian 57, Blake 29

• Spring Lake Park 74, Irondale 39

• TC Academy 41, St. Paul Washington 40

MINNESOTA

• Austin 57, Roch. John Marshall 51

• Belgrade-B-E 77, Pine River-Backus 58

• Blooming Prairie 46, Triton 33

• Brandon-Evansville 57, Bertha-Hewitt 43

• Breckenridge 77, Dilworth-G-F 41

• Buffalo 63, Monticello 41

• Buffalo Lake-H-S 81, New Ulm Cathedral 19

• Cass Lake-Bena 81, Walker-H-A 55

• Chatfield 68, Lewiston-Altura 46

• Clearbrook-G. 72, Red Lake County 45

• Cleveland 60, Madelia 26

• Clinton-G-B 62, Ortonville 30

• Decorah (Iowa) 69, Spring Grove 14

• Deer River 64, Littlefork-Big Falls 54

• Dover-Eyota 81, St. Charles 34

• Fosston 46, Blackduck 15

• Grand Meadow 60, Fillmore Central 42

• Grand Rapids 65, Big Lake 22

• Hawley 74, Ada-Borup/NCW 32

• Hayfield 66, Bethlehem Academy 39

• Henning 55, Lake Park-Audubon 45

• Kingsland 62, Southland 37

• Lanesboro 57, Houston 52

• LeRoy-Ostrander 61, Lyle/Pacelli 57

• Mabel-Canton 59, Schaeffer Academy 25

• Martin Co. West 61, Mtn. Lake Area 53

• Medford 53, Janesville-W-Pemberton 42

• Minn. Valley Luth. 64, Cedar Mtn. 34

• Montevideo 67, Dawson-Boyd 20

• Moose Lake-WR 71, Hinckley-Finlayson 53

• N. Richland-H-E-G 83, United So. C. 14

• North Woods 50, Cook County 34

• Ogilvie 60, East Central 38

• Pelican Rapids 52, Frazee 31

• Perham 67, Barnesville 66

• Rochester Mayo 73, Winona 41

• St. Cloud Cathedral 56, Rush City 40

• Sartell-St. Stephen 63, Bemidji 26

• Sleepy Eye St. Mary's 83, Springfield 49

• Stephen-Argyle 59, Warren-A-O 29

• Stewartville 79, Kasson-Mantorville 66

• Underwood 56, Parkers Prairie 29

• Windom 81, Heron Lake-O/Fulda 59

• Zumbrota-Mazeppa 45, Cannon Falls 44

BREAKDOWN TIP OFF CLASSIC

• Eden Prairie 68, Eagan 42

• Edina 66, Centennial 59

• Farmington 51, Park Center 50

• Hopkins 91, Appleton East (Wis.) 59

• Minnetonka 60, Rosemount 52

• Wayzata 80, Becker 52

HOCKEY • BOYS

METROPOLITAN AREA

• Gentry Academy 9, Duluth Denfeld 2

• Hermantown 6, Benilde-St. Margaret's 5

• Hill-Murray 4, Eden Prairie 1

• Mahtomedi 5, East Grand Forks 0

• Moorhead 6, Andover 1

• Northfield 3, Thief River Falls 1

• South St. Paul 3, Wadena-Deer Creek 1

MINNESOTA

• Hibbing/Chisholm 4, Rock Ridge 1

• Lake of the Woods 4, Int. Falls 3

• Mora/Milaca 6, Moose Lake Area 1

• Morris/Benson Area 6, Bagley/Fosston 0

• Proctor 4 , Pine City Area 3

• Red Lake Falls 11, Crookston 1

• Roch. Century 5, Mankato East/Loyola 3

HOCKEY • GIRLS

WRIGHT COUNTY

• Hutchinson 5, Waconia 2

METROPOLITAN AREA

• Champlin Park/CR 4, Proctor/H. 2

• Delano/Rockford 3, Thief River Falls 3, OT

• Minnetonka 9, Apple Valley 2

• Orono 8, Crookston 1

• Roseau 3, Roseville 2

• Warroad 6, South St. Paul 0

• Woodbury 4, North St. Paul/Tartan 1

MINNESOTA

• Brainerd/Little Falls 4, Duluth 0

• Willmar 3, Northern Lakes 1

WREStlING

MISSISSIPPI 8

• Cambridge-Isanti 65, North Branch 6

NORTHWEST SUBURBAN

• Coon Rapids 54, Maple Grove 24

METROPOLITAN AREA

• Cambridge-Isanti 45, Deer River 31

• Coon Rapids 60, Zimmerman 23

• Deer River 54, North Branch 30

• Maple Grove 43, Zimmerman 36

• St. Michael-Albertville 43, Bemidji 27

• Watertown-Mayer 37, Scott West 24

EASTVIEW DUALS

• Eastview 77, Hopkins 0

• Eastview 84, St. Paul Central 0

• Eastview 72, Two Rivers 12

• Hopkins 46, St. Paul Central 30

• Two Rivers 58, Hopkins 15

• Two Rivers 60, St. Paul Central 24

SUMMARIES

BASKETBALL • BOYS

Andover 92, St. Michael-Albertville 79

St. Michael-Albertville 50 29-79

Andover 52 40-92

St. Michael-Albertville: Radke 27, Tennyson 25, Demarais 13, Maynard 6, Jans 5, Riebel 3. Andover: Kopetzki 31, Jacobson 18, Angell 12, Foy 10, Mallet 8, Nelson 8, VanVoorhis 3, Wheeler 2.

Anoka 87, Roseville 81

Anoka 45 42-87

Roseville 42 39-81

Anoka: Rodriguez 28, Nyamari 25, Prah 10, Scherer 8, Howse 6, Ochwangi 5, Kamanda 3, Reeder 2. Roseville : Broussard 33, Peterson 11, Fischer 10, Rice 10, Pierce 6, Alvarez 5, Pearson 4, Abdi 2.

Blake 71, Southwest Christian 68

Southwest Christian 33 35-68

Blake 32 39-71

Southwest Christian: Washington 21, Burke 16, Zimmerman 12, Newell 5, Berg 4, Riddle 4, Arnold 2, Krommendyk 2, Schmidt 2. Blake: Okoronkwo 29, Liu 13, Hubler 10, Baker 8, Borene 7, Griffin 2, Shidhe-Chokra 2.

Brainerd 80, Rogers 75

Brainerd 43 37-80

Rogers 30 45-75

Brainerd: Pecarich 23, Degen 18, Engholm 14, Evanson 12, Jacobs 7, Hoelz 4, Gross 2. Rogers: Belka 21, Gleason 19, Kuhlman 13, Whitcomb 12, Jezierski 4, Dalluge 3, Gilmore 3.

Buffalo 92, Monticello 69

Monticello 29 40-69

Buffalo 42 50-92

Monticello: Kolles 39, Harley 7, Marquette 5, Emmerich 4, Kennedy III 4, Shobe 4, Schluender 3, Schyma 3. Buffalo: Giddings 18, Bluiett 16, Sorenson 14, Dahl 13, Jackson 13, Pool 5, Zrust 3, Bakeberg 2, Cusciotta 2, Karels 2, Lindquist 2, Mahuta 2.

Chanhassen 70, Holy Family 57

Holy Family 22 35-57

Chanhassen 21 49-70

Holy Family: Kapke 22, Cummings 10, Land 8, Richelsen 8, Clifford 6, Hertel 2, Kirsch 1. Chanhassen: Woods 21, McDonald 15, Barger 11, Sweeney 11, Brick 8, Johnson 2, Moffenbier 2.

CHOF 61, Heritage Christian 36

Heritage Christian 13 23-36

Christ's Household of Faith 29 32-61

Heritage Christian: Sokeye 12, Moulton 6, Berry 5, Mayhew 5, Wicht 4, Haag 2, Tarawallie 2. Christ's Household of Faith: Harms 15, Bluhm 13, Alleman 11, Strandlund 7, Eckman 6, Harms 4, Bluhm 3, Alleman 2.

Concordia Academy 89, Kaleidoscope 44

Kaleidoscope 26 18-44

Concordia Academy 56 33-89

Kaleidoscope: Jude 17, M. Aasen 14, T. Aasen 9, Sieber 4. Concordia Academy: Greene 23, Swanson 20, Levy 13, Erickson 10, Olson 8, Raymond 7, Schuck 4, Ortiz 2, Scholten 2.

Coon Rapids 77, Forest Lake 63

Coon Rapids 43 34-77

Forest Lake 27 36-63

Coon Rapids: Smith 27, Galimah 14, Deng 10, Ellingson 8, Cummings-Coleman 6, Beck 4, Hettwer 3, Himley 3, Sullivan 2. Forest Lake: Waldoch 26, Bartlett 17, Olson 7, Dumonceaux 5, Olson 4, Sauvageau 3, Babcock 1.

DeLaSalle 81, Shattuck-St. Mary's 71

Shattuck-St. Mary's 32 39-71

DeLaSalle 43 38-81

Shattuck-St. Mary's: Carter 18, Stansberry 16, Nerad 13, Graham 10, Reyna 8, Acosta 3, Felix 3. DeLaSalle: Johnson 16, Whitlock 16, Todd 15, Chavis 13, Moses 10, James 6, Higgins 4, Hoban 1.

Eastview 79, Chaska 69, OT

Eastview 27 34 18-79

Chaska 30 31 8-69

Eastview: Scales 19, Omweno 18, Hassan 18, Ambrose 10, Kloss 9, Adams 3, Bolger 2. Chaska: Nicholson 22, Walle 19, Kallman 13, Foss 10, Lyles 3, Schaffer 2.

Elk River 81, Cambridge-Isanti 27

Cambridge-Isanti 16 11-27

Elk River 46 35-81

Cambridge-Isanti: Karels 12, Ludwig 6, Bickford 3, Crawford 2, Jones 2, Dee 1, Shrider 1. Elk River: Behne 32, Mattingley 10, Haack 9, Osterman 9, Gillquist 8, Benson 6, Langley 3, Lachniller 2, Pederson 2.

Hermantown 94, Chisago Lakes 90

Chisago Lakes 41 49-90

Hermantown 41 53-94

Chisago Lakes: Larsen 29, Rowe 16, Griffin 15, Schmidt 10, Marquardt 9, Walker 8, Olson 2, Larsen 1. Hermantown: Schmitz 23, Christianson 18, Hill 14, Soumis 14, Menzel 10, Lau 8, Schmitz 4, Sundland 3.

Maranatha 78, Providence Academy 40

Maranatha 39 39-78

Providence Academy 16 24-40

Maranatha: LaVelle 20, McDonald 19, Coleman 14, Purnell 10, Anderson 9, Bluford 6. Providence Academy: Mokoua 13, McCarthy 7, Dierberger 5, Wacholz 5, Fahnlander 3, Willinghanz 3, Wooden 3, Heim 1.

Minnetonka 80, Prior Lake 66

Prior Lake 36 30-66

Minnetonka 33 47-80

Prior Lake: Jones 26, Miller 13, Haas 10, Krouse 6, Mortenson 6, Dueffert 5. Minnetonka: Jo. Cain 21, Steffonowski 19, El-Amin 15, Ja. Cain 12, Simonsen 7, Koeppen 3, Liu 3.

Mounds View 66, Mahtomedi 65

Mahtomedi 20 45-65

Mounds View 36 30-66

Mahtomedi: Carlson 28, Armitage 14, Breien 8, McCleery 6, Harvey 6, McKeown 3. Mounds View: Kirk 28, Wheeler 23, Deluce 8, Espersen 4, Edelman 2, Becher 1.

Norwood YA 71, Howard Lake-W-W 55

Norwood Young America 37 34-71

Howard Lake-Waverly-Winsted 27 28-55

Norwood Young America: Strickfaden 24, Wickenhausen 19, O'Neil 11, Grady 8, Sudheimer 4, Alar 3, Druley 2. Howard Lake-Waverly-Winsted: Burau 12, Mochinski 12, Gilbert 11, Helgeson 8, Fiecke 4, Fasching 3, Deiter 3, Burau 2.

Park of CG 60, St. Paul Central 40

Park of Cottage Grove 24 36-60

St. Paul Central 21 19-40

Park of Cottage Grove: Omot 17, Walker 14, Fick 8, Perryman 8, Stewart 6, Ola-Kazim 4, Xiong 3. St. Paul Central: Langford 9, Baer-Taki 8, Lopez-Hernandez 7, Musabyimana 7, Pfeifer 6, Cardenas 2, Acker 1.

Rosemount 71, Maple Grove 47

Maple Grove 13 34-47

Rosemount 34 37-71

Maple Grove: Hosmann 11, Palbicki 10, Harney 9, Anderson 7, Jameson Jr 6, Stang 2, Vaidya 2. Rosemount: Siwek 26, Kuseske 13, Ramlall 13, Archer 6, Young 3, Edgar 2, Edminson 2, Nleme 2, Richter 2, Theisen 2.

Stillwater 75, Blaine 72

Blaine 30 42-72

Stillwater 32 43-75

Blaine: Kaul 13, Pettis 13, Moin 11, Bohlman 9, Tinsen-Jenkins 9, Pelkey 8, Merrigan 5, Schusted 4. Stillwater: Shikenjanski 45, Johnson 11, Thomson 10, Koehn 5, Hoheisel 2, Wiese 2.

Trinity 71, West Lutheran 58

West Lutheran 27 31-58

Trinity 31 40-71

West Lutheran: Koosman 13, Veach 12, Ronning 8, Schmidt 6, Bursch 4, Sahlin 4, Schmidt 4, Schueler 4, Ritari 2, Schueler 1. Trinity: Rudquist 32, Groppel 12, Jacobs 6, Laughery 6, Cudd 5, Oberg 5, Knippel 4, Kies 1.

BASKETBALL • GIRLS

Belle Plaine 70, Le Sueur-Henderson 30

Belle Plaine 42 28-70

Le Sueur-Henderson 20 10-30

Belle Plaine: Fahey 22, Eppen 12, Koepp 10, Haefner 8, Lenz 7, Ziemke 6, Nordby 3, Schmidt 2. Le Sueur-Henderson: Wilbright 16, Fritz 5, Terwedo 4, Wetzel 3, Biedscheid 1, Gregersen 1.

Bl. Jefferson 65, Mpls. Southwest 55

Minneapolis Southwest 27 28-55

Bloomington Jefferson 31 34-65

Minneapolis Southwest: Hill 12, London 10, Johnson 9, Schoenke 6, Barnes 5, Gendler 5, Youngdahl 4, Olson 2, Spanier 2. Bloomington Jefferson: Roach 23, Chapple 13, Hemann 11, Felt 9, Nelson 7, Clay 2.

Burnsville 47, Park of Cottage Grove 46

Burnsville 29 18-47

Park of Cottage Grove 23 23-46

Burnsville: Bruha 22, Handzija 10, Torgenson 8, Krumwiede 4, Islam 2, Malecha 1. Park of Cottage Grove: Henderson 15, Nelson 13, Jameson 10, Ambroz 2, Corrigan 2, Dana 2, Olson 2.

Cooper 78, St. Paul Humboldt 29

St. Paul Humboldt 18 11-29

Cooper 45 33-78

St. Paul Humboldt: Hobday 18, Mann 5, Wilson 5, Soe 1. Cooper: Frazier 21, Igherighe 20, Newman 11, Kamara 8, Sheehy 6, Simmons 6, Davison 2, Holmes 2, MacCarthy 2.

Eden Prairie 68, Eagan 42

Eagan 13 29-42

Eden Prairie 34 34-68

Eagan: Schmitter 12, Fandre 11, Iten 6, Buslee 4, McCullum 4, Wood 3, Plonski 2. Eden Prairie: Holloway 17, Jones 13, Lenz 12, Moorjani 8, Anderson 5, Schlagel 5, Fritz 4, Ehrman 2, Timmerman 2.

Edina 66, Centennial 59

Centennial 37 22-59

Edina 23 43-66

Centennial: Cummings 20, Frost 14, McCall 7, Littlefield 6, Kubes 5, Pullman 5, Stacy 2. Edina: Campbell 17, Stotts 17, Nelson 13, Fullerton 8, Grussing 5, Fairbanks 2, Flemming 2, Richter 2.

Farmington 51, Park Center 50

Park Center 21 29-50

Farmington 24 27-51

Park Center: Mayberry 13, Saidu 11, Ben 10, Loyd 9, Crushshon 5, Chatman 2. Farmington: Blom 14, Wille 13, Bjornson 8, Scott 7, Hansen 4, Mogensen 3, Hemann 2.

Fridley 74, Two Rivers 48

Fridley 36 38-74

Two Rivers 23 25-48

Fridley: Gillispie 17, Karsten 11, Harris 10, Johnson 10, Washington 7, Cochran 7, Williamson 6, Jensen 6. Two Rivers: Waters 13, Aweke 12, Parnell 10, Kirchner 9, Gibson 2, Amundson 2.

Grand Rapids 65, Big Lake 22

Big Lake 8 14-22

Grand Rapids 27 38-65

Big Lake: Steen 13, Sternquist 5, Dilger 2, Polocec 2. Grand Rapids: Lofstrom 23, Hamling 14, Scerping 9, Giffen 6, Hostetter 4, Burggraf 3, Brink 2, Leppanen 2, Linder 2.

Hastings 78, Apple Valley 41

Apple Valley 22 19-41

Hastings 51 27-78

Apple Valley: Jensen 27, Myers 7, Mackins 3, Erickson 2, Rutten 2. Hastings: McVicker 15, Nuytten 13, Schlottman 13, Bakker 9, Caflisch 6, Doffling 6, Strain 6, Wagner 6, Jackson 4.

Hopkins 91, Appleton East (Wis.) 59

Appleton East (Wis.) 34 25-59

Hopkins 63 28-91

Appleton East (Wis.): LaChapell 21, Neubauer 16, Padilla 13, Hansford 9. Hopkins: Woodson 19, McGill 16, Agara 14, Battle 14, Nnaji 13, Copeland 7, Boyle 4, Dupree 4.

Mahtomedi 53, Woodbury 52

Mahtomedi 20 33-53

Woodbury 25 27-52

Mahtomedi: Greene 16, Potthoff 12, Centers 6, Frazier 5, Wilson 5, Gile 4, Stockness 3, Kletti 2. Woodbury: Rosenthal 21, Halunen 11, McCarthy 8, Pelke 8, Buckhalton 2, Kodl 2.

Mpls. Roosevelt 48, St. Croix Prep 34

Minneapolis Roosevelt 20 28-48

St. Croix Prep 23 11-34

Minneapolis Roosevelt: Reichert-Giron 13, Davis 9, Hartman 9, Wren 8, Walker 6, Maly 3. St. Croix Prep: Doely 13, Peterson 9, Lothenbach 7, Schutz 3, White 2.

Minnetonka 60, Rosemount 52

Rosemount 26 26-52

Minnetonka 30 30-60

Rosemount: O'Neil 16, Leenderts 10, Ratziaff 9, Thompson 6, Wilson 5, Tauer 3, Teko-Folly 3. Minnetonka: Ware 20, Lockett 12, Dasovich 8, Hamdorf 6, Arndt 4, Crump 4, Lewis 4, McKinney 2.

Mounds View 87, St. Anthony 79, OT

Mounds View 43 31 13-87

St. Anthony 34 40 5-79

Mounds View: Abea 18, Hanson 18, Redwinger 16, Stenstrom 13, Kirk 10, Nelson 8, Solseft 4. St. Anthony: Timmins 17, Zielsdorf 17, Abraham 14, Maile 9, Przybilla 9, Bauman 7, Cassidy 6.

New London-Spicer 56, Delano 36

New London-Spicer 43 13-56

Delano 16 20-36

New London-Spicer: A. Rich 15, Coahran 14, D. Rich 11, Hanson 9, Schneider 3, Peterson 2, Schmiesing 2. Delano: Tool 10, Danielson 9, Peterson 8, Pietila 6, Stowman 3.

Rogers 64, Brainerd 59

Rogers 29 35-64

Brainerd 25 34-59

Rogers: Buzzelle 26, Maciej 14, Glass 9, Glad 7, Moberg 4, Born 2, Heinen 2. Brainerd: Nelson 16, Tautges 14, Tautges 11, Stadum 7, Smith 5, Dunham 3, Tautges 3.

Roseville 61, Anoka 26

Roseville 37 24-61

Anoka 15 11-26

Roseville: Johnson 22, Mae DeVries 16, Kopp 10, Holton 5, Heffernan 4, Barnes 2, Peper 2. Anoka: Eppinga 11, Mucangi 5, Lakanen 4, Tommerdahl 4, Fedor 1, Freking 1.

St. Peter 55, Mound Westonka 42

St. Peter 26 29-55

Mound Westonka 19 23-42

St. Peter: Holmgren 14, Southworth 12, Ruffin 11, Wiebusch 8, Maloney 5, Johnson 2, Kamm 2, Odland 1. Mound Westonka: Lawrence 17, Drill 9, Wanner 5, Hatlestad 4, Dallman 3, Hollenstein 2, Springer 2.

Southwest Christian 57, Blake 29

Blake 15 14-29

Southwest Christian 20 37-57

Blake: Michael-Crushshon 11, Deignan 5, Hardy 5, Bowles 4, Michael-Crushshon 2, Nixon 2. Southwest Christian: Brunsberg 27, Straub 12, Burkhart 5, Schmidt 5, Berkering 4, Nicklaus 2, Rediger 2.

West Lutheran 69, PACT 17

West Lutheran 41 28-69

PACT 11 6-17

West Lutheran: Schmit 18, Elise 12, Sherwood 12, Megez 6, Schink 6, Alderman 4, Weber 4, Gorstow 3, Dale 2, Tussler 2. PACT: Popejoy 5, DeRosa 4, Tessum 3, Boehrs 2, Oolman 1, Spiess 1, Tessum 1.

HOCKEY • BOYS

Gentry Academy 9, Duluth Denfeld 2

Duluth Denfeld 0 1 1-2

Gentry Academy 3 4 2-9

First: GA-Vonklinggraeff (Parkinson, Milles), :48. GA-Berg (Shaw, Hammer), 5:19. GA-Shaw (Berg), 15:26. Second: GA-Hammer (Barber, Dean), 2:25, sh. DD-Jarvi (McClure, Larson), 4:00. GA-Milles (Vonklinggraeff), 4:53. GA-Dean (Joshi), 5:44. GA-Vonklinggraeff (Geyer, Zolezzi), 7:50. Third: GA-Shaw, 1:13. DD-Larson, 12:00, pp. GA-Joshi (Shaw, Hammer), 14:45. Saves: Duluth Denfeld: Wick 14-10-x-24, Hoffmann x-x-6-6. Gentry Academy: Zolezzi 5-5-2-12.

Hill-Murray 4, Eden Prairie 1

Eden Prairie 1 0 0-1

Hill-Murray 0 2 2-4

First: EP-Townsend (Andor, Schulze), 10:00. Second: HM-Ingebritson (Madigan, Godbout), 8:07, pp. HM-Ingebritson (Godbout, Gruba), 9:33, pp. Third: HM-Gruba (Hurley, Whisler), 10:06. HM-Madigan (Gruba, Begley), 16:49. Saves: Eden Prairie: Schowalter 7-6-8-21. Hill-Murray: Erickson 11-6-8-25.

Mahtomedi 5, East Grand Forks 0

East Grand Forks 0 0 0-0

Mahtomedi 0 3 2-5

Second: M-Wolsfeld (Drage, Bruner), 2:22. M-Gulenchyn (Nelson, Grove), 3:20. M-Haycraft (Drage), 11:36, sh. Third: M-Wolsfeld, 6:39. M-Dardis, 15:01. Saves: East Grand Forks: Mero 4-2-x-6, Kolstoe x-4-4-8. Mahtomedi: Dardis 15-10-15-40.

Moorhead 6, Andover 1

Andover 1 0 0-1

Moorhead 2 2 2-6

First: M-Lindberg (Bentz), 3:29, sh. M-Bentz (Gramer), 11:00, pp. A-Casey (Law), 16:57. Second: M-Stalboerger (Martinson, Gramer), 9:34. M-Schroeder (Ness), 11:58. Third: M-Bentz (Reierson, Gramer), 14:02, pp. M-Martinson (Ness, Arnold), 15:40, pp. Saves: Andover: Brauns 8-14-4-26. Moorhead: Weigel 11-10-5-26.

South St. Paul 3, Wadena-Deer Creek 1

South St. Paul 0 1 2-3

Wadena-Deer Creek 1 0 0-1

First: WDC-Lunde (Lunde), 7:08. Second: SSP-Rosales (McLaughlin, Elsner), 16:35. Third: SSP-Heimerl (Simons, Shepard), 2:43, pp. SSP-Elsner (McLaughlin), 10:17. Saves: South St. Paul: Cheney 6-6-7-19. Wadena-Deer Creek: Olson 4-3-4-11.

HOCKEY • GIRLS

Champlin Park/CR 4, Proctor/H. 2

Champlin Park/Coon Rapids 2 1 1-4

Proctor/Hermantown 0 2 0-2

First: CPCR-Qualley (Keding, Nikolaus), 2:17. CPCR-Johnson (Terebayza, Ness), 16:20, pp. Second: CPCR-Shaw, 13:17. PH-Fairchild (Berg, Lavalley), 14:01. PH-Sieger (Heitzman), 15:23. Third: CPCR-Johnson, 16:05, sh. Saves: Champlin Park/Coon Rapids: Wostrel 4-8-15-27. Proctor/Hermantown: Pajari 9-3-6-18.

Delano/Rockford 3, Thief River Falls 3, OT

Thief River Falls 0 1 2 0-3

Delano/Rockford 1 1 1 0-3

First: DR-Reierson(Mauch), 9:12. Second: TRF-Cota (Johnson), 13:22. DR-Wittwer (Johnson), 15:38, pp. Third: DR-Reierson , 5:17. TRF-Cota (Kenfield, Niebuhr), 11:13, pp. TRF-Johnson (Cota), 14:05, pp. Saves: Thief River Falls: Berzinski 6-7-7-1-21. Delano/Rockford: Simonson 3-8-3-0-14.

Hutchinson 5, Waconia 2

Waconia 0 1 1-2

Hutchinson 3 1 1-5

First: H-Docken (Petersen), :37. H-Petersen (Piehl), 10:08. H-Longie (Roling), 16:25. Second: H-Nelson (Petersen, Fitterer), :18. W-Kelley (Mielke, Miller), 9:55. Third: H-Longie (Roling, White), 4:59. W-Mielke (Kelley), 13:02. Saves: Waconia: Elvebak 8-12-10-30. Hutchinson: Docken 6-4-10-20.

Minnetonka 9, Apple Valley 2

Apple Valley 0 1 1-2

Minnetonka 3 3 3-9

First: M-Sadura, 2:07, pp. M-Distad (Ryan, LaRoche), 7:09. M-Goldsworthy (Hemp, Avar), 16:07. Second: M-LaRoche (Christopherson), 5:40. M-Hemp, 11:51, pp. AV-Ryan (Mak. Moran), 13:51. M-Klepinger (Ryan, Goldsworthy), 15:25. Third: M-Christopherson (Mack, Hemp), 9:36. M-Sadura (Klepinger, Ryan), 11:39. A-Mar. Moran (Ryan, Coleman), 12:35. M-Lindsay (Sadura, Finnegan), 16:32. Saves: Apple Valley: Cozy 12-24-21-57. Minnetonka: Johnson 3-3-8-14.

Orono 8, Crookston 1

Crookston 0 1 0-1

Orono 1 5 2-8

First: O-Ryskamp (Effertz, Koopman), 5:44. Second: O-Paulsen (Pleimann), 3:11. C-Fee (Nelson), 4:07. O-Lopez (Paulsen, Ryskamp), 8:26, pp. O-Niccum (Ryskamp), 11:26. O-Rasmussen (Ryskamp), 13:13. O-Ryskamp (Koopman, Raiche), 16:07. Third: O-Lopez (Pleimann), 6:27. O-Ryskamp (Pleimann), 12:00, pp. Saves: Crookston: Larson 6-14-15-35. Orono: Grandy 14-6-4-24.

Roseau 3, Roseville 2

Roseau 0 2 1-3

Roseville 1 1 0-2

First: Rosev-Haug (Jones, Zarembinski), 3:17. Second: Rosea-Hovda (Remick, Johnson), 4:05. Rosea-Mertens (Johnson), 7:15. Rosev-Haug (Zarembinski), 11:18. Third: Rosea-Mertens, 13:35. Saves: Roseau: Pelowski 11-7-10-28. Roseville: Wagner 9-6-3-18.

Warroad 6, South St. Paul 0

Warroad 1 1 4-6

South St. Paul 0 0 0-0

First: W-Lavergne (Lindquist, Lanctot), 9:48. Second: W-Johnson (Hendrickson), 1:30, sh. Third: W-Johnson (Lindquist, Hendrickson), 3:04. W-Lanctot (Skogman), 5:23, pp. W-Hendrickson (Reule, Courteau), 9:31. W-Chamernick (Lindquist), 16:29. Saves: Warroad: Nordick 5-6-4-15. South St. Paul: Norman 15-14-16-45.

Woodbury 4, North St. Paul/Tartan 1

Woodbury 0 1 3-4

North St. Paul/Tartan 0 0 1-1

Second: W-Aune (Meeder, Aune), 3:02. Third: W-Burt, 5:17. NSPT-Schwantes (Tabaka), 8:57. W-Mischacoff (Meeder, Aune), 15:49. W-Mischacoff (Graunke), 16:20. Saves: Woodbury: Tuman 20-10-6-36. North St. Paul/Tartan: James 2-11-3-16.