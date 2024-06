Tap the bookmark to save this article.

1. 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $35,300.

1 • Hap Hot (Gallardo) 5.20 3.20 2.60

5 • Roses by Liam (Quinonez) 3.00 3.00

4 • Lake Bee (Barajas) 4.60

Time: 1:09.84. Exacta: 1-5, $11.20. Trifecta: 1-5-4, $40.85. Superfecta: 1-5-4-2, $17.56.

2. 1 mile. State bred. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $33,000.

3 • Kookyberry (Fuentes) 8.20 4.20 2.40

4 • Grace A'lace (Ceballos) 13.20 3.40

2 • Factor That (Gallardo) 2.10

Time: 1:38.54. Scratched: Battlin C J. Exacta: 3-4, $40.80. Trifecta: 3-4-2, $59.35. Daily Double: 1-3, $25.00.

3. 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $12,500. Purse: $30,660.

7 • Ember (Fuentes) 7.00 3.00 2.60

4 • Il Capitano (DaSilva) 2.80 2.60

2 • Last Martini (Gallardo) 3.00

Time: 1:37.48. Scratched: Timehascome. Exacta: 7-4, $10.50. Trifecta: 7-4-2, $19.35. Superfecta: 7-4-2-5, $11.56. Pick 3: 1-3-7, $33.20. Daily Double: 3-7, $36.20.

4. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,900.

7 • Kurt's Choice (Carmona) 2.60 2.10 2.10

6 • Cousvinnysacanuck (Gallardo) 3.00 2.40

1 • Heir (Fuentes) 2.40

Time: 1:36.97. Exacta: 7-6, $3.30. Trifecta: 7-6-1, $3.75. Superfecta: 7-6-1-2, $3.74. Pick 3: 3-7-7, $26.70. Daily Double: 7-7, $13.80.

5. 5½ furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,500.

1 • Pat's Gal (Harr) 19.40 5.60 3.20

4 • Stealthespotlight (Fuentes) 2.40 2.20

5 • Autism Counts (Morales) 3.40

Time: 1:05.41. Scratched: Burnt Match, Coast to Glory. Exacta: 1-4, $18.00. Trifecta: 1-4-5, $44.00. Superfecta: 1-4-5-7, $20.35. Pick 3: 7-7-1, $68.10. Pick 4: 3-7-7-1, $113.85. Pick 5: 1-3-7-7-1, $395.45. Daily Double: 7-1, $21.40.

6. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $32,220.

4 • My Partner Glen (Fuentes) 6.60 3.60 2.80

7 • Win over Wyatt (Carmona) 19.60 7.20

8 • General Battle Axe (Quinonez) 4.60

Time: 1:37.23. Scratched: El Tomate. Exacta: 4-7, $57.10. Trifecta: 4-7-8, $129.55. Superfecta: 4-7-8-2, $190.85. Pick 3: 7-1-4, $49.00. Daily Double: 1-4, $60.80.

7. 330 yards. Open. 3-year-olds and up. Optional claiming: $10,000. Purse: $18,400.

7 • L Gallito (Fonseca-Soto) 7.60 3.40 2.40

2 • Sugar Rushh (Alvidrez) 3.00 2.20

6 • Presido Pete (Ramirez) 2.40

Time: 0:16.77. Exacta: 7-2, $15.40. Trifecta: 7-2-6, $15.50. Superfecta: 7-2-6-4, $13.74. Pick 3: 1-4-7, $210.50. Daily Double: 4-7, $25.80.

8. 330 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $14,500.

3 • Swimsuit Model (Navarrete Jr.) 3.20 2.40 2.10

1 • Coronado Dreamer (Valenzuela) 2.40 2.40

4 • Gf Lady Gisele (Estrada) 3.60

Time: 0:17.21. Scratched: Relentless Rocket. Exacta: 3-1, $5.60. Trifecta: 3-1-4, $12.85. Superfecta: 3-1-4-7, $6.09. Pick 3: 4-7-2/3, $25.50. Pick 4: 1-4-7-2/3, $114.30. Pick 5: 7-1-4-7-2/3, $168.40. Daily Double: 7-3, $24.20. Daily Double: &-2, $8.60.

Total handle: $831,567. Live handle: $86,912.

Jay Lietzau's results: Thursday: 3-8 (.375). Totals: 25-89 (.281). Lock of the day: 5-12 (.417).