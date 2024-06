Tap the bookmark to save this article.

1 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $17,630.

3 • Yo Dawg (Da Silva) 2.20 2.10 2.10

2 • Franz (Fuentes) 7.00 3.00

1 • Birdie Machine (Valenzuela) 2.40

Time: 1:12.75. Exacta: 3-2, $7.80. Trifecta: 3-2-1, $8.15.

2 One mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $15,075.

2 • Total Surprise (Roman) 7.40 2.10 2.10

6 • West Island (Quinonez) 2.10 2.10

3 • Infinite Moro (Carmona) 3.20

Time: 1:40.29. Scratched: Panzer Pride. Exacta: 2-6, $5.30. Trifecta: 2-6-3, $9.20. Daily Double: 3-2, $10.20.

3 One mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Starter optional claiming: $5,000. Purse: $14,780.

4 • Cliff Diver (Fuentes) 4.20 2.60 2.40

2 • Overly Lucky (Quinonez) 3.00 3.20

9 • Super Wise (Carmona) 4.80

Time: 1:35.80. Scratched: Mulberry Street. Exacta: 4-2, $6.50. Trifecta: 4-2-9, $21.55. Superfecta: 4-2-9-3, $16.91. Pick 3: 3-2-4/7, $15.30. Daily Double: 2-4, $16.60.

4 5 furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $33,000.

9 • Sassy Mama (Da Silva) 28.40 13.40 4.80

4 • Haute Charlotte (Lara) 13.80 7.80

6 • Baby Doll Peach (Valenzuela) 5.60

Time: 0:58.38. Exacta: 9-4, $158.10. Trifecta: 9-4-6, $450.35. Superfecta: 9-4-6-8, $1,021.01. Pick 3: 2-4/7-9, $117.60. Daily Double: 4-9, $70.60.

5 1 mile. State bred. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $33,000.

9 • Victorious Vanda (Quinonez) 7.00 3.40 2.40

2 • Josh's Drama (Lindsay) 5.00 2.80

1 • Mo Mesa (Fuentes) 2.20

Time: 1:42.64. Scratched: Ll's Classy Dude. Exacta: 9-2, $14.20. Trifecta: 9-2-1, $23.90. Superfecta: 9-2-1-8, $50.20. Pick 3: 4/7-9-9, $169.30. Pick 4: 2-4/7-9-9, $452.60. Pick 5: 3-2-4/7-9-9, $760.45. Daily Double: 9-9, $68.00. Daily Double: 9-7, $20.00.

6 7½ furlongs on turf. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $29,000.

3 • Hattie Bloom (Quinonez) 5.00 3.60 2.40

4 • C C's Heart (Da Silva) 8.60 5.40

2 • Mark of Victory (Rodriguez) 2.80

Time: 1:30.27. Exacta: 3-4, $19.90. Trifecta: 3-4-2, $23.45. Superfecta: 3-4-2-6, $10.46. Pick 3: 9-9-3, $199.90. Daily Double: 9-3, $27.20.

7 North Star State Derby. 400 yards. State bred. Open. 3-year-olds. Purse: $20,000.

4 • Sugar Rushh (Alvidrez) 3.80 2.20 2.10

1 • Averys Treasure (Valenzuela) 2.80 2.20

7 • Redhotmama (Hernandez) 5.40

Time: 0:20.68. Exacta: 4-1, $3.30. Trifecta: 4-1-7, $23.05. Superfecta: 4-1-7-3, $11.71. Pick 3: 9-3-4, $19.50. Daily Double: 3-4, $10.40.

8 300 yards. State bred. Open. 2-year-olds. Futurity. Purse: $20,000.

6 • Kiss My White Socks (Triana Jr.) 3.00 2.60 2.10

7 • Jjs Sweet and Sassy (Navarette) 6.20 3.60

1 • L Conejo (Fonseca-Soto) 2.40

Time: 0:16.06. Scratched: Da Lie Lah. Exacta: 6-7, $12.10. Trifecta: 6-7-1, $19.00. Superfecta: 6-7-1-2, $8.14. Pick 3: 3-4-4/6, $9.90. Pick 4: 9-3-4-4/6, $20.35. Pick 5: 9-9-3-4-4/6, $315.65. Daily Double: 4-6, $6.60. Daily Double: 4-4, $3.20.





Total handle: $1,038,829. Live handle: $91,255.

Jay Lietzau's results: Thursday: 5-8 (.625). Totals: 15-48 (.313). Lock of the day: 3-6 (.500).