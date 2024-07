Tap the bookmark to save this article.

CANTERBURY PARK THURSDAY'S RESULTS

1 6 furlongs. State bred. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden claiming: $7,500. Purse: $12,000.

4 • Ll's Classy Dude (Arroyo) 23.80 7.20 3.20

2 • Ridin Solo (Gallardo) 4.00 2.40

7 • Ka Paw (Barandela) 2.10

Time: 1:14.47. Scratched: Last Stand, Zenyarty Bones. Exacta: 4-2, $72.10. Trifecta: 4-2-7, $87.35. Superfecta: 4-2-7-5, $62.33.

2 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $34,640.

6 • Bayou Benny (Carmona) 14.80 5.60 3.40

10 • Slim Slow Slider (Gallardo) 3.40 3.00

9 • Divine Leader (Roman) 4.20

Time: 1:39.60. Scratched: Table for Two, Hold Your Applause, House of Lords, Ricky Bobby. Exacta: 6-10, $22.10. Trifecta: 6-10-9, $62.05. Superfecta: 6-10-9-8, $31.26. Daily Double: 4-6, $131.40.

3 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $13,275.

2 • Calzone (Ceballos) 13.60 5.20 3.20

3 • Panzer Pride (Fuentes) 2.80 2.40

7 • Tiger Hunter (Rodriguez) 2.60

Time: 1:41.30. Exacta: 2-3, $19.30. Trifecta: 2-3-7, $35.95. Superfecta: 2-3-7-1, $37.01. Pick 3: 4-6-2, $2,473.70. Daily Double: 6-2, $100.40.

4 5 furlongs. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $29,000.

3 • Summer Russ (Fuentes) 9.80 4.20 3.00

5 • Red Volta (Harr) 2.60 2.20

7 • Zongs Irish Frost (Lindsay) 3.00

Time: 0:59.78. Scratched: Abingdon Road, Backstage Pass, Ha Ha Gloria, Smarty Be Good. Exacta: 3-5, $10.80. Trifecta: 3-5-7, $17.60. Superfecta: 3-5-7-4, $28.19. Pick 3: 6-2-3, $249.70. Daily Double: 2-3, $87.60.

5 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $7,500. Purse: $14,000.

5 • Il Capitano (Da Silva) 4.60 2.80 2.20

7 • Mulberry Street (Barajas) 5.00 2.80

6 • Kowboykabin (Fuentes) 2.80

Time: 1:38.94. Scratched: Bigfoot City. Exacta: 5-7, $13.30. Trifecta: 5-7-6, $21.35. Superfecta: 5-7-6-3, $24.73. Pick 3: 2-3-2/5, $79.90. Pick 4: 6-2-3-2/5, $476.00. Pick 5: 4-6-2-3-2/5, $29,988.45. Daily Double: 3-5, $20.40.

6 5 furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $31,720.

5 • Cloudless Blue (Quinonez) 5.60 3.60 —

2 • Emeryandavery (Barandela) 6.00 —

3 • Mollys Mia (Rodriguez) —

Time: 1:00.68. Scratched: Baby Doll Peach, Digs and Diamonds, Grace A'lace. Exacta: 5-2, $16.10. Pick 3: 3-2/5-5, $59.80. Consolation Double: 5-6, $4.20. Daily Double: 5-5, $16.40.

7 300 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $14,830.

1 • Southurn Eagle (Alvidrez) 6.00 3.40 2.60

5 • Insyrmountable (Ramirez) 8.80 4.00

3 • Bp April (Fonseca-Soto) 3.20

Time: 0:15.87. Exacta: 1-5, $32.00. Trifecta: 1-5-3, $56.80. Superfecta: 1-5-3-6, $48.88. Pick 3: 2/5-5-1, $25.90. Daily Double: 5-1, $27.80.

8 300 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $14,500.

4 • Relentless Rocket (Alvidrez) 3.20 2.60 2.10

5 • I Told U Twice (Fonseca-Soto) 4.40 2.40

6 • Coronado Dreamer (Valenzuela) 2.20

Time: 0:15.66. Exacta: 4-5, $6.10. Trifecta: 4-5-6, $7.45. Superfecta: 4-5-6-7, $3.93. Pick 3: 5-1-4, $24.80. Pick 4: 2/5-5-1-4, $47.65. Pick 5: 3-2/5-5-1-4, $315.15. Daily Double: 1-4, $17.00.





Total handle: $1,120,627. Live handle: $121,776.

Jay Lietzau's results: Thursday: 1-7 (.143). Totals: 35-149 (.235). Lock of the day: 5-17 (.294).