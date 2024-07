Tap the bookmark to save this article.

1. 1 mile. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $5,000. Purse: $14,075.

1 • Da Ghost (Arroyo) 3.20 2.10 2.10

5 • El Tomate (Barajas) 2.40 2.40

2 • Capala (Fuentes) 7.20

Time: 1:41.49. Exacta: 1-5, $3.40. Trifecta: 1-5-2, $9.55. Superfecta: 1-5-2-6, $11.50.

2. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $14,500.

4 • Rejection Hurts (Bridgmohan) 4.60 2.80 2.80

6 • My Calante (Rodriguez) 5.80 5.40

1 • Cowboy Cause (Harr) 5.00

Time: 1:35.89. Exacta: 4-6, $17.30. Trifecta: 4-6-1, $59.40. Superfecta: 4-6-1-9, $43.83. Daily Double: 1-4, $10.20.

3. 1 mile. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $4,000. Purse: $13,575.

6 • Shabam (Carmona) 5.80 4.20 2.80

1 • Merlin's Sister (Barandela) 12.00 4.60

2 • Tales of Makenna (Fuentes) 2.80

Time: 1:43.62. Exacta: 6-1, $24.80. Trifecta: 6-1-2, $36.15. Superfecta: 6-1-2-7, $22.76. Pick 3: 1-4-6, $13.30. Daily Double: $4-6, $13.40.

4. 1 mile on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Allowance optional claiming: $20,000. Purse: $31,700.

1 • Dirt Flirt (Da Silva) 13.00 7.00 3.80

3 • Retired Kathy (Lindsay) 6.20 4.00

2 • Twirling Savi (Carmona) 4.60

Time: 1:34.99. Scratched: Sweet Amy. Exacta: 1-3, $28.10. Trifecta: 1-3-2, $78.25. Superfecta: 1-3-2-5, $24.99. Superfecta: 1-3-2-9, $54.73. Pick 3: 4-6-3, $77.20. Daily Double: 6-1, $35.80.

5. 6 furlongs. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden special weight. Purse: $29,000.

5 • Bay Boss (Quinonez) 25.00 9.40 5.20

8 • De Angelo (Carmona) 5.60 3.80

3 • Ask Arthur (Gallardo) 3.80

Time: 1:11.71. Scratched: Beckster. Exacta: 5-8, $70.50. Trifecta: 5-8-3, $115.80. Superfecta: 5-8-3-2, $87.69. Pick 3: 6-1-5, $292.60. Pick 4: 4-6-1-5, $316.85. Pick 5: 1-4-6-1-5, $712.70. Daily Double: 1-5, $164.20.

6. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $16,570.

6 • Caught Off Guard (Gallardo) 6.40 3.40 2.80

3 • Star Mission (Wolff) 4.80 3.40

2 • Lemon Meringue (Carmona) 4.60

Time: 1:35.60. Exacta: 6-3, $12.90. Trifecta: 6-3-2, $36.05. Superfecta: 6-3-2-4, $46.06. Pick 3: 1-5-6, $573.60. Daily Double: 5-6, $103.40.

7. 300 yards. State bred. Open. 3-, 4- and 5-year-olds. Maiden. Purse: $17,000.

4 • Redhotmama (Hernandez) 4.00 2.60 2.40

5 • Kqs Dreaming (Gutierrez) 3.80 2.80

2 • Travelin Trxie (Valenzuela) 3.40

Time: 0:15.93. Scratched: W Is the First Prize. Exacta: 4-5, $7.00. Trifecta: 4-5-2, $14.70. Superfecta: 4-5-2-1, $4.40. Pick 3: 5-6-3/4, $151.30. Daily Double: 6-4, $27.80.

8. Canterbury Park Distaff Challenge Stakes. 400 yards. Fillies and mares. 3-year olds and up. Purse: $35,904.

2 • Aj Fast Corona (Valenzuela) 6.40 3.40 3.00

1 • Beep Beep Rev Rev (Alvidrez) 5.00 3.40

5 • Five Bar Fantasy (Harr) 3.60

Time: 0:20.12. Exacta: 2-1, $11.90. Trifecta: 2-1-5, $16.80. Superfecta: 2-1-5-3, $3.68. Pick 3: 6-3/4-2, $44.40. Daily Double: 4-2, $20.40.

9. 350 yards. Open. 2-year-olds. Maiden. Purse: $15,010.

6 • Vf My Favorite Disco (Estrada) 4.80 2.80 2.20

2 • Insyrmountable (Ramirez) 2.80 2.10

5 • Dashing Muy Macha (Garcia) 2.20

Time: 0:18.31. Exacta: 6-2, $5.20. Trifecta: 6-2-5, $4.70. Superfecta: 6-2-5-4, $3.61. Pick 3: 3/4-2-6, $27.60. Pick 4: 6-3/4-2-6, $71.80. Pick 5: 5-6-3/4-2-6, $1,284.65. Daily Double: 2-6, $25.20.

Total handle: $918,147. Live handle: $121,716.

Jay Lietzau's results: Thursday: 3-9 (.333). Totals: 57-217 (.263). Lock of the day: 11-25 (.440).