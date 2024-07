Tap the bookmark to save this article.

Anyone can read, no subscription required

Gift this Article Anyone can read, no subscription required

1. 6 furlongs. Open. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $16,570.

6 • Wynn Trip (Carmona) 5.00 3.20 2.20

2 • Laws of Man (Valenzuela) 3.40 2.20

5 • Alcazaba (Quinonez) 2.60

Time: 1:12.32. Exacta: 6-2, $6.80. Trifecta: 6-2-5, $8.80. Superfecta: 6-2-5-3, $2.70.

2. 6 furlongs. State bred. Open. 3-year-olds and up. Handicap. Purse: $40,000.

3 • Street Warrior (Gallardo) 3.60 2.60 2.10

4 • General Battle Axe (Quinonez) 7.20 4.20

5 • Superstar Swank (Carmona) 3.00

Time: 1:10.82. Exacta: 3-4, $10.20. Trifecta: 3-4-5, $13.90. Superfecta: 3-4-5-1, $4.20. Daily Double: 6-3, $8.20.

3. 1 mile on turf. Open. 3-year-olds and up. Allowance. Purse: $30,000.

1 • Mister Muldoon (Carmona) 3.00 2.20 2.20

3 • Brit Blitz (Gallardo) 4.60 3.60

6 • Outlaw Run (Harr) 4.20

Time: 1:34.11. Exacta: 1-3, $7.30. Trifecta: 1-3-6, $15.10. Superfecta: 1-3-6-2, $8.36. Pick 3: 6-3-1, $10. Daily Double: 3-1, $4.60.

4. 7½ furlongs on turf. State bred. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Handicap. Purse: $40,000.

1 • Midnight Current (Gallardo) 4.40 2.60 2.20

5 • Let's Skedaddle (Quinonez) 5.00 3.60

3 • She's My Warrior (Roman) 8.80

Time: 1:28.64. Exacta: 1-5, $9.40. Trifecta: 1-5-3, $78.30. Superfecta: 1-5-3-4, $43.62. Pick 3: 3-1-1, $7.70. Daily Double: 1-1, $6.40.

5. 6 furlongs. State bred. Fillies. 3-year-olds and up. Handicap. Purse: $38,440.

2 • Xtreme Diva (Gallardo) 2.10 2.10 —

6 • Call'em All (Carmona) 2.20 —

4 • Honorable Mischief (Fuentes) —

Time: 1:10.41. Scratched: Northern Angel, Sassy Mama. Exacta: 2-6, $2. Pick 3: 1-1-2/3/5, $3.70. Pick 4: 3-1-1-2/3/5, $5.35. Pick 5: 6-3-1-1-2/3/5, $19.75. Daily Double: 1-2, $4.20.

6. 7½ furlongs on turf. State bred. Open. 3-year-olds and up. Handicap. Purse: $40,000.

8 • Xavey Dave (Carmona) 4.00 2.60 2.20

6 • Thealligatorhunter (Quinonez) 3.20 2.40

7 • Half Brother (Da Silva) 3.20

Time: 1:27.83. Scratched: Jose Patio, Eye On Ry. Exacta: 8-6, $5.90. Trifecta: 8-6-7, $10.25. Superfecta: 8-6-7-3, $7.55. Pick 3: 1-2/3/5-5/8/10, $6. Daily Double: 2-8, $4.20.

7. 5 furlongs on turf. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Handicap. Purse: $46,400.

8 • Cupids Crush (Carmona) 8.60 4.40 3.60

7 • Thunders Rocknroll (Quinonez) 5.00 3.60

6 • Savona (Rodriguez) 6.80

Time: 0:56.46. Scratched: Vow. Exacta: 8-7, $17.50. Trifecta: 8-7-6, $45.70. Superfecta: 8-7-6-1, $73.41. Pick 3: 2/3/5-5/8/10-8, $11.10. Daily Double: 8-8, $18.20.

8. 6 furlongs. Fillies and mares. 3-year-olds and up. Claiming: $10,000. Purse: $15,500.

1 • Firenspice (Carmona) 4.60 2.80 2.80

5 • Starlet Cole (Roman) 4.00 3.40

3 • Purrfect Moon (Barajas) 2.80

Time: 1:12.26. Scratched: Stealthespotlight. Exacta: 1-5, $9.30. Trifecta: 1-5-3, $14.05. Superfecta: 1-5-3-4, $5.92. Pick 3: 5/8/10-8-1/2, $25.40. Pick 4: 2/3/5-5/8/10-8-1/2, $16.60. Pick 5: 1-2/3/5-5/8/10-8-1/2, $60.70. Daily Double: 8-1, $11.70.





Total handle: $987,828. Live handle: $169,088.

Jay Lietzau's results: Saturday: 3-8 (.375). Totals: 48-189 (.254). Lock of the day: 8-22 (.364).