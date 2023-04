Gift this Article Anyone can read, no subscription required

2022-23 AP BOYS BASKETBALL ALL-STATE TEAM PLAYER OF THE YEAR – Milan Momcilovic, 6-8, sr., Pewaukee COACH OF THE YEAR – Brian Winchester, DePere FIRST TEAM Nick Janowski, 6-3, jr., Pewaukee (asterisk)Johnny Kinziger, 6-0, sr., De Pere Kon Knueppel, 6-6, jr., Wisconsin Lutheran Jeremy Lorenz, 6-8, sr., Brillion (asterisk)Milan Momcilovic, 6-8, sr., Pewaukee (asterisk)unanimous SECOND TEAM Levi Birkholz, 6-4, sr., Lakeside Lutheran Demarion Burch, 6-4, sr., Milwaukee Hamilton Marcus Hall, 6-6, sr., Schofield D.C. Everest: Gavyn Hurley, 6-6, sr., Middleton Mac Wrecke, 6-5, sr., Hartland Arrowhead

THIRD TEAM Tyran Cook, 6-2, sr., Waukesha South Will Hornseth, 6-8, jr., DePere Eric Kenesie, 6-0, jr., Kenosha St. Joseph Xzavion Mitchell, 6-6, so., Oshkosh North Cody Schmitz, 6-4, jr., Gale-Ettrick-Trempealeau FOURTH TEAM Davion Hannah, 6-6, so., Glendale Nicolet Cal Klesmit, 6-2, sr., Neenah Peter Lattos, 6-8, sr., West Salem Nolan Minessale, 6-5, jr., Milwaukee Marquette Kai Rogers, 6-11, so., Wauwatosa West High Honorable Mention (received at least two votes) Evan Anderson, 6-4, jr., Onalaska; Logan Baumgartner, 6-4, sr., Medford; Jamariea Dalton, 6-2, sr., Fond du Lac; Ty Fernholz, 6-2, jr., Stoughton; Cal Fisher, 6-0, sr., Deerfield; Jaquan Johnson, 5-11, jr., Milwaukee Pius XI Catholic; Amari McCottry, 6-6, jr., Milwaukee Saint Thomas More; Mason Prey, 6-4, sr., Wausau Newman Catholic; Alex Sherwood, 6-7, sr., Appleton Xavier; Bo Vollrath, 6-6, jr., Fall Creek; Nic Williams, 6-2, sr., La Crosse Central Honorable Mention Chandler Batchelor, sr., Dodgeville; Aidan Chislom, sr., McFarland; Al Deang, sr., Madison Edgewood; Dadon Gillen, sr., McFarland; Brady Larson, sr., Fennimore; Max Lucey, sr., Cuba City; A.J. Bender, so., Lake Mills; Arhman Lewis, sr., Madison La Follette; Sam Mickelson, jr., Madison Memorial; Aaron Uttech, sr., Columbus. Gavin Wunderlin, jr., Potosi; Drew Daoust, so., Southern Door; Caleb Glaser, sr., Appleton East; Zach Kinziger, so., De Pere; Emmett Lawton, sr., Green Bay Notre Dame; Connor Pytleski, sr., Green Bay Southwest; Matt Merlo, sr., Random Lake; Mitch McCarty, sr., Campbellsport; Cullen Rauls, sr., Fall River; Pierce Arenz, jr., Kiel. Tanner Schumacher, sr., Howards Grove; Jaydon Awe, so., Stevens Point Pacelli; Dawson Schmidt, sr., Shiocton; Eli Talsma, sr., Hurley; Grant Warren, jr., Marathon; Jamiir Allen, sr., Wisconsin Lutheran; Ahmad Badwan, jr., Salam; Devin Brown, so., Milwaukee Academy of Science; Jake Dunham, sr., South Milwaukee; Dupree Fletcher, jr., Carmen Northwest. Luther Smith Jr., sr., Sussex Hamilton; JR Lukenbill, sr., Burlington; MJ Stackhouse, jr., Kenosha Indian Trail; Will Gardner, sr., Franklin; Canan Huss, sr., Chippewa Falls McDonell Central; Tyson Lucas, sr., Cameron; Eddie Mittermeyer, sr., Chippewa Falls McDonell Central; Tyler Orr, sr., Rice Lake; Ryan Popowich, jr., Bruce; Domanyck Schwarzenberger, jr., Bloomer. Bennett Fried, sr., La Crosse Central; Tanner Jones sr., Bangor; Carson Koepnick, sr., West Salem; Isaiah Schwichtenberg, sr., Onalaska Luther; T.J. Stuttley, so., Onalaska.